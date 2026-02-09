Скидки
Турнир WTA-1000 в Дохе-2026: как сыграла Мирра Андреева, Калинская, кто соперницы, сетка, результаты, расписание, где смотреть

Мирра первой из россиянок пробилась в третий круг Дохи. Андреева отыграла пять сетболов!
Маргарита Сальникова
Мирра первой из россиянок вышла в третий круг Дохи
А Калинская разгромила соперницу и теперь сразится с экс восьмой ракеткой мира.

В понедельник, 10 февраля, на турнире WTA-1000 в Дохе завершились матчи первого круга, а также начались поединки второго. Помимо других россиянок, выступающих на этом соревновании, свои сражения в этот день провели Анна Калинская и Мирра Андреева. Но обо всём по порядку.

Одним из последних матчей, закрывающим стартовый круг на «тысячнике», было противостояние 28-й ракетки мира Анны Калинской и испанки Джессики Бузас Манейро. Для россиянки Доха стала первым турниром после поражения в третьем круге Australian Open от Иги Швёнтек. Перед катарским соревнованием наша теннисистка должна была выступить в Абу-Даби, но снялась с «пятисотника» до его начала.

Джессика Бузас Манейро, соперница Калинской, занимает 45-е место в мировой классификации, а её лучший результат — 40-я строчка. В активе теннисистки нет ни одного титула на уровне тура. Впрочем, Анна тоже не завоевала ни одного трофея за карьеру в одиночном разряде. Спортсменки ни разу не играли друг с другом до старта сражения на турнире WTA-1000 в Дохе.

Анна Калинская

Анна Калинская

Фото: Robert Prange/Getty Images

Калинская активно начала матч с Бузас Манейро и сразу же добралась до брейк-пойнта. Однако реализовать этот шанс Анна не смогла — 0:1. Затем россиянка уверенно взяла свою подачу и следом сделала брейк с первой попытки — 2:1. При счёте 3:2 посыпались ошибки в действиях россиянки, и испанка заработала два брейк-пойнта. Калинской пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать преимущество — 4:2. Зато в следующем гейме наша теннисистка под ноль взяла подачу Джессики, которая, видимо, расстроилась из-за упущенных шансов — 5:2. Анне оставалось лишь подать на партию, однако легко и быстро сделать это россиянке не удалось. Бузас Манейро вцепилась в подачу Калинской, и лишь с третьего сетбола спортсменка поставила победную точку — 6:2.

Обе теннисистки провели стартовый сет на не совсем высоком уровне. Процент попадания первой подачи Анны составил 56%, тогда как у Джессики — 58%. Обе насорили двойными ошибками в этом отрезке матча: три у россиянки и четыре – у испанки. А вот количество невынужденных ошибок у спортсменок оказалось идентичным — 10, но Бузас Манейро больше наколотила виннеров — 11 против пяти у Калинской. Однако в важнейшие моменты именно россиянка была лучше, она чётко отыграла на ключевых мячах и реализовала два из трёх своих брейк-пойнтов.

Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 18:20 МСК
Анна Калинская
28
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Джессика Бузас Манейро
45
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Второй сет Анна вновь начала очень активно: она сделала брейк, а затем подтвердила его — 2:0. Таким образом, с учётом первой партии россиянка взяла уже пять геймов подряд. После этого испанка размочила счёт, взяв собственную подачу — 2:1. В следующий раз Джессика снова была близка к тому, чтобы выиграть свой гейм, но при счёте 40:0 у неё посыпались ошибки. Калинская сумела этим воспользоваться и добилась очередного брейка — 4:1. Больше наша спортсменка уже не давала сопернице шансов взять хотя бы один гейм и уверенно довела матч до разгрома — 6:2, 6:1.

По итогам сражения у Анны ухудшился процент попадания первой подачи, а вот у Джессики он, наоборот, увеличился — 51% против 59%. Спортсменки сделали одинаковое количество ударов навылет — 14 – и практически сравнялись по числу невынужденных ошибок: 18 у Калинской и 17 – у Бузас Манейро. Многие показатели россиянки просели, однако игра на ключевых мячах у неё была отличной — пять из шести реализованных брейк-пойнтов за матч.

Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Эмма Наварро
18
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
28
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Таким образом, Калинская вышла во второй круг Дохи. Отметим, что это была первая победа Анны на катарском «тысячнике» за всю карьеру. Далее она поборется с экс восьмой ракеткой мира Эммой Наварро.

А вот для первой ракетки России Мирры Андреевой турнир WTA-1000 в Дохе начался со сражения с Магдой Линетт во втором круге. Наша теннисистка пропустила стартовый круг, поскольку оказалась в числе высоко сеянных спортсменок. Что касается Магды, то, чтобы добыть путёвку на поединок с Миррой, ей пришлось попотеть: она 2 часа 11 минут боролась с британкой Сонай Картал и одолела соперницу со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Доха (ж). 1-й круг
08 февраля 2026, воскресенье. 18:20 МСК
Сонай Картал
50
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Магда Линетт
47
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

В мировом рейтинге польская теннисистка сейчас занимает 47-е место, а в 2023-м она поднималась на наивысшую для себя 19-ю строчку. За карьеру Линетт выиграла три титула, и все они уровня WTA-250: Бронкс-2019, Хуахин-2020, Прага-2024.

Магда Линетт

Магда Линетт

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

История личных встреч до начала нового матча в Дохе между Миррой и Магдой складывалась в пользу Андреевой — 2-1. Любопытно, что россиянка дважды оказывалась сильнее польской теннисистки именно на «тысячниках» — в третьем круге Мадрида-2023 (6:3, 6:3) и в 1/8 финала Пекина-2024 (6:1, 6:3). Единственное поражение Мирра потерпела от Линетт в стартовом круге Олимпиады в Париже-2024 — 3:6, 4:6.

ТурнирРезультат
1Мадрид-2023, третий круг6:3, 6:3 в пользу Андреевой
2Олимпиада-2024, первый круг6:3, 6:4 в пользу Линетт
3Пекин-2024, четвёртый круг6:1, 6:3 в пользу Андреевой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев тогда высказался об игре 17-летней спортсменки так. «Эмоционально Мирра выглядела чуть хуже, чем соперница. В данном случае не хватает дня, чтобы восстановиться. Моментами она играла прилично. Ничего страшного, для неё это бесценный опыт. Мирра играет в трёх разрядах — посмотрим. Может быть, это и к лучшему», — отметил Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сама Мирра объяснила проигранный матч на старте ОИ-2024 отсутствием опыта. «Чего не хватило? Наверное, опыта. В этот день чувствовала себя уставшей. Вчера не было возможности потренироваться, и получился день отдыха, а в этот день было тяжело привыкнуть к атмосфере и корту. Было немного некомфортно. Но что случилось, то случилось», — сказала тогда теннисистка в беседе с журналистами.

На турнире в Дохе Андреева и Линетт боролись за выход в третий круг «тысячника». Мирре не сразу удалось войти в игру. В первом же гейме на своей подаче россиянке пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Но затем, воспользовавшись ошибками соперницы, Андреева с первой попытки добилась брейка и повела – 2:1. В пятом гейме россиянка вновь получила возможность увеличить преимущество. Борьба была упорная, счёт шесть раз становился «ровно», а Линетт отыграла четыре брейк-пойнта. Далеко уйти в отрыв у Мирры не получилось — 3:2. Постепенно счёт стал 5:4 в её пользу.

Однако, подавая на сет, наша теннисистка вдруг дрогнула и позволила Магде дойти до трёх брейк-пойнтов. Линетт почувствовала, что это её шанс перевернуть ход партии, и своего не упустила — 5:5. Мирра расстроилась, заторопилась, и у неё посыпались ошибки. В 12-м гейме Линетт заработала пять сетболов на подаче россиянки, однако Мирра отбила все атаки соперницы и перевела партию на тай брейк — 6:6. Ну а там Линетт, ещё не отошедшая от борьбы, просто раскисла и под ноль проиграла Мирре — 6:7 (0:7).

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

К началу второй партии Линетт в себя так и не пришла и снова под ноль отдала свою подачу, Мирра вырвалась вперёд — 2:0. А вот в третьем гейме Магда разыгралась и заработала брейк-пойнт. Однако россиянка не дала ей воспользоваться этим шансом — 3:0. На этом вся борьба, по сути, закончилась: Мирра сделала ещё один брейк – 4:0 – и довела матч до победы, отдав Линетт лишь один гейм во второй партии – 7:6 (7:0), 6:1.

Доха (ж). 2-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 21:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		1
         
Магда Линетт
47
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Процент попадания первой подачи у Мирры Андреевой весь матч был на высоком уровне — 79%, а вот у соперницы этот аспект куда хуже — 55%. Кроме того, у россиянки лучше соотношение виннеров и невынужденных ошибок, чем у польской теннисистки — 26/29 против 19/36. А ещё наша спортсменка наколотила четыре эйса за встречу и допустила одну двойную ошибку.

Таким образом, Мирра Андреева одержала 10-ю победу в сезоне и первой из россиянок вышла в третий круг «тысячника» в Дохе. Дальше она сразится с победительницей матча Вера Звонарёва – Виктория Мбоко.

WTA-1000. Доха. Турнирная сетка

Отметим и главную сенсацию дня. Действующая чемпионка турнира Аманда Анисимова прекратила борьбу в третьем сете матча с Каролиной Плишковой и со следующей недели покинет топ-5.

Доха (ж). 2-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 18:40 МСК
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
7 		6 3 1
5 		7 7 4
         
Каролина Плишкова
418
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

