Патрик Муратоглу ставит Янника Синнера и Карлоса Алькараса выше Большой тройки: Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера

Экс-тренера Серены подняли на смех. Он поставил Алькараса и Синнера выше «Большой тройки»
Михаил Георгиев
Прав ли Патрик Муратоглу в своих спорных суждениях
Прав ли Патрик Муратоглу в своих спорных суждениях?

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу высказал довольно спорное мнение о превосходстве лидеров современного мужского тенниса Карлоса Алькараса и Янника Синнера над легендарной «Большой тройкой» в лице Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Для тех, кто считает, что победа Джоковича над Синнером в полуфинале Australian Open доказывает превосходство «Большой тройки» над Алькарасом и Синнером: это слишком упрощённый взгляд. Выводы из одного матча вводят в заблуждение. Синнер выиграл предыдущие пять встреч с Джоковичем. Янник быстрее, бьёт мощнее, раньше встречает мяч и подаёт лучше Новака. У Джоковича самый сильный менталитет в истории тенниса – именно это решило исход матча», — написал Муратоглу в соцсетях.

На пост Муратоглу отреагировали многие звёзды тенниса. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, который принадлежит к той самой «Большой тройке», решил обойтись без слов и просто оставил несколько смеющихся эмодзи. Трёхкратный чемпион ТБШ и двукратный победитель Олимпиады Энди Маррей добавил три весёлых смайлика и сердечко к словам Патрика.

Позже комментарий Надаля исчез со страницы Муратоглу, которого заподозрили в удалении реакции легендарного испанца.

«Он сам это сделал», — ответил Муратоглу на обвинения.

«Патрик, мне кажется, ты один так думаешь!» – присоединился к обсуждению шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер.

«Я никогда не формировал своё мнение на основе того, что думают другие, – только на основе собственного. Только мёртвая рыба плывёт по течению», — возразил Муратоглу.

Патрик Муратоглу

Патрик Муратоглу

Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Да, мы это знаем из твоих видео, где ты говоришь, что рука при форхенде идёт от бедра или что вся скорость при ударе справа исходит от запястья. В этом ты определённо идёшь против течения», — иронично вмешался в дискуссию тренер Саша Бажин, который сейчас работает с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

«Выигрывать турниры «Большого шлема» в рамках ATP-тура никогда не бывает легко. Сравнение нынешнего поколения с прошлыми — это всё равно что сравнивать яблоки с апельсинами. Скорость игры стала более динамичной. Это значит, что движение важнее. Технические адаптации обязательны. Поэтому все великие теннисисты прошлого играли и били по корту немного по-другому, и, соответственно, реагировали психологически», — высказал своё мнение бывший тренер Серены Уильямс, Марии Шараповой и ряда других звёзд Рик Макки.

«Карлос Алькарас по титулам на «Шлемах» теперь стоит в одном ряду со Стефаном Эдбергом, Борисом Беккером, Матсом Виландером, Иваном Лендлом, Джимми Коннорсом, Джоном Макинроем, Андре Агасси. И это в 22 года. Но каждое поколение учится и совершенствуется, отталкиваясь друг от друга. Карлос не существовал бы без Федерера, Надаля и Джоковича. Он наблюдал за ними. Он учился у них. Он буквально перенял технику подачи Новака. Каждое поколение перенимает опыт предыдущего. Это прогресс. Это эволюция. Это не должно вызывать споров», — заявил на своём подкасте бывшая первая ракетка мира Энди Роддик.

Янник Синнер и Карлос Алькарас

Янник Синнер и Карлос Алькарас

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Стоит отметить, что у Муратоглу нашлись некоторые сторонники.

«То, чего добиваются Янник и Карлос, поднимает теннис на более высокий уровень. Они играют на невиданном ранее уровне, поэтому можно сказать, что они лучше, чем «Большая тройка», — отметил бывший британский теннисист Грег Руседски.

«Синнер и Алькарас вывели игру на новый уровень по нескольким причинам. Я видел игроков, которые бьют по мячу сильнее, чем Янник, но никто не бил так сильно и не принимал мяч так рано. Синнер — гений, без сомнения. Сочетание раннего приёма и мощного удара — вот что делает его таким невероятным. Гораздо сложнее бить так сильно и так стабильно, когда ты принимаешь мяч столь рано. Лично я за всю свою теннисную карьеру никогда не видел никого, кто сочетал бы в себе такие ​силу удара и скорость приёма мяча.

Когда смотришь на Алькараса, кажется, что он на другом уровне. Это не значит, что он лучше праймового Федерера или Надаля и Джоковича в их лучшие годы. Возможно, он совершает больше ошибок, но игра у него быстрее. Он совершает больше ошибок, чем Джокович и Надаль в лучшие годы, и, возможно, именно поэтому так сложно сравнивать разные эпохи. Нам нужно включить в эту дискуссию образ мышления Надаля. Нам нужно учесть способность Джоковича понимать происходящее и заставлять соперников делать то, чего они не хотят. Вот почему мне нравится, что Новак всё ещё в деле и пытается доказать свою состоятельность в противостоянии с этими парнями, чтобы поддерживать данную дискуссию в рабочем состоянии», — отчасти согласился с Муратоглу семикратный чемпион ТБШ Матс Виландер.

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович

Фото: Julian Finney/Getty Images

Патрик Муратоглу в первую очередь известен работой с суперзвёздами женского тенниса Сереной Уильямс, Симоной Халеп и Наоми Осакой, но в ATP-туре он тренировал Маркоса Багдатиса, Григора Димитрова, Стефаноса Циципаса и Хольгера Руне – представителей разных эпох.

Муратоглу в непосредственной близости наблюдал за Джоковичем, Надалем и Федерером, а также за Алькарасом и Синнером. Вероятно, Патрику действительно кажется, что Янник и Карлос круче своих легендарных предшественников Новака, Роджера и Рафы, иначе он не стал бы нарываться на насмешки тех же Надаля и Маррея. Однако мнение Патрика очень спорное. Хотя бы из-за того, что Синнеру и Алькарасу ещё предстоит доказать свою состоятельность на долгой дистанции.

Вполне возможно, оба выиграют 25+ «Шлемов» за карьеру и превзойдут по титулам «Большую тройку», но нельзя исключать регресс обоих по тем или иным причинам. По состоянию на текущий момент вознесение Янника и Карлоса выше Джоковича, Федерера и Надаля – противоречивая позиция, за которую Патрик ожидаемо получил порцию критики.

