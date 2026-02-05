«Занимал мозг всем, кроме тенниса». Топовый игрок уже вышел на корт после жуткой травмы

22-летний датчанин Хольгер Руне готовится вернуться в тур после тяжёлой травмы — полного разрыва ахиллова сухожилия. Как проходил непростой путь реабилитации — смотрим глазами самого спортсмена.

В октябре 2025 года на турнире ATP-250 в Стокгольме Хольгер Руне, занимавший 11-ю строчку рейтинга ATP, сражаясь в 1/2 финала с французом Уго Умбером, не смог доиграть матч. Встреча была остановлена при счёте 6:4, 2:2 в пользу Руне. Во время одного из геймов второго сета датчанин вдруг почувствовал боль в голеностопном суставе и понял, что не может нормально ступать ногой на корт. Хольгер взял медицинский тайм-аут, но физиотерапевт спортсмену не помог. Теннисист признался, что услышал щелчок в области ахиллова сухожилия. В итоге Руне отказался от дальнейшей борьбы и в слезах покинул корт.

Позднее мама теннисиста Анеке Руне сообщила, что у её сына диагностирован разрыв ахилла и, по прогнозам врачей, он выбыл на срок от трёх до шести месяцев.

Сейчас спустя три месяца Руне с головой погружён в процесс реабилитации. Он уже уверенно стоит на двух ногах и приступил к тренировкам на корте. В интервью ATP теннисист рассказал о своём восстановлении и о том, когда сможет снова вернуться на большие турниры.

«Это было очень неожиданно. Я не совсем понимал, что произошло, когда получил травму. Но после этого в первую очередь задумался о том, что делать сейчас и как двигаться дальше. К счастью, всё прошло отлично. Мой хирург проделал потрясающую работу, физиотерапевты были великолепны, а моя команда действительно хороша», — вспоминал игрок.

Хольгер Руне в больнице Фото: из личного архива

Несмотря на то что Хольгер не выступал на турнирах ATP с октября, время, проведённое без участия в матчах, вряд ли можно назвать отпуском. После двух недель отдыха датчанин быстро вернулся к работе, начав с занятий в тренажёрном зале, а затем вернулся на корт в декабре.

«На самом деле я был очень занят, и это приятно. У меня был плотный график, потому что в реабилитационном центре слишком много дел. Это позволило мне быть занятым в свободное время. Сразу после травмы мне всё равно был нужен отдых. Сезон подходил к концу, и я был готов к отпуску, но, конечно, не хотел провести его таким образом. Первые две недели в гипсе пролетели быстро. Я расслабился, немного позанимался в тренажёрном зале. После этого занятия стали более интенсивными. Никогда не думал, что это продлится вечно. Я действительно молод и быстро выздоравливаю, что хорошо», — рассказал Руне в интервью.

Одним из самых ярких моментов реабилитации Хольгера стало его недавнее возвращение на корт. Поначалу он отбивал мячи, стоя только на одной ноге, однако теперь может тренироваться в привычном положении: «Это удивительно, особенно сейчас, когда я хожу на двух ногах. Я начинаю чувствовать себя по-настоящему хорошо. Раньше это тоже было приятно, но это не то же самое, когда ты знаешь, на что способен. Теперь стало ещё веселее, потому что я могу вложить немного силы в свои удары».

«Мне ещё предстоит пройти большой путь, однако просто вернуться на теннисный корт действительно приятно. Думаю, когда я буду играть на турнирах, мне поможет то, что я продолжал держать себя в тонусе. Мы ведь не хотим получать другие травмы из-за слишком долгого перерыва. До сих пор я думаю, что мы с командой правильно использовали время», — добавил датчанин.

Оправляясь от травмы, Руне получил редкую паузу в своей карьере, возможность сбавить темп и вернуться к жизни вне тура. Дома, в Дании, времяпрепровождение с семьёй и близкими друзьями давало ему нужную поддержку, а фильмы, футбол и другие виды спорта помогали заполнить свободное время: «Приятно было проводить больше времени с семьёй и близкими друзьями. Обычно у нас не бывает такой возможности. Я посмотрел много фильмов, особенно в самом начале после операции. Я лежал на диване, закинув ногу на ногу, смотрел Netflix, а также «Джеймса Бонда». Недавно был на футбольном матче, пытался занять свой мозг чем-то другим, кроме тенниса. Даже съездил на Формулу-1, когда был в Катаре».

«Я всегда выступал на соревнованиях, с самого детства. Всегда стремился побеждать и бороться. На корте во мне жил дракон. Он все ещё живёт во мне. Эта травма — возможность показать самому себе, насколько я силён и как много я готов вложить в себя. Я скучаю по адреналину и турнирам, выполняя упражнения в тренажёрном зале. Стараюсь играть в небольшие игры, просто чтобы снова почувствовать дух состязательности. Таким образом я повышаю свою конкурентоспособность», — сказал Хольгер.

Хольгер Руне на реабилитации после травмы Фото: из личного архива

Это же стремление было заложено и в планирование его восстановления. Датчанин и его команда опирались на исследования и беседы с другими спортсменами, которые сталкивались с подобными неудачами, стремясь обрести уверенность и ясность в незнакомой ситуации: «Мы много искали. При травмах ахилла большинство исследований проводится на пожилых людях, и многие из них обходятся без операции, а восстановление может занять год. Но у спортсменов всё по-другому, реабилитация проходит быстрее. Операция была для меня самым естественным способом ускорить этот процесс. Ко мне обратился один футболист. У него была такая же травма, и он снова заиграл через четыре с половиной месяца. Существуют строгие правила, и нельзя пропускать некоторые этапы. Я сильный и молодой, поэтому верю, что быстро восстановлюсь. Однако для этого требуется упорный и умный труд».

На протяжении всего отсутствия Хольгера поддержка болельщиков и других игроков была для него мощным напоминанием о мире тенниса, который существует вне конкуренции. В интервью ATP Руне признался, что скучал по этому так же сильно, как и по самим матчам. «Это то, по чему я скучаю больше всего — выступать на корте и чувствовать поддержку. Я также получал приятные сообщения от многих игроков. Несмотря на то что мы конкуренты, мы коллеги и хотим друг для друга самого лучшего», — отметил он.

С тех пор как датчанин начал участвовать в ATP-туре в 2021 году, он уверенно закрепился в числе лучших. Хольгер рано заявил о себе на крупнейших турнирах, выиграв сет у Новака Джоковича на Открытом чемпионате США — 2021, а затем завоевав трофеи в Мюнхене и Стокгольме в 2022-м.

В том же сезоне-2022 Руне ошеломил теннисный мир выступлением на «Мастерсе» в Париже, победив в финале Джоковича и завоевав самый крупный титул в своей карьере. Эта победа позволила ему войти в топ-10 рейтинга ATP и сделала Хольгера самым молодым чемпионом Парижа со времён Бориса Беккера в 1986 году.

С того момента датчанин один раз квалифицировался на ATP Finals, завоевал новые титулы в Мюнхене и Барселоне, неизменно оставаясь в топ-15 рейтинга. Пауза дала Руне ценную возможность поразмыслить о пройденном пути и пересмотреть своё отношение к турнирам.

«Когда ты играешь каждую неделю, ты на самом деле не останавливаешься, чтобы оценить ситуацию. Я думаю, всё дело в том, что нужно лучше управлять количеством турниров и больше прислушиваться к себе. Иногда ты слишком сильно напрягаешься, и сейчас это было слишком тяжело для моего организма. В будущем я постараюсь смотреть на ситуацию шире: не только на следующую цель, но и на то, как я себя чувствую физически и морально. Я думаю, это важно для достижения моих долгосрочных целей», — признался Хольгер.

«В этот перерыв у меня была возможность оглянуться назад. Победа в Барселоне много для меня значила. Париж по-прежнему остаётся моей самой запоминающейся победой. Каждый титул особенный. Финал Индиан-Уэллса в прошлом сезоне тоже вспоминаю, хоть я и не выиграл», — также отметил он.

Сейчас Руне продолжает готовиться к своему возвращению и прогрессирует с каждой тренировкой на корте: «Я так рад возвращению. Теперь на тренировках я снова могу вкладываться в удары, и это потрясающие ощущения. Я с нетерпением жду турниров и надеюсь, что вернусь сильнее и проведу ещё много отличных недель в своей карьере».