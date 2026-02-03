«Нужен инстинкт убийцы». Легенды тенниса дают советы Соболенко после фиаско в финале AO

Поражения Арины Соболенко в финалах крупных турниров уже начинают восприниматься как нечто само собой разумеющееся: лидер рейтинга второй год подряд добралась до решающего матча в Мельбурне, но проиграла соперницам. То же самое было и на «Ролан Гаррос» — 2025, а также на Итоговом турнире — 2025. После недавнего фиаско в титульной встрече с Еленой Рыбакиной на Australian Open эксперты и легенды тенниса активно обсуждают проблемы первой ракетки мира и способы их решения.

В 2025 году в решающем матче на австралийском мэйджоре Соболенко в трёх сетах уступила Мэдисон Киз, занимавшей тогда 15-е место в рейтинге WTA, и не смогла продлить победную серию из 20 встреч на этом ТБШ — 3:6, 6:2, 5:7. В 2026-м над Ариной не висел груз в виде защиты титула, однако спортсменка всё равно проиграла третьей ракетке мира Елене Рыбакиной в финале Australian Open — 4:6, 6:4, 4:6. Белоруска вела со счётом 3:0 в решающей партии, однако не смогла удержать преимущество.

Тем самым лидер рейтинга потерпела уже второе подряд поражение в решающем поединке на австралийском «Шлеме». Более того, спортсменка проиграла уже третий матч из четырёх титульных встреч на ТБШ.

Арина Соболенко Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Финалист US Open — 1997 Грег Руседски считает, что Арине нужно вернуться к работе со спортивным психологом, чтобы выйти из этого кризиса. Экс четвёртая ракетка мира привёл в пример Игу Швёнтек и её слова о том, как важно работать со специалистом такого типа. «Часть меня думает, что Соболенко нужен спортивный психолог. Швёнтек говорит, как важен её спортивный психолог. Я не знаю, работает ли Арина с кем-то, кто может проникнуть в её сознание и позволить ей играть в финалах с той свободой, которую она демонстрирует на протяжении всего турнира.

Ожидания и давление… Когда ты ожидаешь победы, происходят плохие вещи. Ты должен играть со свободой и бесстрашием. В этот момент у тебя должны быть ритуалы, которые помогут тебе успокоиться, сосредоточиться на настоящем и выполнить задачу. Даже если ты промахнёшься, кому какое дело? Удача любит смелых! Если Арина будет храбрее и преодолеет этот барьер, то сможет выиграть несколько «Шлемов» и достичь двузначного числа побед. Она достаточно хороша для этого», — отметил Руседски в подкасте Off Court with Greg.

Ранее Соболенко действительно сотрудничала со спортивным психологом, однако теннисистка прекратила работу с ней незадолго до победы на Australian Open — 2023. В сентябре 2025 года белоруска пришла на подкаст к Джею Шетти, где поделилась мыслями об этом опыте. «Я работала со спортивным психологом в течение четырёх или пяти лет, мы занимались какой-то медитацией. Мы делали много вещей в начале моей карьеры, но потом я обнаружила, что слишком сильно полагаюсь на неё. Я ожидала, что она решит мои проблемы, и повторяла одну и ту же ошибку снова и снова.

Я расстраивалась из-за этого, поэтому в какой-то момент решила: «Ладно, я должна взять на себя ответственность за свои действия». Я прекратила работать с психологом, и в этот момент я начала узнавать себя лучше, когда действительно саму себя поняла. Мне стало проще контролировать эмоции, и это стало более сбалансированным, когда я взяла на себя такую ответственность», — заявила лидер рейтинга в подкасте Jay Shetty Podcast.

Чемпион Уимблдона-1987 Пэт Кэш раскритиковал игру первой ракетки мира в финале Australian Open — 2026 и заявил, что теннисистка сдалась под самый конец.

«Соболенко была очень эффективна на первой подаче во втором сете, почти не теряла очков на приёме. А у Рыбакиной были некоторые проблемы с форхендом в полуфинале, но в остальном она делала точные удары. Арине есть над чем подумать, ведь она, по сути, сдалась», — высказался австралиец в эфире BBC Radio Live.

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне теннисный эксперт Аннабель Крофт тоже не осталась в стороне и резко прокомментировала выступление Арины Соболенко в решающем матче австралийского мэйджора. Телеведущая отметила «незрелое поведение» лидера рейтинга по ходу третьего сета, когда спортсменка растеряла преимущество при счёте 3:0. «Я думаю, что самообладание Соболенко на протяжении большей части матча помогло ей выйти вперед со счётом 3:0 в финальном сете. Я чувствовала, что она действительно вывела свою игру на новый уровень, но не могла продолжать двигаться вперёд, потому что было сопротивление с другой стороны корта.

Потом она начала размахивать руками, нервно расхаживала по корту, и это выглядело немного незрелым. Она не справлялась с ситуацией и полностью потеряла самообладание. Я чувствовала, что Соболенко действительно сама себе навредила в этом финальном сете. Как только началась паника, она просто двинулась в неправильном направлении», — приводит слова Крофт TennisUpToDate.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко с кубком и тарелкой Australian Open — 2026 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Восьмикратный чемпион ТБШ Джимми Коннорс поделился мнением, что первой ракетке мира необходимо обрести «инстинкт убийцы». «Ну вот опять, Саби… Я думаю, у неё было 3:0 в третьем сете, верно? Может быть, я немного подкалываю её, но я должен это сказать… У тебя должен быть инстинкт убийцы. Ты должна, особенно когда у тебя в финале такая соперница, взять верх и сделать всё возможное, чтобы оставаться на вершине, оказывать давление и сокращать количество своих ошибок. Не отдавать ни одного очка и заставлять соперницу зарабатывать всё самой.

И я знаю, что у неё в прошлом было невезение, она проиграла несколько финалов, которые, возможно, не должна была проиграть. Однако при счёте 3:0 в третьем сете на таком крупном турнире… Ты должен завершить дело. И она слишком хороший игрок, чтобы не быть в состоянии это сделать. Она делала это в прошлом, не поймите меня неправильно. Но потерять такое преимущество… Я хочу посмотреть, как она оправится от этого. Арина делала это в прошлом снова, и она проходила дальше и выигрывала крупные турниры. Но она должна обрести этот инстинкт убийцы! Когда он у тебя есть, ты схватываешь соперника и добиваешься победы. Я не критикую Саби, просто высказываю своё мнение», — подчеркнул американец в подкасте Advantage Connors.

Олимпийская чемпионка 2008 года Елена Дементьева объяснила, что пошло не так у Арины в титульном сражении на Australian Open — 2026. «Перед финалом Арина сказала, что сделала выводы и знает, почему до этого проигрывала финалы — и прекрасно осознает, чего ей не хватало и что нужно. Но у меня сложилось впечатление, что она была абсолютно уверена в своей победе — и это несмотря на то, что на итоговом турнире WTA она проиграла Елене [Рыбакиной].

Её концентрация внимания постоянно «гуляла». Она то собиралась, то опять выпадала из игры. Мне кажется, Соболенко не смогла себя ввести в состояние, которым она славится — когда забывает обо всем и полностью погружена в игру, отдаётся своим инстинктам, борется и бьётся за каждый розыгрыш. Это было — то соберёмся, то расслабимся. А Рыбакина вышла очень собранной и абсолютно заслуженно победила», — сказала Дементьева в подкасте «Хардкорт».

А вот чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский считает, что Арина играет в решающих матчах на «Шлемах» не лучше, чем в полуфиналах. «Соболенко и Рыбакина обладают самой мощной и эффективной подачей в WTA-туре. Так что именно стабильность Елены в решающий момент финала, который можно назвать качелями, принесла ей победу. Рыбакина играла мощнее и эффективнее, чем Соболенко. На мой взгляд, Елена показала свой лучший теннис. И победу заслужила. Арина же вообще играет финалы на ТБШ не лучше, чем полуфиналы. В решающих матчах она слишком хочет показать 120% от своих возможностей, но её увлечение мощью не всегда помогает», — сказал Ольховский в интервью изданию GoTennis.

В прошлом сезоне Соболенко взяла лишь один ТБШ, однако для спортсменки её масштаба подобный результат едва ли может считаться пределом мечтаний. Если белоруска намерена сохранить первую строчку к концу года и пополнить коллекцию мэйджоров, ей придётся внимательно проанализировать последние неудачи в финалах крупных турниров и найти решения этих проблем. А может, Арине действительно стоит прислушаться к словам мэтров и вернуться к работе со спортивным психологом?