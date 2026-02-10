41-летняя Звонарёва проиграла в Дохе 19-летней канадке. Но взлетит в рейтинге на 224 места

В понедельник, 9 февраля, начались поединки второго круга на турнире WTA-1000 в Дохе. На этой стадии неожиданно зачехлила ракетку действующая чемпионка Аманда Анисимова, снявшаяся в третьем сете матча с Каролиной Плишковой. А вот Мирра Андреева успешно преодолела барьер второго круга и стала первой россиянкой во 1/8 финала. Во вторник к ней стремились присоединиться Екатерина Александрова, Вера Звонарёва и Анна Калинская. Но обо всём по порядку.

Екатерина Александрова приехала в Доху после Абу-Даби, где она дошла до финала и вновь вернулась в топ-10. На «пятисотнике» россиянка победила в трёх матчах в одиночке и уступила в решающем поединке чешке Саре Бейлек. Но Екатерина завоевала трофей в парном разряде с Майей Джойнт. Наша теннисистка получила отличную игровую практику, проведя четыре сражения в личном турнире и столько же – в тандеме с австралийкой. Однако возникает вопрос: успела ли Александрова восстановиться?

За выход в третий круг Дохи Екатерина Александрова боролась с Еленой Остапенко, которая славится своим неуступчивым и взрывным характером. В предыдущей стадии представительница Латвии в непростой борьбе одолела Анастасию Захарову — 6:7 (6:8), 6:3, 6:4. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 сейчас занимает лишь 24-е место в рейтинге WTA, а ведь в 2018 году она была пятой ракеткой мира.

Счёт личных встреч до начала нового матча в Дохе был на стороне Остапенко — 6-5. Елена оказывалась сильнее Екатерины на турнирах в Кройцлингене-2015, Линце-2019, Сан-Диего-2023, Аделаиде-2024, Линце-2024, Штутгарте-2025. А Александрова одерживала верх в Оломоуце-2015, Сеуле-2018, Истбурне-2019, Мадриде-2022 и Сеуле-2022.

№ Турнир Результат 1 Кройцлинген-2015, 1/4 финала 6:3, 6:3 в пользу Остапенко 2 Оломоуц-2015, первый круг 7:5, 3:2 в пользу Александровой 3 Сеул-2018, второй круг 6:3, 6:2 в пользу Александровой 4 Истбурн-2019, третий круг 6:3, 2:1 в пользу Александровой 5 Линц-2019, 1/2 финала 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Остапенко 6 Мадрид-2022, первый круг 6:2, 4:6, 6:4 в пользу Александровой 7 Сеул-2022, финал 7:6 (7:4), 6:0 в пользу Александровой 8 Сан-Диего-2023, первый круг 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 7:5 в пользу Остапенко 9 Аделаида-2024, 1/2 финала 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Остапенко 10 Линц-2024, финал 6:2, 6:3 в пользу Остапенко 11 Штутгарт-2025, 1/2 финала 6:4, 6:4 в пользу Остапенко

Россиянка не побеждала представительницу Латвии с 2022 года и с того момента потерпела от неё четыре поражения подряд. Наверняка Екатерина перед новым поединком на катарском «тысячнике» вспоминала проигранный финал Линца-2024 и последний проигранный матч в полуфинале Штутгарта-2025.

Елена Остапенко с трофеем Линца-2024 Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук тогда так отреагировал на поражение Александровой в 1/2 финала немецкого «пятисотника». «К сожалению, наша спортсменка уступала в мощи ударов. Остапенко чувствовала уверенность в своих силах, и у неё прошло много хороших ударов. Она умеет хорошо играть на грунте, выигрывала крупные турниры на этом покрытии. Ничего страшного в этом поражении нет, борьба была, но победил сегодня сильнейший», — приводит слова Янчука ТАСС.

Матч россиянки и представительницы Латвии на турнире в Дохе начался с брейка Остапенко, которая воспользовалась ошибками Александровой и повела — 2:1. Тут же Екатерина попыталась вернуть потерянное, но Елена отыграла брейк-пойнт и укрепила преимущество — 3:1. В шестом гейме наша теннисистка наконец нашла ключи к обороне соперницы, заставила её ошибаться и сделала брейк — 3:3. После этого спортсменки взяли по одному своему гейму, а затем Остапенко вновь вышла вперёд, заработав подачу на сет — 5:4. Но легко поставить победную точку в партии у Елены не получилось. Александрова добралась до трёх брейк-пойнтов, однако все свои шансы растеряла, и первый отрезок матча остался за представительницей Латвии — 6:4.

Екатерина Александрова Фото: Christopher Pike/Getty Images

Процент попадания первой подачи у Екатерины составил 60%, а у Елены — 67%. Теннисистка из Латвии наколотила больше виннеров, чем россиянка, однако наша спортсменка допустила меньше невынужденных ошибок: 8/16 у Александровой и 12/18 – у Остапенко. Елена играла в этой партии активнее, но часто сквозили промахи, однако в ключевых моментах была точнее именно она, а не Екатерина.

Вторая партия для Александровой началась неудачно, она сразу отдала сопернице две свои подачи — 0:3. С учётом первого сета Екатерина проиграла к этому моменту уже шесть геймов подряд, получив скрытую «баранку». В итоге россиянке так и не удалось перевернуть ход встречи. Единственное, что смогла сделать наша теннисистка во втором сете, это взять два своих гейма — 4:6, 2:6 за 1 час 19 минут.

Таким образом, Александрова потерпела пятое поражение подряд от Остапенко, начиная с Сеула-2022, зачехлила ракетку в Дохе и не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал катарского «тысячника».

В третий круг также пробивалась самая опытная участница турнира в Дохе — 41-летняя Вера Звонарёва. Впервые она сыграла в основе соревнования ранга «тысячника» в 2000 году в Москве! Сейчас россиянка возвращается в тур и уже выиграла матч в основной сетке впервые с 2023-го, а на турнире WTA-1000 — с 2022-го. Кроме того, Звонарёва стала лишь четвёртой теннисисткой с 1990 года, одержавшей победу в основе «тысячника» в возрасте не менее 40 лет.

Вера Звонарёва Фото: Maksim Konstantinov/ZUMA/ТАСС

13-я ракетка мира Виктория Мбоко, ставшая соперницей Звонарёвой по второму кругу Дохи, является одной из самых юных спортсменок в сетке турнира. В прошлом сезоне канадка завоевала два титула, включая «тысячник» в Монреале, и получила приз WTA «Новичок года». До старта противостояния на катарском турнире 41-летняя Вера и 19-летняя Виктория ни разу не играли друг с другом. В общем, зрителей ждала борьба опыта и юного задора.

Мбоко начала поединок с ошибок, и Звонарёва в первом же гейме заработала брейк-пойнт, однако забрать подачу соперницы россиянке не удалось — 0:1. На своём гейме у Веры тоже начались проблемы. Канадка заставила россиянку побегать, разводя мячи по углам, и счёт быстро стал 0:40. Отыграться наша теннисистка не смогла — 0:2. Но недолго длилось преимущество Виктории. Тут же Вера заработала двойной брейк-пойнт и добилась успеха. А затем, взяв свой гейм, россиянка выравняла ситуацию в сете — 2:2. Расстроенная этой неудачей Мбоко чуть было не отдала и следующую свою подачу. Вера заработала тройной брейк-пойнт, однако канадка встрепенулась и спасла гейм, не дав Звонарёвой оторваться по счёту. Тут же шанс вырваться вперёд получила и Мбоко, но здесь уже россиянка проявила характер — 3:3. После этого каждая из теннисисток имела шансы получить преимущество, однако лишь в 10-м гейме Виктория добилась успеха, реализовав на подаче соперницы первый же брейк-пойнт — 6:4.

Виктория Мбоко Фото: Hannah Peters/Getty Images

Второй сет проходил по схожему сценарию, что и первый, только инициатива в начале была у россиянки. Звонарёва активно начала вторую партию, под ноль забрала подачу соперницы, а следом подтвердила брейк — 2:0. Но Мбоко сразу же рванула отыгрываться и в четвертом гейме навязала сопернице борьбу. Три раза счёт был «ровно», канадка заработала брейк-пойнты и со второй попытки восстановила равновесие — 2:2. После у теннисисток снова были шансы получить преимущество, но до 10-го гейма никому этого не удавалось. На подаче Звонарёвой Мбоко заиграла активнее и приняла на матч – 6:4, 6:4 за 1 час 36 минут. В следующем раунде канадка сразится с первой ракеткой России Миррой Андреевой.

Таким образом, Вере Звонарёвой не удалось выйти в третий круг «тысячника» в Дохе, однако россиянка влетит в топ-400, поднявшись на 224 места в рейтинге. Помимо игры в одиночном разряде, нашу теннисистку сегодня ждёт парный матч. 41-летняя Звонарёва и 37-летняя Лаура Зигемунд поборются за путёвку в 1/4 финала.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».