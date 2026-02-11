Медведев отмечает юбилей в кругу семьи. Рядом с ним любящая жена и две прекрасные дочки

Свой 30-й день рождения Даниил встречает как состоявшийся топ-теннисист, у которого всё отлично в личной жизни.

11 февраля первая ракетка России Даниил Медведев отмечает свой 30-й день рождения.

Медведев определённо хотел бы встретить праздник в качестве претендента на титул «пятисотника» в Роттердаме, но поражение в нервном матче первого круга с французом Уго Умбером лишило его такой возможности.

Спортивные результаты важны для Даниила, но чемпион US Open — 2021 также всё больше ценит семейную жизнь. Если искать какой-то позитив в раннем вылете с Роттердама, то это именно возможность провести время с женой Дарьей, а также с маленькими дочерьми Алисой и Викторией.

Даниил Медведев знал Дарью Чернышкову ещё с детства, когда будущие супруги занимались теннисом, пересекались на сборах и различных молодёжных турнирах. Дарья достигала 70-го места в юношеском рейтинге ITF, но в 18 лет была вынуждена завершить карьеру из-за травм.

Даниил Медведев с женой Дарьей в 2019 году Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Изначально отношения Медведева и Чернышковой носили дружеский характер. Дарья впервые увидела Даниила на турнире в Анталье, когда ей было 12 лет. Стиль игры Медведева был таким же, как сейчас – максимально изматывающим, а темперамент тоже проявлялся на корте ещё тогда. Взаимная симпатия между ними возникла моментально.

«Моя мама спрашивает: «Что происходит?» А папа Вероники Кудерметовой начинает смеяться: «Медведев играет. Вы его не знаете?» Мы пошли смотреть. Это был матч на три с половиной часа. Что-то с чем-то. Свечки, розыгрыши по 50 ударов. Даня с самого детства привык бороться до последнего, готов был что угодно делать — криво, косо… Только бы выиграть. И в этом смысле он совсем не изменился.

Я ведь знала с детства и Александра Зверева, и Андрея Рублёва, и девочек многих. Все ко мне подходили и спрашивали: «Ты что, теперь с Даней?» И у него спрашивали, подкалывали. Помню, моя первая тренер пошутила: «Ну, раз сама не заиграла, то хотя бы так. Спокойнее будет», — рассказывала Дарья журналу Tatler.

Очень быстро между Медведевым и Чернышковой закрутился роман. Это случилось, когда мама Дарьи отправила её за платьем в Ниццу. Даниил тогда тренировался в Антибе и жил с родителями. Узнав, что Дарья находится рядом, он предложил ей вместе отметить его день рождения. Так они и начали встречаться, а Чернышкова стала поддерживать Медведева на различных турнирах.

«Первым турниром, на который она поехала со мной, был Уимблдон, где я обыграл Стэна Вавринку. Игорь Куницын подходит и говорит: «Что там с тобой за девушка?» Просто поинтересовался. Я ему объяснил, что она раньше в теннис играла, а он говорит: «Ну тогда супер! Иначе бы за день до матча она сказала: «Поехали в молл». И ты как бы «нет» не скажешь, потому что сразу обидится. Она понимает, что так делать нельзя, как и многие другие вещи. Конечно, из-за этого намного легче строить отношения», — признавался Медведев в интервью Eurosport.

Теннисная карьера у Дарьи не сложилась, поэтому она отдала приоритет учёбе. У неё есть дипломы бакалавра журналистики и магистра истории искусств МГУ. Девушка работала в РБК и в художественной галерее, прежде чем в 2018 году приняла решение выйти замуж за Даниила. Это случилось перед серией крупных турниров в США. Дарье тогда предложили на три месяца отправиться по работе в Китай.

«Я пришла к Даниилу с вопросом: «Что мы делаем?» Возможно, именно это подтолкнуло его к решительным действиям, и он сделал мне предложение», — рассказывала Чернышкова.

Даниил Медведев и Дарья Чернышкова поженились в 2018 году Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Медведев не раз констатировал, что жена стала его главной опорой и поддержкой. Именно после свадьбы Даниил стремительно ворвался в теннисную элиту – стал брать крупные титулы на «Мастерсах», постоянно участвовал в Итоговом чемпионате ATP и доходил до поздних стадий на турнирах «Большого шлема», один из которых наконец-то выиграл на US Open – 2021, лишив Новака Джоковича исторической возможности взять все мэйджоры за год.

«До того, как сделал предложение, я стоял на 65-м месте в рейтинге, а потом за 10 месяцев выиграл два крупных турнира и вошёл в топ-10. Мы сильно перестроили нашу жизнь, работаем друг на друга: я зарабатываю, а Даша помогает мне зарабатывать больше», — говорил Медведев в интервью Vogue.

Дарья действительно не просто поддерживает Медведева с трибун и занимается воспитанием детей, но и развивает бизнес-проекты. Она запустила производство энергетических батончиков без финиковой массы, а главным лицом бренда стал Медведев.

В октябре 2022 года Даниил и Дарья впервые стали родителями, когда на свет появилась девочка Алиса. Крёстным ребёнка стал Андрей Рублёв, а в качестве гостя на церемонии был ещё один российский топ-теннисист и друг детства Карен Хачанов. Медведев часто брал старшую дочь на турниры, милые видео с ней моментально становились вирусными. Очень скоро в компании Алисы регулярно будет появляться её младшая сестра Виктория, родившаяся в январе 2025 года.

Даниил Медведев с дочерью Алисой на Итоговом-2023 в Турине Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Неприятно это признавать, но с высокой степенью вероятности Медведев миновал свой прайм-тайм. Карьера Даниила в любом случае будет считаться выдающейся из-за статуса бывшей первой ракетки мира и чемпиона ТБШ в период, когда представители «Большой тройки» Рафаэль Надаль и Новак Джокович ещё продолжали выступать на элитном уровне. Именно Рафа и Новак четырежды останавливали Медведева в финалах мэйджоров, помешав ему пополнить коллекцию престижных трофеев. Ещё раз это сделал Янник Синнер, который сейчас доминирует в мужском теннисе вместе с Карлосом Алькарасом.

Медведев сам понимает, что вряд ли сможет конкурировать с Синнером и Алькарасом за «Шлемы», однако оставаться одним из лучших теннисистов планеты ему вполне по силам. Сейчас Даниил является 11-й ракеткой мира, а возвращение в топ-10 и на Итоговый является более чем выполнимой задачей. Сезон-2025 сложился для россиянина неудачно, но на следующих трёх «Шлемах» ему не нужно ничего защищать из-за предыдущих вылетов в первом круге.

В прошлом году Медведев впервые с 2018-го не отобрался на Итоговый, что продлило его отпуск. Даниил подольше отдохнул с Дарьей и детьми на Мальдивах, отмечая важность этого момента для эмоциональной перезагрузки.

Даниил Медведев отдыхает с женой и детьми на Мальдивах Фото: Из личного архива Даниила Медведева

С новой командой во главе с тренером Томасом Юханссоном Медведев заметно прибавил и за несколько месяцев успел взять титулы на турнирах категории ATP-250 в Алма-Ате и Брисбене, хотя до этого засуха без трофеев длилась почти два с половиной года.

Поражение от Лёнера Тьена в четвёртом круге Australian Open и ранний вылет в Роттердаме несколько разочаровывают, однако прогресс достигается планомерно. Даниил движется в правильном направлении и рано или поздно должен вернуться в десятку или даже пятёрку лучших теннисистов планеты. Поддержка со стороны семьи ему в этом поможет.