Александрова в Абу-Даби сотворила камбэк. Екатерина вышла в свой 13-й финал в карьере

В пятницу, 6 февраля, на турнире WTA-500 в Абу-Даби определялись участницы решающего матча. В одном из полуфинальных поединков сошлись Екатерина Александрова и Хейли Баптист. Предыдущая стадия подарила болельщикам надежду на российское дерби в битве за титульное сражение, однако желаемое противостояние не случилось. Но обо всём по порядку.

В четвертьфинале «пятисотника» играли две наши спортсменки — Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. К сожалению, Людмила в трёх сетах уступила американке Хейли Баптист — 2:6, 6:4, 4:6. Россиянка боролась до последнего, но всё равно не смогла одолеть соперницу, которая стоит в рейтинге гораздо ниже. А вот Екатерина уверенно закрыла Александру Эалу и прошла в следующую стадию — 6:3, 6:3. Весь матч прошёл под галдёж филиппинских фанатов, которые поддерживали свою соотечественницу изо всех сил, однако Александрова сконцентрировалась на игре и не поддавалась на провокации болельщиков.

После победы россиянка высказалась об исходе поединка с Эалой. «Я видела матч Александры, когда она отыгралась с 0:4 в третьем сете (матч второго круга Эала – Саснович. – Прим. «Чемпионата»). Она боролась до конца. Я знала, что сейчас будет сложно, но думаю, что атмосфера в нашей встрече была потрясающей. Фанаты активно болели за неё, однако энергетика была великолепной. Так что я наслаждалась своим временем на корте и рада, что смогла закончить в двух сетах, потому что в конце было действительно сложно. Пыталась напоминать себе: «Ты должна играть до последнего очка». Я пыталась сосредоточиться на этом, полагаю, это действительно помогло мне. Думать не о результате, а о процессе», — приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.

Результат противостояния Людмилы Самсоновой и Хейли Баптист удивил не только российских болельщиков, но и иностранных журналистов. «День, полный сюрпризов», — прокомментировало поражение нашей теннисистки издание Punto de Break.

Людмила Самсонова Фото: Christopher Pike/Getty Images

Обозреватели Ubitennis нашли за что покритиковать игру Самсоновой. «Людмила всё ещё не находит свою лучшую игру после неудовлетворительного турне по Австралии, где она дошла до четвертьфинала в Брисбене, но одержала всего две победы над соперницами, не входящими в сотню лучших, и проиграла в первом круге Аделаиды и Мельбурна. Самсонова, в частности, выглядела слабо в борьбе с обратным кроссом американки, который та использовала несколько раз в концовке третьего сета, с которым россиянка не смогла справиться», — написали они.

Издание Tenis Al Maximo заявило, что доминация Хейли над Людмилой оказалась для них неожиданной. «Главным сюрпризом дня стала победа американки Хейли Баптист над россиянкой Людмилой Самсоновой. Баптист выдержала натиск соперницы во втором сете и уверенно завершила матч, требовавший больших физических и психологических усилий», — сказали журналисты.

Таким образом, Баптист одержала уже вторую победу подряд над соперницами из топ-20. В четвертьфинале она одолела 18-ю ракетку мира Самсонову, а до этого спортсменка оказалась сильнее Эммы Наварро, занимающей 17-е место в классификации WTA. Кроме того, Хейли теперь находится на наивысшей для себя 38-й строчке в лайв-рейтинге. А ещё американка вышла в свой первый полуфинал на уровне тура.

В послематчевом интервью после победы над Самсоновой Баптист подробно рассказала о ходе противостоянии. Затем, говоря об ожиданиях по поводу поединка с Екатериной Александровой, американка назвала соперницу «очень опытной теннисисткой». «Вы знаете, я всё время заставляла себя играть в полную силу, с полным вниманием. Не всегда это получалось у меня, но победу я одержала. Первое, что мне посоветовал тренер, да и я сама чувствовала, что мне надо играть агрессивно с Самсоновой. Думаю, что такой теннис я и старалась продемонстрировать. Александрова очень опытная теннисистка, она хорошая спортсменка, поэтому в любом случае это будет очень-очень непростая игра для меня», — отметила американка.

До начала сражения на турнире WTA-500 в Абу-Даби Хейли и Екатерина играли всего один раз, счёт личных встреч — 1-0 в пользу россиянки. Этот матч состоялся на «тысячнике» в Ухане-2024, и Александрова одержала очень уверенную победу — 6:1, 6:1. За это время утекло много воды, и россиянка ворвалась в топ-10, а Баптист, несомненно, прибавила и в мастерстве, и в плане физической подготовки. Кстати, тренером американки является Эрик Хехтман, который с 2019 по 2023 год работал с сёстрами Уильямс. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Хейли отдалённо напоминает Серену.

На старте сражения Александрова отдала подачу сопернице — 0:1. Следом теннисистки обменялись брейками, причём Екатерина, потеряв свой гейм второй раз, от досады замахнулась ракеткой. К счастью, теннисистке не удалось разбить свой инвентарь — 2:3. В восьмом гейме девушки мощно зарубились, и россиянка даже добралась до брейк-пойнта, счёт три раза становился «ровно», однако Александре не удалось реализовать шанс, и американка оказалась в одном шаге от победы в этом сете — 5:3. Под самый конец партии наша спортсменка ещё раз позволила оппонентке сделать брейк, и Баптист с третьего сетбола поставила победную точку в этом отрезке сражения — 3:6.

За 39 минут первого сета Екатерина исполнила восемь виннеров и допустила 17 невынужденных ошибок, а вот Хейли оказалась немного лучше по этим параметрам — 9/16. Первая подача Александровой барахлила всю партию, и её процент попадания составил 63%, в то время как статистика Баптист обошла по этому показателю россиянку — 76%. В ключевые моменты обе спортсменки часто ошибалась, однако американка оказывалась чуть точнее в этих ситуациях.

Вторую партию Екатерина начала с брейка — 2:1, но не удержала преимущество, и американка тут же вернула утерянное — 2:2. Далее теннисистки взяли по одной своей подаче — 3:3, а в седьмом гейме началась затяжная борьба. Александрова добралась до двойного брейк-пойнта, однако растеряла эти попытки, затем она вновь получила два шанса взять подачу соперницы, но и тут вновь случились осечки, россиянка упустила все возможности — 3:4. Далее счёт дошёл до 5:4 в пользу Баптист, Хейли заиграла активнее и даже заработала матчбол, но поставить победную точку в поединке Екатерина ей не дала — 5:5. В итоге судьба второй партии решалась на тай-брейке, где россиянка оказалась чуть точнее и увереннее — 7:6 (7:5).

Екатерина Александрова Фото: Christopher Pike/Getty Images

Во втором сете процент попадания первой подачи сравнялся у американки и россиянки — 65% против 64% соответственно. Александрова наколотила больше ударов навылет, чем Баптист, однако количество невынужденных ошибок нашей теннисистки оказалось куда больше, чем у соперницы. У Екатерины это соотношение — 18/30, а у Хейли — 10/19.

Американка явно расстроилась после проигранной партии и не смогла сразу войти в игру. Практически в самом начале третьего сета Баптист отдала свою подачу россиянке, и в итоге Александрова ушла в отрыв — 3:0. Екатерине оставалось лишь довести матч до победы, чётко контролируя подачу. Однако в четвёртом гейме Александрова упустила двойной брейк-пойнт, а при счете 4:2 позволила сопернице дважды получить шанс взять чужую подачу. И всё же в этом затяжном гейме успех праздновала Екатерина — 5:2. Ну а подавая на матч, россиянка не дрогнула и уверенно поставила победную точку в сражении – 3:6, 7:6 (7:5), 6:3 за 2 часа 32 минуты.

По итогам сражения Александрова стабилизировала процент попадания первой подачи, а вот у Баптист ухудшился этот показатель — 70% против 67%. В третьей партии Хейли начала сорить ошибками, но их количество за матч всё равно оказалось меньше, чем у Екатерины — 47 и 59 соответственно. Зато россиянка сделала больше виннеров по сравнению с американкой — 33 против 24. При этом у нашей теннисистки была не очень уверенная игра у сетки: из 13 моментов только четыре принесли спортсменке успех.

Таким образом, Екатерина Александрова пробилась в 13-й решающий матч в карьере и первый – в сезоне. Более того, этот финал станет для россиянки уже седьмым на соревнованиях ранга WTA-500. За титул в Абу-Даби наша теннисистка поборется с победительницей матча Сара Бейлек – Клара Таусон.

