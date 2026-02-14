Мирра идёт на Рыбакину в финале, Медведев на Алькараса — в 1/2 финала: сетки Дубая и Дохи

С 16 по 21 февраля в Дохе пройдёт интереснейший турнир. Столица Катара примет «пятисотник», однако его особенность состоит в том, что в сетке, рассчитанной на 32 участника, присутствуют Карлос Алькарас и Янник Синнер, первые две ракетки мира. Изначально должен был выступить и Новак Джокович, однако 38-летний серб всё-таки решил сняться. А от России в Дохе выступит наша традиционная первая тройка – Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Они получили четвёртый, пятый и седьмой номера соответственно.

Вот какие возможные четвертьфинальные пары преподнесла жеребьёвка:

Медведев в третий раз выступит в Дохе. В 2023 году он завоевал здесь титул, а в минувшем сезоне уступил в 1/4 финала. Как видим, россиянин попал в одну половину к Алькарасу. Это потенциальный соперник Даниила по полуфиналу. А в четвертьфинале они с Рублёвым идут друг на друга. Для этого им надо выиграть по два матча. Медведев начнёт турнир поединком с китайцем Цзюнчэн Шаном, 259-й ракеткой мира. А во втором круге Даниил, вполне вероятно, сразится со своим старым знакомым Стефаносом Циципасом — грек уже не попадает в посев. Рублёв же, действующий чемпион Дохи, стартует матчем с Йеспером де Йонгом, а потом его может ожидать кто-то из пары Уго Умбер — Фабиан Марожан.

Карен Хачанов в первом круге сразится с Хауме Мунаром, во втором вероятна встреча с Мартоном Фучовичем, а в четвертьфинале — с Карлосом Алькарасом (1).

Все вышеперечисленные игроки оказались в верхней половине сетки, а в нижней половине интерес представляет потенциальный полуфинал Янник Синнер (2) — Александр Бублик (3). Синнер и Бублик должны выиграть по три матча, чтобы их встреча стала реальностью.

В парной сетке Дохи выступят Хачанов и Рублёв. Они в первом круге (1/8 финала) сразятся с третьими сеяными Харри Хелиёваарой (Финляндия) и Генри Паттеном (Великобритания).

* * *

А в Дубае, где титул защищает Мирра Андреева, состоялась жеребьёвка «тысячника». За день до жеребьёвки стало известно, что Арина Соболенко и Ига Швёнтек, первые две ракетки мира, приняли решение пропустить турнир. Однако менее интересным он от этого не становится, поскольку других топовых спортсменок хватает.

Сетка Дубая состоит из 56 теннисисток — первые восемь номеров посева имеют bye в стартовом круге. Андреева получила пятый номер и при жеребьёвке шла в четверть к кому-то из топ-4, которую составили Елена Рыбакина (1), Аманда Анисимова (2), Кори Гауфф (3) и Джессика Пегула (4). В таких же условиях была и Екатерина Александрова (8). Вот как выглядят возможные матчи 1/4 финала:

Андреева попала в ту же четверть, что и Аманда Анисимова, вторая сеяная, заведомо располагавшаяся в самом низу турнирной сетки. Это означает, что они могут встретиться в 1/4 финала. А с Рыбакиной, находившейся на самом верху сетки, Мирра может пересечься только в финале. Во втором круге россиянку ждёт либо Лаура Зигемунд, либо Дарья Касаткина, в третьем возможна встреча с Викторией Мбоко (11), только-только обыгравшей её в Дохе, в 1/4 финала — с Амандой Анисимовой (2)/Джессикой Пегулой (4), в финале — с Еленой Рыбакиной (1)/Кори Гауфф (3).

Екатерине Александровой (8) досталась любопытная сетка. Во втором круге её соперницей может быть Магда Линетт, в третьем — Клара Таусон (12)/Чжэн Циньвэнь/Софья Кенин, в четвертьфинале — Джессика Пегула (4). Сложное начало у Анны Калинской: первый круг — чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Елена Остапенко, второй — Кори Гауфф (3). Не повезло и Анастасии Павлюченковой, у которой в первом круге будет двукратная победительница турниров «Большого шлема» Барбора Крейчикова, а во втором (в случае прохода) — Аманда Анисимова (2). Людмила Самсонова начнёт турнир матчем с Лейлой Фернандес, а Диана Шнайдер — с Майей Джойнт. Кроме того, через квалификацию в сетку может пробиться Анастасия Захарова.

А в парной сетке Дубая выступят четыре россиянки в трёх дуэтах. Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд в первом круге (1/16 финала) сразятся с Элизабеттой Коччаретто и Лейлой Фернандес, а Александра Панова и Диана Шнайдер — с Ириной Хромачёвой и Алдилой Сутджиади из Индонезии.

«Тысячник» в Дубае пройдёт с 15 по 21 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».