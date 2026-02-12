Звездопад на «тысячнике» в Дохе: Рыбакина и Швёнтек сенсационно проиграли в 1/4 финала

В четверг, 12 февраля, на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) состоялись четвертьфинальные матчи в одиночном разряде. Двукратная чемпионка ТБШ третья ракетка мира Елена Рыбакина (2) сражалась с 19-летней Викторией Мбоко (10), 13-м номером рейтинга WTA. Рыбакина в третьем круге одержала волевую победу над Чжэн Циньвэнь (4:6, 6:2, 7:5), а Мбоко ушла с матчбола в противостоянии с Миррой Андреевой (6:3, 3:6, 7:6 (7:5)).

В минувшем сезоне Рыбакина и Мбоко трижды играли друг с другом, и две встречи взяла казахстанская теннисистка. В этот раз Елена уступила. Как и в предыдущем матче, в первом сете Рыбакина не могла толком найти свою игру. Процент попадания первой подачи был ещё более-менее на уровне (60%), эйсы тоже проходили (пять за партию), но вот в розыгрышах казахстанская теннисистка далеко не всегда была убедительна. Мбоко уже во втором гейме вцепилась в подачу соперницы и с третьего брейк-пойнта вышла вперёд — 2:0. Елена прибавила, и казалось, что канадке будет тяжело. Казахстанская теннисистка провела обратный брейк, затем сделала ещё один, а при 5:4 не смогла подать на сет. В следующем гейме Рыбакина ещё и двойной брейк-пойнт упустила, а потом опять отдала свою подачу, и партию забрала Мбоко — 7:5 за 1 час 1 минуту. После этого Виктория из-за проблем с правой рукой взяла медицинский перерыв.

Медицинский перерыв Виктории Мбоко Фото: Кадр из трансляции

Во втором сете у Рыбакиной лишь однажды случился сбой на подаче — в шестом гейме, когда она уже вела с брейком. Мбоко тогда смогла сравнять счёт (3:3), однако большего не добилась. Елена не повторила прежних ошибок и, сделав второй брейк в седьмом гейме, в 10-м гейме подала на партию — 6:4 за 44 минуты.

Решающий сет проходил по сценарию Рыбакиной: брейк в пятом гейме. Что может пойти не так? Но случилась катастрофа. В восьмом гейме Елена отдала подачу, а в 10-м гейме Мбоко упустила тройной матчбол на приёме, а вот четвёртый реализовала — 7:5, 4:6, 6:4 за 2 часа 25 минут. Рыбакина проиграла впервые за 10 матчей, а Мбоко в четвёртый раз в карьере победила теннисистку топ-10. Канадка теперь сама может дебютировать в первой десятке рейтинга.

Шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек (1), занимающая вторую строчку в мировом рейтинге, вышла на корт с бывшей третьей, а ныне 52-й ракеткой мира Марией Саккари. В личных встречах у них было 4-3 в пользу польки. Первый сет Швёнтек выиграла без вариантов — 6:2. Во второй партии Саккари повела 3:0 с брейком, упустила преимущество, но в 10-м гейме приняла на сет — 6:4. В решающей партии гречанка всё время вела в счёте, при 5:3 не подала на матч, а в следующем гейме не реализовала матчбол на приёме. Швёнтек, сравняв счёт (5:5), не смогла дожать соперницу. Саккари выиграла последние два гейма и сенсационно проследовала в полуфинал — 2:6, 6:4, 7:5 за 2 часа 30 минут.

«Нет слов, потому что давно не было такого важного дня, как сегодня. Когда ты падаешь в рейтинге и не играешь хорошо, то начинаешь сомневаться в себе. Ты думаешь, что никогда больше не сможешь победить этих игроков. Это огромный процесс – нужно пройти его в своей голове, чтобы поверить, что ты можешь это сделать. В прошлом году во втором круге с Игой я не верила в себя. В этом году всё иначе. Должна сказать, что чувствую себя намного лучше», — сказала Мария после матча.

Начиная с Уимблдона-2023, Швёнтек лишь во второй раз проиграла сопернице не из топ-50 (до этого было поражение от 140-й ракетки мира Александры Эалы в Майами-2025). Саккари же повторила личный рекорд в Дохе. Она была здесь в 1/2 финала в 2022 и 2023 годах. Гречанка в 12-й раз в карьере вышла в полуфинал на уровне WTA-1000 — впервые с Индиан-Уэллса-2024. Кроме того, Мария в четвёртый раз победила теннисистку из топ-2 рейтинга.

А чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко встретилась с лаки-лузером из Италии Элизабеттой Коччаретто. Остапенко и Коччаретто идут в рейтинге 24-й и 57-й соответственно. Итальянка запомнилась тем, что во втором круге сенсационно выбила Кори Гауфф (6:4, 6:2). Кроме того, в её пользу говорила небольшая история личных встреч. В единственном предыдущем матче, состоявшемся на траве Бирмингема в 2024 году, Элизабетта победила Елену со счётом 6:3, 6:3.

Однако на ещё одну сенсацию у Коччаретто не хватило сил, хотя борьба была упорной. В первом сете Остапенко вела 3:0 и 5:2 с двумя брейками, дважды не подала на партию, но забрала следующие два гейма — 7:5. Во втором сете Елена при 4:4 сделала второй брейк, после чего подала на матч — 7:5, 6:4 за 1 час 41 минуту. Так латвийка в 10-й раз в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000.

Как и в предыдущий день, последним в расписании стоял поединок с участием 28-й ракетки мира Анны Калинской. Её соперницей была финалистка «Ролан Гаррос» 2023 года Каролина Мухова (14), занимающая 19-е место в мировой классификации.

По идее, физическое преимущество было у Муховой. Во-первых, она раньше закончила свой матч 1/8 финала, в котором прошла Каролину Плишкову — 5:2 (отказ). Во-вторых, Калинская провела пусть не три, но два сета (6:4, 6:3) в борьбе с неудобной Элиной Свитолиной, которую ей впервые удалось обыграть. Да и в личных встречах превосходство было у чешки: 2-0. Каролина одолела Анну и на US Open 2020 года, и в четвертьфинале Нинбо-2024.

На момент публикации материала матч ещё не начался.

Полуфиналы состоятся в пятницу, 13 февраля, финал — в субботу, 14 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».