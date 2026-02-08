А несколько молодых россиянок закончили неделю с трофеями на уровне ITF.

Котов выиграл первый «челленджер» за четыре года! Он взлетит в рейтинге на 130 позиций

Ещё одна серия турниров завершилась в воскресенье, 8 февраля. Вновь в розыгрыше трофеев поучаствовали российские теннисисты.

Наконец до решающей стадии на «челленджере» добрался Павел Котов. Сейчас в рейтинге ATP он занимает 470-ю строчку, максимум был 50-й ракеткой мира в сезоне-2024. Прошлый год тоже выдался тяжёлым для Павла. Причина – травма, о которой спортсмен рассказал тем летом на своей странице в социальных сетях.

«К сожалению, из-за травмы запястья я не могу принимать участие в турнирах. Я пытаюсь восстановиться как можно скорее. Спасибо всем за поддержку. Надеюсь скоро увидеть вас на корте. Очень скучаю по этому», — написал Котов.

В сезоне-2025 Павел не играл с июня по сентябрь. Потом стал понемногу возвращаться на турниры и к февралю смог добраться до финала на «челленджере» в Кобленце (Германия), в сетку которого, кстати, попал как альтернативный игрок. В итоге россиянин прошёл первого сеяного Зденека Коларжа (№181), двух местных молодых теннисистов и вышел в финал на ещё одного хозяина кортов – Тома Генча (№277).

Котов разобрался с 22-летним немцем за 2 часа 48 минут со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (10:8). Павел выиграл первый трофей с 2022 года, а в рейтинге обеспечил себе подъём на 340-е место (+130 позиций).

На женском турнире категории W75 в коммуне Андрезьё-Бутеоне на юго-востоке Франции за кубок сразилась 23-летняя россиянка Юлия Авдеева (№261 рейтинга). Ей в соперницы досталась 19-летняя украинка Вероника Подрез (№284).

На позапрошлой неделе в Лешно (Польша) Авдеева тоже дошла до финала, но уступила чемпионке юниорского Уимблдона-2022 Миа Поганковой. Так что во Франции появилась возможность всё же добраться до трофея.

И Юлия этим шансом воспользовалась! За 1 час 29 минут она взяла верх над Подрез со счётом 6:3, 7:5. Россиянка выиграла шестой турнир в карьере и помогла себе взлететь в рейтинге на 211-ю строчку (+50 позиций).

Перед финалом бывший 20-й номер рейтинга ATP Дмитрий Турсунов написал про Юлию важные слова.

«Очень талантливая с сумасшедшими данными. Вроде бы сформировалась более профессиональная обстановка в её карьере. Можем увидеть хорошие сдвиги по рейтингу», – поделился Турсунов в своём телеграм-канале.

Юлия Авдеева Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images for ITF

В этот день параллельно прошли финалы и на женских турнирах категории W15. На грунтовых соревнованиях в Анталье 24-летняя Анастасия Золотарёва добралась до 16-го трофея на уровне ITF и первого – в этом сезоне. В решающем поединке россиянка, выступающая в Турции под первым номером посева, переиграла 20-летнюю словачку, 684-ю ракетку мира Нину Варгову (6:3, 7:6 (7:5)). Это помогло Анастасии заработать, но вот очков, чтобы подняться в рейтинге, не хватило. Временно Золотарёва остановилась на 305-й позиции.

На турнире той же категории W15 в Шарм-эль-Шейхе в финале встретились 23-летняя россиянка Алина Тихонова и 19-летняя австрийка Екатерина Перелыгина. Первая попала в сетку по уайлд-кард, вторая – получила восьмой номер посева.

Тихонова – уроженка Самары. Она не так часто выбирается на турниры ITF – всего с 2019 года Алина сыграла восемь соревнований на этом уровне. У молодой представительницы Австрии тоже не было значительного опыта выступлений среди профессионалов, но в этом финале она оказалась сильнее и устойчивее: Перелыгина переиграла Тихонову со счётом 6:4, 2:6, 6:4 и взяла свой первый трофей на уровне ITF.

Завершился игровой день парным финалом двух россиянок – 22-летней Полины Яценко и 20-летней Елены Приданкиной – на турнире категории WTA-125 в Мумбаи. В финале девушки, выступающие в Индии под вторым номером посева, на решающем тай-брейке переиграли Мананчэйа Савангкаев/Николь Фосса-Уэрго – 7:6 (7:3), 1:6, [10:5]. При этом спортсменки провели на корте всего полтора часа.

Приданкина в прошлом году побеждала на этом турнире в дуэте с Аминой Аншбой. В целом для Елены этот трофей стал 14-м в паре и подарил возможность закрепиться на 75-й строчке рейтинга. А Яценко впервые в карьере выиграла турнир такой высокой категории. Она в парном рейтинге со следующей недели займёт рекордную для себя 179-ю позицию.

А мы продолжаем следить за успехами молодых россиян на разных турнирах! Не забывайте следить за всеми теннисными обновлениями вместе с «Чемпионатом».