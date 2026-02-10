Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Турнир WTA-1000 в Дохе-2026: как сыграла Вера Звонарёва, Александрова, кто соперницы, сетка, результаты, расписание, где смотреть

41-летняя Звонарёва проиграла в Дохе 19-летней канадке. Но взлетит в рейтинге на 224 места
Маргарита Сальникова
Вера Звонарёва
Комментарии
Екатерина Александрова пятый раз подряд уступила Остапенко и не защитила очки за прошлогодний полуфинал.

В понедельник, 9 февраля, начались поединки второго круга на турнире WTA-1000 в Дохе. На этой стадии неожиданно зачехлила ракетку действующая чемпионка Аманда Анисимова, снявшаяся в третьем сете матча с Каролиной Плишковой. А вот Мирра Андреева успешно преодолела барьер второго круга и стала первой россиянкой во 1/8 финала. Во вторник к ней стремились присоединиться Екатерина Александрова, Вера Звонарёва и Анна Калинская. Но обо всём по порядку.

Материалы по теме
Мирра первой из россиянок пробилась в третий круг Дохи. Андреева отыграла пять сетболов!
Мирра первой из россиянок пробилась в третий круг Дохи. Андреева отыграла пять сетболов!

Екатерина Александрова приехала в Доху после Абу-Даби, где она дошла до финала и вновь вернулась в топ-10. На «пятисотнике» россиянка победила в трёх матчах в одиночке и уступила в решающем поединке чешке Саре Бейлек. Но Екатерина завоевала трофей в парном разряде с Майей Джойнт. Наша теннисистка получила отличную игровую практику, проведя четыре сражения в личном турнире и столько же – в тандеме с австралийкой. Однако возникает вопрос: успела ли Александрова восстановиться?

За выход в третий круг Дохи Екатерина Александрова боролась с Еленой Остапенко, которая славится своим неуступчивым и взрывным характером. В предыдущей стадии представительница Латвии в непростой борьбе одолела Анастасию Захарову — 6:7 (6:8), 6:3, 6:4. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 сейчас занимает лишь 24-е место в рейтинге WTA, а ведь в 2018 году она была пятой ракеткой мира.

Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 16:25 МСК
Анастасия Захарова
105
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		3 4
6 6 		6 6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Счёт личных встреч до начала нового матча в Дохе был на стороне Остапенко — 6-5. Елена оказывалась сильнее Екатерины на турнирах в Кройцлингене-2015, Линце-2019, Сан-Диего-2023, Аделаиде-2024, Линце-2024, Штутгарте-2025. А Александрова одерживала верх в Оломоуце-2015, Сеуле-2018, Истбурне-2019, Мадриде-2022 и Сеуле-2022.

ТурнирРезультат
1Кройцлинген-2015, 1/4 финала6:3, 6:3 в пользу Остапенко
2Оломоуц-2015, первый круг7:5, 3:2 в пользу Александровой
3Сеул-2018, второй круг6:3, 6:2 в пользу Александровой
4Истбурн-2019, третий круг6:3, 2:1 в пользу Александровой
5Линц-2019, 1/2 финала1:6, 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Остапенко
6Мадрид-2022, первый круг6:2, 4:6, 6:4 в пользу Александровой
7Сеул-2022, финал7:6 (7:4), 6:0 в пользу Александровой
8Сан-Диего-2023, первый круг7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 7:5 в пользу Остапенко
9Аделаида-2024, 1/2 финала6:2, 7:6 (7:3) в пользу Остапенко
10Линц-2024, финал6:2, 6:3 в пользу Остапенко
11Штутгарт-2025, 1/2 финала6:4, 6:4 в пользу Остапенко

Россиянка не побеждала представительницу Латвии с 2022 года и с того момента потерпела от неё четыре поражения подряд. Наверняка Екатерина перед новым поединком на катарском «тысячнике» вспоминала проигранный финал Линца-2024 и последний проигранный матч в полуфинале Штутгарта-2025.

Елена Остапенко с трофеем Линца-2024

Елена Остапенко с трофеем Линца-2024

Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук тогда так отреагировал на поражение Александровой в 1/2 финала немецкого «пятисотника». «К сожалению, наша спортсменка уступала в мощи ударов. Остапенко чувствовала уверенность в своих силах, и у неё прошло много хороших ударов. Она умеет хорошо играть на грунте, выигрывала крупные турниры на этом покрытии. Ничего страшного в этом поражении нет, борьба была, но победил сегодня сильнейший», — приводит слова Янчука ТАСС.

Матч россиянки и представительницы Латвии на турнире в Дохе начался с брейка Остапенко, которая воспользовалась ошибками Александровой и повела — 2:1. Тут же Екатерина попыталась вернуть потерянное, но Елена отыграла брейк-пойнт и укрепила преимущество — 3:1. В шестом гейме наша теннисистка наконец нашла ключи к обороне соперницы, заставила её ошибаться и сделала брейк — 3:3. После этого спортсменки взяли по одному своему гейму, а затем Остапенко вновь вышла вперёд, заработав подачу на сет — 5:4. Но легко поставить победную точку в партии у Елены не получилось. Александрова добралась до трёх брейк-пойнтов, однако все свои шансы растеряла, и первый отрезок матча остался за представительницей Латвии — 6:4.

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Christopher Pike/Getty Images

Процент попадания первой подачи у Екатерины составил 60%, а у Елены — 67%. Теннисистка из Латвии наколотила больше виннеров, чем россиянка, однако наша спортсменка допустила меньше невынужденных ошибок: 8/16 у Александровой и 12/18 – у Остапенко. Елена играла в этой партии активнее, но часто сквозили промахи, однако в ключевых моментах была точнее именно она, а не Екатерина.

Вторая партия для Александровой началась неудачно, она сразу отдала сопернице две свои подачи — 0:3. С учётом первого сета Екатерина проиграла к этому моменту уже шесть геймов подряд, получив скрытую «баранку». В итоге россиянке так и не удалось перевернуть ход встречи. Единственное, что смогла сделать наша теннисистка во втором сете, это взять два своих гейма — 4:6, 2:6 за 1 час 19 минут.

Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 15:05 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Таким образом, Александрова потерпела пятое поражение подряд от Остапенко, начиная с Сеула-2022, зачехлила ракетку в Дохе и не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал катарского «тысячника».

В третий круг также пробивалась самая опытная участница турнира в Дохе — 41-летняя Вера Звонарёва. Впервые она сыграла в основе соревнования ранга «тысячника» в 2000 году в Москве! Сейчас россиянка возвращается в тур и уже выиграла матч в основной сетке впервые с 2023-го, а на турнире WTA-1000 — с 2022-го. Кроме того, Звонарёва стала лишь четвёртой теннисисткой с 1990 года, одержавшей победу в основе «тысячника» в возрасте не менее 40 лет.

Вера Звонарёва

Вера Звонарёва

Фото: Maksim Konstantinov/ZUMA/ТАСС

13-я ракетка мира Виктория Мбоко, ставшая соперницей Звонарёвой по второму кругу Дохи, является одной из самых юных спортсменок в сетке турнира. В прошлом сезоне канадка завоевала два титула, включая «тысячник» в Монреале, и получила приз WTA «Новичок года». До старта противостояния на катарском турнире 41-летняя Вера и 19-летняя Виктория ни разу не играли друг с другом. В общем, зрителей ждала борьба опыта и юного задора.

Мбоко начала поединок с ошибок, и Звонарёва в первом же гейме заработала брейк-пойнт, однако забрать подачу соперницы россиянке не удалось — 0:1. На своём гейме у Веры тоже начались проблемы. Канадка заставила россиянку побегать, разводя мячи по углам, и счёт быстро стал 0:40. Отыграться наша теннисистка не смогла — 0:2. Но недолго длилось преимущество Виктории. Тут же Вера заработала двойной брейк-пойнт и добилась успеха. А затем, взяв свой гейм, россиянка выравняла ситуацию в сете — 2:2. Расстроенная этой неудачей Мбоко чуть было не отдала и следующую свою подачу. Вера заработала тройной брейк-пойнт, однако канадка встрепенулась и спасла гейм, не дав Звонарёвой оторваться по счёту. Тут же шанс вырваться вперёд получила и Мбоко, но здесь уже россиянка проявила характер — 3:3. После этого каждая из теннисисток имела шансы получить преимущество, однако лишь в 10-м гейме Виктория добилась успеха, реализовав на подаче соперницы первый же брейк-пойнт — 6:4.

Виктория Мбоко

Виктория Мбоко

Фото: Hannah Peters/Getty Images

Второй сет проходил по схожему сценарию, что и первый, только инициатива в начале была у россиянки. Звонарёва активно начала вторую партию, под ноль забрала подачу соперницы, а следом подтвердила брейк — 2:0. Но Мбоко сразу же рванула отыгрываться и в четвертом гейме навязала сопернице борьбу. Три раза счёт был «ровно», канадка заработала брейк-пойнты и со второй попытки восстановила равновесие — 2:2. После у теннисисток снова были шансы получить преимущество, но до 10-го гейма никому этого не удавалось. На подаче Звонарёвой Мбоко заиграла активнее и приняла на матч – 6:4, 6:4 за 1 час 36 минут. В следующем раунде канадка сразится с первой ракеткой России Миррой Андреевой.

Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 15:15 МСК
Вера Звонарёва
580
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Виктория Мбоко
13
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Таким образом, Вере Звонарёвой не удалось выйти в третий круг «тысячника» в Дохе, однако россиянка влетит в топ-400, поднявшись на 224 места в рейтинге. Помимо игры в одиночном разряде, нашу теннисистку сегодня ждёт парный матч. 41-летняя Звонарёва и 37-летняя Лаура Зигемунд поборются за путёвку в 1/4 финала.

WTA-1000. Доха. Турнирная сетка

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android