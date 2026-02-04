«У Андреевой есть потенциал, но надо стать понаглее». Российская чемпионка — об игре Мирры

Мирра Андреева третий год подряд остановилась в шаге от четвертьфинала Australian Open — на этот раз в четвёртом круге россиянка уступила украинке Элине Свитолиной. В интервью «Чемпионату» бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова подвела итоги выступления Андреевой, отметила её прогресс и оценила шансы в новом сезоне.

— Почему Мирра не улучшила результат на AO?

— В этот раз у Мирры были все возможности пройти дальше. Я была уверена, что она переиграет Свитолину. Мирра окрепла, стала физически сильнее. Казалось, что должна была переиграть Свитолину за счёт своей мощи и скорости. К сожалению, не вышло. Может, из-за того, что до этого было выиграно семь матчей подряд в Австралии. Возможно, накопилась игровая усталость. Ожидала увидеть Мирру против Соболенко.

— Надо ли ей что-то менять в игре?

— Нет. Сезон только начался. Уверена, что они с командой работают над определённым стилем и вещами, которые она должна делать в матчах. Не сразу получается всё перенести в игру. Но с каждым матчем происходят улучшения. Мирра и сама учится на своих ошибках. Это рабочий процесс.

— И Чесноков, и Кафельников говорят, что с такой игрой у Мирры нет будущего в теннисе. Почему Мирра всё время была в глубокой защите?

— У неё великолепная защита, но не против игроков, которых она должна сносить за счёт своей мощи и прессинговать. Соболенко именно это и сделала в матче со Свитолиной — не дала сопернице сыграть. Арина прессингом и обыграла. Женский теннис значительно поменялся — стал силовым и очень мощным. Перекачать кого-то, передержать и выиграть турнир невозможно.

— Почему Мирра не переходит к активному теннису — боится?

— Страх и мандраж присутствуют всегда. Может, это её придерживает и не даёт раскрепоститься.

— Заметен ли у неё прогресс в плане психологии?

— Уверена, что она и команда делают на этом большой акцент. Мы видели, как она эмоционально просела в конце прошлого года. Тут была проделана работа. Стараются всё держать под контролем.

— Когда у неё что-то не получается, она срывается. Или наоборот — она начинает нервничать и поэтому ошибается? Где тут следствие, а где причина?

— У неё недостаточное количество опыта, она молодой игрок. Скорее всего, нервы не из-за того, что случилась ошибка. В таком юном возрасте сложно изо дня в день показывать стабильный теннис. В прошлом матче у неё что-то получалось, а в другом этого ощущения нет. Это просто раздражение, почему нет стабильности.

— Стоит ли играть больше турниров, чтобы получать больше практики и очков, или, наоборот, лучше сосредоточиться на качестве?

— Мирре надо работать уже на качество. Выбирать турниры, играть, чтобы не было перегрузки на психику в первую очередь.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

— Есть ли смысл стараться завоевать титул на ТБШ как можно скорее — или лучше не загонять себя раньше времени?

— Загонять себя не стоит. У каждого своё время выхода на пик карьеры. Ещё многому надо научиться, время есть. Никто Мирру не торопит. У каждого игрока индивидуальное становление.

— Брэд Гилберт считает, что Мирре нужно чинить форхенд — она не может играть агрессивно и ошибается. Что не так с её форхендом — объясните для непосвященных в тонкости тенниса.

— Да, на данный момент ошибается, но Соболенко тоже ошибалась, когда была в возрасте Мирры. А потом Арина нашла ключик, чтобы быть собранной и играть в корт. Не вижу технической проблемы, из-за которой Андреева не может найти корт. Всё придёт с игровой практикой. У Мирры есть всё в руках. Верю, что она может всего добиться. Задатки для этого есть.

— Виден ли у Мирры потенциал для титула на «Большом шлеме» уже в этом сезоне?

— У неё есть и потенциал, и арсенал ударов, и хорошее передвижение по корту. Надо ещё чуточку повзрослеть, стать увереннее, понаглее на корте и ориентироваться на атакующий теннис.