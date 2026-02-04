«На одном уровне с Сереной». Подачу Рыбакиной уже называют лучшей в истории, но почему?

Елена Рыбакина давно играет на топ-уровне и уже не поражает теннисных болельщиков высоким уровнем своей игры – все знают, на что она способна. Но каждые большие победы провоцируют новую волну любопытства и пристального внимания к деталям.
Так и случилось после триумфа Елены на Australian Open. Все вновь с интересом заговорили о её подаче.
Рыбакина дебютировала в топ-20 ещё в 2020 году, и уже тогда болельщики обратили внимание на сильные стороны спортсменки, одной из которых являлась подача. Однако разрыв между желаемым и актуальным качеством этого элемента всё ещё был ощутим: в том сезоне на 191 эйс у Елены пришлась 131 двойная.
Тогда Рыбакина сотрудничала со Стефано Вуковым чуть больше года. Спустя ещё пару лет прогресс стал заметнее: количество подач навылет стремительно ушло ввысь, а количество двойных – сократилось. И после успеха подопечной на Уимблдоне-2022 Вуков поделился тем, как усердно они работали над одним из главных инструментов в арсенале Елены.
«Мы внесли самые большие изменения в подачу, полностью изменив движение: сделали его – а также подброс мяча – более коротким и эффективным. Кроме того, всё зависит от намерений Елены. Теперь она хочет, чтобы подача просто не возвращалась на её сторону. Она осознаёт, что может зарабатывать много «бесплатных» очков таким образом», – делился Стефано с Tennis Majors.
Что говорят эксперты
Когда спустя несколько лет стало ясно, что подача Рыбакиной – её надёжное оружие и результат большого труда, теннисные эксперты стали обоснованно делать громкие заявления. Например, Джон Иснер – бывший восьмой номер рейтинга ATP, лидер по количеству эйсов в мужском туре (14 470) и один из лучших подающих в истории.
«Мне нравится эта подача. Елене помогает её рост. Мы видели, как она в финале Австралии поставила точку эйсом. Техника – потрясающая. Когда её карьера подойдёт к концу, мы точно будем говорить о том, что подача у неё была одной из лучших в истории женского тенниса, на одном уровне с Сереной. И статистика нам это подтвердит», — сказал Иснер в подкасте Nothing Major Podcast.
Джон добавил, что прямо сейчас считает подачи Рыбакиной и Соболенко наиболее эффективными в женском туре. Бывший №11 рейтинга Сэм Куэрри его в этом поддержал.
Елена Рыбакина и Арина Соболенко на награждении на Australian Open – 2026
Фото: Darrian Traynor/Getty Images
Кстати, Иснер не был первым экспертом, поставившим на один уровень подачи Елены Рыбакиной и Серены Уильямс.
«Серена — лучшая подающая среди женщин всех времен. Думаю, вы не найдёте кого-то, кто бы с этим не согласился. Но я считаю, что Рыбакина уже входит в тройку или в четвёрку лучших за всю историю.
Она может попадать во все четыре точки при подаче. У неё также сильная вторая подача. У неё не просто мощная первая, после чего следует вторая, которую можно атаковать. Рыбакина легко попадает в углы и обладает большей силой», — сказал чемпион US Open – 2003 Энди Роддик в подкасте Served With Andy Roddick.
Под «четырьмя точками» Роддик имеет в виду попадание подачи ближе к коридору или к центру и в первом квадрате, и во втором.
Елена Рыбакина
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
Подачу Рыбакиной отметил и человек, причастный к успехам Уильямс. Это Рик Макки – тренер, сотрудничавший с легендарными сёстрами.
«У Рыбакиной самая биомеханически совершенная подача, которую я КОГДА-ЛИБО видел в женском туре. Ноги начинают движение так, что ракетка входит в удар ровно в нужную миллисекунду – это контринтуитивно, но именно поэтому ракетка остаётся на ударной стороне у правой лопатки. Угол полёта мяча создаёт такие направления, которых мы раньше просто не видели, и соперницы их тоже не видят», – написал Макки в социальных сетях.
Что говорят техника и статистика
Средняя скорость подачи Рыбакиной в этом году – 176 км/ч. Среднее количество эйсов за матч – 7,5. Например, у более мощной Арины Соболенко средняя скорость составляет 169,8 км/ч, а средний показатель по подачам навылет – 3,67 за игру. Так что дело здесь не в физической мощи, а в технических особенностях.
У Елены достаточно компактное и «энергосберегающее» движение на подаче: правая рука не уходит далеко за спину, плечо остаётся зафиксированным параллельно полу, разгон мяча происходит за счёт работы предплечья, кисти и массы тела, которую Рыбакина вкладывает в удар во время прыжка после приставки правой ноги. А рост в этом всём только помогает (184 см).
Упорный труд, удачные антропометрические данные, хорошее чувство мяча – всё это позволяет Рыбакиной стабильно держать высокий уровень на подаче. Подкрепим это дело статистикой.
- Елена на протяжении пяти лет набирает более 300 эйсов за сезон.
- На минувшем Australian Open она стала лидером по количеству подач навылет (47). Арина Соболенко, занимающая в этом рейтинге второе место, оформила на 20 эйсов меньше.
- Даже в непростом сезоне-2025 Рыбакина осталась лидером женского тура по качеству подачи. Об этом свидетельствуют 516 эйсов в 76 матчах и 82,5% своих выигранных геймов.
- В 10 проведённых матчах в сезоне-2026 Елена выиграла ещё больше геймов на своей подаче – 84,4%.
И это всё при том, что процент попадания первой у Рыбакиной невысок (56,4%). Так что и на подаче она ещё может прибавлять.
Что говорит сама Елена
Рыбакина не любит много говорить о своей подаче, но она объективно оценивает этот элемент и не скрывает, что видит в нём своё игровое преимущество.
«В чём успех моей подачи? В моём росте – я довольно высокая. Это большое преимущество. Ещё мы много работали с тренером над техникой и биомеханикой. Это даёт мне больше силы», – рассказала Рыбакина на пресс-конференции во время Уимблдона-2024.