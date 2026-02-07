Мирра идёт на Рыбакину в 1/4 финала, Медведев узнал соперников: сетки Дохи и Роттердама

Во вторую неделю февраля пройдут сразу три турнира ATP — в Роттердаме, Далласе и Буэнос-Айресе. Наибольший интерес представляет «пятисотник» в Нидерландах, где выступит, в частности, первая ракетка России Даниил Медведев. Турнирная сетка рассчитана на 32 участника — таким образом, никаких bye для лидеров посева не предусмотрено.

Медведев, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, начиная с сезона-2018 почти каждый год приезжает в Роттердам. За последнее время он пропустил здесь турниры 2022 и 2024 годов. В 2023-м россиянин завоевал здесь титул, одержав в финале волевую победу (5:7, 6:2, 6:2) над Янником Синнером.

В этот раз Даниил получил четвёртый номер посева. Вот какая сетка выпала ему по итогам жеребьёвки. В первом круге он встретится с французом Уго Умбером, 38-й ракеткой мира. Медведев не слишком удачно играет с представителями Франции, и Умбер в этом смысле не исключение. В личных встречах с россиянином француз ведёт 3-1. Во втором круге Даниил может сразиться с Мартоном Фучовичем, в четвертьфинале — с Кэмероном Норри (6), в полуфинале — с Алексом де Минором (1), прошлогодним финалистом, а в финале — с Феликсом Оже-Альяссимом (2)/Александром Бубликом (3).

Карен Хачанов (5) впервые с 2022 года приехал в Роттердам. В 2021-м Хачанов дошёл здесь до 1/4 финала. Нынешний турнир Карен начнёт матчем с местным теннисистом Йеспером де Йонгом. Во втором круге одним из его возможных соперников является Хауме Мунар, в 1/4 финала — Александр Бублик (3), в полуфинале — Феликс Оже-Альяссим (2), в финале — Алекс де Минор (1)/Даниил Медведев (4).

Самыми интересными поединками первого круга видятся противостояния Алекс де Минор (1) — Артюр Фис, Артур Риндеркнеш (8) — Стефанос Циципас и Александр Бублик (3) — Хуберт Хуркач.

Напомним, Карлос Алькарас, прошлогодний чемпион Роттердама, в этот раз отказался защищать титул.

А в Дохе (Катар) состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000. Приехали не все сильнейшие: Арина Соболенко, Джессика Пегула, Мэдисон Киз и Ива Йович решили пропустить турнир, а Белинда Бенчич, Наоми Осака, Марта Костюк, Вероника Кудерметова, Маркета Вондроушова, Лоис Буассон и Ева Лис восстанавливаются после повреждений различного характера.

Сетка рассчитана на 56 теннисисток, а это означает, что первые восемь номеров посева имеют bye в первом круге. В их числе оказались и первые две ракетки России Мирра Андреева (5) и Екатерина Александрова (8), идущие в мировом рейтинге седьмой и 11-й соответственно. Андреева год назад дебютировала в Дохе, и тогда её путь закончился во втором круге.

Пятый номер посева означал, что Андреева при жеребьёвке попадала в четверть к кому-то из первой четвёрки, которую составили Ига Швёнтек, Елена Рыбакина, действующая чемпионка Дохи Аманда Анисимова и Кори Гауфф. Ровно то же касается и Александровой. В результате потенциальной соперницей Мирры в четвертьфинале стала Рыбакина, а Александрова выходит на Гауфф. И все они оказались в нижней половине сетки. Вот как выглядят возможные пары 1/4 финала:

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 6);

Аманда Анисимова (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 7);

Екатерина Александрова (Россия, 8) — Кори Гауфф (США, 4);

Мирра Андреева (Россия, 5) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

Во втором круге Андреева сыграет либо с полькой Магдой Линетт, либо с квалифаером. Линетт идёт 39-й в мировом рейтинге. В личных встречах счёт 2-1 в пользу россиянки, но вот это единственное поражение было обидным, поскольку случилось в первом круге Олимпиады-2024. Тогда Магда победила Мирру 6:3, 6:4.

В третьем круге Андреева идёт на Викторию Мбоко (10), а возможно, на Барбору Крейчикову, двукратную чемпионку ТБШ. А уже в 1/4 финала вероятна встреча с Еленой Рыбакиной (2). Рыбакина, кстати, в третьем круге (то есть в 1/8 финала) может сыграть с Дианой Шнайдер (15). Кроме того, в этом же узле сетки находятся олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвэнь и победительница Australian Open — 2020 Софья Кенин, которые сразятся друг с другом в первом круге. А та теннисистка, которая выиграет этот матч, во втором круге встретится со Шнайдер — если, конечно, Диана пройдёт квалифаера в первом поединке.

Александрова тоже заполучила интересную сетку. Во втором круге её ожидает встреча либо с бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой, либо с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко, прошлогодней финалисткой Дохи. С Бадосой в личных встречах у россиянки 1-0, с Остапенко — 5-6. В третьем круге Екатерина может сыграть с Кларой Таусон (11), с чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану.

Выступят на турнире ещё три россиянки. Людмила Самсонова (13) начнёт турнир матчем с квалифаером, Анна Калинская — с Джессикой Бузас Манейро, Анастасия Павлюченкова — с Элисе Мертенс. Кроме того, через квалификацию в основную сетку пробились ещё две наших соотечественницы: Анастасия Захарова и Вера Звонарёва.

В парной сетке Дохи выступят пять российских теннисисток, причём один из дуэтов будет мононациональным. Вместе сыграют Александра Панова и Диана Шнайдер, которые в случае победы над Мию Като и Фанни Штолляр в первом круге выйдут на Элисе Мертенс и Чжан Шуай — вторые сеяные имеют bye. 41-летняя Вера Звонарёва и её немецкая напарница Лаура Зигемунд в первом круге сыграют с Людмилой и Надеждой Киченок с Украины. Людмила Самсонова и чешка Мари Боузкова проведут матч с Линдой Носковой и Терезой Валентовой, соотечественницами Боузковой. Наконец, Ирина Хромачёва и Алдила Сутджиади из Индонезии встретятся с пятыми сеяными Габриэлой Дабровски (Канада) и Луизой Стефани (Бразилия).

Турнир WTA-1000 в Дохе пройдёт с 8 по 14 февраля, мужской «пятисотник» в Роттердаме — с 9 по 15 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».