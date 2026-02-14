Деньги шейхов не помогают. Соболенко и другие звёзды не хотят играть сразу после Австралии

В мужском туре могут отменить южноамериканские турниры ради «Мастерса» в Саудовской Аравии, но нужно ли это?

Полторы недели назад завершился Australian Open – первый турнир «Большого шлема» в сезоне-2026.

В феврале теннисный календарь тоже обширно представлен престижными состязаниями, но есть проблема – звёзды не особо хотят в них участвовать.

На этой неделе главным турниров в ATP-туре является «пятисотник» в Роттердаме. С него в последний момент снялись первая ракетка мира Карлос Алькарас и четвёртый в рейтинге Александр Зверев. Янник Синнер вообще решил туда не заявляться, как и Новак Джокович, который, судя по всему, будет отдыхать весь февраль и вообще предпочёл провести время на зимней Олимпиаде.

В это же время в Буэнос-Айресе проходит турнир категории 250, на который лично пожаловал глава ATP Андреа Гауденци. Вполне возможно, это прощальная гастроль Гауденци по Южной Америке. Андреа отказался общаться с прессой. По информации местных СМИ, итальянский функционер сделал это не просто так.

Новак Джокович и Андреа Гауденци Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Гауденци предположительно приехал уведомить организаторов Буэнос-Айреса и «пятисотника» в Рио-де-Жанейро, что в ближайшие пару лет у них отнимут лицензию в пользу нового «Мастерса» в Саудовской Аравии. Это вызвало резкую реакцию у местных аргентинских теннисистов, которые бо́льшую часть года вынуждены играть на других континентах и практически не получают возможности предстать перед родной публикой.

«Это лучший турнир в мире. Гауденци играл в Буэнос-Айресе и знает, что теннис здесь повсюду. Вчера трибуны были забиты, здесь другая атмосфера. Мы не можем это потерять. Бессмысленно отменять турниры в Южной Америке. В Китае я играл перед пятью людьми. Надеюсь, они хорошо всё обдумают, прежде чем принимать какие-либо решения», — сказал 73-я ракетка мира Мариано Навоне.

«Мне очень нравится играть здесь, дома в Буэнос-Айресе, когда люди, которые следят за мной издалека в течение всего года, приезжают посмотреть на меня. Это что-то особенное, и поэтому это один из моих любимых турниров. Я вижу ситуацию очень сложной. Это реальность. С новым «Мастерсом» в Саудовской Аравии на Ближнем Востоке будет ряд турниров с большим количеством рейтинговых очков, включая Доху и Дубай. Это нормально, что игроки из топ-50 хотят играть там – как из-за финансовых соображений, так и из-за хардового покрытия. Вы уезжаете из Австралии, и вам не нужно адаптироваться к грунту. Мы должны посмотреть, как этому противостоять, если хотим, чтобы южноамериканская серия турниров продолжала существовать с привлечением звёзд. Мы обсуждали это с другими игроками, но мало что можем сделать. К нам должны прислушиваться. Есть совет ATP, где мы можем высказать своё мнение, однако решения принимают другие», — заявил 54-я ракетка мира Томас Мартин Этчеверри.

Томас Мартин Этчеверри против переноса турниров из Южной Америки Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Конечно, с финансовой точки зрения Саудовская Аравия способна дать ATP куда больше, чем скромные грунтовые турниры в Южной Америке. Но теннис не является только коммерцией. В Буэнос-Айресе и Рио действительно очень классно болеют на трибунах, а для местных игроков эти две недели – единственный шанс выступить в родных местах в течение года.

Гауденци следует учесть опыт WTA-тура, прежде чем нагромождать Ближний Восток серией крупных турниров. Сейчас у девушек проходит крупный «тысячник» в Дохе, а следом идёт соревнование такой же категории в Дубае. Первая ракетка мира Арина Соболенко пропустила турнир в Катаре, как и чемпионки турниров «Большого шлема» Наоми Осака, Маркета Вондроушова и Мэдисон Киз. Входящие в топ-5 Аманда Анисимова и Кори Гауфф вылетели уже в первом матче Дохи. Вероятно, они не слишком котировали этот турнир и приехали на него с соответствующим настроением.

Арина Соболенко и Ига Швёнтек Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Соболенко также снялась со следующего «тысячника» в Дубае, а к ней добавилась вторая ракетка мира Ига Швёнтек. Отговорки у обеих сугубо формальные, однако совершенно ясно, что теннисистки просто не хотят выходить на корт прямо сейчас.

«Мне очень жаль, что я вынуждена сняться с турнира в Дубае. У меня особая связь с этим турниром, болельщиками и городом. К сожалению, сейчас я чувствую себя не на 100%. Но надеюсь вернуться в следующем году и желаю турниру успешного проведения», — сказала Соболенко.

«С сожалением сообщаю, что в этом году я не буду играть в Дубае из-за изменений в расписании. Надеюсь вернуться в следующем году и снова почувствовать атмосферу этого прекрасного турнира. Увидимся в Индиан-Уэллсе», — заявила Швёнтек.

Даже деньги шейхов уже не способны заставить игроков выступать сразу после турнира «Большого шлема». При этом календарь в мужском и женском турах только ужесточается. Вполне вероятно, Саудовская Аравия получит новый «Мастерс», но представительство звёзд на нём будет крайне ограниченным с таким плотным графиком.

У девушек февральская серия на Ближнем Востоке тоже теряет в статусности с течением времени. Проблему нужно как-то решать, поскольку одни лишь финансовые рычаги уже давно перестали работать.