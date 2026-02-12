Калинская впервые победила украинку Свитолину! Россиянка — в четвертьфинале Дохи

В среду, 11 февраля, на «тысячнике» в Дохе состоялись встречи третьего круга (1/8 финала). Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Елена Рыбакина, посеянная под вторым номером, вышла на корт с олимпийской чемпионкой 2024 года Чжэн Циньвэнь, занимающей 26-е место в рейтинге WTA.

Рыбакина подходила к встрече на серии из восьми побед. После титула на Australian Open Елена в первом круге Дохи обыграла Ван Синьюй (6:2, 6:4). Что касается Чжэн, то она проводила первый турнир после полугодичного простоя, обусловленного травмой. В первых матчах в Дохе китайская теннисистка одержала две трёхсетовые победы — над Софьей Кенин и Алисией Паркс.

Чжэн Циньвэнь Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Ранее Рыбакина и Чжэн трижды пересекались на корте, и дважды победу праздновала казахстанская теннисистка. В этот раз Елене пришлось приложить изрядные усилия, чтобы победить. Обе теннисистки славятся подачей, но Рыбакина в первом сете явно была не в своей тарелке. Она уже первый гейм взяла с большим трудом, после того как отыграла брейк-пойнт. У Чжэн таких проблем не было, разве что процент попадания первым мячом был слабоват (в районе 50%). Китаянка не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта, а на первом мяче вообще выиграла все 13 очков из 13. Елена же довольно пассивно действовала (всего пять активно выигранных очков против 16 у Чжэн) и отдала партию из-за того, что в пятом гейме не смогла удержать подачу. В девятом гейме китайская теннисистка упустила сетбол на приёме, однако в 10-м закрыла сет — 6:4 за 42 минуты.

Во второй партии Рыбакиной удалось прибавить. На статистике это не особо отразилось, только вот все ключевые мячи остались за Еленой — борьба в каждом гейме велась не на шутку. На подаче казахстанской теннисистки брейк-пойнтов не было, а сама она сделала два брейка — в четвёртом гейме и в восьмом, последнем. Рыбакина выиграла сет со второго сетбола — 6:2 за 47 минут.

В начале третьей партии Чжэн немного подсела физически, что неудивительно, ведь в предыдущих двух матчах она провела на корте почти пять часов. Рыбакина очень быстро повела 3:0 с брейком, и казалось, что её уже ничто не остановит. Тем не менее всё оказалось не так просто: Елена вроде бы спокойно забирала свои геймы, в восьмом гейме упустила матчбол на приёме, после чего — и вот это неожиданность — не подала на матч. В 10-м гейме китаянка сравняла счёт — 5:5.

Такое развитие событий не надломило Рыбакину, а наоборот, добавило ей хорошей спортивной злости. Елена отподавала в 11-м гейме, а в 12-м закончила матч, хотя Чжэн начала с 40-0. Китаянка, почуяв близость тай-брейка, занервничала, на «ровно» допустила двойную ошибку, а на матчболе Рыбакина загоняла её и победила — 4:6, 6:2, 7:5 за 2 часа 29 минут.

Теперь победная серия Рыбакиной составляет уже девять матчей. Кроме того, она в 13-й раз подряд обыграла теннисистку, не входящую в топ-20. В четвертьфинале Елена сыграет с Викторией Мбоко, которая в драматичном матче выбила Мирру Андрееву — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Завершал программу дня матч 28-й ракетки мира Анны Калинской и девятого номера рейтинга WTA Элины Свитолиной (7). Калинская во втором круге справилась с Эммой Наварро (7:5, 2:6, 6:2), а украинка Свитолина одолела соотечественницу Даяну Ястремскую (6:1, 6:4).

Калинской сложно играть со Свитолиной. В предыдущих трёх матчах с украинкой россиянка не то что не одержала ни одной победы, но даже не взяла ни одного сета. Сегодня Анна наконец-то смогла переломить этот тренд! С самого начала матча Свитолина пыталась давить темпом, но Калинская не терялась и находила достойные ответы. К пятому гейму россиянка сама стала чаще ходить в атаку и за счёт этого добилась брейка — 3:2. Добыв этот перевес, Анна не утратила концентрации и заслуженно выиграла сет. Элина так и не подобралась к брейк-пойнтам. В 10-м гейме Калинская реализовала тройной сетбол — 6:4 за 42 минуты.

В начале второй партии теннисистки обменялись брейками, выдав серию ошибок. После этого матч вернулся в традиционное русло. В середине сета вновь пошли брейк-пойнты, и если Свитолина своим шансом не воспользовалась, то Калинская смогла вырваться вперёд. Брейк-пойнт она заработала приёмом навылет, а в следующем розыгрыше украинка пробила в аут по длине; и россиянка, сделав второй брейк, повела 4:3.

Этот брейк, в отличие от первого, Анна подтвердила. А в девятом гейме реализовала первый же матчбол на приёме — 6:4, 6:3 за 1 час 19 минут. Чистая победа!

Калинская впервые в карьере обыграла Свитолину и в четвёртый раз вышла в четвертьфинал «тысячника». Лучший её результат на этом уровне — финал Дубая-2024. Анна в 14-й раз победила представительницу топ-10 мирового рейтинга. В четвертьфинале она сыграет с Каролиной Муховой, которая прошла Каролину Плишкову — 5:2 (отказ).

Чуть ранее в этот день в матче шестикратной чемпионки ТБШ второй ракетки мира Иги Швёнтек (1) и Дарьи Касаткиной могла состояться сенсация, но её не случилось. Экс-россиянка выиграла первый сет, но разгромно проиграла следующие две партии, и в четвертьфинал проследовала полька — 5:7, 6:1, 6:1 за 2 часа 17 минут. Там она сыграет с бывшей третьей ракеткой мира Марией Саккари.

Четвертьфиналы в Дохе состоятся 12 февраля, полуфиналы — 13 февраля, финал — 14 февраля.

На турнире ATP-500 в Роттердаме состоялся любопытный матч первого круга, в котором 10-я ракетка мира Александр Бублик, посеянный под третьим номером, встретился с Хубертом Хуркачем, замыкающим топ-70. Столь низкое место не отражает настоящий уровень поляка, который долго залечивал травму колена и вследствие простоя опустился в рейтинге. И Бублик по ходу матча изъявлял недовольство жеребьёвкой: «В сетке около 20 человек, которые не умеют играть в теннис. А он попался мне. Почему мне?»

В первом сете тай-брейк выиграл Хуркач, а во втором Бублик ответил ему тем же. Незадолго до этого поляк не подал на матч, допустив три двойные ошибки. «Эйс, эйс, двойная, обод, обод, эйс, эйс. Это у меня нет ритма? Да я Джокович по сравнению с ним», — говорил Александр.

В решающей партии Бублик всё же дожал соперника. В 11-м гейме Александр сделал брейк, а потом ушёл с двойного брейк-пойнта и подал на матч — 6:7 (2:7), 7:6 (7:1), 7:5 за 2 часа 25 минут. У казахстанского теннисиста оказалось 13 эйсов и четыре двойные ошибки, а у Хуркача эти показатели составили 25 и девять соответственно.

«Это всего лишь один матч. Я никогда не проходил здесь второй круг. Думал, если проиграю этот матч, это будет последний мой приезд в Роттердам.

Рад, что прошёл дальше. Это была сложная встреча, решающая. Честно говоря, очень плохой уровень. Думаю, мы сегодня играли довольно плохо. Но, наверное, мне повезло, что я допустил всего пару ошибок в нужный момент. Он подавал на матч, отдал мне гейм. Я мало что сделал. Так что для меня всё дело в том, кому сегодня больше повезло», — сказал победитель в интервью на корте после матча.

В 1/8 финала Бублик сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.