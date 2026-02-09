Мирра первой из россиянок пробилась в третий круг Дохи. Андреева отыграла пять сетболов!

В понедельник, 10 февраля, на турнире WTA-1000 в Дохе завершились матчи первого круга, а также начались поединки второго. Помимо других россиянок, выступающих на этом соревновании, свои сражения в этот день провели Анна Калинская и Мирра Андреева. Но обо всём по порядку.

Одним из последних матчей, закрывающим стартовый круг на «тысячнике», было противостояние 28-й ракетки мира Анны Калинской и испанки Джессики Бузас Манейро. Для россиянки Доха стала первым турниром после поражения в третьем круге Australian Open от Иги Швёнтек. Перед катарским соревнованием наша теннисистка должна была выступить в Абу-Даби, но снялась с «пятисотника» до его начала.

Джессика Бузас Манейро, соперница Калинской, занимает 45-е место в мировой классификации, а её лучший результат — 40-я строчка. В активе теннисистки нет ни одного титула на уровне тура. Впрочем, Анна тоже не завоевала ни одного трофея за карьеру в одиночном разряде. Спортсменки ни разу не играли друг с другом до старта сражения на турнире WTA-1000 в Дохе.

Анна Калинская Фото: Robert Prange/Getty Images

Калинская активно начала матч с Бузас Манейро и сразу же добралась до брейк-пойнта. Однако реализовать этот шанс Анна не смогла — 0:1. Затем россиянка уверенно взяла свою подачу и следом сделала брейк с первой попытки — 2:1. При счёте 3:2 посыпались ошибки в действиях россиянки, и испанка заработала два брейк-пойнта. Калинской пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать преимущество — 4:2. Зато в следующем гейме наша теннисистка под ноль взяла подачу Джессики, которая, видимо, расстроилась из-за упущенных шансов — 5:2. Анне оставалось лишь подать на партию, однако легко и быстро сделать это россиянке не удалось. Бузас Манейро вцепилась в подачу Калинской, и лишь с третьего сетбола спортсменка поставила победную точку — 6:2.

Обе теннисистки провели стартовый сет на не совсем высоком уровне. Процент попадания первой подачи Анны составил 56%, тогда как у Джессики — 58%. Обе насорили двойными ошибками в этом отрезке матча: три у россиянки и четыре – у испанки. А вот количество невынужденных ошибок у спортсменок оказалось идентичным — 10, но Бузас Манейро больше наколотила виннеров — 11 против пяти у Калинской. Однако в важнейшие моменты именно россиянка была лучше, она чётко отыграла на ключевых мячах и реализовала два из трёх своих брейк-пойнтов.

Второй сет Анна вновь начала очень активно: она сделала брейк, а затем подтвердила его — 2:0. Таким образом, с учётом первой партии россиянка взяла уже пять геймов подряд. После этого испанка размочила счёт, взяв собственную подачу — 2:1. В следующий раз Джессика снова была близка к тому, чтобы выиграть свой гейм, но при счёте 40:0 у неё посыпались ошибки. Калинская сумела этим воспользоваться и добилась очередного брейка — 4:1. Больше наша спортсменка уже не давала сопернице шансов взять хотя бы один гейм и уверенно довела матч до разгрома — 6:2, 6:1.

По итогам сражения у Анны ухудшился процент попадания первой подачи, а вот у Джессики он, наоборот, увеличился — 51% против 59%. Спортсменки сделали одинаковое количество ударов навылет — 14 – и практически сравнялись по числу невынужденных ошибок: 18 у Калинской и 17 – у Бузас Манейро. Многие показатели россиянки просели, однако игра на ключевых мячах у неё была отличной — пять из шести реализованных брейк-пойнтов за матч.

Таким образом, Калинская вышла во второй круг Дохи. Отметим, что это была первая победа Анны на катарском «тысячнике» за всю карьеру. Далее она поборется с экс восьмой ракеткой мира Эммой Наварро.

А вот для первой ракетки России Мирры Андреевой турнир WTA-1000 в Дохе начался со сражения с Магдой Линетт во втором круге. Наша теннисистка пропустила стартовый круг, поскольку оказалась в числе высоко сеянных спортсменок. Что касается Магды, то, чтобы добыть путёвку на поединок с Миррой, ей пришлось попотеть: она 2 часа 11 минут боролась с британкой Сонай Картал и одолела соперницу со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

В мировом рейтинге польская теннисистка сейчас занимает 47-е место, а в 2023-м она поднималась на наивысшую для себя 19-ю строчку. За карьеру Линетт выиграла три титула, и все они уровня WTA-250: Бронкс-2019, Хуахин-2020, Прага-2024.

Магда Линетт Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

История личных встреч до начала нового матча в Дохе между Миррой и Магдой складывалась в пользу Андреевой — 2-1. Любопытно, что россиянка дважды оказывалась сильнее польской теннисистки именно на «тысячниках» — в третьем круге Мадрида-2023 (6:3, 6:3) и в 1/8 финала Пекина-2024 (6:1, 6:3). Единственное поражение Мирра потерпела от Линетт в стартовом круге Олимпиады в Париже-2024 — 3:6, 4:6.

№ Турнир Результат 1 Мадрид-2023, третий круг 6:3, 6:3 в пользу Андреевой 2 Олимпиада-2024, первый круг 6:3, 6:4 в пользу Линетт 3 Пекин-2024, четвёртый круг 6:1, 6:3 в пользу Андреевой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев тогда высказался об игре 17-летней спортсменки так. «Эмоционально Мирра выглядела чуть хуже, чем соперница. В данном случае не хватает дня, чтобы восстановиться. Моментами она играла прилично. Ничего страшного, для неё это бесценный опыт. Мирра играет в трёх разрядах — посмотрим. Может быть, это и к лучшему», — отметил Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сама Мирра объяснила проигранный матч на старте ОИ-2024 отсутствием опыта. «Чего не хватило? Наверное, опыта. В этот день чувствовала себя уставшей. Вчера не было возможности потренироваться, и получился день отдыха, а в этот день было тяжело привыкнуть к атмосфере и корту. Было немного некомфортно. Но что случилось, то случилось», — сказала тогда теннисистка в беседе с журналистами.

На турнире в Дохе Андреева и Линетт боролись за выход в третий круг «тысячника». Мирре не сразу удалось войти в игру. В первом же гейме на своей подаче россиянке пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Но затем, воспользовавшись ошибками соперницы, Андреева с первой попытки добилась брейка и повела – 2:1. В пятом гейме россиянка вновь получила возможность увеличить преимущество. Борьба была упорная, счёт шесть раз становился «ровно», а Линетт отыграла четыре брейк-пойнта. Далеко уйти в отрыв у Мирры не получилось — 3:2. Постепенно счёт стал 5:4 в её пользу.

Однако, подавая на сет, наша теннисистка вдруг дрогнула и позволила Магде дойти до трёх брейк-пойнтов. Линетт почувствовала, что это её шанс перевернуть ход партии, и своего не упустила — 5:5. Мирра расстроилась, заторопилась, и у неё посыпались ошибки. В 12-м гейме Линетт заработала пять сетболов на подаче россиянки, однако Мирра отбила все атаки соперницы и перевела партию на тай брейк — 6:6. Ну а там Линетт, ещё не отошедшая от борьбы, просто раскисла и под ноль проиграла Мирре — 6:7 (0:7).

Мирра Андреева Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

К началу второй партии Линетт в себя так и не пришла и снова под ноль отдала свою подачу, Мирра вырвалась вперёд — 2:0. А вот в третьем гейме Магда разыгралась и заработала брейк-пойнт. Однако россиянка не дала ей воспользоваться этим шансом — 3:0. На этом вся борьба, по сути, закончилась: Мирра сделала ещё один брейк – 4:0 – и довела матч до победы, отдав Линетт лишь один гейм во второй партии – 7:6 (7:0), 6:1.

Процент попадания первой подачи у Мирры Андреевой весь матч был на высоком уровне — 79%, а вот у соперницы этот аспект куда хуже — 55%. Кроме того, у россиянки лучше соотношение виннеров и невынужденных ошибок, чем у польской теннисистки — 26/29 против 19/36. А ещё наша спортсменка наколотила четыре эйса за встречу и допустила одну двойную ошибку.

Таким образом, Мирра Андреева одержала 10-ю победу в сезоне и первой из россиянок вышла в третий круг «тысячника» в Дохе. Дальше она сразится с победительницей матча Вера Звонарёва – Виктория Мбоко.

Отметим и главную сенсацию дня. Действующая чемпионка турнира Аманда Анисимова прекратила борьбу в третьем сете матча с Каролиной Плишковой и со следующей недели покинет топ-5.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».