«На одном уровне с Сереной». Подачу Рыбакиной уже называют лучшей в истории, но почему?

Елена Рыбакина давно играет на топ-уровне и уже не поражает теннисных болельщиков высоким уровнем своей игры – все знают, на что она способна. Но каждые большие победы провоцируют новую волну любопытства и пристального внимания к деталям.

Так и случилось после триумфа Елены на Australian Open. Все вновь с интересом заговорили о её подаче.

Рыбакина дебютировала в топ-20 ещё в 2020 году, и уже тогда болельщики обратили внимание на сильные стороны спортсменки, одной из которых являлась подача. Однако разрыв между желаемым и актуальным качеством этого элемента всё ещё был ощутим: в том сезоне на 191 эйс у Елены пришлась 131 двойная.

Тогда Рыбакина сотрудничала со Стефано Вуковым чуть больше года. Спустя ещё пару лет прогресс стал заметнее: количество подач навылет стремительно ушло ввысь, а количество двойных – сократилось. И после успеха подопечной на Уимблдоне-2022 Вуков поделился тем, как усердно они работали над одним из главных инструментов в арсенале Елены.

«Мы внесли самые большие изменения в подачу, полностью изменив движение: сделали его – а также подброс мяча – более коротким и эффективным. Кроме того, всё зависит от намерений Елены. Теперь она хочет, чтобы подача просто не возвращалась на её сторону. Она осознаёт, что может зарабатывать много «бесплатных» очков таким образом», – делился Стефано с Tennis Majors.

Что говорят эксперты

Когда спустя несколько лет стало ясно, что подача Рыбакиной – её надёжное оружие и результат большого труда, теннисные эксперты стали обоснованно делать громкие заявления. Например, Джон Иснер – бывший восьмой номер рейтинга ATP, лидер по количеству эйсов в мужском туре (14 470) и один из лучших подающих в истории.

«Мне нравится эта подача. Елене помогает её рост. Мы видели, как она в финале Австралии поставила точку эйсом. Техника – потрясающая. Когда её карьера подойдёт к концу, мы точно будем говорить о том, что подача у неё была одной из лучших в истории женского тенниса, на одном уровне с Сереной. И статистика нам это подтвердит», — сказал Иснер в подкасте Nothing Major Podcast.

Джон добавил, что прямо сейчас считает подачи Рыбакиной и Соболенко наиболее эффективными в женском туре. Бывший №11 рейтинга Сэм Куэрри его в этом поддержал.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко на награждении на Australian Open – 2026 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Кстати, Иснер не был первым экспертом, поставившим на один уровень подачи Елены Рыбакиной и Серены Уильямс.

«Серена — лучшая подающая среди женщин всех времен. Думаю, вы не найдёте кого-то, кто бы с этим не согласился. Но я считаю, что Рыбакина уже входит в тройку или в четвёрку лучших за всю историю.

Она может попадать во все четыре точки при подаче. У неё также сильная вторая подача. У неё не просто мощная первая, после чего следует вторая, которую можно атаковать. Рыбакина легко попадает в углы и обладает большей силой», — сказал чемпион US Open – 2003 Энди Роддик в подкасте Served With Andy Roddick.

Под «четырьмя точками» Роддик имеет в виду попадание подачи ближе к коридору или к центру и в первом квадрате, и во втором.

Елена Рыбакина Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Подачу Рыбакиной отметил и человек, причастный к успехам Уильямс. Это Рик Макки – тренер, сотрудничавший с легендарными сёстрами.

«У Рыбакиной самая биомеханически совершенная подача, которую я КОГДА-ЛИБО видел в женском туре. Ноги начинают движение так, что ракетка входит в удар ровно в нужную миллисекунду – это контринтуитивно, но именно поэтому ракетка остаётся на ударной стороне у правой лопатки. Угол полёта мяча создаёт такие направления, которых мы раньше просто не видели, и соперницы их тоже не видят», – написал Макки в социальных сетях.

Что говорят техника и статистика

Средняя скорость подачи Рыбакиной в этом году – 176 км/ч. Среднее количество эйсов за матч – 7,5. Например, у более мощной Арины Соболенко средняя скорость составляет 169,8 км/ч, а средний показатель по подачам навылет – 3,67 за игру. Так что дело здесь не в физической мощи, а в технических особенностях.

У Елены достаточно компактное и «энергосберегающее» движение на подаче: правая рука не уходит далеко за спину, плечо остаётся зафиксированным параллельно полу, разгон мяча происходит за счёт работы предплечья, кисти и массы тела, которую Рыбакина вкладывает в удар во время прыжка после приставки правой ноги. А рост в этом всём только помогает (184 см).

Упорный труд, удачные антропометрические данные, хорошее чувство мяча – всё это позволяет Рыбакиной стабильно держать высокий уровень на подаче. Подкрепим это дело статистикой.

Елена на протяжении пяти лет набирает более 300 эйсов за сезон.

На минувшем Australian Open она стала лидером по количеству подач навылет (47). Арина Соболенко, занимающая в этом рейтинге второе место, оформила на 20 эйсов меньше.

Даже в непростом сезоне-2025 Рыбакина осталась лидером женского тура по качеству подачи. Об этом свидетельствуют 516 эйсов в 76 матчах и 82,5% своих выигранных геймов.

В 10 проведённых матчах в сезоне-2026 Елена выиграла ещё больше геймов на своей подаче – 84,4%.

И это всё при том, что процент попадания первой у Рыбакиной невысок (56,4%). Так что и на подаче она ещё может прибавлять.

Что говорит сама Елена

Рыбакина не любит много говорить о своей подаче, но она объективно оценивает этот элемент и не скрывает, что видит в нём своё игровое преимущество.

«В чём успех моей подачи? В моём росте – я довольно высокая. Это большое преимущество. Ещё мы много работали с тренером над техникой и биомеханикой. Это даёт мне больше силы», – рассказала Рыбакина на пресс-конференции во время Уимблдона-2024.