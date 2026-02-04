Соболенко, Рыбакина и Мирра возвращаются на корт уже в Дохе. Расписание турниров февраля

Australian Open только что завершился. Рассказываем, где скоро снова выступят герои минувшего мэйджора и другие лучшие теннисисты мира.

Отгремел первый в сезоне турнир «Большого шлема», и тур из гостеприимной Австралии разъехался по разным странам и континентам. У девушек кто-то заехал на два европейских турнира в зале (Острава и Клуж-Напока), но все постепенно соберутся на три подряд соревнования на Ближнем Востоке, где с 2024 года Доха и Дубай стали постоянными полноценными турнирами категории WTA-1000, а перед ними добавился ещё и «пятисотник» в Абу-Даби. У мужчин параллельно намечено сразу три маршрута – европейский хардовый зал (Монпелье – Роттердам) с последующим переездом на открытый воздух в Доху и Дубай; южноамериканский грунт (Буэнос-Айрес – Рио-де-Жанейро – Сантьяго) и американский открытый хард (Даллас – Делрэй-Бич – Акапулько).

WTA-500. Абу-Даби (ОАЭ). 1-7 февраля

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Екатерина Александрова (10-я ракетка мира на дату заявки на турнир), Белинда Бенчич (11), Клара Таусон (14), Эмма Наварро (15), Людмила Самсонова (17), Лейла Фернандес (22), Елена Остапенко (23), Чжэн Циньвэнь (24), Анастасия Павлюченкова (44), Оксана Селехметьева (100/Q).

Полный заявочный лист.

Этот турнир появился в женском туре в 2021 году. Первой чемпионкой стала белоруска Арина Соболенко, затем отличились швейцарка Белинда Бенчич (2023) и Елена Рыбакина (2024) из Казахстана. Финалистками все три раза были россиянки – Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина. В 2025-м на турнире вновь победила Бенчич, уже в статусе мамы. В этом году она возглавила посев, а из россиянок в сетке оказались Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Оксана Селехметьева, пробившаяся в основу через квалификацию.

WTA-250. Острава (Чехия). 1-7 февраля

Хард, помещение.

Топ-участницы: Татьяна Мария (43), Эмилиана Аранго (48), Анна Блинкова (61), Ребекка Шрамкова (71), Виктория Голубич (80), Кэти Макнелли (83), Панна Удварди (87), Моюка Утидзима (89).

Полный заявочный лист.

Турнир в Остраве появился в 2020-м и сразу же получил высокий статус «пятисотника», он проводился осенью. Чемпионками становились Арина Соболенко (2020), Анетт Контавейт (2021) и Барбора Крейчикова (2022). На три года соревнования исчезли из календаря и вернулись в этом году в начале февраля и уже как WTA-250. Сетку возглавили Татьяна Мария и Эмилиана Аранго. Участвовала в соревнованиях и россиянка Анна Блинкова, но проиграла в первом круге.

WTA-250. Клуж-Напока (Румыния). 1-7 февраля

Хард, помещение.

Топ-участницы: Эмма Радукану (29), Жаклин Кристиан (38), Сорана Кырстя (41), Анастасия Потапова (55), Ван Синьюй (57), Ольга Данилович (67), Антония Ружич (70), Анна Бондарь (73), Анастасия Захарова (104).

Полный заявочный лист.

Турнир Transylvania Open проводится с 2021 года в помещении на харде в комплексе BTarena, рассчитанном на 10 тыс. зрителей. Чемпионками становились Анетт Контавейт (2021), Анна Блинкова (2022), Тамара Корпач (2023), Каролина Плишкова (2024) и Анастасия Потапова (2025). В нынешнем году сетку возглавили Эмма Радукану и Жаклин Кристиан. В числе участниц оказалась и россиянка Анастасия Захарова.

ATP-250. Монпелье (Франция). 2-8 февраля

Хард, помещение.

Топ-участники: Феликс Оже-Альяссим (5), Флавио Коболли (22/WC), Таллон Грикспор (25), Томаш Махач (35), Уго Умбер (36), Артюр Фис (41), Миомир Кецманович (51), Валентен Руае (56).

Полный заявочный лист.

Турнир Open Sud de France с 1987 по 2009 год проводился в Лионе, после чего переехал в Монпелье. Три титула завоевал американец Пит Сампрас (1991-1993). В 1996 году чемпионом стал россиянин Евгений Кафельников. Но чаще всех здесь отличались французы: у Гаэля Монфиса три титула, а у Ришара Гаске – четыре. В 2023-м турнир выиграл Янник Синнер, а в 2022-м и 2024-м – Александр Бублик. Действующим чемпионом является канадец Феликс Оже-Альяссим, который возглавил сетку и в этом году.

Феликс Оже-Альяссим Фото: Getty Images

WTA-1000. Доха (Катар). 8-14 февраля

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (5), Жасмин Паолини (7), Мирра Андреева (8), Белинда Бенчич (10), Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (18), Анастасия Павлюченкова (44).

Полный заявочный лист.

Турнир в Дохе появился в женском туре в 2001 году, и его довольно часто выигрывали россиянки – Анастасия Мыскина (2003, 2004), Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006), Вера Звонарёва (2011). Также финалистками становились Елена Лиховцева (2003), Светлана Кузнецова (2004, 2007), та же Звонарёва (2008). Долгие годы Доха поочередно становилась то «тысячником», то «пятисотником», меняясь этими двумя лицензиями с соседним Дубаем. С 2024 года уже оба соревнования получили наивысшую категорию. Должны здесь впервые появиться после недавнего эпического финала Australian Open Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Заявлены на турнир и россиянки – Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова.

ATP-500. Роттердам (Нидерланды). 9-15 февраля

Хард, помещение.

Топ-участники: Александр Зверев (3), Алекс де Минор (6), Феликс Оже-Альяссим (7), Александр Бублик (10), Джек Дрейпер (11), Даниил Медведев (12), Карен Хачанов (17), Таллон Грикспор (25).

Полный заявочный лист.

Турнир проводится с 1972 года. Чемпионами среди прочих становились россияне Евгений Кафельников (1999), Михаил Южный (2007), Андрей Рублёв (2021) и Даниил Медведев (2023). До финала добирались также Александр Волков (1992), те же Кафельников (1996) и Южный (2010). Двумя последними чемпионами были лидеры современного тенниса Янник Синнер (2024) и Карлос Алькарас (2025). Причём для испанца это был первый и пока единственный титул в зале. Но этом году он защищать титул не приедет. Список участников нынешнего розыгрыша возглавили Александр Зверев и Алекс де Минор, также в нём значатся и россияне – Медведев и Карен Хачанов.

ATP-500. Даллас (США). 9-15 февраля

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Бен Шелтон (8), Тейлор Фриц (9), Каспер Рууд (13), Алехандро Давидович-Фокина (15), Томии Пол (21), Флавио Коболли (22), Денис Шаповалов (23), Лёнер Тьен (27).

Полный заявочный лист.

Этот турнир ранее разыгрывался в Мемфисе (1975-2017) и Нью-Йорке (2018-2020). С 2022-го соревнование переместилось в Даллас, а с розыгрыша-2025 подняло свой статус с ATP-250 до ATP-500. Чемпионом тогда стал канадец Денис Шаповалов, обыгравший в финале норвежца Каспера Рууда. Заявку нынешнего розыгрыша возглавили американцы Бен Шелтон и Тейлор Фриц.

Денис Шаповалов Фото: Getty Images

ATP-250. Буэнос-Айрес (Аргентина). 9-15 февраля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Франсиско Серундоло (20), Лучано Дардери (24), Жоао Фонсека (30), Себастьян Баэс (39), Лоренцо Сонего (40), Даниэль Альтмайер (44), Камилло Уго Карабельи (47), Маттео Берреттини (56).

Полный заявочный лист.

С этого соревнования начнётся небольшая зимняя серия на южноамериканском грунте. Традиционно на таких турнирах доминируют аргентинцы, испанцы, итальянцы и другие специалисты игры на песчаном покрытии. У турнира в Буэнос-Айресе за плечами почти 100-летняя история. Непревзойдённым рекордсменом по количеству титулов тут является легендарный Гильермо Вилас – 8 побед. Отличались тут и Рафаэль Надаль, и Карлос Алькарас, и Каспер Рууд (дважды). Действующим чемпионом является надежда бразильского тенниса Жоао Фонсека.

WTA-1000. Дубай (ОАЭ). 15-21 февраля

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (5), Джессика Пегула (6), Мирра Андреева (7), Жасмин Паолини (8), Людмила Самсонова (18), Диана Шнайдер (22), Вероника Кудерметова (32), Анна Калинская (33).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Дубае разыгрывается с 2001 года. Среди чемпионок была и россиянка Елена Дементьева (2008). До финала также добирались Светлана Кузнецова (2004, 2008, 2011), Мария Шарапова (2006), Дарья Касаткина (2018), Вероника Кудерметова (2022) и Анна Калинская (2024). Ну а в прошлом году чемпионкой сенсационно стала юная россиянка Мирра Андреева, которая ворвалась тогда в топ-10 и там остаётся до сих пор, а сейчас попробует побороться за защиту титула.

ATP-500. Доха (Катар). 16-21 февраля

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Карлос Алькарас (1), Янник Синнер (2), Новак Джокович (4), Феликс Оже-Альяссим (8), Александр Бублик (10), Даниил Медведев (12), Андрей Рублёв (15), Якуб Меншик (17), Карен Хачанов (18).

Полный заявочный лист.

Мужской турнир в Дохе появился в туре в 1993 году и всегда считался довольно престижным, хотя формально он относился до 2024 года к категории 250 и только потом стал «пятисотником». На нём впервые после Australian Open должны появиться на корте чемпион Карлос Алькарас, финалист Новак Джокович и не сумевший защитить в Мельбурне титул Янник Синнер. Чемпионами в разные годы тут становились Борис Беккер, Стефан Эдберг, Джим Курье, Роджер Федерер, Энди Маррей, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Несколько раз отличались тут и россияне – Николай Давыденко (2010), Даниил Медведев (2023), Карен Хачанов (2024), а Андрей Рублёв и вовсе дважды (2020, 2025). Кроме того, финалистами были те же Давыденко (2011, 2013) и Рублёв (2018).

ATP-500. Рио-де-Жанейро (Бразилия). 16-22 февраля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Франсиско Серундоло (21), Лучано Дардери (25), Жоао Фонсека (32), Себастьян Баэс (36), Лоренцо Сонего (40), Даниэль Альтмайер (44), Камилло Уго Карабельи (49), Александр Мюллер (52).

Полный заявочный лист.

Турнир в Рио проводится с 2014 года и относится к высокой категории ATP-500. Первый розыгрыш остался за Рафаэлем Надалем. Также отличались Давид Феррер (2015), Доминик Тим (2017), Карлос Алькарас (2022), а два последних сезона чемпионом становился аргентинец Себастьян Баэс (2024, 2025).

Себастьян Баэс Фото: Getty Images

ATP-250. Делрэй-Бич (США). 16-22 февраля

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Тейлор Фриц (9), Каспер Рууд (13), Томии Пол (20), Флавио Коболли (22), Кэмерон Норри (27), Лёнер Тьен (29), Брэндон Накашима (30), Валантен Вашеро (31).

Полный заявочный лист.

Это соревнование появилось в Корал-Спрингс (США) в 1993 году, после чего в 1999-м перебралось в другой город Флориды – Делрэй-Бич. Заявочный список традиционно возглавляют американцы. На сей раз это Тейлор Фритц, Томии Пол, Лёнер Тьен и Брэндон Накашима, а также норвежец Каспер Рууд.

ATP-500. Дубай (ОАЭ). 23-28 февраля

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Феликс Оже-Альяссим (8), Александр Бублик (10), Джек Дрейпер (11), Даниил Медведев (12), Андрей Рублёв (15), Якуб Меншик (17), Карен Хачанов (18), Иржи Легечка (19).

Полный заявочный лист.

Мужской турнир в Дубае появился в туре в 1993 году и относился тогда к категории 250, а с 2001-го стал «пятисотником». Чемпионами тут становились топовые теннисисты – Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей. Побеждали тут и россияне – Аслан Карацев (2021), Андрей Рублёв (2022) и Даниил Медведев (2023). Финалистами были Марат Сафин (2001), Михаил Южный (2007, 2010), а в 2023-м и вовсе был разыгран российский финал – Медведев – Рублёв. Оба заявлены и на нынешний розыгрыш, как и Карен Хачанов.

ATP-500. Акапулько (Мексика). 23-28 февраля

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Александр Зверев (3), Лоренцо Музетти (5), Алекс де Минор (6), Бен Шелтон (7), Каспер Рууд (13), Алехандро Давидович-Фокина (14), Флавио Коболли (22), Кэмерон Норри (27).

Полный заявочный лист.

Mexican Open с 1993 года по 2000-й проводился в Мехико, а с 2001 года обосновался в Акапулько. Причём с 2000-го он увеличил свою категорию с 250 до 500. Первые четыре розыгрыша выиграл австриец Томас Мустер, в 2015-м году по количеству титулов его догнал испанец Давид Феррер, а в 2022-м – ещё один представитель Испании – Рафаэль Надаль. В прошлом году чех Томаш Махач обыграл в финале испанца Алехандро Давидович-Фокину.

Томаш Махач Фото: Getty Images

ATP-250. Сантьяго (Чили). 23 февраля – 1 марта

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Франсиско Серундоло (21), Лучано Дардери (25), Себастьян Баэс (36), Лоренцо Сонего (40), Камилло Уго Карабельи (49), Александр Мюллер (52), Маттео Берреттини (57), Томас Мартин Этчеверри (62).

Полный заявочный лист.

Грунтовый турнир Chile Open разыгрывается с 1930 года. Он поочерёдно проводился то в Сантьяго, то в Винья-дель-Маре. Отличались тут такие известные теннисисты, как Гильермо Вилас, Густаво Куэртен, Фернандо Гонсалес и другие. В финале-2025 серб Ласло Джере переиграл аргентинца Себастьяна Баэса.

WTA-500. Мерида (Мексика). 23 февраля – 1 марта

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Эмма Наварро (15), Людмила Самсонова (18), Диана Шнайдер (22), Жаклин Кристиан (35), Энн Ли (38), Джессика Бузас Манейро (40), Мари Боузкова (44), Магда Линетт (50).

Полный заявочный лист.

Турнир в Мериде стал наследником Гвадалахары-2, которая появилась в 2021 году в ковидные времена. Сначала это была категория 250, а с 2025-го статус изменился до «пятисотника». Действующей чемпионкой является американка Эмма Наварро, которая в этом году попробует защитить титул. Также в заявке значатся россиянки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер.

WTA-250. Остин (США). 23 февраля – 1 марта

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Джессика Пегула (6), Ива Йович (27), Маккартни Кесслер (37), Ева Лис (39), Ван Синьюй (46), Эшлин Крюгер (62), Солана Сьерра (63), Питон Стирнс (47).

Полный заявочный лист.

Остин – ещё один довольно молодой турнир, появившийся в постковидное время. В первом финале (2023) украинка Марта Костюк обыграла Варвару Грачёву, которая тогда ещё представляла Россию. Действующей чемпионкой является Джессика Пегула, которая заявилась на защиту титула в этом году.