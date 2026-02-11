Мирра упустила матчбол и проиграла канадке в Дохе. Теперь её ждёт защита титула в Дубае

В среду, 11 февраля, на турнире WTA-1000 в Дохе проходили битвы за выход в четвертьфинал, а на соревновании ATP-500 в Роттердаме заканчивались матчи первого круга. В этот день свои поединки провели россияне Карен Хачанов, Мирра Андреева и Анна Калинская. Но обо всём по порядку.

Карен Хачанов начал нидерландский «пятисотник» с игры в парном разряде с Хубертом Хуркачем, однако во вторник, 10 февраля, теннисисты завершили борьбу. В среду состоялся матч Карена в одиночном разряде, где ему противостоял местный теннисист Йеспер де Йонг. Нидерландец за карьеру не завоевал ни одного титула на уровне тура и сейчас находится на 86-м месте в рейтинге ATP, его лучшее достижение — 71-я строчка. До начала сражения в Роттердаме Хачанов и де Йонг ни разу не встречались.

На радость местной публике лучше стартовые геймы провёл нидерландец. Сразу же он повёл с брейком — 3:0. Как ни старался Хачанов вернуть потерянное, но де Йонг не подпустил Карена даже до брейк-пойнта. Йеспер довёл сет до победы с минимальным преимуществом — 6:3.

Во втором сете до самого конца шла равная борьба. Теннисисты никак не могли добиться перевеса, но в концовке сета, в 10-м гейме, нидерландец дрогнул. Было заметно, что у него уже просто не осталось сил. Карен воспользовался ошибками соперника, сделал наконец брейк, а вместе с ним и взял второй сет — 6:4.

В самом начале решающей партии нидерландец, поддерживаемый трибунами, бросился в атаку и добился брейк-пойнтов. Ещё несколько минут назад он выглядел обессиленным, а тут воспрял духом и сумел взять подачу Хачанова. Россиянину, как и в первом сете, пришлось броситься в погоню — 0:1. В четвёртом гейме Карену представились первые шанса сравнять счёт, но Йеспер выстоял — 1:3, а вот в следующий раз россиянин добился своего — 3:3. Тут же нашему спортсмену пришлось нелегко на своей подаче. Де Йонг добрался до трёх брейк-пойнтов, но в итоге не реализовал их. Какое-то время теннисисты уверенно держали свои подачи, но в двенадцатом гейме Хачанов заработал матчболы на приёме и свой шанс не упустил. Волевая победа — 3:6, 6:4, 7:5. Теперь россиянин поборется с испанцем Хауме Мунаром за выход в четвертьфинал «пятисотника».

В сетке турнира WTA-1000 в Дохе изначально было восемь наших теннисисток, однако до 1/8 финала добрались всего две россиянки — Мирра Андреева и Анна Калинская. Андреева пропустила первый раунд на правах высокосеяной спортсменки и начала соревнование со второго круга, где поборолась с Магдой Линетт. Этот матч продлился 1 час 44 минуты и завершился со счётом 7:6 (7:0), 6:1 в пользу россиянки.

В интервью на корте после победы над Линетт Андреева поделилась мнением о своей сопернице и её игре. «Каждый раз, когда я сражаюсь с Магдой, это всегда непросто. Она потрясающе борется и действительно бьётся за каждое очко. Она возвращает много мячей обратно. Когда я увидела, что мне предстоит играть с ней, я немного нервничала, потому что она потрясающая теннисистка, отличная соперница и очень опытная. Спасибо всем, кто остался так поздно и смотрел наш матч. Это действительно много значит. Неприятно играть на пустом стадионе, поэтому спасибо вам большое за поддержку», — сказала теннисистка.

В поединке за выход в четвертьфинал Дохи в качестве соперницы Мирре досталась Виктория Мбоко. Во втором круге канадка выбила из сетки Веру Звонарёву и не дала болельщикам возможность увидеть российское дерби. После выигранного у 41-летней Звонарёвой сражения Мбоко рассыпалась в комплиментах в адрес опытной соперницы. «Я просто хотела относиться к этому матчу как к любому другому. Не хотела акцентировать внимание на её возрасте, потому что не чувствовала, что играю с 41-летней спортсменкой. Я думаю, она показала действительно отличный теннис, и мы определённо увидим её ещё много раз. Её рейтинг совершенно не отражает того, как она играет. Я знаю Веру, она ветеран. Она играет в действительно отличный теннис, я рада, что смогла справиться в конце концов и пройти в следующий раунд», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Мирра и Виктория очень хорошо знакомы друг с другом, они почти ровесницы и на юниорском уровне много играли между собой. Незадолго до Australian Open — 2026 теннисистки встретились в финале Аделаиды, где поборолись за трофей. В том противостоянии Андреева уверенно обыграла Мбоко и завоевала первый в карьере титул на «пятисотнике» — 6:3, 6:1. Это, кстати, была их единственная битва на профессиональном уровне до начала нового матча в Дохе.

Перед стартом сражения с Миррой на катарском «тысячнике» Виктория поделилась ожиданиями от поединка. «Честно говоря, для меня это [исход финала в Аделаиде] не так уж важно, потому что независимо от того, как давно я играла с ней, это был другой корт. Мы находимся в другой стране. Все чувствуют себя по-разному каждый день, поэтому я просто хочу подойти к этому как к новому матчу и не обращать слишком много внимания на результат последней встречи, будь то победа или поражение. Она отличная соперница. У неё особенная игра, и она заставит меня выложиться по максимуму, но я просто хочу отдохнуть сегодня вечером и посмотреть, что будет завтра», — цитирует канадку пресс-служба WTA.

Виктория Мбоко и Мирра Андреева с наградами в Аделаиде Фото: Mark Brake/Getty Images

Неудачно начала матч Мирра и отпустила соперницу с брейком — 0:3. Бросилась россиянка догонять и в пятом гейме вернула свою подачу, а потом хорошо сыграла на своей — 3:3. Были шансы у Андреевой добиться успеха и в седьмом гейме, но Мбоко проявила характер и спаслась. А затем у нашей теннисистки случился провал, и практически без борьбы она отдала подачу — 3:5. Виктории не составило труда довести партию до победы — 6:3.

В этом сете у Андреевой не шла первая подача, процент попадания составил всего 52%, а у Мбоко — 73%. Канадка в этом отрезке матча играла активнее, но и промахи допускала чаще. Статистика виннерсов/невынужденных ошибок у Мирры — 5/9, в то время как у Виктории — 15/12. Кроме того, Мбоко сделала пять эйсов и допустила две двойные ошибки, а показатели Андреевой по этим параметрам — 1/1.

Мирра Андреева Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Нервным получилось начало второго сета. Канадка вцепилась в подачу россиянки и добилась четырёх брейк-пойнтов. Но не тут-то было, ведь Мирра не дрогнула и все атаки отбила. Следом начался парад брейков. После счета 3:2 в пользу Андреевой теннисистки всё же взяли по одной своей подаче, а затем наша спортсменка снова получила преимущество — 5:3, и подала на сет — 6:3.

В этой партии сразу было видно, что первая подача Мирры заработала — 72%. У теннисисток во втором отрезке матча было одинаковое количество ударов навылет — 8, но россиянка допустила чуть больше невынужденных ошибок, чем канадка, — 13 против 11. Зато Андреева была точнее в ключевые моменты и реализовала три из трёх брейк-пойнтов.

В начале решающего сета спортсменки чётко сыграли на своих подачах, но затем всё же обменялись брейками — 2:2. До счёта 4:4 никто не мог вырваться в лидеры, а в девятом гейме Андреева добилась брейк-пойнта, на котором Мбоко допустила двойную ошибку – 5:4. Но Виктория отыграла матчбол и не дала сопернице подать на победу – 5:5. Следом теннисистки довели матч до тай-брейка, где сильнее оказалась Виктория – 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). Корт россиянка покидала в слезах. Теперь она отправится в Дубай, где ей предстоит защищать 1000 очков за титул.

Мирра покидает корт в слезах Фото: кадр из трансляции

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля, а соревнования в Роттердаме – с 9 по 15 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».