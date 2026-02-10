Калинская в Дохе вышла на топовую украинку. А Рыбакина выиграла 1-й матч после титула AO

Во вторник, 10 февраля, на турнире WTA-1000 в Дохе завершились матчи второго круга. На корте появилась двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Елена Рыбакина, посеянная под вторым номером. Её соперницей была китаянка Ван Синьюй, занимающая 33-е место в мировой классификации. Рыбакина в первом круге, имея bye, отдыхала, а Ван Синьюй прошла Эмилиану Аранго (6:1, 7:5).

Рыбакина с учётом недавнего титула на Australian Open подходила к матчу на серии из семи побед. Елена наверняка намеревалась выиграть и сегодня, однако ситуация осложнялась тем, что по дороге домой из Австралии она простудилась. «Но сейчас это хороший импульс для того, чтобы продолжать в том же духе», — говорила она перед турниром.

Ранее Рыбакина дважды обыгрывала Ван Синьюй и не потеряла в тех встречах ни сета. В минувшем сезоне казахстанская теннисистка уверенно победила на грунте Страсбурга — 6:1, 6:3. В этот раз она тоже оказалась сильнее. В первом сете Елена доказала превосходство в классе. У Ван, допустившей 15 невынужденных ошибок за партию, не было шансов. Какое-то время китаянка держалась вровень, отыграв брейк-пойнт, но после 2:2 отдала четыре гейма подряд. Оставшиеся брейк-пойнты Рыбакина реализовывала с первой же попытки. В шестом гейме Елене помог трос — соперница не успела к отскочившему мячу. А в восьмом гейме Ван на сетболе грубо ошиблась по длине, и казахстанская теннисистка взяла сет — 6:2 всего за 30 минут. В своих геймах Рыбакина не подпускала китаянку к брейк-пойнтам, хотя эйс был всего один.

Совсем уж беспроблемным для Рыбакиной матч не получился. Во второй партии Ван оказала ей более активное сопротивление. Елена неудачно отподавала в пятом гейме, и китаянка вырвалась вперёд с брейком — 3:2. Казахстанская теннисистка во что бы то ни стало стремилась вернуть брейк, но в затяжном шестом гейме упустила все четыре брейк-пойнта. В следующем гейме Рыбакина оказалась перед необходимостью отыгрывать скрытый сетбол, и это была нижняя для неё точка в этой встрече. Елена решила эту задачу, в восьмом гейме ответила своим брейком, а потом забрала ещё два гейма подряд, использовав первый же матчбол на приёме, — 6:2, 6:4 за 1 час 21 минуту.

С учётом титула на Australian Open Рыбакина выиграла уже восьмой матч подряд. В третьем круге она сразится с олимпийской чемпионкой 2024 года Чжэн Циньвэнь, выбившей Алисию Паркс — 7:6 (7:4), 3:6, 6:2.

Последней по расписанию играла 28-я ракетка мира Анна Калинская, противостоявшая Эмме Наварро (12), занимающей 18-й строчку в рейтинге WTA. Обе теннисистки не потеряли ни партии в первом круге: Калинская разгромила Джессику Бузас Манейро (6:2, 6:1), а Наварро прошла Татьяну Марию (7:5, 6:1).

Калинская вышла на матч с тейпом на правой голени, однако это не мешало ей вести игру первым номером. Россиянка не всегда действовала безошибочно, из-за чего ей какое-то время не удавалось добиться преимущества. Но в пятом гейме всё сложилось как надо: Наварро начала с 40:0, однако потом сдалась под натиском Анны, сделавшей первый в матче брейк.

Несмотря на это, американка нашла в себе силы на обратный брейк — 3:3. В следующих геймах теннисистки продолжили идти вровень, упустив по два брейк-пойнта. А ключевым в партии стал 11-й гейм, в котором Калинская вышла на брейк-пойнт, реализовала его и вышла подавать на сет. Анна не сплоховала и дожала соперницу — 7:5 за 57 минут.

Вторую партию Калинская начала с брейка, но потом её накрыл затяжной спад, из которого она не выбралась. Россиянка сбавила в активности, да ещё и процент попадания первой подачи упал с 70% до 48%. Наварро же действовала почти безупречно — всего две невынужденных ошибки. Эмма взяла четыре гейма подряд и повела 4:1. А в восьмом гейме американка в третий раз за партию взяла чужую подачу — 6:2 за 34 минуты.

В третьем сете решающим стал третий гейм, когда Калинской удался брейк под ноль. На втором розыгрыше россиянка, вновь нащупавшая до этого атакующую игру, выдержала долгий обмен, а Наварро, проиграв его, надломилась. В следующем розыгрыше Анна роскошно зашвырнула свечу за спину сопернице, а на брейк-пойнте дождалась от неё ошибки. Два своих гейма потом Калинская брала под ноль, в седьмом гейме сделала второй брейк, после чего с третьего матчбола подала на матч — 7:5, 2:6, 6:2 за 2 часа 7 минут.

В третьем круге Калинская, одержавшая 24-ю победу над топ-20, встретится с девятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной (7), которая на недавнем AO, напомним, дошла до полуфинала. Во втором круге Дохи Свитолина победила соотечественницу Даяну Ястремскую (6:1, 6:4).

Не обошлось и без сенсаций. Двукратная чемпионка ТБШ Кори Гауфф (4), занимающая пятое место в мировой классификации, ничего не смогла поделать с 57-й ракеткой мира из Италии Элизабеттой Коччаретто, попавшей в сетку как лаки-лузер, — 4:6, 2:6. Коччаретто вообще здорово начала сезон: в январе она в статусе квалифаера стала чемпионкой турнира в Хобарте. А теперь вот впервые пробилась в третий круг «тысячника». Элизабетта в третий раз в карьере обыграла представительницу первой десятки. Гауфф же впервые проиграла Коччаретто — до этого были три победы в трёх матчах.

После встречи Гауфф подробно прокомментировала сенсационное поражение. «Я просто чувствую, что в последних нескольких матчах не показала свой лучший уровень. Я просто хочу снова найти его. Просто чувствую, что некоторые вещи, над которыми я работала на тренировках, не отражаются в матчах, и это очень расстраивает. Я хорошо тренируюсь, но не могу хорошо играть в матчах. Мне просто нужно найти способ, как это можно исправить.

Я пыталась играть более агрессивно — и делала больше невынужденных ошибок. Когда я пыталась играть более пассивно и с большей выдержкой, она рано принимала мяч и мощно его отбивала. Думаю, мне нужно понять, как играть против таких игроков, как она, которые бьют очень плоско и рано принимают мяч. Последние два матча показали, что я испытываю с этим трудности. Над этим мне нужно поработать на тренировках.

Кори Гауфф Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Сегодня у меня было всего три двойных ошибки, и это хорошо, как и в поединках, которые я играла в Австралии. Думаю, там тоже было не так много двойных ошибок. Это единственный положительный момент. Теперь мне нужно понять, что я делаю не так, почему проигрываю. Я знаю, что физически могу это сделать. И я могу это сделать, когда давление не слишком сильное. Мне нужно понять, как это сделать, когда давление сильнее», — сказала она.

А вот вторая ракетка мира Ига Швёнтек (1) чуть более чем за час расправилась с Джаниче Чен, повесив «баранку», — тут без неожиданностей. В 1/8 финала шестикратная чемпионка ТБШ сыграет с Дарьей Касаткиной из Австралии.

В третьем круге Дохи выступят две россиянки: Мирра Андреева встретится с Викторией Мбоко, а Анна Калинская, как уже было сказано, — с Элиной Свитолиной. «Тысячник» в столице Катара завершится 14 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».