Алькарас, Джокович и ещё 7 легенд: составляем рейтинг обладателей карьерного «Шлема»

Australian Open — 2026 знаменателен прежде всего тем, что на нём побили рекорд, державшийся аж с 1938 года. Сделал это Карлос Алькарас, который в возрасте 22 лет 272 дней стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема». Иными словами, Алькарасу ещё нет и 23 лет, а он уже как минимум по разу выиграл каждый из турниров «Большого шлема». Карлос стал девятым игроком, покорившим эту вершину в мужском одиночном разряде. А кто из обладателей карьерных «Шлемов» самый-самый, решаете вы. Свой выбор можно объяснить в комментариях.

Возле каждого теннисиста указаны страна, возраст на момент завоевания первого карьерного «Шлема» и турниры, на которых были оформлены карьерные «Шлемы» (их может быть и несколько).

