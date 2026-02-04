«Радел за теннис всей душой». Ушёл легендарный тренер Владимир Камельзон

Ранним утром в среду, 4 февраля, из жизни в возрасте 87 лет ушёл Владимир Наумович Камельзон. Как рассказывают близкие, всё случилось внезапно. И стало потерей и для семьи, и для российского тенниса.

Владимир Наумович почти всю жизнь был связан с теннисом. Сначала он играл сам, а в университетские годы стал работать тренером. Как следствие, Камельзон был признан мастером спорта СССР, судьёй всесоюзной категории, заслуженным тренером СССР и России. Он также руководил теннисной школой «Белокаменная», был членом Правления Федерации тенниса России и председателем Тренерского совета ФТР (2002–2009).

Владимир Наумович тренировал сборные СССР, России, Украины, Узбекистана, а ещё активно развивал теннис в разных городах. Самыми яркими его подопечными были Дарья Гаврилова (ныне — Сэвилл), Марина Крошина (чемпионка юниорского Уимблдона-1971), Татьяна Панова (бывшая 20-я ракетка мира).

Камельзон принимал участие в проведении международных турниров ATP и WTA, а также входил в число руководителей Saint-Petersburg Open, Saint-Petersburg Ladies Trophy и «Трофеи Северной Пальмиры».

Владимир Камельзон Фото: Формула ТХ

Супруга Наталия Камельзон поделилась тем, что случилось с Владимиром Наумовичем.

«Кошмарная новость… Это произошло сегодня рано утром. Он находился в больнице. Он так неожиданно заболел, пришлось делать операцию, и после операции он не пришёл в себя. Прощание пройдёт не раньше воскресенья», — сказала Камельзон «Матч ТВ».

Теннисный мир вспомнил самое светлое про Владимира Наумовича и поддержал его семью.

«Владимир Наумович — эпоха, вернее, сразу несколько эпох в теннисе. Тренер, наставник, организатор, строитель. Он всегда брался за, казалось бы, невыполнимые задачи и добивался в них успеха. Его наследие — построенные в самых разных концах страны теннисные центры, многочисленные ученики, известные на весь мир теннисные турниры. При этом он всегда имел собственное мнение и отстаивал его перед кем бы то ни было. Светлая память о Владимире Наумовиче навсегда останется у всех, кто имел счастье с ним работать, в том, что он создал, кого он воспитал», — сказал член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в беседе с «Чемпионатом».

«Мы были знакомы с середины восьмидесятых. Наумович был предан теннису — это была его жизнь. Где бы он ни работал, он создавал свою школу и академию, грамотно развивал игроков. Для тенниса это большая утрата. Опытнейший человек, отзывчивый, светлая память», — приводит слова бывшего теннисиста Андрея Ольховского «Советский спорт».

«Владимир Наумович — легенда советского и российского тенниса. С другой стороны, всем бы дожить до того возраста, до которого дожил Владимир Наумович… Вечная память ему. Пусть земля ему будет пухом», — поделился двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников со «Спорт-экспрессом».

«Грустная новость, ушёл из жизни мастер спорта СССР и Заслуженный тренер Владимир Наумович Камельзон. Он очень любил теннис, радел за него всей душой.

Выражаю глубочайшие соболезнования супруге Наталии Александровне, а также родным, близким и друзьям. Светлая память», — написала в своих соцсетях экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова.

«Сегодня пришла новость о кончине Владимира Наумовича Камельзона. Легенда тенниса, с которым посчастливилось быть знакомой. Мастер спорта и Заслуженный тренер СССР. Светлая память», — поделилась в своём телеграм-канале теннисистка Наталья Вихлянцева.

Свои соболезнования также приносит Даниил Сальников, редактор отдела «Теннис» портала «Чемпионат»:

«Ушёл Владимир Камельзон. Он был большой друг «Чемпионата» с первых дней работы нашего издания. Не только теннисисты, родители и тренеры, но и мы — журналисты — будем его вспоминать добрым словом. Владимир Наумович, спасибо за Вашу откровенность и любовь к теннису. Светлая память».