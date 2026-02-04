«На корте мне всё равно — мать я, жена или дочь». Сразу две теннисные мамы попали в топ-10

Завершение Открытого чемпионата Австралии в этом году ознаменовалось интересным событием. Впервые в истории WTA в топ-10 рейтинга одновременно вошли две молодые мамы-теннисистки: швейцарка Белинда Бенчич поднялась на девятое место, а украинка Элина Свитолина — на 10-е. Глава Женской теннисной ассоциации Порша Арчер назвала это «невероятным моментом для тенниса и женского спорта» и заявила, что обе спортсменки точно гордятся тем, чего они достигли на данный момент, совсем недавно вернувшись из декретного отпуска.

Особого внимания заслуживает Белинда Бенчич. Всего за 14 месяцев с момента рождения дочери она с 903-й строчки в рейтинге переместилась в первую десятку. В интервью изданию The National перед стартом «пятисотника» в Абу-Даби Белинда рассказала о своём восстановлении и о сложностях, с которыми столкнулась на пути к заветному месту в числе лучших.

Бывшая четвёртая ракетка мира и олимпийская чемпионка 2021 года в одиночном разряде родила дочь Беллу в апреле 2024-го и вернулась на корт уже в октябре того же года, участвуя в турнирах более низкого уровня, чтобы набраться опыта и начать постепенно набирать рейтинговые очки. На тот момент она занимала 903-е место в рейтинге. Белинда выступила на двух турнирах ITF-75 и одном – WTA-125. При этом на последних соревнованиях в Анже она даже добралась до финала.

Сезон-2025 Бенчич начала на 489-й строчке. Однако она довольно быстро вышла на топовый уровень: на Australian Open сразу дошла до четвёртого круга, а спустя совсем небольшое время завоевала свой девятый титул в карьере и первый в статусе мамы — на WTA-500 в Абу-Даби. Этот турнир был всего лишь четвёртым на уровне WTA после её возвращения в тур.

В интервью The National швейцарка призналась, что теперь турнир в столице ОАЭ — одно из самых ярких воспоминаний в её жизни: «Я очень рада снова быть здесь. Я искренне люблю этот турнир, и, конечно, у меня остались приятные воспоминания с прошлого года. Очень приятно вернуться сюда и увидеть, как быстро пролетел год. У меня такое чувство, будто я была здесь неделю назад. А сейчас с нетерпением жду начала».

Белинда Бенчич после победы на WTA-500 в Абу-Даби-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Ещё одним достижением швейцарки стал выход в полуфинал Уимблдона-2025. Тогда она проиграла будущей чемпионке турнира Иге Швёнтек. А спустя ещё несколько месяцев Бенчич победила на соревнованиях WTA-500 в Токио. Всё это позволило ей завершить сезон уже на 11-м месте, а в начале 2026-го и вовсе в третий раз в карьере войти в топ-10. За стремительный взлёт в рейтинге в 2025 году Белинда получила награду WTA в номинации «Камбэк года».

«Я думаю, это просто небольшой праздник наедине с собой. Несмотря на то что это всего лишь цифра, это то, о чём мечтает каждый теннисист. И я уже в третий раз оказываюсь в топ-10. Это очень приятно. Я не устраивала больших празднований, но, конечно, это много для меня значит», — сказала 28-летняя спортсменка в интервью The National перед своим выступлением в Абу-Даби.

Бенчич успешно стартовала в 2026 году, став непобеждённой в одиночном разряде на United Cup. Швейцарка одержала пять побед, в том числе две над соперницами из первой десятки — полькой Игой Швёнтек и итальянкой Жасмин Паолини.

Форма Белинды на первой неделе сезона заставила многих считать её серьёзной соперницей на Открытом чемпионате Австралии. Однако выступление теннисистки было закончено на втором круге — её неожиданно обыграла чешка Никола Бартунькова, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

«Честно говоря, мне потребовалось больше дней, чем обычно, чтобы оправиться от поражения. Я чувствовала себя очень хорошо, когда выиграла United Cup и стартовала на Australian Open. Конечно, как и все остальные, я питала большие надежды. Но моя соперница играла невероятно хорошо и полностью заслуживала победы. Жаль, что для меня так быстро закончился турнир «Большого шлема». Однако мы продолжим. Я думаю, что в теннисе должна быть короткая память, и игрок просто должен перейти к следующему турниру и выступить лучше», — сказала Бенчич в разговоре с корреспондентом The National, вспоминая недавний ТБШ.

Абу-Даби — идеальное место для Белинды, чтобы оправиться от поражения, учитывая то, что за последние три года она дважды выигрывала этот турнир (в 2023-м до ухода в декретный отпуск и в 2025-м — после). Если брать во внимание, насколько успешно прошло её возвращение, то ожидания от результатов значительно возросли по сравнению с прошлым годом.

«Естественно, ваши ожидания становятся больше. Но будет лучше, если вы станете плыть по течению и придерживаться того же мышления, которое привело вас туда, где вы сейчас находитесь. И это то, над чем я работаю. Конечно, это нелегко. Иногда тебе кажется, что ты всегда должен сравнивать себя с лучшими. На самом деле, нужно просто играть и выигрывать, используя то, что у тебя есть на данный момент. Поэтому я работаю над этим психологическим аспектом и стараюсь придерживаться того же подхода», — объяснила она в интервью.

Швейцарка не единственная из матерей, выступающих на данный момент. Возвращение в тур после рождения ребёнка уже не в новинку для болельщиков и СМИ, однако освещение событий вокруг молодых мам-теннисисток часто сосредотачивается на их семейном положении, а не на результатах на корте. Белинда в разговоре с The National выразила свою обеспокоенность этим вопросом и заявила, что в профессиональном спорте нужно соблюдать баланс: «В некотором смысле материнству стоит уделять внимание, потому что добиваться невероятных результатов после родов действительно трудно. Это вызывает восхищение. Но когда я выхожу на корт, мне всё равно, мать я, жена или дочь. У вас могут быть любые обстоятельства или ситуации, однако вы всё равно должны играть».

«Мне всё равно, что происходит у моей соперницы в личной жизни. На корте я просто сосредотачиваюсь на том, чтобы быть теннисисткой. Но, конечно, если вы выходите за пределы корта и думаете: «Ого, за один год она вернулась в топ-10» – это удивительно, и об этом стоит говорить», — добавила она.

Бенчич также попросили дать несколько советов теннисисткам, которые после рождения ребёнка собираются вернуться в тур. Одна из них — представительница Туниса Онс Жабер. В апреле 2026 года она станет мамой и в этом же сезоне хочет выйти из декретного отпуска. «Всё зависит от того, как она себя чувствует. Для каждой будущей мамы это будет совершенно другой опыт, ни с чем не сравнимый. Я надеюсь, что ей действительно понравится проводить время со своим ребёнком и она не будет чувствовать давления из-за того, что ей приходится возвращаться. Стоит принять как должное своё самочувствие и начинать очень медленно, прислушиваясь к себе. Я хочу снова увидеть её на турнирах, поэтому желаю ей всего наилучшего», — подытожила Белинда.