Алькарас, Джокович и ещё 7 легенд: составляем рейтинг обладателей карьерного «Шлема»

Australian Open — 2026 знаменателен прежде всего тем, что на нём побили рекорд, державшийся аж с 1938 года. Сделал это Карлос Алькарас, который в возрасте 22 лет 272 дней стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема». Иными словами, Алькарасу ещё нет и 23 лет, а он уже как минимум по разу выиграл каждый из турниров «Большого шлема». Карлос стал девятым игроком, покорившим эту вершину в мужском одиночном разряде. А кто из обладателей карьерных «Шлемов» самый-самый, решаете вы. Свой выбор можно объяснить в комментариях.
Возле каждого теннисиста указаны страна, возраст на момент завоевания первого карьерного «Шлема» и турниры, на которых были оформлены карьерные «Шлемы» (их может быть и несколько).
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рафаэль Надаль (Испания) — 24 года 102 дня (US Open — 2010, AO-2022)
Надаль начал доминировать на «Ролан Гаррос» ещё в 2005 году, а к 2010-му успел выиграть все «Шлемы». Последним ему покорился US Open. А в 2022-м испанец собрал и второй карьерный «Шлем» — уже в возрасте 35 лет. Да-да, это было в том самом финале, когда Даниил Медведев вёл 2:0 по сетам, но потерпел поражение. Рафаэль завершил карьеру с 22 титулами, завоёванными на ТБШ. 14 из них он взял на «Ролан Гаррос».
|Турнир
|AO
|«РГ»
|Уимблдон
|USO
|Всего
|Титулы
|2009, 2022
|2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
|2008, 2010
|2010, 2013, 2017, 2019
|22
Новак Джокович (Сербия) — 29 лет 15 дней («РГ»-2016, «РГ»-2021, «РГ»-2023)
Джокович является единственным в истории обладателем трёх карьерных «Шлемов». Все эти «Шлемы» Новак оформлял на «Ролан Гаррос», что вполне понятно, так как это самый неудобный для него мэйджор. На других ТБШ необходимое количество титулов серб собирал гораздо раньше. После победы на «РГ»-2016 Джокович стал действующим чемпионом всех четырёх ТБШ, но завоёваны они были в разных сезонах, поэтому календарный «Шлем» ему так и не покорился. Третий карьерный «Шлем» Новак собрал уже в 36 лет — сумасшедшее достижение. А пару дней назад 24-кратный чемпион мэйджоров чуть было не стал 25-кратным.
|Турнир
|AO
|«РГ»
|Уимблдон
|USO
|Всего
|Титулы
|2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023
|2016, 2021, 2023
|2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022
|2011, 2015, 2018, 2023
|24
Роджер Федерер (Швейцария) — 27 лет 303 дня («РГ»-2009)
Удивительно, но у Федерера при всей его россыпи титулов всего один карьерный «Шлем». «Ролан Гаррос» регулярно оставался камнем преткновения для швейцарца — в Париже царил Рафаэль Надаль. В 2009-м удача улыбнулась Роджеру. На тот «РГ» он приехал в статусе 13-кратного чемпиона ТБШ: Надаль в четвёртом круге сенсационно вылетел от Робина Сёдерлинга, и Роджер «отблагодарил» шведа трёхсетовой победой в финале. Так он повторил рекорд Пита Сампраса по количеству титулов, завоёванных на ТБШ (14), а уже на Уимблдоне-2009 побил его и впоследствии стал 20-кратным победителем мэйджоров.
|Турнир
|AO
|«РГ»
|Уимблдон
|USO
|Всего
|Титулы
|2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018
|2009
|2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017
|2004, 2005, 2006, 2007, 2008
|20
Андре Агасси (США) — 29 лет 68 дней («РГ»-1999)
Агасси стал первым обладателем карьерного «Шлема» в, так сказать, современную эпоху. Удивительно, но, чтобы добиться этого впечатляющего достижения, американцу понадобилось завоевать минимальное количество титулов на ТБШ, то есть четыре! Уимблдон-1992, US Open — 1994, Australian Open — 1995, «Ролан Гаррос» — 1999 — вот из чего состоит карьерный «Шлем» Андре. AO Агасси вообще выиграл с первой попытки — до 1995-го он игнорировал этот турнир, проходящий в отдалённой части света. А дольше всего мучился на «Ролан Гаррос», где дебютировал ещё в 1987-м. Завершил карьеру Андре восьмикратным чемпионом мэйджоров.
|Турнир
|AO
|«РГ»
|Уимблдон
|USO
|Всего
|Титулы
|1995, 2000, 2001, 2003
|1999
|1992
|1994, 1999
|8
Карлос Алькарас (Испания) — 22 года 272 дня (AO-2026)
Алькарас открыл счёт главным титулам на US Open — 2022. Тогда они в финале с Каспером Руудом оспаривали не только право называться новым чемпионом ТБШ, но и звание первой ракетки мира. Кто знает, как повернулась бы история, выиграй Рууд тот финал… А может, ничего и не изменилось бы в глобальном плане. Уимблдон Карлос впервые выиграл в 2023 году, «Ролан Гаррос» — в 2024-м, и только успеха на Australian Open пришлось ждать до нынешнего сезона. Испанец стал самым молодым в истории обладателем карьерного «Шлема». Он побил рекорд Дона Баджа, державшийся аж с 1938 года. У Алькараса уже семь титулов на турнирах «Большого шлема», и на этом он явно не остановится.
|Турнир
|AO
|«РГ»
|Уимблдон
|USO
|Всего
|Титулы
|2026
|2024, 2025
|2023, 2024
|2022, 2025
|7
Род Лэйвер (Австралия) — 24 года 32 дня (US Open — 1962, US Open — 1969)
Лэйвер остаётся единственным теннисистом, дважды собиравшим календарный «Шлем» в мужском одиночном разряде. Впервые он добился этого в 1962 году, а повторил свой успех в 1969-м, то есть уже в Открытую эру. Род выиграл 11 ТБШ, и нет сомнений, что титулов было бы ещё больше, если бы не ранний уход в профессионалы. С 1963 по 1967 год он выиграл восемь профессиональных мэйджоров. Сам факт того, что у Лэйвера два календарных «Шлема», означает, что карьерных «Шлемов» у него не меньше, а именно тоже два. Впечатляющее доминирование.
|Турнир
|AO
|«РГ»
|Уимблдон
|USO
|Всего
|Титулы
|1960, 1962, 1969
|1962, 1969
|1961, 1962, 1968, 1969
|1962, 1969
|11
Фред Перри (Великобритания) — 26 лет 15 дней («РГ»-1935)
Перри стал первопроходцем в деле завоевания карьерных «Шлемов» в мужском одиночном разряде. Британец регулярно приезжал на все ТБШ, кроме Australian Open, но долгое время обходился без титулов. Забавно при этом, что AO он взял с первой попытки — в 1934 году. Последним Фреду покорился «Ролан Гаррос» — в 1935-м. Тогда он и оформил карьерный «Шлем». Уимблдонский турнир Перри выигрывал трижды подряд. В то время Фред неофициально считался первой ракеткой мира. Любительскую карьеру он завершил восьмикратным чемпионом ТБШ, после чего выиграл ещё два профессиональных мэйджора — были и такие турниры в ту уже почти легендарную эпоху. Но эти титулы в теннисной статистике не учитываются.
|Турнир
|AO
|«РГ»
|Уимблдон
|USO
|Всего
|Титулы
|1934
|1935
|1934, 1935, 1936
|1933, 1934, 1936
|8
Дон Бадж (США) — 22 года 363 дня («РГ»-1938)
Именно рекорд Баджа только что побил Алькарас. Американский теннисист стал обладателем карьерного «Шлема» за два дня до достижения 23-летия. Дон знаменит тем, что с Уимблдона 1937 года по US Open — 1938 выиграл шесть ТБШ подряд. В 1938-м он стал первым теннисистом, собравшим календарный «Шлем», то есть выигравшим все четыре турнира за один сезон. В профессионалах Бадж выиграл ещё четыре мэйджора.
|Турнир
|AO
|«РГ»
|Уимблдон
|USO
|Всего
|Титулы
|1938
|1938
|1937, 1938
|1937, 1938
|6
Рой Эмерсон (Австралия) — 27 лет 244 дня (Уимблдон-1964, «РГ»-1967)
С 1961 по 1967 год Эмерсон выиграл все Australian Open, кроме финала 1962 года, в котором Род Лэйвер оказался сильнее. Впоследствии, конечно, австралийцу здорово помогло то, что его соотечественник ушёл в профессионалы. На других ТБШ Рой был не так успешен, но до карьерного «Шлема» всё же добрался, причём даже не один раз, а два. Эмерсон завершил карьеру 12-кратным чемпионом ТБШ, и лишь много-много лет спустя его рекорд побил Пит Сампрас (а потом и «Большая тройка» подтянулась).
|Турнир
|AO
|«РГ»
|Уимблдон
|USO
|Всего
|Титулы
|1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967
|1963, 1967
|1964, 1965
|1961, 1964
|12