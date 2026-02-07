«Желание поучаствовать в Играх-2028 есть». Джокович впервые посетил открытие зимних ОИ

Вчера, 6 февраля, прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр в Италии. На торжественном мероприятии было множество знаменитостей, в том числе и из теннисного мира. В то время как четырёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер пропустил это событие, победитель Олимпиады-2024 Новак Джокович был замечен на стадионе «Сан-Сиро» среди почётных гостей.

В самом начале февраля легендарный серб потерпел поражение от Карлоса Алькараса в финале Australian Open — 2026 и упустил возможность стать единоличным лидером по количеству мэйджоров. Перед стартом следующих крупных турниров Джокович решил провести свободное время в Италии с женой Еленой и детьми — Тарой и Стефаном. Болельщики 24-кратного чемпиона ТБШ разместили фото в соцсетях, как Новак с семьёй наблюдает за церемонией открытия Олимпиады.

Новак Джокович с семьёй на открытии ОИ-2026 Фото: Аккаунт DjokovicFan_ в соцсети

Кроме того, журналисты поймали спортсмена на улицах Милана и по окончании мероприятия взяли у него небольшое интервью, в котором серб поделился впечатлениями от увиденного, а также сообщил, что впервые побывал на открытии зимних Игр. «Здесь всегда особенная атмосфера. Это же Италия – спортивная страна. Все ждали шоу, и оно действительно получилось. Вообще, я впервые посетил церемонию открытия зимней Олимпиады. Счастлив, что смог разделить этот момент с семьёй», — приводит слова теннисиста издание Corriere della Sera.

Не так давно чемпион Олимпиады-2024 на пресс-конференции в Мельбурне напугал болельщиков пространными заявлениями о продолжении карьеры, однако его свежие слова о желании выступить в Лос-Анджелесе-2028 не могут не обнадёживать. «Да, до Олимпийских игр — 2028 ещё далеко. Это уже другой этап моей жизни и карьеры, но желание поучаствовать, безусловно, есть», — признался Новак в видео, которое разместило издание Corriere della Sera.

Кроме Джоковича, на церемонии открытия итальянских Игр также побывал и шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер. Прославленный теннисист посетил это событие вместе с женой, а затем поделился фотографией в соцсетях. «Для меня большая честь быть частью церемонии открытия зимних Олимпийских игр вместе с моей женой!» — написал немец.

Борис Беккер с женой Фото: MATTEO CORNER/EPA/ТАСС

А вот итальянец Янник Синнер не появился на торжественном мероприятии, хотя ещё в сентябре 2024 года его назначили послом ОИ-2026. Четырёхкратный чемпион ТБШ поработал контролёром поезда на Центральном вокзале Милана незадолго до начала Олимпиады, но никак не отметился в церемонии открытия. При этом в эстафете передачи олимпийского огня в разное время приняли участие множество знаменитых итальянских теннисистов: чемпионка Игр-2024 в парном разряде Жасмин Паолини, финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини, победительница US Open – 2015 Флавия Пеннетта и обладательница трофея «Ролан Гаррос» – 2010 Франческа Скьявоне.

Пока Новак Джокович заявлен на турнир ATP-500 в Дохе, который пройдёт с 16 по 21 февраля. Год назад 24-кратный чемпион ТБШ проиграл итальянцу Маттео Берреттини уже на старте соревнования.