Алименты для содержания троих сыновей обойдутся футболисту в круглую сумму, но он вполне способен её потянуть.

Иванович выиграла суд у Швайнштайгера. Бастиан будет платить ей € 45 тыс. на детей в месяц

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008 и бывшая первая ракетка мира Ана Иванович выиграла судебный процесс у своего бывшего мужа легендарного футболиста сборной Германии и «Баварии» Бастиана Швайнштайгера.

Иванович и Швайнштайгер поженились летом 2016 года и считались одной из самых ярких спортивных пар мира, но в прошлом году между ними произошёл разлад из-за измены Бастиана с болгарской фитнес-тренером Сильвой Капитановой. В июле 2025-го адвокат Аны подтвердил, что футболист и теннисистка расстались, а четыре месяца спустя в окружной суд Мюнхена было подано официальное заявление о разводе. В качестве причины расторжения брака были указаны «непримиримые разногласия».

В то же время в Пальма-де-Майорке, где сейчас проживает Ана Иванович, было начато разбирательство по вопросу содержания троих сыновей бывшей пары — Луки (восемь лет), Леона (пять) и Тео (два года).

По данным немецкого издания Bunte, суд принял во внимание высокий доход Швайнштайгера, а также «роскошный образ жизни, к которому привыкли дети», и принял решение обязать футболиста выплачивать по € 15 тыс. в месяц каждому ребёнку. В общей сложности Бастиану придётся отдавать € 45 тыс. в месяц и более € 500 000 в год на содержание детей. Сообщается, что футболист не обжаловал приговор.

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В ходе разбирательства выяснилось, что Иванович тратит € 6000-7000 в месяц только на еду. У каждого из сыновей есть своя няня, а проживание Аны на Майорке также включает зарплату садовнику, повару и двум уборщицам. Иванович и Швайнштайгер решили не встречаться в суде и попросили своих адвокатов максимально ускорить бракоразводный процесс, чтобы каждый мог продолжить свою жизнь.

Сумма алиментов выглядит внушительно, но Бастиан действительно способен её потянуть. Он заработал достаточно денег за время футбольной карьеры. Немецкие СМИ сообщают, что чистый капитал Швайнштайгера сейчас составляет € 90 млн. Ему придётся отдать менее 1% в месяц на содержание сыновей, что не является большой проблемой. При этом дети определённо ни в чём не будут себе отказывать. Вероятно, поэтому Бастиан не стал спорить с решением суда.

Что касается Иванович, то она возьмёт на себя основные обязанности по воспитанию детей. Конечно, Ана не будет делать всё самостоятельно и воспользуется помощью вышеуказанного персонала, услуги которого оплатит Швайнштайгер.

«Тихое воскресенье. Мамам тоже нужно время для себя», – написала Иванович в одном из свежих постов в соцсетях.

Ана Иванович собирается посвящать время себе после развода с Бастианом Швайнштайгером Фото: Из личного архива Аны Иванович

Ана действительно собирается тратить время на себя. Она периодически участвует в выставочных теннисных матчах и находится в отличной форме.

Совсем недавно Иванович побывала в академии 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в Манакоре, где может тренироваться в удобное время.

«Спасибо за такой тёплый приём и за то, что показал впечатляющую академию. С нетерпением жду возвращения», — подписала Иванович фото, на котором запечатлена с Надалем.

«Было очень приятно. Надеюсь увидеть тебя снова!» – ответил Рафа.

Ана Иванович и Рафаэль Надаль Фото: Из личного архива Аны Иванович

Иванович также следит за актуальными теннисными событиями. На днях она смотрела финал Australian Open – 2026, в котором 22-летний испанец Карлос Алькарас обыграл её легендарного соотечественника Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). Ана наверняка болела за Новака, однако всё равно поздравила Карлоса со званием самого молодого обладателя карьерного «Шлема» в истории.

«Потрясающий мужской финал! Поздравляю, Карлос, с добавлением титула Australian Open в твою коллекцию! Невероятное выступление и турнир, Новак — ты показал всем, почему ты лучший из лучших», — написала Иванович на личной странице в соцсетях.

Скоро теннисные турниры перенесутся в Европу. Иванович с высокой вероятностью можно будет увидеть на «Мастерсе» в Мадриде, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, куда она приезжала в последние годы. 38-летняя сербка наконец-то решила все вопросы развода со Швайнштайгером и может сполна наслаждаться жизнью.