«В сетке 22 идиота, а мне достался он». Мучения Бублика в Роттердаме вошли в копилку мемов

Александр зарекался больше никогда не приезжать в Нидерланды, если уступит Хуберту Хуркачу.

10-я ракетка мира Александр Бублик победил Хуберта Хуркача на старте «пятисотника» в Роттердаме – 6:7, 7:6, 7:5. Во втором сете Хуберт не подал на матч, сделав три двойные ошибки.

Бублик прервал серию из шести поражений от Хуркача – последнюю победу над поляком казахстанский теннисист одержал на турнире в Дубае в 2020-м. Теперь Александр уступает Хуберту со счётом 2-6.

Бублику пришлось изрядно настрадаться в матче с Хуркачем, о чём свидетельствует хотя бы необходимость отыгрывать отставание в один сет и подачу соперника на матч. Александр в свойственном себе стиле нервничал на корте.

«В сетке полно идиотов – 22 человека, а мне достался именно он. Почему мне?» — возмущался Бублик.

Александр Бублик Фото: Marcel ter Bals/Getty Images

Хуркач сейчас является 70-й ракеткой мира, поскольку пропустил много времени из-за травм. Хотя ранее он входил в топ-10 и добирался до шестого места в рейтинге ATP. В каком-то смысле с Бубликом можно согласиться – такой соперник в первом круге действительно крайне нежелателен. Дальше у Александра оппонент будет номинально попроще – 82-я ракетка мира немец Ян-Леннард Штруфф, хотя баланс встреч с ним у казахстанца тоже отрицательный — 1-4.

При этом Бублик не стеснялся в критическом тоне высказываться об игре самого Хуркача.

«Вся его игра — это два эйса, две двойные ошибки и удар в сетку», — разглагольствовал Александр.

Во втором сете при счёте 4:4 Бублик с применением ненормативной лексики сказал тренеру: «И потом говорят, что у меня нет ритма. По сравнению с ним я Новак Джокович».

Сразу после этого Александр отдал свою подачу. Хуркач имел все шансы закрывать матч, но поляк поддался излишней нервозности. Он сделал три двойные ошибки и отдал гейм. Тай-брейк остался за Бубликом, а в третьем сете представитель Казахстана дожал непростого соперника.

Теперь Александр более благосклонно относится к турниру в Роттердаме – в случае поражения он, по его словам, подумывал больше никогда не приезжать в Нидерланды.

«Я никогда не проходил во второй круг здесь. Во время матча думал: «Если проиграю, то это последний раз, когда приехал в Роттердам». Честно говоря, уровень игры был очень плохим. Думаю, мы сегодня оба сыграли довольно плохо. Но, наверное, мне просто повезло, что он сделал несколько ошибок в нужный мне момент. Он подавал на матч и подарил мне гейм. Я особо ничего не сделал. 12 месяцев назад смог бы я выиграть этот матч? Да, наверное.

Я немного повзрослел в том смысле, что раньше предпочёл бы остаться дома, чем быть здесь, понимаете? Если приехал – значит, буду бороться до конца. Если мне суждено проиграть – проиграю, это нормально. Но я хочу знать, что отдал всё. Сегодня так и было. Я мог проиграть 6:7, 4:6, мог проиграть в трёх сетах. Я сказал себе: «Если проигрываю – значит, проигрываю». Но я не приехал сюда, чтобы просто сдаться в первом матче, если что-то пойдёт не так», – сказал Бублик в интервью на корте.

После матча Хуркач отказался комментировать не самые лестные слова Бублика в свой адрес. Вероятно, теннисисты ATP-тура уже привыкли к подобным манерам Александра и не обижаются на него. Сам Бублик делает свои комментарии в порыве эмоций и не со зла, хотя теннисисту всё-таки стоит работать над сдержанностью – иногда всё выходит из-под контроля и нарушает нормы приличия.