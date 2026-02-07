Александрова проиграла финал в Абу-Даби 101-й ракетке. Но вернётся в топ-10 рейтинга

В субботу, 7 февраля, на турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся финальный матч. В титульном поединке встретились российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная под вторым номером, и 20-летняя чешка Сара Бейлек, прошедшая в сетку через квалификацию.

Александрова, вступившая в борьбу со второго круга, в первых встречах на турнире без потери сетов прошла Даяну Ястремскую и Александру Эалу, а в полуфинале одержала волевую победу над Хейли Баптист, отыграв матчбол во второй партии, — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3. Бейлек с учётом отбора подходила к матчу на серии из шести побед. Из основной сетки она выбила таких сильных теннисисток, как Елена Остапенко и Клара Таусон.

Для Александровой, занимающей 11-е место в мировой классификации, этот финал стал 13-м в карьере. Из предыдущих 12 таких поединков Екатерина выиграла пять. Бейлек же, открывающая вторую сотню рейтинга, впервые сражалась за титул на уровне WTA. Так что фаворитом считалась россиянка.

Сара Бейлек Фото: Christopher Pike/Getty Images

Первый сет проходил в целом в равной борьбе, но больше приходилось волноваться болельщикам Александровой, нежели поклонникам Бейлек. Во-первых, в середине партии состоялся обмен брейками под ноль, причём отыгрываться пришлось россиянке. Во-вторых, после седьмого гейма Екатерина взяла медицинский перерыв, во время которого ей массировали левое плечо.

Медицинский перерыв Екатерины Александровой Фото: кадр из трансляции

В-третьих, в затяжном 12-м гейме Бейлек заработала два сетбола на приёме, однако упустила их. На тай-брейке преимущество было у Александровой, но она дважды теряла отрыв в мини-брейк. Чешка этим воспользовалась. Взяв два мяча после 5:5, Сара забрала сет — 7:5 за 1 час 12 минут. В итоге всё решили мелочи, однако баланс виннеров/невынужденных ошибок у теннисисток оказался разным: у Екатерины — 8/20, у её соперницы — 13/12.

Во второй партии борьбы не получилось. Александрова сразу же отдала подачу, и это задало тон всему сету. Вероятно, повреждение всё-таки дало о себе знать. Был отрезок из трёх геймов, во время которого россиянка взяла лишь два очка; сюда же уместился брейк под ноль в исполнении чешки. В итоге Бейлек отдала только один гейм и в седьмом гейме приняла на матч — 7:6 (7:5), 6:1 за 1 час 41 минуту.

Бейлек, одержавшая седьмую победу подряд с учётом квалификации, впервые в карьере завоевала титул на уровне WTA, причём сразу на «пятисотнике», и благодаря этому взлетит на 38-ю строчку в рейтинге. Александрова, несмотря на поражение, отыграет одно место и вновь станет 10-й ракеткой мира. Кроме того, Сара как чемпионка заработала $ 185 500 призовых, а Екатерина как финалистка — $ 114 500.