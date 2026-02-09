«Это потрясающе». Видео с реакцией Джоковича на выступление Малинина разлетелось по Сети

А Роджер Федерер и Серена Уильямс произвели фурор на Супербоуле, пока Новак развлекался на Олимпиаде.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович на днях стал гостем церемонии открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане. В ноябре 2025 года Джокович заявил, что хотел бы завершить карьеру на летних ОИ‑2028 в Лос-Анджелесе, но пока у него есть возможность понаблюдать за коллегами из других видов спорта.

«Здесь всегда особенная атмосфера. Это же Италия – спортивная страна. Все ждали шоу, и оно действительно получилось. Вообще, я впервые посетил церемонию открытия зимней Олимпиады. Счастлив, что смог разделить этот момент с семьёй. До следующей Олимпиады ещё далеко. Это уже другой этап моей жизни и карьеры, но желание поучаствовать, безусловно, есть», — сказал Новак после церемонии.

Джокович не собирался ограничивать своё пребывание на Играх в Италии лишь торжественным мероприятием. 8 февраля легендарный теннисист вместе с женой Еленой, сыном Стефаном и дочкой Тарой пришёл на командный турнир по фигурному катанию, когда спортсмены представляли произвольные программы.

Особое впечатление на Новака произвёл американский фигурист российского происхождения Илья Малинин, исполнивший сальто назад. После выступления Малинина режиссёр трансляции на короткое время переключил внимание на Джоковича. В социальных сетях распространяются видео и фото восторженной реакции легендарного теннисиста от увиденного на льду.

Новак Джокович в восторге от фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде Фото: Скрин из соцсетей

Олимпийский чемпион в командном турнире двукратный чемпион мира Малинин заявил, что ему принесло положительные эмоции присутствие Джоковича во время выступления в Милане.

«Я видел Джоковича. Это просто невероятно. Я слышал, что после того, как я выполнил сальто назад, он, можно сказать, поднял руки над головой. Это потрясающе. Это момент, который бывает раз в жизни: видеть знаменитого теннисиста, наблюдающего за моим выступлением. Я просто потрясён», – приводит слова Малинина сайт Международного олимпийского комитета.

Канадский фигурист Стивен Гоголев тоже зарядился присутствием Джоковича.

«В первую очередь меня мотивировало то, что на трибунах был Новак Джокович. Он мой любимый теннисист. И первый, кого я увидел, когда вышел на разминку. Счастлив, что он пришёл на наш турнир», — сказал Гоголев.

Джокович определённо не планирует заканчивать своё пребывание на Играх после просмотра фигурного катания. Новак встретился с канадской конькобежкой Ивани Блонден и выразил ей свою поддержку. Вполне вероятно, серба можно будет увидеть на соревнованиях по этому виду спорта и не только.

Легенды тенниса в воскресенье блистали не только на Олимпиаде. Роджер Федерер решил посетить Супербоул – главный матч года в американском футболе. «Сиэтл Сихокс» обыграл «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счётом 29:13 и стал чемпионом НФЛ.

Федерер пришёл на игру в Санта-Кларе, штат Калифорния, вместе с семьёй своего агента и бизнес-партнёра Тони Годсика. Публика встретила появление Роджера на арене овациями.

Роджер Федерер на Супербоуле Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Швейцарец посетил это статусное спортивное мероприятие впервые за 18 лет и остался доволен.

«Я был на Супербоуле в 2008 году в Аризоне, когда Том Брэди стремился к идеальному сезону, а потом произошёл тот знаменитый приём мяча, когда «Нью-Йорк Джайентс» ошеломил «Нью-Ингленд Пэтриотс». Это, конечно, моё любимое воспоминание о пребывании на стадионе. Конечно, выступления в перерыве заслуживают особого внимания. Из всего, что я ранее видел в Сети, меня больше всего впечатлил Майкл Джексон. Момент, когда он выходит и появляется на сцене, был потрясающим. Ещё мне нравились Эминем, 50 Cent и Dr. Dre. Это музыка, на которой я вырос», — поделился впечатлениями Федерер.

23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс год назад зажигала непосредственно на сцене Супербоула, с помощью танца высмеяв своего бывшего бойфренда рэпера Дрейка.

В 2026-м Уильямс смотрела решающий матч НФЛ по телевизору, но всё равно сумела произвести особый резонанс. Видео с Сереной в рекламе препарата для похудения показали во время перерыва матча.

Теннисистка рассказала, что смогла сбросить 13 кг после рождения второго ребёнка благодаря инъекциям средства на основе глюкагоноподобного пептида-1. В соцсетях не все остались в восторге от такого перформанса Уильямс. Некоторые раскритиковали Серену, заявив, что знаменитости не должны продвигать подобные методы снижения веса, но было немало тех, кто хвалил теннисистку за смелость признаться в собственных проблемах.