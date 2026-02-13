Скидки
Соперничество Виктории Мбоко с Миррой Андреевой: кого обыграла в Дохе, что сказала, возможное попадание в топ-10, статистика

«Она затмила Мирру». Теннисный мир теперь восторгается 19-летней канадкой, а не Андреевой
Маргарита Сальникова
Соперничество Виктории Мбоко с Миррой Андреевой
Юная Виктория Мбоко обыграла уже двух подряд спортсменок из топ-10 и теперь сама близка к десятке лучших.

Начиная с сезона-2023, Мирра Андреева была в центре внимания теннисной общественности. Весь тур следил за юной и дерзкой россиянкой, которая не боится авторитетов. В прошлом году Мирра в свои 17 лет выиграла два «тысячника» подряд и взлетела в рейтинге. А вот под конец года россиянка начала «проседать». Поражения от спортсменок, которые не занимают высокие позиции в рейтинге, неудачи на «Шлемах», истерики на корте… А тут ещё 18-летняя Андреева подошла к моменту, когда надо защищать очки за Дубай и Индиан-Уэллс. Если это не случится, то Мирра может выпасть из десятки ещё до американского «тысячника». И одна из теннисисток, которая стремится обойти россиянку – 19-летняя канадка Виктория Мбоко.

Материалы по теме
Мирра упустила матчбол и проиграла канадке в Дохе. Россиянка покинула корт в слезах
Мирра упустила матчбол и проиграла канадке в Дохе. Россиянка покинула корт в слезах

На Мбоко все обратили внимание ещё в прошлом году, когда она, получив уайлд-кард от организаторов, выиграла домашний турнир WTA-1000 в Монреале. Но звёздный час Виктории пришёлся на соревнование аналогичного уровня в Дохе-2026. Вне зависимости от того, как она дальше выступит, канадка уже вписала своё имя в историю катарского «тысячника». На пути к полуфиналу этого турнира теннисистка обыграла подряд двух соперниц из топ-10 — седьмую ракетку мира Мирру Андрееву и Елену Рыбакину, занимающую третью строчку в рейтинге WTA.

Одолев представительницу Казахстана, Виктория прервала её девятиматчевую победную серию и сама одержала уже 37-ю победу со времён титула в Монреале-2025. А ещё 13-я ракетка мира стала лишь второй теннисисткой, которая одолела Рыбакину в последних 24 матчах. Для канадки полуфинал Дохи станет всего лишь вторым выходом в такую стадию на турнирах WTA-1000, при этом её предыдущая битва за финал «тысячника» пришлась на Монреаль, который теннисистка впоследствии и выиграла.

Материалы по теме
Звездопад на «тысячнике» в Дохе: Рыбакина и Швёнтек сенсационно проиграли в 1/4 финала
Звездопад на «тысячнике» в Дохе: Рыбакина и Швёнтек сенсационно проиграли в 1/4 финала

Мбоко часто сравнивают с Андреевой из-за возраста, много было таких разговоров в преддверии финала в Аделаиде-2026, где встретились эти теннисистки. Мирра тогда завоевала титул, но сейчас некоторые эксперты говорят, что у канадки потенциал куда больше. Например, у Виктории нет провалов с форхендом, а ещё она выглядит психологически устойчивее сейчас. «Андреева, которая в прошлом году достигла пятого места в мировом рейтинге, долгое время считалась лучшей молодой теннисисткой в ​​туре, опережая Мбоко, Йович и Эалу. Однако этот аргумент необходимо пересмотреть после победы Мбоко над Андреевой в Дохе», – пишет издание Tennishead.

Обозреватель отмечает, что, несмотря на два титула турниров WTA-1000 до 18 лет, Андрееву за последние шесть-восемь месяцев затмила Мбоко. Канадка одержала уже 26 побед со времён титула в Монреале-2025. «В то время как Мирра испытывает трудности с поддержанием стабильности удара справа, у Виктории, похоже, нет слабых мест. Мбоко обладает превосходной подачей, первоклассными ударами с задней линии и неплохой игрой у сетки: всё это принесло ей одно из самых больших количеств побед со времён Монреаля. Андреева – талантливая теннисистка и будущая чемпионка ТБШ. Однако на данный момент игра Мбоко более стабильна, и, когда она в ударе, очень немногие могут остановить её прогресс», – подчеркнул журналист.

Виктория Мбоко с трофеем Монреаля-2025

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

К тому же, если судить по словам самой Виктории, она отлично читает игру Мирры. «У меня не было особой тактики в матче с ней [Миррой Андреевой]. Но я знаю, что она делает очень хорошие резаные удары и бьёт очень низко. Я думаю, она заставила меня делать это тоже. Она очень хорошо закрывает корт, так что для меня это было попыткой найти небольшую форточку, чтобы открыть площадку. Я просто стала выполнять такие удары, потому что это всё, что я могла сделать. Думаю, что в конце я выиграла несколько очень важных розыгрышей. Мы обе были довольно уставшими, когда дело дошло до тай-брейка. Полагаю, мне повезло, что в ключевые моменты я била чуть точнее.

В какой-то степени я чувствовала себя более мотивированной. В финале в Аделаиде я не была готова на 100%, да и она сыграла очень уверенно, полностью заслужила победу. Сегодня другой турнир, другое место, другие корты и в принципе совсем другая атмосфера. Не люблю концентрироваться на прошлом, поэтому просто думала, что сегодня новый день», — отметила теннисистка на пресс-конференции.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: WUHAN OPEN OFFICIAL 2025/Getty Images

При этом Виктория и Мирра хорошо общаются ещё с юниорских времён и не стесняются говорить комплименты в адрес друг друга. «Меня очень мотивируют большие успехи [Мирры Андреевой] в таком юном возрасте. Мы уже долго знакомы, и за этим приятно наблюдать. Когда я только пробивалась в тур, было здорово иметь рядом человека, которого я знаю и с которым могу в некотором роде себя соотнести. Я точно считаю, что в дальнейшем мы сыграем друг с другом ещё много раз. С ней просто здорово находиться рядом», — заявила канадка на пресс-конференции.

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский предположил, что пошло не так в матче россиянки с канадкой. «Андреева не смотрелась плохо. Очень близкий счёт. Но, конечно же, на тай-брейке, именно в тот момент, когда ты обязан сыграть безупречно, нельзя совершать ошибки. На мой взгляд, Мирре не хватает цепкости в решающий момент: вылезают какие-то ошибки, засчёт которых её оппонентки забирают матчи», — сказал Ольховский в интервью «Спорт-экспрессу».

Материалы по теме
Есть ли у Мирры прогресс? Менять ли ей команду? От Андреевой давно уже ждут больших побед
Эксклюзив
Есть ли у Мирры прогресс? Менять ли ей команду? От Андреевой давно уже ждут больших побед

После выигранного матча у Рыбакиной Мбоко поделилась впечатлениями от второй подряд победы над игроком из топ-10. «Эта неделя была просто сумасшедшей. Я никогда не ожидала такого результата для себя. Я просто шла день за днём. Это был отличный поединок с Еленой. Играть в этом матче — это действительно честь, разделить с ней корт. Надеюсь, я смогу встретиться с ней ещё много раз в будущем», — заявила 13-я ракетка мира в интервью на корте.

Виктория и сама совсем скоро может войти в десятку лучших игроков. Для этого ей необязательно обыгрывать Елену Остапенко, с которой она встретится в полуфинале Дохи, нужно всего лишь, чтобы Каролина Мухова не завоевала титул на катарском «тысячнике». Говоря о представительнице Латвии, канадка повторила её достижение десятилетней давности, став теннисисткой-тинейджером, которая вышла в полуфинал Дохи как раз таки со времён Елены Остапенко.

Виктория Мбоко

Виктория Мбоко

Фото: Robert Prange/Getty Images

Кроме того, с момента основания турнира в 2001 году 19-летняя Мбоко стала первой теннисисткой-тинейджером, которая одержала несколько побед над спортсменками из топ-10 рейтинга WTA на этом соревновании.

Сайт Punto de Break заявил, что канадка уже закрепилась в туре, несмотря на то что она не так давно начала выступать на профессиональном уровне. «Мбоко уже стала реальностью: она добавила Рыбакину в список своих жертв и приблизилась к топ-10 рейтинга. Виктория стала неотъемлемой частью теннисного тура, спортсменкой, которая выдерживает скорость мяча у лучших и начинает демонстрировать стабильность, несмотря на то что она только подступает к элите», — написали обозреватели.

Материалы по теме
«Вдохновлялась сёстрами Уильямс». Канадку с конголезскими корнями назвали новичком года
«Вдохновлялась сёстрами Уильямс». Канадку с конголезскими корнями назвали новичком года

Известный португальский журналист Жозе Моргаду тоже не смог сдержать восторгов в адрес юной Мбоко. «Невероятно талантливая спортсменка», — отметил он в соцсетях.

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, заявил, что главное преимущество 19-летней Виктории — это её возраст. «Есть 19 причин, почему Мбоко может стать номером один. Мощный удар с обеих сторон. Быстрый рост, очень ранние возможности на приёме второй подачи. Хорошая подача и высокая скорость выполнения. Но главная причина, по которой Вики может стать номером один, — это то, что ей всего 19 лет», — сказал специалист.

Материалы по теме
Тинейджеры по стопам Мирры покоряют WTA! Сразу две юные теннисистки взяли дебютные титулы
Тинейджеры по стопам Мирры покоряют WTA! Сразу две юные теннисистки взяли дебютные титулы

Мирре Андреевой пора задуматься о своих дальнейших карьерных перспективах. На старом потенциале уже не уедешь, потому что соперницы легко читают её игру. Кроме Виктории Мбоко, на пятки россиянки наступают другие тинейджеры – Александра Эала и Ива Йович. Ключевым моментом этого сезона станет для Мирры то, как она защитит 2000 очков за титулы на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе.

