Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Реабилитация Хольгера Руне после травмы: о процессе восстановления, возвращении на турниры, поддержке семьи и других теннисистов

«Занимал мозг всем, кроме тенниса». Топовый игрок уже вышел на корт после жуткой травмы
Анна Агапова
Реабилитация Хольгера Руне после травмы
Комментарии
Хольгер Руне продолжает восстанавливаться от разрыва ахилла. Он учится заново бить по мячу и уверенно стоять на двух ногах.

22-летний датчанин Хольгер Руне готовится вернуться в тур после тяжёлой травмы — полного разрыва ахиллова сухожилия. Как проходил непростой путь реабилитации — смотрим глазами самого спортсмена.

В октябре 2025 года на турнире ATP-250 в Стокгольме Хольгер Руне, занимавший 11-ю строчку рейтинга ATP, сражаясь в 1/2 финала с французом Уго Умбером, не смог доиграть матч. Встреча была остановлена при счёте 6:4, 2:2 в пользу Руне. Во время одного из геймов второго сета датчанин вдруг почувствовал боль в голеностопном суставе и понял, что не может нормально ступать ногой на корт. Хольгер взял медицинский тайм-аут, но физиотерапевт спортсмену не помог. Теннисист признался, что услышал щелчок в области ахиллова сухожилия. В итоге Руне отказался от дальнейшей борьбы и в слезах покинул корт.

Позднее мама теннисиста Анеке Руне сообщила, что у её сына диагностирован разрыв ахилла и, по прогнозам врачей, он выбыл на срок от трёх до шести месяцев.

Сейчас спустя три месяца Руне с головой погружён в процесс реабилитации. Он уже уверенно стоит на двух ногах и приступил к тренировкам на корте. В интервью ATP теннисист рассказал о своём восстановлении и о том, когда сможет снова вернуться на большие турниры.

«Это было очень неожиданно. Я не совсем понимал, что произошло, когда получил травму. Но после этого в первую очередь задумался о том, что делать сейчас и как двигаться дальше. К счастью, всё прошло отлично. Мой хирург проделал потрясающую работу, физиотерапевты были великолепны, а моя команда действительно хороша», — вспоминал игрок.

Хольгер Руне в больнице

Хольгер Руне в больнице

Фото: из личного архива

Несмотря на то что Хольгер не выступал на турнирах ATP с октября, время, проведённое без участия в матчах, вряд ли можно назвать отпуском. После двух недель отдыха датчанин быстро вернулся к работе, начав с занятий в тренажёрном зале, а затем вернулся на корт в декабре.

«На самом деле я был очень занят, и это приятно. У меня был плотный график, потому что в реабилитационном центре слишком много дел. Это позволило мне быть занятым в свободное время. Сразу после травмы мне всё равно был нужен отдых. Сезон подходил к концу, и я был готов к отпуску, но, конечно, не хотел провести его таким образом. Первые две недели в гипсе пролетели быстро. Я расслабился, немного позанимался в тренажёрном зале. После этого занятия стали более интенсивными. Никогда не думал, что это продлится вечно. Я действительно молод и быстро выздоравливаю, что хорошо», — рассказал Руне в интервью.

Материалы по теме
Руне порвал ахилл и в слезах закончил сезон. А ведь он боролся с Медведевым за Итоговый
Руне порвал ахилл и в слезах закончил сезон. А ведь он боролся с Медведевым за Итоговый

Одним из самых ярких моментов реабилитации Хольгера стало его недавнее возвращение на корт. Поначалу он отбивал мячи, стоя только на одной ноге, однако теперь может тренироваться в привычном положении: «Это удивительно, особенно сейчас, когда я хожу на двух ногах. Я начинаю чувствовать себя по-настоящему хорошо. Раньше это тоже было приятно, но это не то же самое, когда ты знаешь, на что способен. Теперь стало ещё веселее, потому что я могу вложить немного силы в свои удары».

«Мне ещё предстоит пройти большой путь, однако просто вернуться на теннисный корт действительно приятно. Думаю, когда я буду играть на турнирах, мне поможет то, что я продолжал держать себя в тонусе. Мы ведь не хотим получать другие травмы из-за слишком долгого перерыва. До сих пор я думаю, что мы с командой правильно использовали время», — добавил датчанин.

Оправляясь от травмы, Руне получил редкую паузу в своей карьере, возможность сбавить темп и вернуться к жизни вне тура. Дома, в Дании, времяпрепровождение с семьёй и близкими друзьями давало ему нужную поддержку, а фильмы, футбол и другие виды спорта помогали заполнить свободное время: «Приятно было проводить больше времени с семьёй и близкими друзьями. Обычно у нас не бывает такой возможности. Я посмотрел много фильмов, особенно в самом начале после операции. Я лежал на диване, закинув ногу на ногу, смотрел Netflix, а также «Джеймса Бонда». Недавно был на футбольном матче, пытался занять свой мозг чем-то другим, кроме тенниса. Даже съездил на Формулу-1, когда был в Катаре».

Материалы по теме
«Мы попадаем в зону риска, ступая на корт». Теннисный мир обсуждает причину драмы с Руне
«Мы попадаем в зону риска, ступая на корт». Теннисный мир обсуждает причину драмы с Руне

«Я всегда выступал на соревнованиях, с самого детства. Всегда стремился побеждать и бороться. На корте во мне жил дракон. Он все ещё живёт во мне. Эта травма — возможность показать самому себе, насколько я силён и как много я готов вложить в себя. Я скучаю по адреналину и турнирам, выполняя упражнения в тренажёрном зале. Стараюсь играть в небольшие игры, просто чтобы снова почувствовать дух состязательности. Таким образом я повышаю свою конкурентоспособность», — сказал Хольгер.

Хольгер Руне на реабилитации после травмы

Хольгер Руне на реабилитации после травмы

Фото: из личного архива

Это же стремление было заложено и в планирование его восстановления. Датчанин и его команда опирались на исследования и беседы с другими спортсменами, которые сталкивались с подобными неудачами, стремясь обрести уверенность и ясность в незнакомой ситуации: «Мы много искали. При травмах ахилла большинство исследований проводится на пожилых людях, и многие из них обходятся без операции, а восстановление может занять год. Но у спортсменов всё по-другому, реабилитация проходит быстрее. Операция была для меня самым естественным способом ускорить этот процесс. Ко мне обратился один футболист. У него была такая же травма, и он снова заиграл через четыре с половиной месяца. Существуют строгие правила, и нельзя пропускать некоторые этапы. Я сильный и молодой, поэтому верю, что быстро восстановлюсь. Однако для этого требуется упорный и умный труд».

На протяжении всего отсутствия Хольгера поддержка болельщиков и других игроков была для него мощным напоминанием о мире тенниса, который существует вне конкуренции. В интервью ATP Руне признался, что скучал по этому так же сильно, как и по самим матчам. «Это то, по чему я скучаю больше всего — выступать на корте и чувствовать поддержку. Я также получал приятные сообщения от многих игроков. Несмотря на то что мы конкуренты, мы коллеги и хотим друг для друга самого лучшего», — отметил он.

Материалы по теме
Даже Джокович не смог остановить в Париже чудо-мальчика! Руне — новый чемпион «Мастерса»
Даже Джокович не смог остановить в Париже чудо-мальчика! Руне — новый чемпион «Мастерса»

С тех пор как датчанин начал участвовать в ATP-туре в 2021 году, он уверенно закрепился в числе лучших. Хольгер рано заявил о себе на крупнейших турнирах, выиграв сет у Новака Джоковича на Открытом чемпионате США — 2021, а затем завоевав трофеи в Мюнхене и Стокгольме в 2022-м.

В том же сезоне-2022 Руне ошеломил теннисный мир выступлением на «Мастерсе» в Париже, победив в финале Джоковича и завоевав самый крупный титул в своей карьере. Эта победа позволила ему войти в топ-10 рейтинга ATP и сделала Хольгера самым молодым чемпионом Парижа со времён Бориса Беккера в 1986 году.

С того момента датчанин один раз квалифицировался на ATP Finals, завоевал новые титулы в Мюнхене и Барселоне, неизменно оставаясь в топ-15 рейтинга. Пауза дала Руне ценную возможность поразмыслить о пройденном пути и пересмотреть своё отношение к турнирам.

«Когда ты играешь каждую неделю, ты на самом деле не останавливаешься, чтобы оценить ситуацию. Я думаю, всё дело в том, что нужно лучше управлять количеством турниров и больше прислушиваться к себе. Иногда ты слишком сильно напрягаешься, и сейчас это было слишком тяжело для моего организма. В будущем я постараюсь смотреть на ситуацию шире: не только на следующую цель, но и на то, как я себя чувствую физически и морально. Я думаю, это важно для достижения моих долгосрочных целей», — признался Хольгер.

Материалы по теме
«Старомодным наказаниям не место в 2025 году». Мама Руне с гневом обрушилась на ATP
«Старомодным наказаниям не место в 2025 году». Мама Руне с гневом обрушилась на ATP

«В этот перерыв у меня была возможность оглянуться назад. Победа в Барселоне много для меня значила. Париж по-прежнему остаётся моей самой запоминающейся победой. Каждый титул особенный. Финал Индиан-Уэллса в прошлом сезоне тоже вспоминаю, хоть я и не выиграл», — также отметил он.

Сейчас Руне продолжает готовиться к своему возвращению и прогрессирует с каждой тренировкой на корте: «Я так рад возвращению. Теперь на тренировках я снова могу вкладываться в удары, и это потрясающие ощущения. Я с нетерпением жду турниров и надеюсь, что вернусь сильнее и проведу ещё много отличных недель в своей карьере».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android