41-летняя Звонарёва творит историю! Впервые за четыре года выиграла матч на «тысячнике»

Легендарная россиянка победила американку, которая на 17 лет младше, и вышла во второй круг Дохи. А Самсонова упустила три матчбола.

В воскресенье, 8 февраля, в Дохе начался турнир категории WTA-1000. Соревнование в столице Катара появилось в календаре ещё в сезоне-2001, и его статус год от года менялся. Российские теннисистки успешно выступали здесь в прежние годы: Анастасия Мыскина и Мария Шарапова побеждали дважды, Надежда Петрова и Вера Звонарёва — по разу. Самой успешной чемпионкой Дохи является Ига Швёнтек, трёхкратная победительница. А в минувшем сезоне титул завоевала Аманда Анисимова, победившая в финале Елену Остапенко (6:4, 6:3).

В этот раз первые два номера посева получили Швёнтек и Елена Рыбакина — первая ракетка мира Арина Соболенко решила пропустить турнир. В сетку попали сразу восемь россиянок.

41-летняя Вера Звонарёва, прошедшая квалификацию, сражалась с американкой Питон Стирнс, которой дали уайлд-кард. Звонарёва, двукратная финалистка ТБШ в одиночном разряде (и пятикратная чемпионка — в парных), занимает 584-ю строчку в рейтинге WTA, а 24-летняя Стирнс замыкает топ-50.

Возвращение россиянки стало настоящим событием. В основной сетке на уровне WTA Вера не играла два с половиной года — с Наньчана-2023. А в основе «тысячника» появилась впервые с Пекина-2023. Дебютировала на «тысячниках» (точнее, на эквивалентной категории) Звонарёва ещё в прошлом веке — на Кубке Кремля в 2000 году. В том московском финале Мартина Хингис победила Анну Курникову, а в сетке присутствовали такие теннисистки, как Елена Дементьева, Аранча Санчес, Амели Моресмо…

«Верунчик — тепловоз. При хорошей сетке может натворить побед. Будет смешно, если в этом году мы увидим вместо самой молодой в туре, выигрывающей турнир уровня 1000, самую старшую. Старше Веры и выше по рейтингу только Винус (45-летняя Уильямс-старшая. — Прим. «Чемпионата»), но она, вероятно, не будет играть ничего до американской серии», — такой комментарий после жеребьёвки оставил в своём телеграм-канале бывший теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов.

Первый сет остался за Стирнс. Американка не подарила Звонарёвой ни одного брейк-пойнта — россиянка дважды доходила до «ровно», но не более того. Питон довольно быстро повела 3:0 с брейком, а под занавес партии ещё раз взяла чужую подачу, использовав второй сетбол на приёме, — 6:2 за 40 минут.

Во втором сете всё повторилось с точностью до наоборот. Теперь уже Звонарёва, начавшая с брейка, в своих геймах не давала шансов сопернице. После пятого гейма, в котором Вера сделала второй брейк, судьба партии фактически стала ясна. Россиянка уверенно довела дело до логического завершения — 6:2 за 36 минут — и перевела игру в третий сет.

Начало решающей партии выдалось напряжённым — с небольшим преимуществом Звонарёвой. В первом гейме россиянка упустила три брейк-пойнта, затем ценой немалых усилий удержала подачу, уйдя с 0:30, после чего добилась-таки брейка — 2:1! Вера справилась с задачей удержания преимущества; более того, в седьмом гейме она ещё и скрытый матчбол упустила. А в девятом гейме реализовала первый же матчбол на приёме — 2:6, 6:2, 6:3 за 2 часа 11 минут. Звонарёва выиграла матч на «тысячнике» впервые за четыре года — с Майами-2022, где ей удалось выйти в третий круг.

Звонарёва в возрасте 41 года 154 дней стала лишь четвёртой теннисисткой с 1990 года, выигравшей матч в основной сетке «тысячника» (либо турнира эквивалентной категории) в возрасте не менее 40 лет. Подобного ранее добивались японка Кимико Датэ и сёстры Уильямс.

Во втором круге Звонарёва сыграет с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Виктория Мбоко (Канада, 10).

А первой на корте появилась 18-я ракетка мира Людмила Самсонова, посеянная 13-й. В соперницах у неё оказалась лаки-лузер из Польши Магдалена Френх, замыкающая топ-60.

В первом сете до 3:3 включительно шла равная борьба — даже без брейк-пойнтов. В седьмом гейме Самсонова не использовала двойной брейк-пойнт, и во многом за счёт этого Френх добилась победы в партии. Полька уже в следующем гейме реализовала свой первый же брейк-пойнт, после чего подала на сет — 6:3 за 40 минут. У россиянки же в этой партии не работала подача: всего 54% попадания первым мячом и две двойные ошибки без единого эйса.

Во втором сете Самсонова смогла взять реванш, несмотря на то что процент попадания первой подачи упал ниже 50%. Россиянка лучше действовала в обменах — как в своих геймах, так и в чужих. Людмила вела с брейком, соперница смогла отыграться, однако в 10-м гейме российская теннисистка использовала первый же сетбол на приёме — 6:4 за 50 минут. После этого Самсонова из-за мозолей на левой ноге взяла медицинский перерыв.

Медицинский перерыв Людмилы Самсоновой Фото: Кадр из трансляции

В решающей партии Самсонова уступала с брейком, но отыгралась, а в 10-м гейме не реализовала матчбол на приёме — 5:5. Сразу после этого Людмила отдала подачу, однако Френх после этого не подала на матч, и пришлось играть тай-брейк. Там россиянка упустила ещё два матчбола. А вот её соперница добилась своего с первой попытки — 6:3, 4:6, 7:6 (9:7) за 2 часа 58 минут.

Анастасия Павлюченкова, замыкающая первую сотню рейтинга, противостояла бельгийке Элисе Мертенс, 22-й ракетке мира. В личных встречах Павлюченкова вела со счётом 3-1.

В первом сете игра у Павлюченковой откровенно не шла: всего 43% попадания первой и три двойные ошибки. Россиянка даже не подбиралась к брейк-пойнтам, так что Мертенс не составило особых трудностей выиграть партию. Бельгийка начала с брейка, ближе к концу партии ещё раз взяла подачу соперницы и подала на сет — 6:2 за 30 минут.

Свою игру Анастасия так и не нашла. Она взяла первый гейм, а затем даже вышла на брейк-пойнт, но упустила его. После этого Мертенс уже не предоставляла ей возможностей и, повесив скрытую «баранку», оформила победу — 6:2, 6:1 за 1 час 8 минут.

21-я ракетка мира Диана Шнайдер (15) вышла на корт с американкой Алисией Паркс (Q), 85-м номером мировой классификации. Счёт личных встреч был 3-1 в пользу Шнайдер, в том числе 2-1 в минувшем сезоне.

На момент публикации материала матч ещё не начался.

В понедельник, 9 февраля, в первом круге Дохи выступят Анна Калинская и Анастасия Захарова. А Мирра Андреева и Екатерина Александрова начнут борьбу со второго круга.