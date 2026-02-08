Тяжёлое испытание для Медведева уже на старте Роттердама. Даниила ждёт скандальный француз

После поражения в четвёртом круге Australian Open Даниил Медведев взял небольшую паузу, а теперь снова вступает в борьбу, и первая остановка для россиянина – это турнир ATP-500 в Роттердаме.

В 2023 году Медведев уже становился чемпионом этого «пятисотника». Наш теннисист тогда в трёх сетах одолел в финале Янника Синнера, занимавшего на тот момент всего лишь 14-ю строчку в рейтинге. Любопытно, что с того трофея в Роттердаме началась победная серия россиянина из 19 матчей, которая захватила три титула: Роттердам – Доху – Дубай. Отметим также, что перед стартом успешного для себя нидерландского «пятисотника» Даниил тоже неудачно выступил на Australian Open — 2023 — спортсмен зачехлил ракетку уже в третьем круге.

В 2024 году россиянин не приехал в Роттердам, а вот в 2025-м он покинул турнир аж во втором круге. Тогда 92-я ракетка мира Маттия Беллуччи неожиданно справился с нашим теннисистом в трёх сетах, так что Даниил заработал всего 50 очков за соревнование. В этом месяце Медведев претендует на возвращение в топ-10, его ближайший соперник — Александр Бублик, у которого сгорят лишь 75 рейтинговых баллов за прошлогодние Монпелье и Марсель. А вот у Даниила, помимо Роттердама, в активе также 300 очков за Марсель, Доху и Дубай.

На днях Даниил прибыл в Роттердам, где его тепло встретили организаторы турнира. Спортсмен, получивший четвёртый номер посева, также успел здорово потренироваться на местных кортах.

По результатам жеребьёвки нидерландского турнира первая ракетка России попал в одну четверть к британцу Кэмерону Норри и в половину к Алексу де Минору, который и возглавил сетку соревнований. А на старте «пятисотника» Медведев поборется с французом Уго Умбером. Примечательно, что у нашего теннисиста довольно-таки неудачная статистика личных встреч с представителями этой страны. Количество побед превышает число поражений, однако разница между ними не такая уж и впечатляющая — 36-29.

Уго Умбер известен скандалами на корте и сложным характером. И у многих теннисистов были непростые матчи с этим спортсменом. Например, Стефанос Циципас и Карен Хачанов точно надолго запомнят противостояния с Уго. Так, на «Мастерсе» в Шанхае-2023 француза раскритиковали за слишком эмоциональное празднование победы над греком: Умбер высунул язык перед лицом Циципаса, который ещё не успел пожать руку судье.

Уго Умбер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

А на «Мастерсе» в Париже-2024 Уго удивил многих бурным празднованием выигранных очков у Карена Хачанова, несмотря на травму бедра у соперника. Россиянин тоже остался недоволен таким поведением и после встречи сделал замечание французу. «У сетки я попросил его [Уго Умбера] быть спокойнее и уважительнее. Нельзя так себя вести. Я всегда играю честно и поздравлю его, если он будет вести себя нормально. Вот и всё, что я могу сказать.

Он может заряжаться от зрителей энергией, я не против, однако разве я вчера так праздновал? Григор Димитров был вымотан, он рассказал мне после матча, что у него нет травмы. Разве я прыгал и кричал «вперёд» в каждом розыгрыше? Разве это правильно? Можешь отпраздновать с трибунами после матча, без проблем. Можешь делать что захочешь. Травмы — это часть игры. Но делать так, когда соперник лежит на корте… Ладно, посмотрим, что будет в следующий раз», — цитирует Хачанов L'Equipe.

На что Умбер отстранённо ответил журналистам, что Хачанов мог сняться, если «сильно травмировался». При этом в своей речи теннисист упомянул, что извинился перед соперником. «Его пресс-конференция была раньше моей, но журналисты не передали мне его слова. Из-за этого я даже не мог защититься и объяснить, как видел ситуацию. Я написал Карену и объяснил своё видение. Мы играли 2 часа 45 минут. Не случилось ничего такого, из-за чего я бы сразу понял, что у него повреждение. Тем более я тоже чувствовал себя не лучшим образом. Однако я не собирался быть добрым и сбавлять обороты. Если он сильно травмировался, то мог сняться. Но я извинился. Я уважаю всех соперников и однозначно не хотел его обидеть», — приводит слова спортсмена издание Midi Libre.

Похоже, теннисной общественности не было достаточно подобных слов, поэтому после турнира француз публично принёс извинения россиянину. «Я хотел сказать несколько слов по поводу полуфинала с Кареном. После вызова физио я решил, что у него судороги, так как после 2,5 часа напряжённой игры они чуть не начались у меня самого. В этом году я уже проигрывал матчи при схожих обстоятельствах и в этот раз остался сосредоточен на цели. Мне жаль, что моё поведение было неправильно понято и, что ещё хуже, расценено как нарушение принципов фэйр-плей. Я поговорил с Кареном, чтобы извиниться лично. Я очень уважаю его и всех соперников, с которыми встречался. Эта ситуация послужит мне уроком, чтобы в будущем я вёл себя лучше», — написал теннисист в соцсетях.

Даниил Медведев тоже не понаслышке знаком с Уго Умбером, счёт их личных встреч — аж 3-1 в пользу француза. Единственную победу россиянин одержал в Пекине-2023, где смог одолеть соперника в трёх сетах в 1/4 финала турнира — 6:4, 3:6, 6:1. «Матч с Умбером Медведев провёл с провалами. Даниил был не настолько стабилен, насколько хотелось. Только третий сет провёл более-менее, а в первом и втором были провалы. Сказался высокий класс Медведева — может собраться тогда, когда нужно», — покритиковал тогда игру Даниила Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Турнир Результат 1 Гамбург-2020, первый круг 4:6, 3:6 в пользу Умбера 2 ATP Cup — 2022, группа B 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2) в пользу Умбера 3 Пекин-2023, 1/4 финала 6:4, 3:6, 6:1 в пользу Медведева 4 Дубай-2024, 1/2 финала 5:7, 3:6 в пользу Умбера 5 Роттердам-2026, первый круг ?

Три поражения от Умбера Медведев потерпел в разные сезоны и на разных турнирах, причём с периодичностью в два года: в Гамбурге-2020, на ATP Cup — 2022 и в Дубае-2024. Тот факт, что их новая встреча состоится как раз таки спустя два года, наводит не на самые позитивные мысли…

Даниил Медведев с Уго Умбером Фото: Andy Cheung/Getty Images

В 2024-м член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко заявил, что у Медведева был неудачный день, когда он проиграл Умберу полуфинал Дубая. «Сейчас уровень игроков настолько ровный, что вряд ли результат какого-то отдельно взятого матча можно считать совсем уж неожиданным. Умбер действительно показывает великолепный теннис в нынешнем сезоне. А вчерашняя встреча стала одной из лучших, которые мы видели в его исполнении.

У Медведева же был не самый удачный день. Он сам сказал после матча, что ему не хватило энергии на корте. Так и бывает, когда у одного из соперников всё получается, а у другого — не лучший день. Все ожидают, что выиграет тот, кто выше в рейтинге. Но если бы так всегда и оказывалось, то теннис не был бы таким интересным», — сказал тогда Селиваненко сайту Vprognoze.

Сам Уго отметил, что тот поединок с Даниилом был изматывающим и очень сложным. «Была настоящая битва, я боролся за каждое очко. В конце тай-брейка отыграл три матчбола, старался выложиться без остатка. Спасибо французским болельщикам, которые меня поддерживали. Будет сложный матч с Даниилом. Мы играли много раз, всегда было тяжело», — сказал Умбер в послематчевом интервью на корте в Дубае-2024.

Даниил Медведев Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В финале Марселя-2025 могла произойти ещё одна встреча теннисистов, однако этого не случилось из-за поражения Медведева в битве за решающее сражение. При этом на одной из пресс-конференций на турнире россиянина спросили о его мыслях по поводу возможного противостояния с Умбером. «С Уго всегда непросто играть, потому что у него свой стиль игры. Он навязывает свою игру независимо от того, кто его соперник, он бьёт сильно, мощно и старается выиграть. В некоторые дни он промахивается чуть чаще, но если не промахивается, то у тебя нет большой свободы действий. Это нелегко, мы играли друг с другом четыре раза, всегда напряжённо, трудно играть с ним. Надеюсь, мы сыграем друг с другом, потому что это будет означать, что мы в финале», — подчеркнул тогда россиянин.

Статистика личных противостояний между французом и россиянином выглядит не так позитивно, как того хотелось бы, однако заранее посыпать голову пеплом не стоит. Медведев уже находил ключи к игре Умбера, да и с прошлого матча прошло целых два года — за это время многое поменялось в жизни и карьере Даниила. Например, наш теннисист сменил наш тренерский штаб. Вполне возможно, что у новых специалистов, работающих с Медведевым, припрятаны козыри в рукаве. Так что в грядущем поединке россиянину необходимо не выходить из себя, не поддаваться на провокации Уго и настойчиво диктовать свою игру.

Турнир в Роттердаме пройдёт с 9 по 15 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».