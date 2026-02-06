«Я не должна была ехать в Австралию». Интервью с российской финалисткой юниорского AO

Екатерина Тупицына рассказала, как попала в Мельбурн, через какие трудности прошла в решающем матче и с кем из топов успела познакомиться.

Минувший Australian Open оказался щедр на исторические достижения, яркие результаты и новые имена. Особенно порадовал юниорский турнир, в котором до четвертьфинала добрались сразу три россиянки, а одна из девушек – Екатерина Тупицына – и вовсе поборолась за трофей!

После возвращения из Австралии 17-летняя россиянка в интервью «Чемпионату» рассказала, из-за чего во время финала получила травму, благодаря чему неожиданно для себя попала на турнир, с кем познакомилась из топ-игроков и как поменяла планы на этот сезон.

— Поздравляю с таким успешным выступлением в Мельбурне! Поделитесь, что случилось в финале и как чувствуете себя сейчас?

— В финале я получила травму. Вот была у врачей, сказали, что у меня сильное растяжение, и мне нужно пройти лечение, которое займёт около трёх-четырёх недель. Сказали пока не играть, но, думаю, дней через 10 буду уже со стула тренироваться.

Вообще, перед финалом меня ещё волновал пресс, было больно подавать, пила обезболивающее. И, видимо, во время игры я как-то потянула ногу, сначала этого не заметила, а она по нарастающей всё больше и больше болела. И в какой-то момент я не могла даже наступать на ногу, стало настолько больно.

— Было ли какое-то особенное предчувствие перед этим Australian Open?

— Это получилось так спонтанно, я вообще изначально не должна была ехать на этот Australian Open. Мне федерация сообщила, что они могут оплатить билеты, питание, какие-то дополнительные расходы, помогут с визой. И это всё случилось так неожиданно, что я поехала в Австралию со спокойной душой просто поиграть, получить удовольствие. Я и не думала, что получится такой результат.

— А с чем связываете такое успешное выступление? Может, перед Австралией провели особую подготовку?

— Подготовку я проводила, как обычно, у себя в академии. У меня тренеры сейчас – Алексей и Юлия Леонидовна Павловы. Мы, конечно же, готовились, но в Австралию я ехала просто играть для себя. Также мой тренер по ОФП Виктория Гурова провела большую работу со мной, и так сложилось, что я была в хорошей физической форме и с хорошей теннисной подготовкой.

Екатерина Тупицына и Алексей Павлов Фото: Из личного архива Алексея Павлова

— Что могло в таком случае стать причиной травмы в финале? Накопившаяся усталость?

— Думаю, да. Ещё были очень тяжёлые условия в Траралгоне (на турнире J300 перед стартом Australian Open. – Прим. «Чемпионата»). Был сильный боковой ветер, из-за этого подброс на подаче постоянно «гулял», напрягалась спина, пресс, вообще всё. А нога, да, стала тревожить из-за накопившейся усталости.

— В прошлом году вы впервые в карьере сыграли турниры категории M15 на уровне ITF. Можно ли назвать этот период переходным с юниорского уровня на взрослый?

— Я бы это не назвала переходом, потому что он мне всё же ещё только предстоит. Я просто на себе прочувствовала разницу между игрой на «пятнашках» и по юниорам. Но меня нисколько это не пугало. Наоборот, я понимала, что предстоит сыграть определённое количество матчей, чтобы влиться в обстановку. Я знала, что вольюсь и всё будет хорошо.

— Хочется вернуться на несколько лет назад. В 13 лет вы попали в академию Александра Островского. Как это получилось и в какой роли вы тогда пришли?

— Когда я только пришла в академию, никаких кричащих результатов и определённого статуса у меня на тот момент не было. Но тренеры понимали мой потенциал, и мы продолжали усердно работать. Ко мне стали присматриваться, когда я хорошо сыграла первенство России, однако это случилось только спустя год после того, как я пришла в академию. Тогда, думаю, на меня начали смотреть уже по-другому.

Екатерина Тупицына Фото: Академия Александра Островского

— Сейчас вы занимаетесь в академии в Химках, и первый вопрос, который хочется задать: как обстоят дела с логистикой, переездами на турниры, связанными с этим финансовыми вопросами?

— Пока мои личные тренеры со мной не выезжают, но старается ездить мой тренер-спарринг Павел Филин. С ним мы были вместе в Ташкенте на «пятнашках». Также со мной отправляют тренеров от академии, не моих личных. Например, в Австралию я летала с тренерами от федерации, однако там присутствовал и ведущий тренер филиала академии в Дубае Георгий Салбиев. Он мне помогал, был на связи с моими тренерами, подсказывал, и мы с ним хорошо сработались за это время. Финансово помогали федерация и Александр Островский.

— Не возникло ли мыслей для удобства при путешествиях базироваться где-то в другой локации?

— Пока таких мыслей не было. Меня устраивает тот тренировочный процесс, который есть у меня сейчас. Меня консультирует Борис Львович Собкин, работают много спаррингов. Так что не вижу никаких проблем с тем, чтобы дальше здесь улучшать свой уровень тенниса.

— Про Бориса Львовича Собкина: поделитесь, как началась ваша работа и в чём она заключается?

— Борис Львович увидел меня несколько лет назад: пришёл на мою тренировку, ему понравилось, как я играю. У нас с ним получилось такое тёплое общение, мы сразу сработались (улыбается). И сейчас, когда бывает в Москве, очень часто приходит ко мне на тренировки. Когда он в академии, видимся каждый день – консультирует меня, общается с моими тренерами. Когда я на турнирах, он мне тоже пишет, звонит. Сама ему звоню, обсуждаем матчи.

— Какой самый ценный совет он вам дал?

— Перед полуфиналом или финалом в Австралии он сказал: «Не пытайся сыграть лучше, чем ты можешь». Меня это успокаивало.

— Вы провели несколько недель в Австралии, удалось ли за это время познакомиться с кем-то из теннисистов?

— Мы общались с Верой Звонарёвой, приходили к ней на парный матч. Мне она очень понравилась как человек.

— Смотрите ли теннис в свободное время? Есть игроки ATP и WTA, за которыми наблюдаете и которыми вдохновляетесь?

— Конечно, смотрю. Больше всего мне нравится Арина Соболенко, потому что её поведение и агрессивная игра отзываются во мне, мы с ней в этом даже похожи.

— Можно сказать, что ваш стиль игры схож со стилем Соболенко?

— Думаю, да. У меня теннис атакующий, сильный. В обороне тоже играю неплохо, но, конечно, есть куда прогрессировать.

— С Ариной не удалось познакомиться в Мельбурне?

— Нет, но получилось сфотографироваться и прийти на финал. Правда, я его не досмотрела до конца.

Арина Соболенко и Екатерина Тупицына Фото: из личного архива Екатерины Тупицыной

— Кстати, про фото с игроками. Мария Макарова выкладывала из аэропорта селфи с Карлосом Алькарасом. Вы в этот момент были не рядом?

— Нет (смеётся). Я из-за ноги не могла ходить, сидела на коляске буквально. И он спускался из VIP-зала, я его видела, однако просто не могла подняться и к нему подбежать. Конечно, я хотела с ним сфотографироваться. Он зашёл за угол, а там были девочки, и они с ним сфотографировались, но он опаздывал на самолёт, и я не успела.

Российские юниорки с Карлосом Алькарасом Фото: Со страницы Марии Макаровой в соцсетях

— Всё ещё будет! Мирра Андреева когда-то проболталась, что Энди Маррей – её краш. Есть ли у вас такой любимый теннисист?

— Ой, Роджер Федерер мне очень нравится. Сейчас люблю смотреть, как играют Янник Синнер и Александр Бублик.

— Следите ли за другими видами спорта?

— Если честно, не особо. Я прямо полностью в теннисе. Поэтому не слежу.

— Как проводите свободное от тренировок и матчей время? Хобби, чтение, фильмы?

— У меня есть брат и сестра, и обычно мы на выходных ходим с ними в кино, театр, можем сходить куда-то с бабушкой или дедушкой. То есть у меня на выходных такое семейное времяпрепровождение. Можем ещё с родителями съездить на дачу.

— Получается ли совмещать теннис с учёбой? Для спортсменов это всегда бывает очень тяжело.

— У меня всё проще, потому что в нашей академии есть частная школа. Она находится в том же здании, что и теннисные корты, поэтому у меня всё близко. Буквально три минуты переодеться – и ты уже в школе. Учителя с пониманием относятся к тому, что ты можешь опоздать или пропустить уроки из-за турниров.

Сейчас я в 11-м классе, буду сдавать русский и математику базовую. И, скорее всего, как третий предмет у меня будет биология. Предмет интересный, но сложный (улыбается).

И в планах есть поступление, однако пока ещё с этим не определились. Возможно, поступлю в какой-то спортивный университет.

— Поменялись ли как-то планы на сезон после Австралии?

— Вообще, я планировала уже полностью переходить во взрослый тур, играть только «пятнашки». Но сейчас мы стали задумываться, продолжать ли играть юниорские турниры для того, чтобы зайти, может, в двадцатку или десятку [юниорского рейтинга], чтобы давали карты (уайлд-кард) на взрослые турниры. Или же сразу переходить во взрослый тур. Мы пока что думаем с тренерами над этим и в ближайшее время уже решим, что будем делать.