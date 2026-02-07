Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Абу-Даби-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Екатерина Александрова проиграла Саре Бейлек в финале

Александрова проиграла финал в Абу-Даби 101-й ракетке. Но вернётся в топ-10 рейтинга
Александр Насонов
Екатерина Александрова
Комментарии
Титул сенсационно завоевала 20-летняя Сара Бейлек, которая с учётом квалификации взяла семь матчей подряд.

В субботу, 7 февраля, на турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся финальный матч. В титульном поединке встретились российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная под вторым номером, и 20-летняя чешка Сара Бейлек, прошедшая в сетку через квалификацию.

Александрова, вступившая в борьбу со второго круга, в первых встречах на турнире без потери сетов прошла Даяну Ястремскую и Александру Эалу, а в полуфинале одержала волевую победу над Хейли Баптист, отыграв матчбол во второй партии, — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3. Бейлек с учётом отбора подходила к матчу на серии из шести побед. Из основной сетки она выбила таких сильных теннисисток, как Елена Остапенко и Клара Таусон.

WTA-500. Абу-Даби-2026. Турнирная сетка

Для Александровой, занимающей 11-е место в мировой классификации, этот финал стал 13-м в карьере. Из предыдущих 12 таких поединков Екатерина выиграла пять. Бейлек же, открывающая вторую сотню рейтинга, впервые сражалась за титул на уровне WTA. Так что фаворитом считалась россиянка.

Сара Бейлек

Сара Бейлек

Фото: Christopher Pike/Getty Images

Первый сет проходил в целом в равной борьбе, но больше приходилось волноваться болельщикам Александровой, нежели поклонникам Бейлек. Во-первых, в середине партии состоялся обмен брейками под ноль, причём отыгрываться пришлось россиянке. Во-вторых, после седьмого гейма Екатерина взяла медицинский перерыв, во время которого ей массировали левое плечо.

Медицинский перерыв Екатерины Александровой

Медицинский перерыв Екатерины Александровой

Фото: кадр из трансляции

В-третьих, в затяжном 12-м гейме Бейлек заработала два сетбола на приёме, однако упустила их. На тай-брейке преимущество было у Александровой, но она дважды теряла отрыв в мини-брейк. Чешка этим воспользовалась. Взяв два мяча после 5:5, Сара забрала сет — 7:5 за 1 час 12 минут. В итоге всё решили мелочи, однако баланс виннеров/невынужденных ошибок у теннисисток оказался разным: у Екатерины — 8/20, у её соперницы — 13/12.

Во второй партии борьбы не получилось. Александрова сразу же отдала подачу, и это задало тон всему сету. Вероятно, повреждение всё-таки дало о себе знать. Был отрезок из трёх геймов, во время которого россиянка взяла лишь два очка; сюда же уместился брейк под ноль в исполнении чешки. В итоге Бейлек отдала только один гейм и в седьмом гейме приняла на матч — 7:6 (7:5), 6:1 за 1 час 41 минуту.

Абу-Даби. Финал
07 февраля 2026, суббота. 16:10 МСК
Сара Бейлек
101
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		1
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Бейлек, одержавшая седьмую победу подряд с учётом квалификации, впервые в карьере завоевала титул на уровне WTA, причём сразу на «пятисотнике», и благодаря этому взлетит на 38-ю строчку в рейтинге. Александрова, несмотря на поражение, отыграет одно место и вновь станет 10-й ракеткой мира. Кроме того, Сара как чемпионка заработала $ 185 500 призовых, а Екатерина как финалистка — $ 114 500.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android