«Сразу представила фигурное катание». Соперницы Рыбакиной и Мирры видят их на льду — а вы?

В самом разгаре зимние Олимпийские игры, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Но не летние виды спорта, как оказалось, близки и теннисисткам. Издание Tennis Channel в социальных сетях опубликовало любопытное видео, где Елена Рыбакина, Аманда Анисимова, Коко Гауфф и многие другие игроки WTA-тура отвечают на вопросы, связанные с Олимпиадой.

Сначала девушек спросили, кто из теннисисток мог бы поучаствовать в зимних Олимпийских играх и какой вид спорта они бы представляли. Коко Гауфф предположила, что из Иги Швёнтек получилась бы отличная фигуристка. «Я имею в виду, что Ига много скользит по корту, так что я чувствую, что она могла бы преуспеть, например, в фигурном катании. Возможно, это как-то связано», — сказала американка.

А Аманда Анисимова к этому предположению добавила, что Игу отличают ловкость и навыки быстрого передвижения, поэтому она могла бы успешно выступить в нескольких видах спорта.

Гауфф также в шуточной форме отметила, что представительница Туниса Онс Жабер, которая на данный момент ждёт ребёнка, в теории смогла бы стать кёрлингисткой. «Почему-то я воспринимаю Онс как человека, который хорошо бы мог тереть лёд щёткой, как в кёрлинге. Просто потому, что в теннисе у неё отличное касание мяча. Возможно, ей бы понравилось подсчитывать количество взмахов щёткой, которые ей нужно сделать, чтобы попасть камнем в нужное место», — с улыбкой рассказала Кори.

Соотечественница Гауфф — Эмма Наварро — представила саму Коко в качестве лыжницы, потому что она довольно динамичная: «Мне кажется, она могла бы стать хорошей лыжницей. У неё гибкие колени, сильные ноги и есть всё необходимое».

А канадская теннисистка Лейла Фернандес сказала, что россиянка Мирра Андреева могла бы стать отличной фигуристкой: «Я не знаю, почему, но сразу представила фигурное катание. Думаю, что Мирра Андреева была бы очень хорошей фигуристкой», — отметила она.

Интересно, что Мирра никакими другими видами спорта, кроме тенниса, заниматься не пробовала. Однако построить карьеру в фигурном катании пыталась представительница Казахстана Елена Рыбакина — чемпионка недавно завершившегося Открытого чемпионата Австралии. Но в детстве тренеры сказали ей, что из-за высокого роста и длинных рук и ног фигуристкой она стать не сможет.

Елена Рыбакина после победы на Australian Open — 2026 Фото: Kelly Defina/Getty Images

«У меня есть сестра, которая старше меня на три года, и мои родители всегда хотели занять нас, поэтому водили нас в школу гимнастики, а также мы катались на коньках. Папа попросил тренеров попробовать нас в профессиональную группу. Для гимнастики я уже была слишком высокой, то же самое было и с фигурным катанием. После нескольких месяцев попыток тренеры сказали, что я хороша, но это бесполезно, потому что я слишком высокая — хотя мне было всего пять лет.

Мой отец любил теннис и немного поиграл, когда ему было чуть за 20. Он думал, что это будет весело, однако, когда мы пошли, моя сестра сразу сказала, что ей это не нравится. А мне понравилось с самого начала, хотя без сестры было тяжело. Я много играла, но, наверное, до 17 лет не думала, что стану профессионалом», — рассказывала Елена в одном из интервью Daily Mail.

Это отмечал и её отец — Андрей Рыбакин — в разговоре с изданием «Спорт-экспресс»: «Лена с детства была с длинными конечностями. Сначала отдал её на фигурное катание, и тренер была сильно удивлена, когда узнала, что ей не семь лет, как она думала, а нет ещё и пяти. Тогда она сразу сказала, что этим видом спорта Лене будет тяжело заниматься серьёзно. Хотя она очень старалась. Потом предложили в плавание перейти. Все данные для этого имелись, но дочке уже был интересен теннис».

Сама Рыбакина в видео, опубликованном Tennis Channel, о фигурном катании даже не вспомнила. На вопрос, за кого она болеет на Олимпийских играх в Италии, она ответила, что искренне поддерживает горных лыжников и хотела бы освоить этот вид спорта. «Вообще, я пытаюсь следить за ходом соревнований. Сейчас выступают лыжницы. Желаю им всего наилучшего. Я бы сама попробовала катание на горных лыжах, потому что никогда этим не занималась. Знаю в целом как кататься, но было бы интересно попробовать ещё. В молодости я каталась на коньках, однако я слишком высокая для этого вида спорта, это точно!» — отметила Елена.

Коко Гауфф, Лейла Фернандес и Аманда Анисимова тоже рассказали, кого поддерживают на зимней Олимпиаде. Фернандес болеет за канадского сноубордиста Марка Макморриса, Анисимова — за американскую фристайлистку Эйлин Гу, которая является единственной двукратной олимпийской чемпионкой в истории женского фристайла, а Гауфф поддерживает сноубордистку Хлою Ким и фигуристку Алису Лью, вернувшуюся на большие соревнования после объявления о завершении карьеры в 2022 году.