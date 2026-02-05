Самсонова сорвала российское дерби в Абу-Даби. А Александрова выбила популярную филиппинку

В четверг, 5 февраля, на турнире WTA-500 в Абу-Даби прошли четвертьфинальные матчи. В эту стадию пробились две россиянки — Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. В случае успешного выступления они должны были составить российское дерби в битве за решающий поединок. Но обо всём по порядку.

Помимо наших теннисисток, свои четвертьфинальные поединки в четверг сыграли Сонай Картал с Сарой Бейлек и Клара Таусон с Маккартни Кесслер. Последняя спортсменка интересна тем, что на пути к битве с датчанкой она без каких-либо трудностей выбила из сетки Анастасию Павлюченкову (6:3, 6:3) и шестую сеяную Лейлу Фернандес (6:3, 6:2). Однако такой багаж побед над именитыми соперницами не помог американке Кесслер и она проиграла Таусон со счётом 3:6, 4:6.

Сара Бейлек из Чехии выделилась на этом «пятисотнике» уверенными победами над 55-й ракеткой мира Эшлин Крюгер (6:3, 6:0) и чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко (6:4, 6:3). В противостоянии с британкой Сонай Картал чешка тоже оказалась сильнее (6:0, 6:2) и теперь поборется с датчанкой Кларой Таусон за выход в финал Абу-Даби.

А вот Александра Эала вышла на Екатерину Александрову после тяжёлого и упорного трёхсетовика с Александрой Саснович (2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Филиппинка по ходу решающего сета отыгралась с 2:5 и не дала сопернице реализовать матчбол. Девушки практически 3 часа (2 часа 51 минуту) боролись за путёвку в четвертьфинал под шум бешеных фанатов Эалы.

После матча с Саснович теннисистка поделилась впечатлениями от выхода в следующую стадию. «С небольшой удачей всё пошло в мою пользу. Я отставала в счёте, и было много моментов, когда я могла сдаться, и именно это делает такую победу более особенной. Подобные матчи очень выматывают, на корте было много напряжения, и это усиливалось очень громкой атмосферой», — приводит слова спортсменки Tennishead.

Экс пятая ракетка мира Джимми Ариас объяснил феномен Эалы. «Она [Александра], очевидно, любимица фанатов. Везде, где она бывает, филиппинцы болеют за неё. Кажется, они посещают все турниры. Так что каждый матч для неё домашний. И это большое преимущество! Она процветает в этом чувстве, и, как только импульс переходит в её пользу, его трудно вернуть. Именно это произошло в матче с Саснович. Александра получила импульс, и эта толпа просто обезумела, это сумасшествие помогло ей пройти через трудные времена», — цитирует эксперта Tennishead.

Полуфиналист US Open — 1983 также нашёл недостатки в игре филиппинки и отметил, что по большому счёту она справляется с соперницами благодаря толпе фанатов. «Она [Эала] психологически очень сильна! Трудно поверить, что ей помогает то, что она левша. Её подача всё ещё достаточно медленная, поэтому кажется, что ей будет трудно. Ей всегда придётся преодолевать непростые моменты, потому что она не получает много лёгких очков. Но прямо сейчас психологически она так сильна, что может справиться с помощью толпы и того, насколько она сильна. Она хорошо играет на таких кортах, потому что корт в Майами в прошлом году был быстрым и там она сделала большой прорыв. У неё нет собственной мощи, но она может перенаправлять её и использовать более быстрые корты. На грунте, я думаю, у неё будут некоторые проблемы», — сказал американец.

Бронзовый призёр ОИ-2016 в паре Стив Джонсон заявил, что из Эалы не получится Соболенко или Рыбакина. «Да, это потрясающе. Я имею в виду, это то, что у неё есть в избытке. Как упомянул Джимми, она не будет Соболенко. Она не будет Рыбакиной, которая могла просто выйти, подать и выбить соперницу из игры. Ей приходится выходить на корт и методично, тактически побеждать своих соперниц, очко за очком, и она делает это очень хорошо. И когда она получает поддержку толпы, она становится непреодолимой», — приводит слова эксперта Tennishead.

Между прочим, не так давно на Australian Open Екатерина Александрова уже получила негативный опыт игры под шум трибун: в первом круге мельбурнского «Шлема» наша спортсменка сразилась с Зейнеп Сёнмез и проиграла ей в трёх сетах (5:7, 6:4, 4:6). Весь матч турецкие фанаты галдели, всячески подбадривали соотечественницу и сбивали настрой россиянке.

Перед началом четвертьфинальных поединков в Абу-Даби Александрова оказалась самой высокорейтинговой теннисисткой из оставшихся участниц после того, как из-за болезни с соревнований снялась Белинда Бенчич. Действующая чемпионка турнира, возглавлявшая сетку, уступит Екатерине и место в топ-10 по итогам этой недели, невзирая уже на результаты последующих матчей россиянки. Любопытно, что с прошлого сезона ни одна спортсменка не выиграла столько встреч на «пятисотниках», как Александрова. Наша соотечественница одержала аж 25 побед!

Екатерина Александрова Фото: Lintao Zhang/Getty Images

До старта противостояния на эмиратском соревновании ранга WTA-500 россиянка и филиппинка ни разу не встречались. 20-летняя Александра Эала сейчас занимает 45-ю строчку в рейтинге, а ведь ещё в марте 2025-го она была 139-й ракеткой мира.

В начале матча теннисистки обменялись брейками, а следом Александрова в четвёртом гейме ещё раз взяла подачу соперницы и долгое время удерживала преимущество, не обращая внимания на выкрики болельщиков Эалы — 4:1. При счёте 5:3 Екатерина пошла подавать на сет, но тут россиянка занервничала, что случается с ней довольно часто в последних матчах. Филиппинка добралась аж до четырёх брейк-пойнтов, однако наша спортсменка их отыграла и взяла сет со счётом 6:3.

Первая подача Александровой в этой партии была не на высоком уровне, процент попадания составил 68%, однако у Эалы ситуация была ещё более плачевная — всего 43%. За 49 минут стартового сета Екатерина сделала 19 виннеров и 20 невынужденных ошибок, статистика Александры по этим параметрам — 9/15.

Во второй партии Александрова продолжила активно действовать, допуская при этом много ошибок. Практически сразу россиянка сделала брейк и повела 2:1, однако затем филиппинка включилась в игру и восстановила равновесие — 3:3. Фанаты Эалы воспряли духом, надеясь, что их любимица перевернёт ход сражения, но наша теннисистка прибавила в атаке и взяла три гейма подряд, а вместе с ними и матч — 6:3, 6:3.

Поединок продлился чуть больше 1,5 часа (1 час 31 минуту), и за это время Екатерина наколотила 33 удара навылет и допустила 30 невынужденных ошибок, статистика Александры — 15/27. Несмотря на уверенную победу, первая подача нашей спортсменки сбоила весь поединок, и процент попадания составил всего 57%, в то время как филиппинка стабилизовала этот параметр игры — 70%. Александрова также чередовала эйсы с двойными ошибками — 4/3.

Таким образом, Екатерина вышла в первый с октября 2025-го полуфинал «пятисотника» и с понедельника точно вернётся в первую десятку мировой классификации.

Чтобы узнать имя соперницы за путёвку в решающий матч Абу-Даби, россиянке нужно было дождаться победительницы матча между Людмилой Самсоновой и Хейли Баптист. История личных встреч до начала нового матча теннисисток складывалась в пользу американки — 1-0. Эту победу Баптист одержала над Самсоновой в трёхсетовом поединке во втором круге «тысячника» в Риме-2025 (6:3, 2:6, 6:4).

Людмила Самсонова Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Лучшее достижение Хейли в мировой классификации — 47-е место, а сейчас она находится на 56-й строчке. По ходу турнира американка успела одолеть в непростых поединках сербку Теодору Костович (4:6, 6:3, 6:4), и экс восьмую ракетку мира Эмму Наварро (7:6 (8:6), 0:6, 6:3).

На старте противостояния Людмила уверенно добилась брейка, однако её соперница тут же сравняла счёт — 1:1. Следом спортсменки взяли по одной своей подаче, и тут игра Самсоновой совсем расклеилась. Баптист полностью доминировала на корте, в то время как россиянка начала сорить ошибками. В итоге после счёта 2:2 американка забрала четыре гейма подряд, а вместе с ними и сет — 6:2.

Партия продолжалась всего 31 минуту, за это время Людмила сделала четыре виннера и допустила аж 14 невынужденных ошибок. Статистика Хейли по этим показателям куда качественнее — 7/4. Процент попадания первой подачи россиянки составил 50%, а вот у американки ситуация сложилась чуть лучше — 61%.

Во втором сете Самсонова опять повела с брейком, теннисистки стали брать свои подачи, и россиянка удерживала преимущество. Счёт дошёл до 3:2 в пользу нашей спортсменки, но тут Баптист стала играть куда агрессивнее и восстановила равновесие — 3:3, сделав брейк. В концовке партии Людмила собралась и поймала Хейли на ошибках, взяв её подачу с первого же брейк-пойнта — 5:4. После этого россиянке надо было спокойной подать на партию, однако Людмила слегка задрожала и поставила победную точку в партии лишь с четвёртого сетбола — 6:4.

На этот раз картина поменялась, и процент попадания первой подачи у россиянки стал больше, чем у американки — 55% против 45%. Также Самсонова наколотила шесть виннеров и допустила 15 невынужденных ошибок за 51 минуту второго сета, а вот статистика Баптист по этим показателям — 8/15.

Старт третьей партии вышел таким же, как и первой — теннисистки обменялись брейками, и счёт стал 1:1. Далее их пыл утих, и они взяли по одной своей подаче — 2:2. Затем Хейли забрала ещё один свой гейм, а следом добилась брейка — 4:2. Сразу после этого Баптист дали предупреждение за задержку времени. Людмила должна была не поддаваться эмоциям и сконцентрироваться на поединке, однако игра нашей спортсменки совсем расклеилась, и, заработав брейк-пойнт, она не сумела реализовать его — 2:5. После перехода россиянка взяла ещё один гейм, а затем навязала борьбу во время подачи американки на матч, теннисистка со второго брейк-пойнта добилась своего — 4:5. Но на большее Самсонову не хватило, и она позволила Баптист добиться победы на приёме со второго матчбола, сделав в концовке двойную ошибку. За 2 часа 18 минут противостояние завершилось со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу Хейли Баптист.

Таким образом, Самсонова сорвала российское дерби с Екатериной Александровой. Вторая сеяная теперь поборется с Хейли Баптист за место в решающем матче Абу-Даби.

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».