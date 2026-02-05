Есть ли у Мирры прогресс? Менять ли ей команду? От Андреевой давно уже ждут больших побед

От Мирры Андреевой на Australian Open всегда ждёшь чего-то особенного. Вот прямо с тех пор, как она стремительно ворвалась в информационное пространство на юниорском турнире в Мельбурне три года назад. Тот чисто российский финал с Алиной Корнеевой стал первым матчем, после которого 15-летняя на тот момент Андреева стала известна всему миру. Невероятное по накалу противостояние завершилось со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7 не в пользу Мирры. В следующие годы россиянка, невзирая на юный возраст, выступала уже во взрослой сетке. И каждый раз к ней было приковано огромное внимание.

Мирра на AO: стабильность есть, прорыва нет

В 2024-м, на первом своём Australian Open, Мирра выдала один по-настоящему магический матч. Во втором круге 16-летняя россиянка, выступая в ранге 47-й ракетки мира, встретилась с Онс Жабер, шестым номером рейтинга WTA. Это сейчас о тунисской теннисистке потихоньку начали забывать — она всё никак толком не могла оправиться от травм, а в прошлом году приостановила карьеру и объявила о беременности. Тогда же Жабер была настоящим топом, действующей двукратной финалисткой ТБШ. Впоследствии Онс в том сезоне ещё раз дошла до финала Уимблдона. А чем закончилось её противостояние с Андреевой на AO? Противостояния-то как такового и не было: 6:0, 6:2 в пользу нашей звёздочки всего за 54 минуты. В той встрече Мирра на своей подаче выиграла 84,6% розыгрышей.

Тогда Андрееву расхваливали на все лады. Пресс-служба AO лаконично констатировала: «Звезда родилась!» Легендарная теннисистка и комментатор Анна Дмитриева, к сожалению ушедшая из жизни в июне 2024-го, тогда, в начале года, по горячим следам подробно разобрала игру Мирры. «Мирра стала стабильнее в игре на задней линии. Играет очень надёжно там – что справа, что слева. У неё великолепная спортивная устойчивость! Мирра не дёргается и не ломается, когда что-то не получается. Это очень важный момент. Может, ей ещё надо отточить первую подачу. Она у неё хорошая, однако не очень стабильная. Мирра будет игроком комбинационного плана, но жёстким и быстрым.

Андреева показала свой лучший теннис с Жабер. Это очень важно. Соперница была в такой растерянности, что не знала, что предпринимать. То она била сильно, пыталась увеличить темп, однако Мирра легко шла на обострение, переигрывала. Андреева очень хладнокровно ловила её на обводящих ударах. Практически ни одного удара с лёта не удалось выиграть сопернице, потому что Мирра всё время находила варианты для обводки», — говорила Дмитриева в интервью «Чемпионату».

На том турнире Андреева завершила путь в четвёртом круге, то есть в 1/8 финала. Её остановила 11-я ракетка мира Барбора Крейчикова, которая через полгода выиграла Уимблдон и стала двукратной чемпионкой ТБШ. Чешка на опыте прошла россиянку. Мирра выиграла первый сет, но для победы этого не хватило — 6:4, 3:6, 2:6. Тем не менее дебют был признан достойным.

На следующий сезон в Мельбурне Андреева, уже 15-й номер рейтинга WTA, выступила не хуже. Но и не лучше. Правда, обвинить её в этом как-то не получается. Да, в первых трёх кругах россиянка дважды играла трёхсетовые поединки с соперницами, которых вроде как обязана была проходить в двух партиях. Особенно тревожно было с Моюкой Утидзимой, которая сопротивлялась почти два с половиной часа и сдалась лишь на тай-брейке в третьем сете. А требовать победы над Ариной Соболенко в 1/8 финала — это было бы уже чересчур. Мирра взяла всего три гейма у грозной соперницы. Как бы то ни было, свои очки тогда она успешно защитила, а белоруску впоследствии научилась обыгрывать — сейчас у них 4-2 в личных встречах в пользу Соболенко.

А вот на AO-2026 Андреева впервые выступила ниже ожидаемого. Первая ракетка России является сейчас седьмой в мире, и примерно на таком месте её видели в списке фаворитов перед началом турнира. Кто-то ставил Мирру на пятое место, кто-то на восьмое — иными словами, все единодушно прочили 18-летней спортсменке как минимум четвертьфинал. Но не сложилось. Элина Свитолина на той же заколдованной стадии 1/8 финала оказалась сильнее — 6:2, 6:4. Очки снова защитить удалось. Однако ожидания-то в этот раз были выше. Взять хотя бы тот же матч со Свитолиной, где Андреевой давали примерно 64% шансов на победу — у Элины, соответственно, их было 36%. Статус аутсайдера не помешал украинке одержать убедительную победу.

Что в этот раз пошло не так?

После первых двух матчей отзывы об игре Андреевой в основном были позитивные. Россиянка начала турнир с волевой победы над непростой хорваткой Донной Векич (4:6, 6:3, 6:0), а потом разгромила бывшую третью ракетку мира Марию Саккари (6:0, 6:4). «Мирра уверенно выиграла. Саккари наошибалась, но сделать темп, сыграть стабильно и без ошибок — это тоже мастерство высокого класса. Саккари пыталась атаковать, однако Мирра поставила жёсткую стенку и сама переходила в контратаки.

По игре было ощущение, что Андреева выступает стабильно. Если игра есть, «баранка» складывается по ходу матча. Самое главное, что после «баранки», несмотря на расслабленность в начале второго сета, собралась и на высоком уровне отыграла остаток», — говорил в интервью «Чемпионату» двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский.

Вместе с тем заслуженный тренер России Виктор Янчук выделял области, в которых Мирре необходимо прибавить. «В её игре можно желать большего в плане темпа и скорости ударов. Та же Соболенко пока лучше в этих компонентах, это ориентир, в какую сторону развиваться», — говорил он в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А после уверенной по счёту (6:3, 6:4) победы над Еленой-Габриэлой Русе в третьем круге посыпались серьёзные стрелы. Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков жёстко раскритиковал игру соотечественницы. «Смотрел матч Андреевой с Русе. Могу сказать, что результат потрясающий, а сам теннис… С таким теннисом строить будущее невозможно. Вы посмотрите! Румынка была активна по ходу всего матча, а Мирра по ходу всего матча была в глубокой защите. Я посмотрел до счёта 6:3, 4:3, 40:15 — в итоге просто выключил. Не могу смотреть.

Эта Русе всю игру вела, выигрывала и ошибалась. Она выиграла семь геймов и сама всё проиграла. Андреева сама выиграла от силы пару геймов», — такое мнение высказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Подтверждает это мнение и статистика. Пассивная манера игры россиянки нашла отражение и в ней. Так что этот матч действительно скорее не Андреева выиграла, а Русе проиграла.

Мирра Андреева — Елена-Габриэла Русе

Андреева Русе 11 Виннерсы 17 24 Невынужденные ошибки 44 6 Выходы к сетке, успешные 10 7 Выходы к сетке, всего 18

Очень любопытно при этом, что в отношении игры 18-летней россиянки есть и полярное мнение. Испанский тренер Хорхе Валеро, наоборот, считает, что Мирра зря стремится действовать первым номером. «Она правда меняется: прибавляет в силе ударов, учится эффективно покрывать корт. Раньше она была хитрее: заманивала соперниц в неудобные позиции, много укорачивала, била под слабую руку. Теперь же пытается играть только первым номером, а когда не получается, то нервничает, раздражается. Если не строить завышенных ожиданий, общая картина пока вполне бодрая», — цитирует его издание «Ведомости. Спорт».

Семикратная победительница мэйджоров Жюстин Энен предположила, что юной россиянке недостаёт физической подготовки. «Думаю, Мирра понимает, что ей ещё предстоит работать над физическим аспектом в игре. Было заметно, что некоторые геймы в матче с Русе отнимали у неё много энергии, это совершенно нормально. Она всё ещё находится на этапе, когда такие матчи, как мне кажется, дают огромный опыт, даже если она побеждает не совсем так, как нам хотелось бы это видеть.

Важно, что у неё есть способность анализировать матчи вместе с Кончитой и что у них, вероятно, есть среднесрочное и долгосрочное видение. Очень важно оставаться с этим на связи. То, как она ментально держится в матче, как умеет бороться, мы уже видим. Но в будущем ей предстоит многое скорректировать в плане распределения энергии. И не забывайте — ей всего 18 лет», — говорила она в студии Eurosport.

Ну а в 1/8 финала с Элиной Свитолиной наступил крах — 6:2, 6:4 в пользу украинки. Всё, что было сказано по поводу игры Андреевой с Русе, осталось в силе и в отношении этого поединка. Украинка по классу гораздо выше румынки — отсюда и результат. Элина тоже волновалась, конечно, да только вот Мирра порой выглядела так, словно ей хотелось спрятаться под землю. В футболе порой говорят «мужчины против мальчиков», и вот в том матче было что-то похожее: сильная, опытная женщина против девушки, которой ещё многому нужно научиться. Как правило, когда Андреева начинает вести себя настолько пассивно на корте, ничем хорошим это не заканчивается.

В российском теннисном сообществе так описали неожиданное поражение Мирры. Двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова высказала мнение, что 18-летней теннисистке помешали нехватка опыта и избыточные эмоции. «Не получилось, к сожалению, у Мирры реализовать хорошую форму и играть в неудобный для Элины теннис. Конечно, в сегодняшнем матче огромную разницу сыграл опыт подобных матчей. Не хватает пока ей определённых факторов, чтобы доходить до решающих стадий на ТБШ. Есть хорошая подача, мощная игра, очень хороший потенциал.

Сегодня, на мой взгляд, Мирра играла больше сама с собой, чем с соперницей, и захлёбывалась в своих же скорости и эмоциях. Как только начинала менять ритм и не спешить, игра сразу шла лучше», — написала Кузнецова на своей странице в соцсетях.

Кстати об эмоциях. Видно, что в штабе, возглавляемом Кончитой Мартинес, царит хорошая атмосфера. Но так было и в прошлом сезоне. Когда всё идёт как надо, Андреева просто-таки фонтанирует позитивом, и Мартинес её в этом поддерживает. А вот когда нужно переламывать ход игры, получается это далеко не всегда. С Векич удалось, со Свитолиной — нет. Видя, что поражение всё ближе, Мирра расстраивается и срывается в слёзы. До того, что происходило с теннисисткой в такие минуты в сезоне-2025, слава богу, не дошло. Определённая работа с психологом потихоньку начинает приносить свои плоды. Но до настоящей ментальной стойкости ещё очень и очень далеко.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина подробно объяснила, почему Мирра не улучшила результат на Australian Open. «Свитолина показала теннис высокого уровня. Её игра была уровня топ-10. Мирре было сложно что-либо противопоставить ей. Ещё один момент — игру Андреевой многие уже знают. Даже по себе сужу — когда появляется кто-то новый в туре, ты ещё не понимаешь, что из себя представляет теннисистка. Для этого нужно время. Очень многие топ-теннисистки уже разобрали игру Мирры на молекулы. Понимают её слабые и сильные стороны», — такое мнение высказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский предположил, что Мирре банально не хватило мастерства. «Если говорить про австралийскую серию, то она выиграла Аделаиду. А на Australian Open — ну проиграла Свитолиной. Что тут сказать? Спорт есть спорт. Мирре не хватило немного мастерства», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отмечала недонастрой Андреевой. «Мирра же была отвлечённая, без настроя: то кулю сделала вместо косички, то зрители помешали, то Кончита что-то не так посоветовала. Такое бывает у всех, сегодня опыт оказался сильнее», — писала она в соцсетях.

Давит на Мирру, конечно, и то, что в прошлом году она выиграла два «тысячника», то есть турниры с участием всех сильнейших. По умолчанию она как бы обязана побеждать и на «Шлемах». А это не так. ТБШ — совершенно особая история, и все без исключения теннисистки настраиваются на них соответствующим образом. И тот уровень, которого хватает для титула на WTA-1000, оказывается уже недостаточен для побед на самых важных турнирах в мировом теннисе.

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина высказала мнение, что Андреевой необходимо прибавлять — в частности уметь перестраиваться. «Я знала, что ей будет непросто. Честно, ей с такими игроками, как Элина, нужно что-то ещё добавлять. Эти игроки достаточно опытны, не сказать что юниорки, они изучили стиль игры Мирры. Элина очень подготовлена была и очень грамотно сыграла тактически, не позволяя Андреевой использовать её сильные стороны. К сожалению, Мирра не смогла перестроиться, когда у неё не сработал план А», — сказала она в видео на YouTube-канале «Больше!».

А бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова подчеркнула, что Мирра пока толком не научилась управлять собственным телом — организм-то растёт. «Мирра сейчас в очень хорошей физической форме. Во время матча с Русе неоднократно австралийские комментаторы называли Андрееву одной из лучших теннисисток в женском туре по передвижению по корту. Несмотря на то что Мирра набрала мышечную массу и стала мощнее, иногда создается впечатление, что она не до конца научилась управлять своей силой. Как пример, в матче со Свитолиной Мирра била мощно, но не находила корт, мяч немного вылетал. Думаю, она в поисках полного контроля над своим новым телом.

Я тоже в юном возрасте с этим столкнулась. Бывали моменты, когда не чувствуешь удар или подачу. Со временем, когда становишься уже более взрослым и опытным, появляется больше наигранности, результаты стабилизируются. Мирра ещё к этому придёт. А сейчас недовольство в духе «в прошлом матче у меня это работало, а сейчас не работает» нужно научиться принимать», — приводят слова Петровой «Ведомости. Спорт».

А в интервью «Чемпионату» Надежда добавила: «Казалось, что должна была переиграть Свитолину за счёт своей мощи и скорости. К сожалению, не вышло. Может, из-за того, что было выиграно семь матчей подряд в Австралии».

Отдельной темой для обсуждения во время этого Australian Open стал форхенд Андреевой, то есть удар справа. Вопрос поднял известный тренер Брэд Гилберт, работавший с такими теннисистами, как Андре Агасси, Энди Роддик, Энди Маррей, Кей Нисикори, Кори Гауфф. В своё время Гилберт дважды доходил до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» и был четвёртой ракеткой мира. Поэтому он с обеих сторон может взглянуть на проблему — и как сильный в прошлом игрок, и как опытный тренер.

«После двух подряд титулов на WTA-1000 в прошлом году все считали, что она потенциально может подняться на первое место. Для меня её «фирхенд» (игра слов: fear в переводе с английского означает «боязнь», «страх». — Прим. «Чемпионата») является основной причиной многих её поражений в последнее время. Она играет довольно нестабильно, делает много ошибок и не может действовать агрессивно. И я думаю, что многие игроки сейчас это знают.

Поэтому, если учесть её возраст, это нужно исправить в краткосрочной перспективе. Иначе ей будет сложно пройти далеко, если игроки будут об этом знать. Удивительно, но даже лучшие теннисистки борются с «фирхендом», — сказал Гилберт в видео, выложенном в его аккаунте в соцсети X.

В комментарии пришёл Евгений Кафельников, повторивший ранее высказанную мысль: «У неё нет шансов с такой пассивной игрой».

«Если она продолжит играть в этом стиле, ей нужно улучшить свои навыки передвижения и защиты. Но самая большая проблема — это её слабая рука, которая не выдерживает нагрузки», — ответил на это Гилберт.

В 2023 году Брэд в интервью WTA рассказывал, как болельщики Гауфф завалили его сообщениями с просьбами починить форхенд Кори. «Я никогда не получал столько сообщений в течение стольких дней со словами «исправь её форхенд!». Ребята, такое не исправляется на лету. Я просто почувствовал, что есть несколько небольших изменений, которые вполне осуществимы. Например, можно возвращать подачу с гораздо более глубокой позиции. Играть с бо́льшим задействованием ног. Работать ногами. Иногда подавать немного сильнее.

Невозможно просто изменить хват ракетки, а траекторию замаха оставить прежней, так что это большое изменение. Когда я начал работать с Энди Марреем (в 2006 году. — Прим. «Чемпионата»), все говорили мне, дескать, он просто лупит по мячу. И тем не менее он побеждал. Все критикуют форхенд Коко, и тем не менее она побеждает. Я абсолютно не беспокоюсь по этому поводу», — говорил тогда тренер.

Проблему с форхендом подчеркнул и двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников. «Выявилось огромное количество недостатков в игре Мирры. Это в первую очередь и неспособность генерировать самой силу удара, особенно при ударе справа. То есть, если ей тупо начинают кидать вправо, она не может мощно пробить справа. Она играет только за счёт силы ударов своих соперниц. Если ей попадаются такие теннисистки, которые чётко, средними ударами нейтрализуют её сильные стороны, а сильная сторона у Мирры — это игра двумя руками слева (то есть бэкхенд. — Прим. «Чемпионата»), мы все это понимаем. Как только ей начинают садиться вправо, у неё всё проявляется с негативной стороны. Она начинает не успевать, начинает играть резаным ударом, а резаный удар, особенно в игре на более медленных покрытиях, — это уже явные недоработки», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

При этом следует понимать, что на разных покрытиях требуется разный форхенд. На грунте необходимо стараться бить по мячу с верхним вращением, чтобы на отскоке, и без того высоком, мяч взлетал ещё выше и до предела усложнял задачу сопернику. На быстром харде (не таком, как, скажем, в Индиан-Уэллсе) и тем более на траве следует бить более плоско, чтобы скорость полёта мяча и, как следствие, отскока была как можно выше, что опять-таки усложняет жизнь оппоненту, только иным образом. Нет сомнений, что Мирра Андреева, Кончита Мартинес и штаб прекрасно всё это знают и понимают. Но если бы всё было так просто, все играли бы одинаково. Ключ ко всему в том, чтобы знания эти уметь применить на практике, то есть на корте. В этом, собственно, и заключается задача тренеров — объяснить подопечному/подопечной, что именно следует предпринимать.

Глобальной же проблемы с форхендом, по мнению Надежды Петровой, у Мирры нет. «Соболенко тоже ошибалась, когда была в возрасте Мирры. А потом Арина нашла ключик, чтобы быть собранной и играть в корт. Не вижу технической проблемы, из-за которой Андреева не может найти корт. Всё придёт с игровой практикой. У Мирры есть всё в руках. Верю, что она может всего добиться. Задатки для этого есть», — сказала она.

В чём Андреевой надо прибавить?

Давайте разбираться. Базовый принцип банален до невозможности: прибавлять надо всегда и во всём, иначе останешься на месте, а конкуренты уйдут вперёд. В то же время для каждого игрока существуют физические ограничения: у одних они больше, у других — меньше. При этом сама по себе шикарная физическая форма ещё ничего не даёт. Необходимо ведь и умение пользоваться своими возможностями.

Елена Веснина считает, что кардинально Мирре ничего менять не нужно. «Думаю, кардинально менять ничего не надо. Нужно работать над определёнными ударами, тактическими моментами и тем, как она психологически выходит из ситуаций на корте и вне. Это всё в комплексе. Можно всё собирать, как конструктор. У Мирры хорошая база, игра и светлая голова. Нужно время», — говорит она.

Андрей Чесноков дал совет россиянке. По словам Чеснокова, Андреевой нужно давлением отвечать на давление, если соперница начинает действовать агрессивно. «Если брать Мирру, когда она выиграла четыре турнира в 16 лет, она лезла на всех соперниц. А тут больше лезут на неё. Мирра стремилась к активной игре, к атаке. Сейчас, может, неплохой результат, но что дальше? Однако я не её тренер. Хорошо, есть Мирра Андреева, но есть и другие теннисистки. Она российская теннисистка пока. Может, завтра уже будет француженкой. Кто знает? В прошлом году Мирра на US Open играла против Таунсенд. Противница взяла инициативу в свои руки и разорвала Мирру. Когда кто-то давит темпом, надо так же давить, а не быть в глубокой защите», — сказал Чесноков.

А вот Надежда Петрова согласна в этом плане с Весниной. «Сезон только начался. Уверена, что они с командой работают над определённым стилем и вещами, которые она должна делать в матчах. Не сразу получается всё перенести в игру. Однако с каждым матчем происходят улучшения. Мирра и сама учится на своих ошибках. Это рабочий процесс», — говорит она.

Где прогресс действительно может быть безграничным, так это в области психологии. Легендарный Роджер Федерер в юности регулярно крушил ракетки и матерился на корте — а впоследствии стал образцом джентльменского поведения. Здесь важно найти «своего» психолога, человека, которого ты не только поймёшь умом, но и чьи слова затронут твою душу.

«Вижу, что была проведена работа. Для Мирры это титанический труд, для её неокрепшей психики. Она юная теннисистка, которая столкнулась с большим давлением. Поверьте мне, что 90% людей сломались бы. Мирра продолжает работать над собой. Она всё понимает. Нужно время, чтобы осознать и понять, в какую сторону двигаться и как научиться держать себя в руках в моментах матча и быть в этом моменте», — полагает Елена Веснина.

По мнению Андрея Ольховского, Мирре следует научиться справляться и с психологическим давлением. «Говорил до сезона, что, если Мирра останется в десятке, это будет хорошим результатом. Психологически у неё случился провал — слишком много ожиданий было от неё. И они остаются, а Мирра чувствует давление. Пока она с ним не справится, не будет выстреливать. Андреевой надо найти для себя оптимальное психологическое состояние, когда она показывает свой теннис и не обращает внимания на давление», — считает Ольховский.

А Надежда Петрова подчеркнула ещё один важный момент: чтобы сохранить психологическое состояние на должном уровне, нужно избирательно подходить к выбору турниров — грубо говоря, не играть всё подряд. «Мирре надо работать уже на качество. Выбирать турниры, играть, чтобы не было перегрузки на психику в первую очередь», — сказала она в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Может, и лишней была та Аделаида перед AO — кто теперь скажет наверняка…

Кончита Мартинес в состоянии ещё что-то дать Мирре?

Также возникает один очень важный вопрос: раз уж Андреева перестала прогрессировать, нет ли в этом вины её тренера? Мирра, как любая дисциплинированная спортсменка, слушает наставника, и это прекрасно. Но порой кажется, что здоровая доля импровизации и впрямь не помешает.

Олимпийская чемпионка 2008 года Елена Дементьева подметила, что Андреева настолько точно стремится выполнить указания тренера, что её в этом смысле можно назвать «солдатом». «Помню её матч в Аделаиде против Костюк, когда какой-то был решающий момент, и она ей показывает… Для меня это было удивительно, она ей показывает: «Подавай в тело под право». Мирра просто вот как солдат исполняет вправо, в тело, подача. Дальше она начинает там накручивать. То есть она выполняет всё, как она говорит. Ну, мне хочется больше действий от неё. Мне хочется больше наблюдать её видение, её импровизацию, скажем так, в матче», — сказала Дементьева в видео First&Red.

При этом вопрос по тренеру остаётся. Казалось бы, Карлос Алькарас провёл блестящий сезон-2025, закончил год первой ракеткой мира — а всё равно решился на смену наставника. Алькарас выжал максимум из работы с Хуан-Карлосом Ферреро — и пошёл дальше. И, похоже, сделал верный шаг — во всяком случае, такие мысли приходят в голову после Australian Open. Возможно, звучит жёстко и даже в чём-то жестоко по отношению к тренеру, который, собственно, и вылепил из тебя звезду. Но в профессиональном спорте вообще, как правило, нет места сантиментам. Иначе менее чувствительные конкуренты тебя съедят.

Так что же, теннисисты и теннисистки, чей прогресс замедлился либо вовсе прекратился, тем более должны думать о переходе к другому специалисту? Как минимум держать такой вариант в голове не помешает.

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников усомнился, что у сотрудничества Андреевой с Кончитой Мартинес есть перспективы. «Честно говоря, я не вижу особых перспектив вот как у тренера Мартинес, что она ей что-то может дать, что реально улучшит её игру. Вот она просто сейчас свой лимит, то, что могла получить от этого тренера, получила. Её уже все знают, её игру все знают, её знают, как нужно нейтрализовать, что нужно делать, чтобы нейтрализовать её сильные стороны. Поэтому она уже как прочитанная книга для всех девочек», — сказал Кафельников в видео First&Red.

Как дела у Мирры с рейтингом?

В ближайший месяц Андрееву ожидает весьма напряжённый и в чём-то даже стрессовый отрезок. Год назад российская теннисистка выиграла два подряд турнира категории WTA-1000 — в Дубае и Индиан-Уэллсе. Это означает, что на этом отрезке ей предстоит защищать сразу 2000 очков. Пока Мирра идёт на седьмой строчке в рейтинге. Те результаты ещё пока держат её. Но если заглянуть в будущее и отправиться в понедельник, 16 марта, там уже у Андреевой не будет очков ни за Индиан-Уэллс, ни тем более за Дубай.

Разумеется, будут потери и у других теннисисток. Помимо Мирры, наиболее ощутимы они у Аманды Анисимовой, теряющей 1000 очков за титул в Дохе. Сгорают в рассматриваемый период и очки, заработанные на некоторых других турнирах, более мелких (но при этом могут добавиться очки, которые станут идти в зачёт ввиду вышеозначенных сгораний). А теперь, чтобы примерно понять, на каком месте может оказаться первая ракетка России к середине марта, посчитаем, у кого что успеет сгореть, и отсортируем таблицу по последней, наиболее интересующей нас колонке.

Ближайшие перспективы Мирры Андреевой в рейтинге WTA (на 16 марта)

Место Теннисистка Рейтинг на 2 февраля Очки в Дубае и Индиан-Уэллсе в 2025-м Другие потери Рейтинг на 16 марта* 1 Арина Соболенко 10 990 770 0 10 220 2 Ига Швёнтек 7978 605 390 6983 3 Елена Рыбакина 7610 510 302 6798 4 Кори Гауфф 6423 130 10 6283 5 Аманда Анисимова 6680 20 990 5670 6 Джессика Пегула 6103 240 400 5463 7 Жасмин Паолини 4267 240 120 3907 8 Элина Свитолина 3205 280 65 2860 9 Мирра Андреева 4731 2000 65 2666 10 Екатерина Александрова 2983 20 380 2583 11 Белинда Бенчич 3342 280 500 2562 12 Виктория Мбоко 2606 0 110 2496 13 Наоми Осака 2366 10 0 2356 14 Линда Носкова 2761 225 245 2291 15 Мэдисон Киз 2351 390 0 1961 16 Ива Йович 2031 23 68 1940 17 Диана Шнайдер 1953 130 0 1823 18 Людмила Самсонова 2062 280 65 1717 19 Элисе Мертенс 1936 130 120 1686 20 Клара Таусон 2345 715 10 1620

* Без учёта турниров на этой неделе.

Мирра Андреева в этом проекте рейтинга уже не седьмая, а девятая. Ближайшие её конкурентки теряют значительно меньшее количество очков. И для Мирры речь идёт не о том, чтобы остаться седьмой (для этого нужно будет опять брать оба титула — верим в такой расклад?), а о том, чтобы не выпасть из первой десятки.

Начисление очков на турнирах WTA-1000

WTA-1000 Титул Финал 1/2 финала 1/4 финала 1/8 финала 1/16 финала 1/32 финала 1/64 финала 96 участниц 1000 650 390 215 120 65 35 10 56 участниц 1000 650 390 215 120 65 10 —

Плотность в рейтинге такова, что провал россиянки на одном из турниров вкупе с выходом кого-то из ближайших преследовательниц хотя бы в четвертьфинал отбрасывает Мирру назад. Сама же Андреева может попытаться опередить разве что Элину Свитолину, а вот Жасмин Паолини почти недосягаема. Чтобы обойти итальянку, Мирре, как уже говорилось выше, потребуется новое чудо в виде двух титулов, ну и неудачи Паолини в этом свете тоже будут нужны.

«Может, результат потрясающий (в матче с Русе на AO. — Прим. «Чемпионата»), но с такой игрой не вижу перспектив и будущего. Не вижу, чтобы Мирра двигалась дальше по рейтингу», — говорил Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата». В отношении такого прогноза, конечно, хочется, чтобы он не сбылся.

Станет ли Мирра суперзвездой?

Чтобы заработать себе этот статус, любая теннисистка должна выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема». А желательно — несколько. Андреевой и российским болельщикам не стоит посыпать голову пеплом и сетовать, что Мирра не успела выиграть ТБШ так рано, как это сделала Мартина Хингис, не говоря уже о Лотти Дод, героине XIX века.

Сейчас в туре выступает 17 победительниц мэйджоров в женском одиночном разряде. Мы включили в этот список и 45-летнюю Винус Уильямс, и Светлану Кузнецову, которая не играет вот уже четыре с половиной года и до сих пор официально не объявляла о завершении карьеры. Давайте посмотрим, кто из них в каком возрасте выиграл свой первый ТБШ.

Действующие теннисистки — чемпионки ТБШ

Вывод однозначен: время у Мирры ещё есть. Эмма Радукану взяла US Open в 18 лет — а потом что? Теннис в её жизни как-то отошёл на второй план. Повлияли на это и травмы, однако не только они. Плюс-минус в эту категорию заносим Бьянку Андрееску, которая недавно даже завоевала титул, но где? На «фьючерсе». Разве что Ига Швёнтек, ставшая чемпионкой ТБШ в 19 лет, оправдывает ожидания. На её счету уже шесть титулов на мэйджорах.

По словам Елены Весниной, в ближайшей перспективе Андреевой есть смысл нацеливаться на полуфинал ТБШ. «Мне кажется, для неё сезон будет успешным, если она подтвердит [свой статус] и останется в десятке. Конечно, хотела бы видеть её в полуфинале одного из турниров «Большого шлема». Думаю, на «Ролан Гаррос» она может успешно сыграть. Мирре подходит грунт, она хорошо на нём играет. Ну и провести сезон без травм. Это полноценный сезон в туре. Хотелось бы, чтобы прошла его без травм», — говорит Веснина.

Но затягивать с титулами тоже не стоит. Каролина Возняцки так и осталась с одним трофеем, завоёванным на мэйджорах. Да и Мэдисон Киз будет невероятно тяжело повторить свой сенсационный успех — победу на Australian Open, если учитывать уровень конкуренции. Что она может поделать с Соболенко и Рыбакиной, если те пребывают на пике формы? Ничего.

Арина и Елена в этом смысле являются идеальным примером. Планомерное развитие привело к тому, что сейчас на двоих у них шесть титулов на ТБШ. И никто не удивится, если постепенно их будет становиться всё больше. Вместе с тем у каждой из них свой путь. Андреева не будет столь мощной теннисисткой, как Соболенко. Но копировать кого-то нет смысла. Возьмём Штеффи Граф и Серену Уильямс. Объединяет их лишь то, что обе они многократные чемпионки ТБШ. В остальном же трудно найти более непохожих друг на друга теннисисток. Вот и Мирре, как и любой другой спортсменке с громадным потенциалом, придётся изыскивать свои козыри.

«Загонять себя не стоит. У каждого своё время выхода на пик карьеры. Ещё многому надо научиться, время есть. Никто Мирру не торопит. У каждого игрока индивидуальное становление. У неё есть и потенциал, и арсенал ударов, и хорошее передвижение по корту. Надо ещё чуточку повзрослеть, стать увереннее, понаглее на корте и ориентироваться на атакующий теннис», — подчеркнула Надежда Петрова.

Андрей Чесноков повторил свою мысль: если Мирра не изменится, титулов ТБШ ей не видать. «Я увидел Йович, которая мне понравилась. В её игре есть перспективы. А Андреева начиная с прошлого года меня разочаровывает. Не хочу говорить, что всё здорово. Да, топ-10 — прекрасный результат. Однако не вижу, как с такой игрой выигрывать турниры «Большого шлема». Надо что-то менять. Но я не видел её работу с Кончитой Мартинес — они же вместе. Я посетил только одну их тренировку. Увидел, какой рисунок они делают. Однако не вижу, чтобы Мирра использовала, что они делают на тренировках», — сказал он в интервью «Чемпионату».

Вторит ему и Евгений Кафельников. «Честно говоря, вот с той игрой, которую она показывает сейчас, я говорю, можете меня хейтить, можете всё что угодно говорить, но перспективы стать первой ракеткой мира, выиграть турнир «Большого шлема» она не имеет. Нужно объективно смотреть в глаза. Я абсолютно хочу, вот честно вам говорю, чтобы она совершенствовалась как теннисистка, чтобы выиграла огромное количество турниров «Большого шлема». Но чтобы это сделать, нужно что-то менять», — сказал он в видео на YouTube-канале First&Red.

Однако общая тональность высказываний экспертов позитивная. «Безусловно, Мирра очень талантливая, прогрессирует. Но нужны время, матчи и поражения. Именно после поражений начинается период, когда ты думаешь, чего тебе не хватает. Это трамплин для развития игрока. У Мирры всё замечательно. У неё уже прекрасная карьера. Она прогрессирует, но просто сейчас это не будет происходить так резко, как мы видели впервые. Тогда Мирра за год совершила невероятный рывок. Сейчас скачки будут менее заметны. Работу, которую Мирра делает на корте, не так видно зрителю. Но она ведётся, прогресс есть, в том числе в ощущении Андреевой на корте. У неё всё замечательно. От турнира к турниру победы придут. Сейчас просто время других теннисисток», — подытожила Елена Веснина.

***

Мирра Андреева — главная надежда женского российского тенниса, факт. Стать чемпионкой ТБШ ей вполне по силам. Пока не получается, но бить тревогу рано. Легко на пути к большим титулам не бывает никому — почему же Андреева должна быть исключением? В теории она уже в этом году может выиграть мэйджор, однако для этого необходимо сочетание разных факторов: не только прогресс самой теннисистки, но и провалы других спортсменок. А вот через пару-тройку лет, когда Мирра прибавит настолько, что уже соперницы начнут психовать в матче с ней, ожидаем больших свершений. Главное — работать на тренировках и постоянно спрашивать себя и тренеров: что я сделала не так в прошедшей игре, как мне стать лучше в следующем матче? А чистого таланта Андреевой не занимать.