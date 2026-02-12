Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал Роттердама. В сетке россиян больше не осталось

В четверг, 12 февраля, на турнире ATP-500 проходили матчи за выход в четвертьфинал. Среди претендентов на попадание в восьмёрку лучших был и россиянин – Карен Хачанов. Но обо всём по порядку.

На нидерландском «пятисотнике» стартовали два наших теннисиста — Даниил Медведев и Карен Хачанов. Медведев сразу сошёл с дистанции, а Хачанов провёл тяжёлый трёхсетовый матч с Йеспером де Йонгом и вышел победителем. Это был потрясающий камбэк в поединке с местным теннисистом, которого бурно поддерживали трибуны.

Россиянин одержал волевую победу над нидерландцем де Йонгом за счёт довольно стабильной первой подачи, неплохого процента выигрыша на второй. Также помогла более надёжная игра в коротких и средних розыгрышах (до девяти ударов) по сравнению с соперником — 91-78. Таким образом, Карен вышел во второй круг «пятисотника», где ему предстояло сражение с 28-летним испанцем Хауме Мунаром.

Мунар, который не выиграл за карьеру ни одного титула на уровне тура, сейчас занимает 37-е место в рейтинге ATP, а его лучшим результатом была 33-я строчка в 2025 году. В конце сезона-2025 многие теннисисты отмечали прогресс Хауме, выделяя его подачу и практически безошибочную игру на задней линии. Кроме того, коллеги по туру восторгались скоростью и быстрыми движениями Мунара. А сам испанец рассказывал, что много трудился над психологическим аспектом игры. «Ментальная часть — это основа, это ключ. Я работаю над этим аспектом уже много лет. В частности, последние два сезона. Сейчас вижу, что потихоньку это получается, что вся работа, которую я провожу, действует на корте, особенно в момент выработки уверенности на соревнованиях, которая мне очень помогает на таких матчах, как сегодня. Знаю, что мой теннис в порядке, потому у меня нет причин не быть спокойным, хотя всегда есть моменты, в которых можешь немного потерять контроль», — приводит слова Мунара Punto de Break.

Хауме Мунар Фото: Gabriel Calvino Alonso/Getty Images

Любопытно, что Хауме мог стать врачом, а не теннисистом. Мунар обещал маме вернуться к учёбе, если к 22 годам не окажется в топ-100. К счастью, испанец, которому сейчас 28 лет, добился цели и продолжил заниматься спортом. «Мой отец давным-давно мечтал стать врачом, но у него не было возможности поступить в университет. Я помню, как слушал эту историю снова и снова. Не знаю почему, однако мне начала нравиться эта идея. Я люблю заниматься наукой. Двое моих лучших друзей сейчас стали врачами. Один из них — кардиолог, а другой — челюстно-лицевой хирург. Затем я был настроен вложить время и деньги в теннисную карьеру. Помню, я говорил с мамой: «Дай мне время до 22 лет. Если я не буду в топ-100 и не смогу зарабатывать сам, клянусь, вернусь к учёбе». В 21 год я оказался в топ-100, финансово всё было в порядке, и я решил продолжать», — цитирует спортсмена сайт ATP.

В активе испанца четыре победы над игроками из топ-10, причём две из них он одержал в прошлом году. Так, например, на «Мастерсе» в Майами-2025 он обыграл Даниила Медведева, занимавшего тогда восьмое место в рейтинге — 6:2, 6:3. Тот матч получился очень нервным для россиянина, он даже получил штраф после того, как дважды кинул ракетку во время встречи.

Ту победу над Медведевым Мунар тогда прокомментировал так. «Это очень много значит. Чувствую себя прекрасно после всей той работы, которую проделал, чтобы принять участие в таком турнире. Мне здесь очень комфортно, и в этом году я отлично играю на хардовых кортах. В конце было немного напряжённо, но доволен своим выступлением. Я многое изменил: технику, тактику. В этом году всё очень хорошо работает. Думаю, что мне нужно продолжать совершенствоваться, чтобы продолжать что-то менять. Смотреть, где моя игра может улучшиться, и думаю, что я и моя команда делаем это очень хорошо», — приводит слова теннисиста сайт ATP.

До начала противостояния с Хачановым в Роттердаме счёт личных встреч складывался в пользу Карена — 2-0. Примечательно, что россиянин побеждал испанца исключительно на его родине: в первом круге Мадрида-2019 (6:4, 6:7 (5:7), 6:3) и во втором круге Барселоны-2025 (7:5, 6:4).

№ Турнир Результат 1 Мадрид-2019, первый круг 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу Хачанова 2 Барселона-2025, второй круг 7:5, 6:4 в пользу Хачанова

Но, несмотря на лидерство по счёту личных встреч, Хачанову стоило, конечно, опасаться Мунара. В первом сете матча во втором круге Роттердама теннисисты полностью контролировали свои геймы, никому не удалось добраться даже до брейк-пойнта. В итоге судьба партии решалась на тай-брейке, а там Хачанов и Мунар продолжили чётко держать свои подачи. Однако в концовке Карен допустил роковую ошибку и отдал стартовый сет — 6:7 (8:10).

В этом отрезке поединка у Карена не слишком хорошо шла первая подача — всего 55%, правда, у Мунара этот показатель ещё ниже — 49%. Зато выигрыш на первом мяче у россиянина был просто шикарным — 91% против 85% у испанца. На второй подаче у Карена заметное отставание от соперника — всего 61% у нашего спортсмена и 71% у Мунара. В целом Хауме был чуть более активен, чаще атаковал и реже совершал неточности. Соотношение ударов навылет и невынужденных ошибок — 13/17 у россиянина и 15/10 у испанца.

Второй сет шёл как под копирку первого, но в шестом гейме испанец дрогнул. Хачанов воспользовался провалом Мунара и с первого же брейк-пойнта вырвался вперед — 4:2. Стало заметно, что в игре Хауме появилось больше брака, чувствовалось, что физически он не так свеж, как в начале матча. Удивительно, но именно последний гейм сета, когда хачанов подавал на партию, оказался самым напряжённым в этом отрезке матча. Только с третьего сетбола Карен поставил победную точку — 6:3.

Карен Хачанов Фото: Gabriel Calvino Alonso/Getty Images

Во второй партии россиянин начал успешно подавать первым мячом — 84% у Хачанова и 71% у соперника. По количеству виннеров Карен был успешнее, чем Хауме — восемь против семи, а вот невынужденных ошибок россиянин наделал больше – 10 у нашего спортсмена и семь у испанца соответственно.

Третий сет начался точно так же: теннисисты отчаянно сражались, выдавали великолепные розыгрыши, однако к брейк-пойнтам соперника не подпускали. В четвёртом гейме испанец вцепился в подачу россиянина, трижды он мог получить преимущество в партии, но Хачанов выстоял – 2:2. При счёте 4:3 в пользу испанца Карен вновь неудачно сыграл на своей подаче, и на этот раз со второго брейк-пойнта Хауме добился успеха – 5:3. А затем Мунар без каких-либо проблем подал на матч – 7:6 (10:8), 3:6, 6:3.

По проценту попадания первой подачи за весь матч россиянин обошёл испанца — 63% против 56%. А вот по количеству ударов навылет наш теннисист не смог дотянуться до соперника — 34 и 39 соответственно. А ещё за весь матч Карен допустил больше невынужденных ошибок, чем Хауме — 39 у Хачанова и 21 у Мунара. Зато за весь матч россиянин не сделал ни одной двойной ошибки и наколотил аж семь эйсов, а вот статистика испанца по этим показателям — 4/3.

Таким образом, россиянин впервые в карьере проиграл Хауме Мунару и не смог выйти в четвертьфинал Роттердама. Испанец дальше встретится c победителем матча Ян-Леннард Штруфф – Александр Бублик.

Турнир в Роттердаме проходит с 9 по 15 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».