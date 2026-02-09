«Они не круглые!» Медведев жаловался на мячи, лупил щит и проиграл французу в Роттердаме

С 9 по 15 февраля в Роттердаме (Нидерланды) проходит хардовый турнир категории ATP-500. Он появился в календаре ещё в 1972 году, а с 1999 года имеет статус, эквивалентный нынешнему «пятисотнику». Самым титулованным победителем этого турнира является Роджер Федерер, трижды поднимавший над головой трофей.

Первым российским чемпионом Роттердама стал Евгений Кафельников, который в финале-1999 победил Тима Хенмэна (6:2, 7:6 (7:3)). В 2007 году лучшим стал Михаил Южный, который в титульном матче оказался сильнее Ивана Любичича (6:2, 6:4). В финале-2021 Андрей Рублёв одержал верх над Мартоном Фучовичем (7:6 (7:4), 6:4), а в сезоне-2023 титул завоевал Даниил Медведев, победивший Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2), тогда ещё не чемпиона ТБШ.

Год назад титул в Роттердаме завоевал Карлос Алькарас, обыгравший в финале Алекса де Минора (6:4, 3:6, 6:2). В этот раз Алькарас решил не защищать титул, и первый номер посева получил как раз де Минор. Медведеву же, занимающему 11-е место в рейтинге ATP, достался четвёртый номер, а его первым соперником на турнире был француз Уго Умбер, 36-я ракетка мира.

Ранее Медведев и Умбер четырежды играли друг с другом, и французу удалось одержать три победы. При этом в 2025-м они не пересекались. Несмотря на такую статистику, фаворитом встречи считался россиянин, которому давали примерно 62% шансов на победу. Но Даниил уступил.

В первых геймах теннисисты значительно лучше действовали на подаче, нежели на приёме, в связи с чем особой борьбы не возникало. В четвёртом гейме Медведев неожиданно дал две двойные ошибки, но даже это не помешало ему удержать подачу. Брейк-пойнта пришлось ждать до седьмого гейма, однако Умбер не позволил россиянину захватить инициативу в матче. В следующем гейме уже Уго заставил Даниила посражаться за подачу, но и там равенство не было нарушено — 4:4.

В 10-м гейме Медведев всерьёз рисковал упустить партию, подавая при 4:5. После двойной ошибки в его исполнении счёт стал 0:30. Тем не менее россиянин выпутался из этой непростой ситуации, причём без нервов. В том же спокойном ключе игроки дошли до тай-брейка. Даниил провально его начал — 0:3 с двумя мини-брейками — и догнать соперника не смог. Умбер забрал сет — 7:6 (7:4) за 52 минуты. Стоит отметить, что француз в целом активнее провёл партию: у него оказалось больше и виннеров, и невынужденных ошибок.

Медведев, проиграв сет, вызвал супервайзера и стал жаловаться ему на мячи — дескать, они не круглые. «Мы не должны играть этими мячами Head. Мы не должны их покупать. Мы не должны их продвигать. Они какие угодно, но не круглые.

Они круглые? Они круглые? Вы уверены? Потому что я вижу, что они не круглые, а немного, как бы это сказать, узкие. Я не знаю, как это называется. Это что-то вроде… Шрамы, что ли. Так что он не совсем круглый. Странно, правда?

Проблема в том, что, если коснуться ракеткой, она не отреагирует на удары так, как надо. Так как же вы хотите, чтобы мы играли в теннис?» — говорил он.

Даниил Медведев Фото: Кадр из трансляции

В первом гейме второй партии Медведев дал две двойные ошибки подряд, но отыграл двойной брейк-пойнт и спасся. А вот Умбер, начав свой гейм с двух двойных, не удержал подачу, и россиянин впервые вырвался вперёд. Брейк этот Даниил подтвердил без проблем — 3:0. Обеспечив себе стратегическое преимущество, Медведев контролировал ход игры, и разве что в последнем гейме у него возникли небольшие трудности. Даниил упустил сетбол, после чего стало «ровно», но после этого дожал оппонента — 6:3 за 39 минут. А Умбер после этого запросил медицинский перерыв — из-за проблем с голеностопом.

В решающем сете Медведев в третьем гейме обиднейшим образом упустил тройной брейк-пойнт — Умбер атаковал и исправил свои же ошибки. Отдав гейм, Даниил запустил мячом в рекламный щит. А в следующем гейме россиянин допустил провал: две двойные ошибки подряд в концовке — и брейк для соперника. В пятом гейме Медведев матом ругался на мячи («Уберите эти чёртовы мячи!») и получил предупреждение, а его французский соперник подтвердил брейк — 4:1.

У Медведева была возможность спасти матч. Россиянин взял свой гейм, а потом снова вышел на тройной брейк-пойнт, цепляясь за каждый мяч, но Умбер оказался не менее настойчив и ценой больших усилий удержал подачу — 5:2. А от Даниила ещё и рекламному щиту досталось — теннисист в ярости пнул его ногой.

Даниил Медведев пнул рекламный щит Фото: Кадры из трансляции

В восьмом гейме Медведев ушёл с матчбола, однако после этого французу предстояло подавать на матч. Следующий гейм, увы, стал последним — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 в пользу Умбера за 2 часа 23 минуты.

В среду, 11 февраля, в первом круге Роттердама выступит Карен Хачанов (5), которого ожидает поединок с Йеспером де Йонгом из Нидерландов.

А на женском «тысячнике» в Дохе (Катар) проходили заключительные матчи первого круга. 105-я ракетка мира Анастасия Захарова, пробившаяся на турнир через отбор, вышла на корт с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко, занимающей 24-е место в рейтинге WTA.

Первый сет обернулся массой упущенных возможностей для Остапенко, которая так и не смогла извлечь выгоду из периодически возникавшего у неё преимущества. Латвийская теннисистка, которая в прошлом году дошла до финала в Дохе, дважды подавала на партию, но не смогла этого сделать, упустив сетбол в 10-м гейме.

К тай-брейку теннисистки пришли, сделав по четыре брейка. После первого перехода, когда Остапенко уступала 2:4, возникла забавная ситуация. Спортсменка удачно подала, однако судья объявил касание троса — Елена развела руками. После этого она исполнила эйс, который тут же отменили — арбитр объявил так называемый футфолт, то есть наступ на линию при подаче. Недоумению латвийки не было предела, и она принялась спорить с судьёй. Это очко она всё же выиграла и впоследствии вышла на сетбол, но упустила его. А вот Захарова с первого же шанса добилась победы в сете — 7:6 (8:6) за 1 час 8 минут. Остапенко же, проиграв партию, взяла медицинский перерыв.

Во втором сете Захарову подвёл слабый процент попадания первым мячом — немногим более 50%. Россиянка в третьем гейме сделала брейк, подтвердила его, однако после этого растеряла добытое преимущество, и в девятом гейме Остапенко, выигравшая пять геймов подряд, сравняла счёт по партиям — 6:3 за 42 минуты.

В третьем сете у Захаровой, казалось, не будет шансов. Особенно после того, как Остапенко в седьмом гейме под ноль взяла подачу соперницы и повела 5:2 с двумя брейками. Россиянка включилась и сама выдала брейк под ноль, а в девятом гейме отыграла тройной матчбол! Со второй попытки Остапенко всё же подала на матч — 6:7 (6:8), 6:3, 6:4 за 2 часа 41 минуту.

Во втором круге Елена Остапенко сразится с 10-й ракеткой мира Екатериной Александровой (8), имевшей bye в первом круге. Также сегодня в первом круге выступит Анна Калинская, а Мирра Андреева проведёт матч второго круга.

Женский «тысячник» в Дохе завершится 14 февраля, мужской «пятисотник» в Роттердаме — 15 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».