«Как Надаль, не сдаюсь, когда что-то болит». Российская юниорка выиграла престижный турнир

Каждый год престижный турнир Les Petits As, считающийся неофициальным чемпионатом мира среди юниоров, открывает нам новые имена. Четвёртый год подряд на турнире побеждают молодые россиянки, а мы с ними с большим интересом и удовольствием знакомимся.

На этот раз чемпионкой Les Petits As стала 13-летняя уроженка Тамбова Александра Карабанова. Причём победила она сразу в двух разрядах: и в одиночке, и в паре!

В интервью «Чемпионату» Александра рассказала, почему предпочла теннис фигурному катанию, кого из легенд взяла бы себе в тренеры и как решила воплотить в жизнь то, что не удалось её дедушке.

— Поздравляю с большой победой! Поделись своими впечатлениями и выводами после финала, он получился тяжёлым (Александра одержала победу со счётом 5:7, 7:6, 6:0).

— Спасибо большое за поздравления! Финал, правда, получился очень тяжёлым. Это было видно и по игре, и по счёту. Наверное, продолжить бороться мне помогла вера в себя. Я до самого конца верила, что смогу выиграть. Даже когда моя соперница имела два матчбола, я всё равно боролась до конца.

— Ты ведь победила ещё и в парном разряде. Проводила ли какую-то особенную подготовку к этому турниру? Или с чем связываешь такой успех?

— Перед турниром я очень усердно тренировалась, у меня было много теннисных тренировок и тренировок по ОФП. Но я считаю, что связан успех больше с тем, что я верила в себя до конца и убрала из своей головы лишние мысли, которые часто мешают играть.

— Знаешь ли, кто из известных теннисистов тоже побеждал в своё время на Les Petits As? Чей путь тебе интересен?

— Я знаю, что в своё время побеждали Рафаэль Надаль, Анастасия Потапова. Мне интереснее путь Рафы, потому что он играл достаточно долго и постоянно боролся с травмами, но они не мешали ему побеждать и играть на таком высоком уровне.

Дело в том, что раньше у меня были проблемы с коленями из-за болезни Осгуда-Шляттера (воспаление тканей в области коленного сустава. – Прим. «Чемпионата»), так как я росла быстро. Знаю, что Рафа всегда играл с травмами. Можно сказать, на боли. И я начала брать с него пример, пытаться не опускать руки, даже если что-то болит. Он меня этим вдохновил.

— Ты тренируешься в академии Николая Николаевича Озерова в Рязани. Как давно ты там занимаешься? И как сейчас выглядит твоя команда?

— В академии я тренируюсь с девяти лет. Раньше занималась в Тамбове, так как я оттуда родом, там тренировалась год. Моя команда состоит из двух человек: это мой тренер по теннису Виктор Иванович Никитин и тренер по ОФП Денис Андреевич Петрачков.

Виктор Никитин и Александра Карабанова Фото: Из личного архива теннисистки

— Как часто получается выбираться на турниры? Как удаётся финансово покрывать все расходы?

— Выбираюсь на турниры раз-два в месяц. У меня есть контракт с Yonex, они мне предоставляют ракетки, струны, сумки – это большая помощь. Финансово покрывают расходы мои родители, помогают федерация и дедушка.

— Кстати, в интервью ты много говоришь про своего дедушку. Можешь поделиться самым тёплым воспоминанием с ним? Чему он тебя научил?

— В молодости мой дедушка профессионально занимался боксом. Он пришёл очень поздно в этот вид спорта, однако буквально за два-три года смог догнать тех, кто занимался намного дольше, чем он. Но, к сожалению, потом он закончил с этим спортом, так как у него случилась травма.

Он меня понимает, когда я переживаю перед матчем. Также может дать советы, которые мне помогают. Я хочу воплотить то, что он не смог сделать в молодости.

Александра Карабанова с дедушкой Фото: Из личного архива теннисистки

— Может, после победы в Тарбе поступили предложения от новых спонсоров/тренеров/пиар-агентств?

— На данный момент – нет, предложений не было.

— Не было ли мысли перебраться в зарубежную академию? Может, даже поступали предложения от федераций других стран?

— Тоже нет. О зарубежных академиях не задумывалась.

— Ты ведь занималась фигурным катанием, плаванием, музыкой? В какой момент решили с семьёй сделать акцент на теннис и почему?

— Сначала я занималась фигурным катание, но потом бросила, так как была очень высокая, сломала себе ногу. Потом начала заниматься плаванием, а теннисом – совершенно случайно, просто для себя. Выбирала между плаванием и теннисом и остановилась на теннисе, так как он оказался интереснее. А плавание для меня – скучный вид спорта.

— Следишь ли сейчас за другими видами спорта? За кого болеешь, кем вдохновляешься?

— Я иногда слежу за фигурным катанием. Меня вдохновляет Камила Валиева, так как четыре года назад её дисквалифицировали, и только сейчас она смогла вернуться на лёд. Считаю, это похвально, что спустя столько лет она смогла вернуться.

— А смотришь ли при этом теннис? Кто вдохновляет из игроков?

— Да, смотрю. Меня очень вдохновляют Янник Синнер и Елена Рыбакина. Они очень спокойные, хорошо себя ведут на корте, практически не психуют. Мне нравится их стиль игры, и я беру с них пример.

— На чей стиль, как тебе кажется, похожа твоя игра? Как его можешь описать?

— Мне кажется, он больше похож на стиль Елены Рыбакиной, и своим главным оружием я считаю подачу. Ещё мой стиль скорее зависит от того, как играет соперник, потому что к каждому нужна своя тактика.

— Если бы ты могла выбрать себе на роль тренера любого игрока прошлого или настоящего, кто бы это был?

— Я бы хотела потренироваться у Новака Джоковича или у Серены Уильямс, потому что они очень долго играют в теннис. Новак до сих пор выступает, а Серена закончила поздно. И они через многое прошли за свою спортивную карьеру, у них очень много опыта. Я думаю, они могли бы передать эти знания другим.

— Чем занимаешься в свободное время?

— В свободное время я часто читаю, люблю фантастику, а моя самая любимая книга – это «Гарри Поттер». Ещё иногда могу пособирать картины из алмазной мозаики. Заинтересовалась ею года четыре назад. Случайно попробовала пособирать у подруги, и мне очень понравилось. Сейчас я собираю её, чтобы успокоиться.

— Как удаётся совмещать теннис с учёбой?

— Совмещать, конечно, тяжело, но я справляюсь. Любимые предметы у меня – литература и история. А вот алгебра не очень нравится.

— Поменялись ли как-то планы на сезон после такого успеха в Тарбе?

— Пока не могу ответить на этот вопрос.

— Какие твои самые заветные теннисные мечты?

— Главная – очень хочу стать первой ракеткой мира.