«Пришлось пару дней отдохнуть по-настоящему». Рыбакина приехала в Доху после простуды

В Дохе, Катар, стартовал первый в сезоне турнир WTA-1000. В нём под вторым номером посева принимает участие чемпионка Australian Open — 2026 представительница Казахстана Елена Рыбакина. Она по праву считается одним из фаворитов. Рассказываем о возможном пути Елены до финала и о том, как она оценивает себя на данном этапе карьеры.

В столице Катара Рыбакина не завоёвывала титул ни разу, однако в 2024 году была в шаге от него. В решающем матче она уступила польке Иге Швёнтек в двух сетах — 6:7, 2:6. Но в этом сезоне Елена настроена серьёзно. Особенно после трофея на ТБШ и серии из 10 побед над игроками топ-10. Кроме того, начиная с Итогового турнира-2025 теннисистка выиграла 20 матчей из 21 (единственное поражение потерпела на турнире в Брисбене-2026 от Каролины Муховой).

«Я рада вернуться и с нетерпением жду возможности сыграть. Конечно, после Открытого чемпионата Австралии прошло не так много времени, однако у меня была возможность отдохнуть. Я думаю, мне нужно попытаться сохранить набранный темп и, надеюсь, смогу здесь хорошо выступить. По дороге домой из Австралии я простудилась, так что мне пришлось пару дней отдохнуть по-настоящему, и я почти ничего не делала. Мне нужно было распаковать свои вещи, так что время пролетело незаметно, и вот я здесь (смеётся). Но сейчас это хороший импульс для того, чтобы продолжать в том же духе», — сказала Рыбакина на пресс-конференции перед стартом «тысячника» в Дохе.

Она также поделилась своими эмоциями от недавно выигранного турнира «Большого шлема», второго в её карьере: «Конечно, моя победа на Australian Open ощущается по-другому. На Уимблдоне, во-первых, этого действительно никто не ожидал. Думаю, я тоже не была по-настоящему подготовлена, но в итоге для меня всё сложилось замечательно. Конечно, в Австралии было много разных эмоций. Я уже доходила до финала несколько лет назад, так что вроде как знала дорогу к нему.

Каждый день всё меняется. Появились новые ожидания и новый подход, поскольку каждый матч отличается от предыдущего. Я чувствую, что теннис больше похож на работу. Стараюсь по-настоящему готовиться к каждому матчу».

Елена Рыбакина с трофеем Открытого чемпионата Австралии — 2026 Фото: Phil Walter/Getty Images

После успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии представительница Казахстана поднялась на третью строчку в рейтинге и сейчас, без сомнений, находится в отличном физическом и психологическом состоянии. «Надеюсь, эта неделя пройдёт так же хорошо, как в Австралии. Но если нет, то впереди у нас ещё много турниров, и они будут крупными. Посмотрим, как я буду себя чувствовать здесь и как сложатся матчи. Несмотря ни на что, это хорошая практика. Мы всё равно постараемся поработать над некоторыми вещами с командой. На меня нет слишком большого давления, и я не возлагаю слишком больших ожиданий, это точно. Однако я определённо хочу выступить хорошо, и мы посмотрим, как всё будет складываться день ото дня», — добавила Елена на пресс-конференции.

Как высоко сеянная Рыбакина будет стартовать в Дохе со второго круга. Она сразится либо с колумбийкой Эмилианой Аранго, либо с китаянкой Ван Синьюй. В личных встречах с Ван Елена ведёт 2-0, а вот с Аранго не играла ни разу.

В третьем круге представительница Казахстана идёт на победительницу матча Чжэн Циньвэнь — Софья Кенин или на Алисию Паркс. Теоретически Елена могла встретиться с Дианой Шнайдер, однако россиянка в первом круге уступила квалифаеру Паркс в трёх сетах.

Матч с российской теннисисткой Рыбакиной ожидается в четвертьфинале. Елена может пересечься с Миррой Андреевой. Мирра уже дважды обыгрывала спортсменку из Казахстана — и оба раза в прошлом сезоне на счастливых для себя «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе, а недавняя чемпионка Australian Open побеждала Андрееву лишь раз — в Пекине в 2023 году.

В полуфинале Елену будет ждать или Кори Гауфф, или Екатерина Александрова. Не так давно Александрова сенсационно проиграла в финале турнира в Абу-Даби 101-й ракетке мира, однако на тех же соревнованиях смогла завоевать трофей в парном разряде вместе с австралийкой Майей Джойнт. А вот игра Гауфф в последнее время не отличается стабильностью. В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 она разгромно проиграла украинке Элине Свитолиной – 1:6, 2:6.

В финале Рыбакина, вероятнее всего, поборется за трофей с первой сеяной полькой Игой Швёнтек, но также может сразиться с итальянкой Жасмин Паолини или с прошлогодней победительницей турнира американкой Амандой Анисимовой. Со Швёнтек, как было сказано ранее, Елена играла в решающем матче в Дохе в 2024-м, однако уступила. В 2025-м Ига тоже одолела казахстанскую теннисистку в Катаре, только в четвертьфинале.

С Паолини у Рыбакиной счёт в личных встречах равный: 3-3. А с Анисимовой Елена пересекалась всего раз — на Итоговом турнире WTA в 2025-м – и уверенно победила.

Многие эксперты и журналисты высоко оценивают текущий уровень представительницы Казахстана. У неё есть все шансы снова выйти в финал и завоевать ещё один трофей. Елена может стать первой теннисисткой с 2013 года, кому удалось выиграть титул на Открытом чемпионате Австралии, а затем победить в Дохе. В последний раз это удавалось белоруске Виктории Азаренко.

Бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич отметила техническую подготовленность Рыбакиной: «Если говорить о её игре, технически она невероятно сильна. Я бы сказала, что это, возможно, лучший игрок в мире с точки зрения техники, наравне с Анисимовой. Но особенно впечатляют её спокойствие и хладнокровие, умение показывать лучший теннис в ключевые моменты», — приводит слова Докич Nine.

Кроме того, подача Елены — одна из лучших в туре. Так об этом отзывается американский теннисист Джон Иснер: «Мне нравится эта подача. Елене помогает её рост. Мы видели, как она в финале Австралии поставила точку эйсом. Техника – потрясающая. Когда её карьера подойдёт к концу, мы точно будем говорить о том, что подача у неё была одной из лучших в истории женского тенниса, на одном уровне с Сереной. И статистика нам это подтвердит», — сказал Иснер в подкасте Nothing Major Podcast.

Турнир WTA-1000 в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».