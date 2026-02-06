Неужели Синнер отказался зажечь олимпийский огонь? Янник не на шутку всполошил Италию

Хотя работа теннисиста в качестве контролёра поезда в Милане всё-таки оставляет надежду на его участие в церемонии.

Похоже, вторая ракетка мира Янник Синнер пропустит открытие Олимпиады в Милане. Янник отказался от участия в церемонии, хотя изначально теннисисту доверили зажечь олимпийский огонь.

По данным La Gazzetta Dello Sport. Синнер продолжит тренироваться, а в понедельник вылетит на «пятисотник» в Доху. Церемония открытия Олимпиады состоится 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро». Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.

Синнер ещё в сентябре 2024 года был назначен послом зимней Олимпиады в Италии. В этом нет ничего удивительного. Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» является едва ли не самым успешным спортсменом страны.

Теннис не является зимним видом, но организаторы Игр популяризируют мероприятие с помощью звёзд футбола, баскетбола и не только. Синнер в детстве занимался горнолыжным спортом и всерьёз думал строить профессиональную карьеру в данной дисциплине, так что спорт на холоде для него не чужд. Даже сейчас он периодически катается с легендарной горнолыжницей Линдси Вонн.

Янник Синнер и Линдси Вонн Фото: Из личного архива Синнера

Отказ Янника от участия в открытии Олимпиады на родине вызвал критическую реакцию. Хотя 5 февраля Синнер и чемпионка Паралимпийских игр по фехтованию Бебе Вио поработали контролёрами на Центральном вокзале Милана. Они пробивали билеты поезда от Nike. Синнер и Вио – амбассадоры волонтёрской программы Олимпиады-2026.

Итальянцев не устраивает, что Синнер ненадолго засветился в качестве контролёра поезда перед ОИ. Это слишком малозначимо. От него ждали именно зажжения огня, но, возможно, после всей критики Янник передумал и всё-таки появится на церемонии. Тем более что такие именитые итальянские теннисисты, как Жасмин Паолини, Маттео Берреттини, Флавия Пеннетта и Франческа Скьявоне посчитали за честь участие в эстафете олимпийского огня.

Недавнее выступление на Australian Open — 2026 завершилось для него на стадии полуфинала сенсационным поражением от Новака Джоковича. Ещё в Мельбурне ему задавали вопрос по поводу участия в церемонии, однако теннисист решил уклониться от ответа.

«Я не знаю, приму ли участие в открытии Игр, но уверен, что там будет невероятная атмосфера. Соревнуется много итальянцев, особенно из нашего родного города Альто-Адидже. Это здорово, потому что мы немногочисленны, однако хорошо известны в своём виде спорта. Будет здорово посмотреть на них. Я заинтригован возвращением Федерики Бриньоне, а также впечатлён достижениями Джованни Францони, которого знаю с детства: Я уже завёл будильник, чтобы посмотреть на него», — сказал Синнер после поражения от Джоковича.

Местные медиа и эксперты уже после отказа Янника от участия в церемонии доносят ключевой посыл: «Он снова предал Италию». La Gazzetta Dello Sport иронично отмечает, что с часовым поясом Дохи будильник Синнеру не понадобится, ведь гонки Францони пройдут в то время, когда он уже проснётся.

«Синнер — главная звезда команды Team26. И он отлично справляется. Синнер — первый волонтёр ОИ. И он отлично справляется. Синнер — лицо церемонии в Милане и Кортине. И он отлично справляется. Синнер — итальянец, а Игры проходят в Италии. И он отлично справляется. Синнер не будет присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр. И он отлично справляется», — с сарказмом пишет аккаунт The Catcher On The Line, занимающийся продвижением Игр.

Янник Синнер Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Конечно, Янник вправе сам распоряжаться своим графиком, но событие уровня открытия ОИ является незаурядным и ради него можно было пойти на некоторые жертвы. У Синнера было более недели на восстановление к открытию домашней Олимпиады, хотя участие в зажжении огня в любом случае не требует слишком много сил.

Янник пропускает «пятисотник» в Роттердаме на следующей неделе, а следующий для него турнир в Дохе стартует только 16 февраля – через полторы недели после открытия Игр в Милане. Вместо участия в почётной церемонии Синнер предпочёл уединённо тренироваться и досрочно вылететь из родной страны в Катар.

Это не первый такой случай. Янник родился в Южном Тироле, где большинство населения разговаривает на немецком. Горячие головы не раз называли его «ненастоящим итальянцем» или вроде того, обвиняли в неприятии ценностей страны. Стоит отметить, что теннисист давал такие поводы.

Ранее Синнер отказывался от участия в летней ОИ-2024 в Париже, ссылаясь на тонзиллит. В начале прошлого года был отказ прийти на приём к президенту Италии Сержо Маттарелле в честь победы сборной Италии в Кубке Дэвиса. Тогда Янник сослался на усталость после завоевания титула Australian Open – 2025. В конце сезона Синнеру вновь досталось за нежелание представлять Италию на Кубке Дэвиса в Болонье, хотя команда завоевала третий подряд титул даже без него. Теперь список пополнился отказом участвовать в церемонии открытия зимней Олимпиады, однако не стоит удивляться, если Янник в будущем ещё отметится чем-то подобным.