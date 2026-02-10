Скидки
Серена Уильямс может вернуться в тур уже в марте: мнения журналистов, антидопинговая программа, турниры, скандал на Супербоуле

Когда Серена Уильямс вернётся в тур? Американка сможет сделать это уже в Индиан-Уэллсе
Анна Агапова
Серена Уильямс
44-летняя многократная чемпионка ТБШ 22 февраля завершит обязательный 6-месячный вход в антидопинговый пул. Дальше ей открыт путь в WTA-тур.

Слухи о возобновлении карьеры экс первой ракетки мира Серены Уильямс ходят уже довольно долгое время. Недавно она сама намекнула на это в эфире ТВ-программы. А сейчас появились данные, что Серена может появиться на турнирах в ближайшие недели.

О вероятном возвращении спортсменки заговорил известный американский журналист Бен Ротенберг ещё в декабре прошлого года. Он выяснил, что в августе 2025-го Уильямс подала заявку на восстановление в антидопинговой программе профессиональных теннисистов.

По его словам, Серена изъявила желание сыграть на Открытом чемпионате США – 2025, однако выступление на US Open было невозможным из-за самостоятельного выхода спортсменки из антидопингового пула. Правила Международного агентства по честности в теннисе (ITIA) требуют, чтобы игроки регистрировались в программе за шесть месяцев до начала соревнований, чтобы иметь право на проведение произвольного контроля употребления запрещённых препаратов. Поэтому в конце лета 2025-го американка снова вошла в пул допинг-тестирований.

«Посмотрим, что будет. Это ни «да» и ни «нет». Так вернётся ли Серена в теннис в 2026-м?
«Посмотрим, что будет. Это ни «да» и ни «нет». Так вернётся ли Серена в теннис в 2026-м?

А в понедельник, 9 февраля, на официальном сайте ITIA был опубликован обновлённый список восстановленных игроков. Согласно ему, Серена завершит обязательный шестимесячный период возвращения в антидопинговую программу 22 февраля. С этого момента она станет действующей профессиональной теннисисткой и сможет принимать участие в любых соревнованиях. Бен Ротенберг, заметивший это, опубликовал в своём издании соответствующие документы.

Первым турниром для американки может быть «тысячник» в Индиан-Уэллсе, который стартует 4 марта. На него ей, вероятно, предоставят уайлд-кард, как и на следующий за ним WTA-1000 в Майами.

В последний раз Серена появлялась на больших соревнованиях в 2022 году — на Открытом чемпионате США, где потерпела поражение в третьем круге. Тогда она сказала, что собирается завершить игровую карьеру.

Серена Уильямс прощается с болельщиками на US Open в 2022 году после поражения в третьем круге

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Несколько недель назад в разгар обсуждений возможного появления на турнирах WTA Уильямс стала гостем Today Show. Её в очередной раз спросили, думает ли она о возвращении в тур. Серена и не подтвердила, и не опровергла этот вопрос. «Я просто хорошо провожу время и наслаждаюсь жизнью прямо сейчас. Посмотрим, что будет. Это и ни «да», и ни «нет». Я не знаю, я просто посмотрю, что произойдёт», — сказала она.

Старшая сестра теннисистки — Винус Уильямс — тоже отреагировала на данные слухи в декабре 2025-го весьма неоднозначно. «Могу говорить только за себя. Я даже не могу заставить её выйти на корт, она не тренируется (смеётся). Как по мне, это [возобновление карьеры] крайне маловероятно», – приводила слова Винус пресс-служба WTA.

Бурная жизнь сестёр Уильямс. Винус готовится к свадьбе, а Серену проверяют на допинг
Бурная жизнь сестёр Уильямс. Винус готовится к свадьбе, а Серену проверяют на допинг

Вне спорта младшая Уильямс находится в центре внимания. На Супербоуле-2026 — финальном матче по американскому футболу за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США, прошедшем 8 февраля, — Серена появилась в рекламе препарата, который представляет собой инъекцию для похудения. Она сказала, что благодаря этому «стала лучше двигаться» и «чувствовать себя лучше» (ранее теннисистка признавалась, что действительно похудела более чем на 14 кг). Стоит упомянуть, что одним из инвесторов компании, производящей данный препарат, является муж Уильямс — Алексис Оганян, который также входит в совет директоров.

Реклама вызвала волну критики среди общественности. Кто-то выразил обеспокоенность здоровьем Серены, а у кого-то появились претензии к пропаганде подобных веществ от спортсменки и многократной победительницы турниров «Большого шлема». К тому же возникли вопросы: разрешено ли вещество, которое рекламирует Уильямс, находясь в программе антидопингового контроля?

Американский журналист Бен Ротенберг на своей странице в социальной сети отметил, что на данный момент в списке запрещённых веществ инъекции для похудения нет. «Инъекция не была запрещёна ВАДА и не была включена в список запрещённых веществ на 2026 год, который был доработан пару месяцев назад. Однако препарат был внесён в «программу мониторинга» ВАДА. Это означает, что учёные ВАДА всё ещё наблюдают за его применением и эффектами, и поэтому статус может измениться в будущем», — заверил всех Ротенберг.

Уильямс поддержал датчанин Хольгер Руне, который сейчас активно восстанавливается от травмы ахилла, полученной в октябре 2025 года. В социальных сетях Руне написал: «Избыточный вес сопряжён с рисками для здоровья, как и алкоголь. Обращение за помощью, чтобы преодолеть личные трудности, всегда является правильным шагом. Я думаю, это замечательно, что Серена не притворяется, будто похудение произошло за одну ночь, а открыто рассказывает о том, что она сделала, чтобы достичь своих личных целей в отношении своего тела. Здесь нет единственно правильного или неправильного пути, есть только тот путь, который подходит именно вам, и мы не должны стыдить за это».

«Не могу ей не сочувствовать». Серена наконец-то поняла, через какой ужас прошла Шарапова
«Не могу ей не сочувствовать». Серена наконец-то поняла, через какой ужас прошла Шарапова

Серена так пока и не прокомментировала возвращение в антидопинговую программу ITIA. Этот шаг и домыслы в теннисном мире, безусловно, не гарантируют того, что она возобновит карьеру. Но официально ей вскоре открывают дверь на многие турниры, если она, конечно, снова захочет побороться за трофеи.

