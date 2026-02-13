«Она затмила Мирру». Теннисный мир теперь восторгается 19-летней канадкой, а не Андреевой

Начиная с сезона-2023, Мирра Андреева была в центре внимания теннисной общественности. Весь тур следил за юной и дерзкой россиянкой, которая не боится авторитетов. В прошлом году Мирра в свои 17 лет выиграла два «тысячника» подряд и взлетела в рейтинге. А вот под конец года россиянка начала «проседать». Поражения от спортсменок, которые не занимают высокие позиции в рейтинге, неудачи на «Шлемах», истерики на корте… А тут ещё 18-летняя Андреева подошла к моменту, когда надо защищать очки за Дубай и Индиан-Уэллс. Если это не случится, то Мирра может выпасть из десятки ещё до американского «тысячника». И одна из теннисисток, которая стремится обойти россиянку – 19-летняя канадка Виктория Мбоко.

На Мбоко все обратили внимание ещё в прошлом году, когда она, получив уайлд-кард от организаторов, выиграла домашний турнир WTA-1000 в Монреале. Но звёздный час Виктории пришёлся на соревнование аналогичного уровня в Дохе-2026. Вне зависимости от того, как она дальше выступит, канадка уже вписала своё имя в историю катарского «тысячника». На пути к полуфиналу этого турнира теннисистка обыграла подряд двух соперниц из топ-10 — седьмую ракетку мира Мирру Андрееву и Елену Рыбакину, занимающую третью строчку в рейтинге WTA.

Одолев представительницу Казахстана, Виктория прервала её девятиматчевую победную серию и сама одержала уже 37-ю победу со времён титула в Монреале-2025. А ещё 13-я ракетка мира стала лишь второй теннисисткой, которая одолела Рыбакину в последних 24 матчах. Для канадки полуфинал Дохи станет всего лишь вторым выходом в такую стадию на турнирах WTA-1000, при этом её предыдущая битва за финал «тысячника» пришлась на Монреаль, который теннисистка впоследствии и выиграла.

Мбоко часто сравнивают с Андреевой из-за возраста, много было таких разговоров в преддверии финала в Аделаиде-2026, где встретились эти теннисистки. Мирра тогда завоевала титул, но сейчас некоторые эксперты говорят, что у канадки потенциал куда больше. Например, у Виктории нет провалов с форхендом, а ещё она выглядит психологически устойчивее сейчас. «Андреева, которая в прошлом году достигла пятого места в мировом рейтинге, долгое время считалась лучшей молодой теннисисткой в ​​туре, опережая Мбоко, Йович и Эалу. Однако этот аргумент необходимо пересмотреть после победы Мбоко над Андреевой в Дохе», – пишет издание Tennishead.

Обозреватель отмечает, что, несмотря на два титула турниров WTA-1000 до 18 лет, Андрееву за последние шесть-восемь месяцев затмила Мбоко. Канадка одержала уже 26 побед со времён титула в Монреале-2025. «В то время как Мирра испытывает трудности с поддержанием стабильности удара справа, у Виктории, похоже, нет слабых мест. Мбоко обладает превосходной подачей, первоклассными ударами с задней линии и неплохой игрой у сетки: всё это принесло ей одно из самых больших количеств побед со времён Монреаля. Андреева – талантливая теннисистка и будущая чемпионка ТБШ. Однако на данный момент игра Мбоко более стабильна, и, когда она в ударе, очень немногие могут остановить её прогресс», – подчеркнул журналист.

Виктория Мбоко с трофеем Монреаля-2025 Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

К тому же, если судить по словам самой Виктории, она отлично читает игру Мирры. «У меня не было особой тактики в матче с ней [Миррой Андреевой]. Но я знаю, что она делает очень хорошие резаные удары и бьёт очень низко. Я думаю, она заставила меня делать это тоже. Она очень хорошо закрывает корт, так что для меня это было попыткой найти небольшую форточку, чтобы открыть площадку. Я просто стала выполнять такие удары, потому что это всё, что я могла сделать. Думаю, что в конце я выиграла несколько очень важных розыгрышей. Мы обе были довольно уставшими, когда дело дошло до тай-брейка. Полагаю, мне повезло, что в ключевые моменты я била чуть точнее.

В какой-то степени я чувствовала себя более мотивированной. В финале в Аделаиде я не была готова на 100%, да и она сыграла очень уверенно, полностью заслужила победу. Сегодня другой турнир, другое место, другие корты и в принципе совсем другая атмосфера. Не люблю концентрироваться на прошлом, поэтому просто думала, что сегодня новый день», — отметила теннисистка на пресс-конференции.

Мирра Андреева Фото: WUHAN OPEN OFFICIAL 2025/Getty Images

При этом Виктория и Мирра хорошо общаются ещё с юниорских времён и не стесняются говорить комплименты в адрес друг друга. «Меня очень мотивируют большие успехи [Мирры Андреевой] в таком юном возрасте. Мы уже долго знакомы, и за этим приятно наблюдать. Когда я только пробивалась в тур, было здорово иметь рядом человека, которого я знаю и с которым могу в некотором роде себя соотнести. Я точно считаю, что в дальнейшем мы сыграем друг с другом ещё много раз. С ней просто здорово находиться рядом», — заявила канадка на пресс-конференции.

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский предположил, что пошло не так в матче россиянки с канадкой. «Андреева не смотрелась плохо. Очень близкий счёт. Но, конечно же, на тай-брейке, именно в тот момент, когда ты обязан сыграть безупречно, нельзя совершать ошибки. На мой взгляд, Мирре не хватает цепкости в решающий момент: вылезают какие-то ошибки, засчёт которых её оппонентки забирают матчи», — сказал Ольховский в интервью «Спорт-экспрессу».

После выигранного матча у Рыбакиной Мбоко поделилась впечатлениями от второй подряд победы над игроком из топ-10. «Эта неделя была просто сумасшедшей. Я никогда не ожидала такого результата для себя. Я просто шла день за днём. Это был отличный поединок с Еленой. Играть в этом матче — это действительно честь, разделить с ней корт. Надеюсь, я смогу встретиться с ней ещё много раз в будущем», — заявила 13-я ракетка мира в интервью на корте.

Виктория и сама совсем скоро может войти в десятку лучших игроков. Для этого ей необязательно обыгрывать Елену Остапенко, с которой она встретится в полуфинале Дохи, нужно всего лишь, чтобы Каролина Мухова не завоевала титул на катарском «тысячнике». Говоря о представительнице Латвии, канадка повторила её достижение десятилетней давности, став теннисисткой-тинейджером, которая вышла в полуфинал Дохи как раз таки со времён Елены Остапенко.

Виктория Мбоко Фото: Robert Prange/Getty Images

Кроме того, с момента основания турнира в 2001 году 19-летняя Мбоко стала первой теннисисткой-тинейджером, которая одержала несколько побед над спортсменками из топ-10 рейтинга WTA на этом соревновании.

Сайт Punto de Break заявил, что канадка уже закрепилась в туре, несмотря на то что она не так давно начала выступать на профессиональном уровне. «Мбоко уже стала реальностью: она добавила Рыбакину в список своих жертв и приблизилась к топ-10 рейтинга. Виктория стала неотъемлемой частью теннисного тура, спортсменкой, которая выдерживает скорость мяча у лучших и начинает демонстрировать стабильность, несмотря на то что она только подступает к элите», — написали обозреватели.

Известный португальский журналист Жозе Моргаду тоже не смог сдержать восторгов в адрес юной Мбоко. «Невероятно талантливая спортсменка», — отметил он в соцсетях.

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, заявил, что главное преимущество 19-летней Виктории — это её возраст. «Есть 19 причин, почему Мбоко может стать номером один. Мощный удар с обеих сторон. Быстрый рост, очень ранние возможности на приёме второй подачи. Хорошая подача и высокая скорость выполнения. Но главная причина, по которой Вики может стать номером один, — это то, что ей всего 19 лет», — сказал специалист.

Мирре Андреевой пора задуматься о своих дальнейших карьерных перспективах. На старом потенциале уже не уедешь, потому что соперницы легко читают её игру. Кроме Виктории Мбоко, на пятки россиянки наступают другие тинейджеры – Александра Эала и Ива Йович. Ключевым моментом этого сезона станет для Мирры то, как она защитит 2000 очков за титулы на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе.