«Надо обсудить это с теннисистками». Директор АО предлагает женщинам играть пятисетовики

Уже довольно долгое время дискуссия о формате матчей в рамках турниров «Большого шлема» у мужчин — играть из трёх или пяти партий — вызывает споры среди спортсменов и поклонников тенниса. Но директор Australian Open Крейг Тайли пошёл дальше. Он заявил, что хотел бы видеть в формате пятисетовых матчей решающие стадии и женской сетки Открытого чемпионата Австралии. Спортивный чиновник также сказал, что уже в следующем сезоне подобные изменения могут вступить в силу: участницам турнира могут предложить играть пятисетовики с четвертьфиналов. Рассказываем, что об этом думают эксперты, журналисты и сами игроки.

«Постоянно говорю, что в женском теннисе должен быть пятисетовый формат матчей. Мы должны включить это в повестку дня и начать обсуждать с теннисистками, потому что некоторые матчи в последних раундах были бы намного более захватывающими, если бы они играли до трёх побед [в сетах]. Сейчас я не знаю, захотят ли этого игроки или нет, но это идея, которую нам нужно рассмотреть в женском теннисе», — приводит слова Крейга Тайли 7News.

На данный момент пятисетовый формат матчей сохранён только на турнирах «Большого шлема» у мужчин. На «Мастерсах» и соревнованиях уровня ATP-500 и ATP-250 поединок длится до двух победных сетов, как и у женщин на абсолютно всех турнирах, включая ТБШ.

Поводом для дискуссии также стал вопрос о призовых. Несмотря на разницу в форматах матчей, женщины и мужчины получают одинаковую сумму на «Шлемах». Несколько лет назад греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о том, что женщины тоже могли бы играть пять сетов на ТБШ, так как количество призовых в мужском и женском разрядах сравнялось, а мужчинам иногда приходится играть более длительные и энергозатратные поединки.

«Я слышал, что женщины выносливее мужчин. Так что, наверное, они тоже могут играть пятисетовые матчи», — сказал он.

На его реплику тогда ответила чемпионка ТБШ Наоми Осака: «Он хочет девять сетов играть? А то если он продлевает мои матчи, я продлю его», — пошутила она.

Наоми также заявила, что потребуется довольно много времени, чтобы привыкнуть к новым условиям соревнований: «Мне кажется, это изменит структуру тенниса. Люди начнут по-другому работать над физической подготовкой и так далее. Ещё, наверное, понадобится много времени, чтобы это ввести. Ну и к тому же это мужчина говорит о женском спорте — вряд ли его идею примут».

Хотя в середине 2025-го, когда вопрос о количестве сетов породил новую волну обсуждений, Осака заявила, что смогла бы достойно выступать: «Думаю, я бы неплохо справилась. Знаю, что мы, вероятно, никогда не дойдём до этого. Но я бы была не против, если бы это произошло. Честно говоря, мне кажется, из всех вещей, которые нужно сделать равными, эта должна стать одной из самых спорных. Я всю свою жизнь живу, зная, что мужчины играют пять сетов, а женщины — три. Думаю, что немного сложно изменить этот менталитет, лично для меня», — приводил слова теннисистки Tennis World USA.

Её мнение поддержала и представительница Австралии Дарья Касаткина: «Турниры и так длятся две недели. Если сделать для девушек формат из пяти сетов, турниры растянутся почти на месяц. Могут ли девушки играть пятисетовые матчи? Да. Но вопрос – хотят ли зрители это смотреть? Кроме финалов «Шлемов», сколько матчей из пяти сетов вы смотрите от первого до последнего розыгрыша? Не так много.

Это великий формат с точки зрения истории, так как в нём были сыграны легендарные матчи. Но сейчас много дискуссий, что с ним делать: формат прекрасный, но люди устают его смотреть. Я не тот человек, который должен решать этот вопрос. Девушки точно смогли бы играть пятисетовики, и мы увидели бы интересные матчи. Но стоит ли это того? Не знаю. И как тогда станет выглядеть календарь, если таких турниров будет четыре?» — сказала Касаткина в подкасте The Sit-Down.

Некоторое время назад Винус Уильямс тоже выступала за введение пятисетовых матчей: «Думаю это не доставит никаких проблем. Сейчас мы играем три сета, а если понадобится, будем играть на два сета больше. Странно, почему такой формат не был введён ранее», — цитировал Уильямс Eurosport.

Однако олимпийская чемпионка Елена Веснина к пятисетовому формату у женщин отнеслась крайне негативно. По её словам, такие правила невозможны из-за разницы в физиологии. «Не первый раз возникают такие разговоры о равноправии. По поводу тех же призовых: если девушки получают аналогичные мужским суммы, то пусть они играют тоже пять сетов. Но нагрузки совсем не сопоставимы.

Девушки выносливее мужчин в каких-то моральных вещах. Наша психика более подвижная, поэтому где-то мы более устойчивые. Огромное влияние имеют и какие-то физиологические моменты, которые происходят с женщиной каждый месяц. Об этом не очень принято говорить, и все про это забывают. У женщин есть большая нагрузка, помимо самих тренировок и турниров. Когда речь идёт о продолжительности матчей, мужчины всё же выносливее именно в физическом плане. У нас разная генетика, как ни крути», — заявила она в интервью «РБ Спорт».

Своё мнение высказала и первая ракетка мира среди женщин Арина Соболенко. Она считает, что такие условия весьма травмоопасны. «Думаю, физически я одна из самых выносливых. Возможно, это было бы мне на руку. Но я не готова играть пять сетов. Это слишком большая нагрузка для женского организма. Мы ещё не готовы к такому количеству тенниса, и это, скорее всего, приведёт к более частым травмам. Так что я бы не поддержала эту идею — пусть это остаётся для мужчин (смеётся)», — отметила Арина на одной из послематчевых пресс-конференций.

«Пятисетовый матч способны выдержать единицы. Это очень серьёзная нагрузка, и это действительно сложно. Не думаю, что к этому придут, наоборот, сейчас всё идёт к сокращению матча. Вводят решающий тай-брейк в последней партии и пытаются немного сократить матч. Сезон очень длинный, и быть на пике 25 недель в году девушкам очень сложно», — так выразилась олимпийская чемпионка Елена Дементьева в интервью порталу Legalbet.

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина тоже высказалась о возможных переменах. «Одно время девушки пробовали играть пять сетов до четырёх геймов. Я так начинала играть. Пожалуйста, можно играть матчи из пяти сетов, но до четырёх выигранных геймов. Если будут играть четвертьфиналы, полуфиналы и финалы — это можно обсудить. Но мы сейчас не берём в расчёт давние финалы Открытого чемпионата Австралии. Когда они были, никто не сказал, что мы хотим пять сетов. А вот сейчас классные были финалы — прошлый год, этот год, и все сразу захотели сделать пятисетовики. Раз на раз не приходится. Так сложилось, что было два классных финала. Тут не угадаешь же.

Вижу плюс только, наверное, для болельщиков. Всё-таки они купили билеты. Сейчас было три сета — классно. А если быстрый финал? Может быть, они хотят, чтобы хоть какой-то зрелищности было больше? Не знаю. Сложно сказать, какой может быть плюс от этого», — сказала она в эфире «БОЛЬШЕ!».

А директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Амели Моресмо задумывалась над идеей проведения пятисетовых женских матчей на ТБШ ещё в 2022 году. Она предположила, что в таком формате могут быть сыграны только финалы: «Если при трёхсетовом формате ты проиграл одну партию, то возникают небольшие трудности. Здесь нужно многое учесть. При пятисетовом формате понимаешь, что есть больше времени. Я всегда об этом задумывалась. Решение до сих пор не приняли ни для Итоговых, ни для женских турниров «Большого шлема». Но почему нет? Почему бы однажды об этом не подумать? Мне кажется, женский теннис только выиграл бы от пятисетового формата», — приводил слова Моресмо Tennis Majors.

Любопытно, что вопреки желаниям организаторов ввести на турнирах «Большого шлема» пятисетовики в женской сетке мужчины, наоборот, выступают за их отмену в своём разряде. С подобным заявлением несколько лет назад выступал недавний финалист Australian Open — 2026 Новак Джокович: «Я больше сторонник трёхсетовых матчей, хотя «Шлемы» всегда были пятисетовыми. Так сложилось исторически, и я не знаю, есть ли шанс сейчас всё изменить. Да, я больше сторонник проведения всех турниров в трёхсетовом формате», — говорил он.

«Если меня спросят, я скажу, что лучше бы перейти на трёхсетовый формат. Но я понимаю, что моё мнение не самое авторитетное», — сказал однажды и Даниил Медведев в интервью Eurosport.

Об этом также высказывалась экс первая ракетка мира Мартина Навратилова. Она отмечала, что стоит перейти на трёхсетовые поединки в первую очередь из-за высокого риска травм: «Играть пятисетовые матчи становится всё тяжелее. Думаю, что однажды будет принято решение о переходе на трёхсетовый формат, иначе теннисистов будут уносить с корта на носилках».

А американка Джессика Пегула считает, что пятисетовые матчи тяжело смотреть и из-за этого интерес к теннису теряется. «Если бы мужчины играли трёхсетовые матчи, мы бы видели больше неожиданностей. Я бы предпочла, чтобы они играли до трёх сетов, а не до пяти. Это слишком долго, я теряю интерес к теннису, когда матчи играются до трёх победных партий. Я бы никогда не стала пять часов подряд смотреть целый матч», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

Однако часть теннисистов категорически против отмены исторически сложившегося формата. «Я против перемен на турнирах «Большого шлема». Я думаю, что пятисетовые матчи — часть истории нашего вида спорта, не так ли?» — говорил несколько лет назад Рафаэль Надаль в интервью Eurosport.

Немецкий теннисист Александр Зверев также считает, что нет необходимости в настолько глобальных переменах: «Я сильно этого бы не хотел. Это же теннисная история, которую нельзя просто взять и изменить. Такое уже провернули с Кубком Дэвиса — получилось не очень, правда же? На ТБШ всегда есть день перерыва между матчами, поэтому всё сходится. Да и каждый день в зал мы ходим именно ради этих турниров, этих пятисетовых матчей. Считаю, что именно на ТБШ пятисетовики должны быть всегда», — рассказывал Зверев изданию Eurosport France.

Поддержал игроков и американец Джек Дрейпер: «Пятисетовые матчи — то, что придаёт турниру высокий статус. Это почти как другой вид спорта».

Так или иначе, переход на другой формат матчей и в женском, и в мужском разряде на турнирах «Большого шлема» потребует не только много усилий, но и согласия самих игроков. Случится ли это на самом деле и вступят ли изменения в силу уже в следующем году — до конца неизвестно.