Александрова повесила украинке «баранку». В Абу-Даби Екатерина прервала серию поражений

Australian Open — 2026 завершился, и без всякой паузы стартовали регулярные турниры WTA и ATP. Внимание на этой неделе привлекают к себе «пятисотник» в Абу-Даби, а также соревнования категории WTA-250 в Клуж-Напоке и Остраве, ведь в них принимают участие сразу несколько наших теннисисток. А вот выступлений российских мужчин мы не увидим, они будут готовиться к соревнованиям, которые пройдут позже.

Самый крупный турнир с участием россиянок проходит в Абу-Даби и имеет статус WTA-500, соревнования появились в календаре WTA в 2021 году. На этом «пятисотнике» наши спортсменки обычно показывают высокие результаты — на трёх турнирах подряд они доходили до финала. В 2021-м за титул боролась Вероника Кудерметова, в 2023-м эстафету подхватила Людмила Самсонова, в 2024-м до решающей стадии добралась Дарья Касаткина, которая на тот момент ещё представляла Россию. А вот в 2025-м эта серия прервалась, и никто из наших теннисисток не попал даже в четвертьфинал.

В 2026-м в Абу-Даби были заявлены Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, причём последние две спортсменки получили пятый и второй номера посева соответственно. А вот Оксана Селехметьева пробилась в основу этого «пятисотника» через квалификацию.

Турнир стартовал в воскресенье, 1 февраля, и в этот день свой поход по сетке начали Самсонова, Павлюченкова и Селехметьева. На старте Самсоновой противостояла 28-я ракетка мира Софья Кенин. Счёт личных встреч был в пользу американки — 2-1, однако наша теннисистка не заметила сопротивления со стороны чемпионки ТБШ и разгромила её со счётом 6:4, 6:0. Во втором круге Людмила уверенно обыграла Джаниче Чен, занимающую 47-е место в рейтинге WTA, – 6:2, 6:2 и добыла путёвку в четвертьфинал «пятисотника».

А вот Павлюченкова и Селехметьева завершили борьбу в одиночном разряде уже в первом круге: Анастасия в двух сетах проиграла 32-й ракетке мира Маккартни Кесслер – 3:6, 3:6, Оксана же уступила победительнице «Ролан Гаррос» — 2017 Елене Остапенко со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 2:6.

1 февраля начался и турнир категории WTA-250 в Остраве, куда поехала лишь одна наша соотечественница — Анна Блинкова. Она получила статус третьей сеяной, однако зачехлила ракетку уже в первом круге. Блинкова в двух сетах проиграла 108-й ракетке мира Николе Бартуньковой (4:6, 4:6), получившей уайлд-кард в основную сетку. Примечательно, что за предыдущие четыре розыгрыша турнира ещё ни одна россиянка не добиралась до решающего матча, не говоря уже о завоевании титула.

Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке считается более успешным для россиянок в сравнении с Абу-Даби и Остравой, ведь наши спортсменки завоевали на нём два титула за пять лет. Отличились Анна Блинкова в 2022 году и Анастасия Потапова в 2025-м, ещё выступавшая тогда за Россию.

В 2026 году из представительниц России была заявлена только Анастасия Захарова. 2 февраля Анастасия боролась с экс первой ракеткой мира Каролиной Плишковой за выход во второй круг. Россиянка ранее ни разу не встречалась с именитой чешкой, однако смогла подобрать ключи к её игре и победить со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

Сегодня, 4 февраля, для россиянок завершился второй круг в Абу-Даби и Клуж-Напоке. Первым в этот день по расписанию значился матч Екатерины Александровой и Даяны Ястремской на эмиратском «пятисотнике», а затем поединок Анастасии Захаровой и Анастасии Потаповой, ныне представляющей Австрию, в Румынии.

Для Александровой этот сезон начался неудачно, она потерпела аж три поражения подряд, включая фиаско на старте Australian Open. Единственную победу в 2026-м теннисистка одержала над Софьей Кенин во втором круге Брисбена. При этом прошлый год для Екатерины сложился блестяще, ведь она впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA, завоевала титул на «пятисотнике» в Линце и даже вышла на корт на Итоговом чемпионате в Эр-Рияде, поехав туда изначально в статусе запасной.

За выход в четвертьфинал Абу-Даби Екатерина боролась с 25-летней Ястремской, которая уже успела в двух сетах победить Беатрис Хаддад-Майю в первом круге – 6:2, 7:5. Сейчас украинка занимает 43-е место в мировой классификации, а её наивысшее достижение — 21-я строчка. В активе у Ястремской три титула, причём последний раз она поднимала трофей над головой аж в 2019 году.

Счёт личных встреч перед началом матча в Абу-Даби был равный — 3-3. Последние три поединка теннисистки провели на уровне основных сеток турниров WTA: в Майами-2019 сильнее оказалась Даяна, а в Хертогенбосхе-2022 и в Линце-2025 — Екатерина. На турнире W25 в Будапеште-2018 Александрова тоже взяла верх, а вот на ITF в Икли-2018 и в квалификации Санкт-Петербурга-2018 преуспела Ястремская.

№ Турнир Результат 1 Санкт-Петербург-2018, квалификация 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Ястремской 2 ITF в Икли-2018, 1/2 финала 6:4, 6:3 в пользу Ястремской 3 W25 в Будапеште-2018, 1/2 финала 6:2, 2:6, 6:4 в пользу Александровой 4 Майами-2019, первый круг 6:3, 6:2 в пользу Ястремской 5 Хертогенбосх-2022, первый круг 2:6, 7:6 (7:1), 6:2 в пользу Александровой 6 Линц-2025, финал 6:2, 3:6, 7:5 в пользу Александровой

Отметим, что последнее сражение спортсменок пришлось на финал Линца-2025, где титул в трёх сетах завоевала Александрова. Наверняка обе теннисистки отлично помнят тот матч, а Ястремская горела желанием взять реванш.

Однако на матч Даяна вышла в разобранном состоянии. В первых геймах стартового сета она ничего не могла противопоставить Александровой: не было борьбы ни на её подаче, ни в геймах соперницы — 0:4. Однако дальше начались проблемы на подаче Екатерины, и она уступила украинке три гейма кряду — 4:3. Затем Ястремская снова навязала борьбу на подаче россиянки, но той удалось отыграть два брейк-пойнта — 5:3. После чего Александрова вновь добилась брейка и поставила победную точку в партии — 6:3.

В начале второй партии как под копирку повторилась история стартового отрезка матча: Даяна стремительно отдавала свои подачи, а Екатерина ушла в отрыв с двумя брейками — 4:0. Следом россиянке пришлось побороться на своём гейме — два раза счёт становился «ровно», однако нашей спортсменке удалось его взять — 5:0. Под конец сета Александрова вновь забрала подачу соперницы и повесила ей «баранку». Матч продлился 1 час 11 минут и завершился со счётом 6:3, 6:0. Далее россиянка сразится с победительницей матча Александра Саснович — Александра Эала. Для россиянки четвертьфинал будет первым с октября 2025 года, когда она проиграла на этой стадии на «пятисотнике» в Токио.

Турниры в Абу-Даби, Остраве и Клуж-Напоке проходят с 1 по 7 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».