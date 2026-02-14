Проблемы не только с французами, но и с левшами. Помешает ли Медведеву юный китаец в Дохе?

В субботу, 14 февраля, прошла жеребьёвка турнира ATP-500 в Дохе. На этом соревновании выступят три наших спортсмена — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов — все они уже узнали своих соперников по первому кругу. Так, лидеру российского тенниса предстоит сражение с Цзюнчэн Шаном на старте «пятисотника». Рассказываем, чем известен этот китаец и почему Медведеву стоит его опасаться.

Цзюнчэну сейчас 21 год, его день рождения прошёл совсем недавно, 2 февраля. Шан появился в спортивной семье, его отец — бывший футболист сборной Чжан И, а мать — чемпионка мира по настольному теннису Ву На. Заслуги у представителя Поднебесной неплохие относительно пока ещё слабо развитого мужского тенниса в этой стране. Но всё скоро может измениться.

В январе 2023-го Шан дебютировал на ТБШ, справившись с немцем Оскаром Отте в первом круге Australian Open. Одержав ту победу, спортсмен стал первым китайцем, который выиграл матч на мельбурнском мэйджоре.

Спустя почти полтора года Цзюнчэн завоевал титул ранга ATP-250 на домашнем турнире в Чэнду, где одолел в финале итальянца Лоренцо Музетти. Таким образом, китаец стал первым чемпионом в туре, который родился в 2005 году. В октябре 2024-го спортсмен добрался до топ-50, заняв 47-е место в мировой классификации.

А уже через два месяца теннисист впервые в карьере сыграл на молодёжном Итоговом турнире ATP в Саудовской Аравии, где компанию ему составили такие именитые соперники, как Артюр Фис, Алекс Михельсен, Лёнер Тьен, Жоао Фонсека и прочие. Бразилец, кстати, стал победителем того соревнования, а вот Цзюнчэн снялся с Джидды по ходу матча группового этапа.

Цзюнчэн Шан Фото: Shi Tang/Getty Images

В начале 2025 года у Шана случилась травма, из-за которой ему даже пришлось делать операцию, поэтому он пропустил всю грунтовую серию. На домашнем турнире в Чэнду теннисисту удалось прервать пятиматчевую серию поражений, обыграв в первом круге бельгийца Зизу Бергса. А в Шанхае Цзюнчэн одолел Карена Хачанова, занимавшего тогда 10-е место в рейтинге, и таким образом одержал первую победу над игроком из десятки лучших.

Поражение от 237-й ракетки мира Хачанов тогда прокомментировал так. «Если честно, я ожидал, что Шан будет играть раскованно и размашисто. Он выступает дома, не играл около полугода или даже больше, поэтому был невероятно мотивирован и голоден до игры. Шан — быстрый, резвый игрок, который бьёт мощно и действует агрессивно. Моя задача была удерживать инициативу, диктовать темп и доминировать. Но это не всегда получалось, так как соперник тоже старался навязать свой ритм и интенсивность. Всё решалось на нескольких ключевых мячах. Пожалуй, я не реализовал важные моменты, а он их отыграл уверенно. На приёме чувствую, что есть пространство для роста. Теперь знаю, над чем работать и где прибавить на следующих турнирах», — заявил Карен на пресс-конференции.

После поединка с Кареном Цзюнчэн подробно рассказал, как же ему удалось справиться с более опытным и именитым соперником. «Матч с Кареном был невероятным. Он очень стабильный игрок из топ-10. Перед игрой я не зацикливался на тактике, а просто хотел подарить зрителям зрелище. Начало встречи было не самым удачным, но я продолжал бороться, сосредотачиваясь на каждом розыгрыше. Играл в удовольствие, независимо от счёта, и в итоге победил. В целом я доволен своим выступлением. Победа приходит, когда не думаешь о ней. Если слишком зацикливаться на результате, начинаешь напрягаться. С такими игроками, как Карен, у тебя может быть лишь один шанс завершить матч. Если его упустить, пришлось бы сражаться в третьем сете, и всё могло сложиться иначе», — цитирует спортсмена пресс-служба ATP.

Некоторые теннисисты ранее рассыпались в комплиментах в адрес китайца. Так, многократный чемпион ТБШ Карлос Алькарас сказал, что такие юные спортсмены вроде Шана обладают большим потенциалом. «Я не привык играть с соперниками младше себя (смеётся). Но я просто рад, что есть много игроков младше меня — 18-19-20-летних. У них большой потенциал. Шан показывает хороший теннис, [в Чэнду] он взял свой первый титул. Уверен, что он будет стоять ещё выше в рейтинге. Рад, что могу обыгрывать таких теннисистов. У сетки он сказал мне: «Рад делить с тобой корт». Мне очень приятно слышать такие вещи», — подчеркнул Алькарас в Шанхае-2024.

Испанец тогда же поделился мнением, что общественности стоит последить за Цзюнчэном и его результатами. «Мне нравится играть с соперниками помладше, хотя это тяжело осознавать, ведь я сам ещё молод. Что касается Шана, то мы с ним будем выходить на матчи и тренировки всё чаще, так как он, на мой взгляд, войдёт в число лучших в будущем. Он недавно выиграл дебютный титул ATP, что меня впечатлило. Надо посмотреть много его матчей. Нам всем стоит последить за этим парнем и его результатами, потому что он отлично выступает в конце сезона и будет прогрессировать в последующие годы», — высказался теннисист в Шанхае-2024.

Даниил Медведев, кстати, тоже говорил тёплые слова в адрес Шана. В Пекине-2024 россиянин заявил, что спортсмены из Поднебесной значительно прибавили. «Думаю, китайский теннис развивается. Не хочу лгать, так как не знаю, был ли раньше кто-то в топ-100, но в топ-50 точно никто не входил. В Китае очень хорошие теннисисты. У них может сложиться интересная команда в Кубке Дэвиса. Они прибавляют. Это единственный путь вперёд — прибавлять. Мне нравятся оба [Цзюнчэн Шан и Чжичжэнь Чжан], поэтому желаю им всего наилучшего — только не в матчах со мной (улыбается)» — сказал Медведев на пресс-конференции.

Примечательно, что теннисисты в туре обычно зовут Цзюнчэна не по китайскому имени, а по английскому — Джерри. Шан известен своим остроумием, коммуникабельностью и забавными шутками. Например, на «Мастерсе» в Шанхае-2024 он необычно ушёл от вопроса журналиста по поводу планов на домашний турнир. «Моя цель — не сморкаться каждые две минуты. Давайте начнём с этого», — сказал тогда спортсмен.

Талант и высокие карьерные перспективы теннисиста очевидны, несмотря на то что на данный момент он занимает всего лишь 259-ю строчку в рейтинге ATP. При этом в сезоне-2026 Цзюнчэн стартовал с 406-й позиции в табели о рангах. Сейчас Шан потихоньку начинает возвращаться на былой уровень: на турнире в Гонконге-2026 он обыграл 66-ю ракетку мира Франсиско Комесанью и Лоренцо Сонего (39), а на Australian Open — 2026 китаец победил Роберто Баутиста-Агута (91).

Несмотря на то что Даниил Медведев никогда ранее не встречался с Цзюнчэном, ему стоит быть осторожным с ним в первом круге Дохи-2026, ведь китаец голоден до побед, а ещё является левшой. Удивительно, но первая ракетка России испытывает проблемы не только с французами, но и с леворукими спортсменами! Например, соотношение побед-поражений у Медведева с Надалем — 1-5, с Умбером — 1-4, с Тьеном — 1-3, с Муте — 2-2, с Шелтоном — 0-1, с Белуччи — 0-1.

Так, экс пятая ракетка мира Джимми Ариас после поражения Медведева от Белуччи заявил, что Даниилу непросто сражаться с левшами. «Он не любит играть против левшей, но я не думаю, что причина только в этом. Мне кажется, соперники наконец осознали, что через него сложно пробить защиту. Если вы попытаетесь атаковать его, когда он будет далеко и будет обороняться, то у вас ничего не выйдет. Вам нужно открыть пространство, вывести его на передний план, подавать и атаковать. И, кажется, соперники наконец это поняли», – сказал Ариас в эфире Tennis Channel.

Россиянин и сам признавал, что игра с левшами ставит его в неудобные позиции. О тяжёлой победе над Лёнером Тьеном в Шанхае-2025 он высказался так. «Возможно, если бы он [Лёнер Тьен] был правшой и играл в такой теннис, мне было бы легче. Я подаю лучше него, мы играли бы в один и тот же теннис, но за счёт подач мог бы что-то сделать. Поскольку он левша, это ставит меня в неудобные позиции», — отметил теннисист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А на турнире в Риме-2025 Медведев даже поспарринговался с французом Корентеном Муте, чтобы подготовиться к матчу с Кэмероном Норри. Тот поединок с британцем россиянин, кстати, выиграл. «Мы ждали результаты матча, и, когда Норри выиграл, это было довольно поздно. Тренер написал нескольким левшам, про которых он знал, что они не играют на следующий день. И одним из них был Муте. При том что он сам дальше играл как раз с левшой [Уго Умбером]. Он согласился, и мы отлично потренировались», — рассказал спортсмен в интервью корреспонденту «Чемпионата».

В общем, Даниилу явно не стоит недооценивать Цзюнчэн Шана перед началом «пятисотника» в Дохе. А ещё первой ракетке России не помешало бы провести спарринг с каким-нибудь леворуким теннисистом, чтобы подготовиться к встрече с китайцем.

Турнир в Дохе пройдёт с 16 по 21 февраля.