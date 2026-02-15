Скидки
Каролина Мухова выиграла тысячник в Дохе под руководством тренера Свена Грёнефельда, ранее он работал с Марией Шараповой

Экс-тренер Шараповой привёл Мухову к титулу «тысячника». Она не брала кубки с 2019-го
Михаил Георгиев
Каролина Мухова с трофеем
Свен Грёнефельд в Дохе помог Каролине достичь крупнейшей победы за карьеру, проработав с ней всего пару месяцев.

19-я ракетка мира Каролина Мухова победила канадку Викторию Мбоко (6:4, 7:5) в финале «тысячника» в Дохе.

Это второй титул в карьере Муховой после триумфа на турнире категории WTA-250 в Сеуле-2019. Пауза между трофеями составила колоссальные 2337 дней. 29-летняя чешка стала самой возрастной теннисисткой, взявшей свой первый «тысячник» в Дохе. В обновлённом рейтинге она поднимется на 11-ю строчку.

Мухова в финале Дохи добыла 57-ю победу на «тысячниках». Только три теннисистки выиграли больше матчей на соревнованиях данной категории до завоевания первого титула – Мария Саккари (65), Карла Суарес-Наварро (64) и Мэдисон Киз (62).

«Прошло уже много времени с тех пор, как я выигрывала турнир. Приятно снова испытать это чувство и вспомнить радость от победы. Это невероятно. Я хочу поздравить Викторию. Если я не ошибаюсь, тебе ещё нет 20 лет. Ты играешь очень зрело. Для тебя это была невероятная неделя. Уверена, впереди ещё много титулов. Где бы ни была твоя команда – поздравляю и удачи в оставшейся части сезона! Также очень рада за команду, ведь мы можем пережить этот момент вместе. Спасибо, что вы рядом. Ваша поддержка много для меня значит. Я просто счастлива, что мы можем вместе отпраздновать эту победу», – сказала Мухова на церемонии награждения.

Каролина Мухова – чемпионка «тысячника» в Дохе

Каролина Мухова – чемпионка «тысячника» в Дохе

Фото: Mohamed Ali Abdalla/Getty Images

Все эти цифры Муховой, особенно второй титул за карьеру, немного удивляют. Каролина уже давно считается одной из наиболее талантливых теннисисток тура. Она трижды участвовала в полуфиналах турниров «Большого шлема», а на «Ролан Гаррос» — 2023 добралась до финала, была восьмой ракеткой мира. В полной мере Муховой мешали раскрыться травмы, но в удачный день она способна снести любую соперницу. Как доказательство – преимущество 3-2 по личным встречам с первой ракеткой мира и лучшей теннисисткой последних лет Ариной Соболенко.

Во второй половине сезона-2025 Мухова решила уволить словацкого тренера Эмиля Мишека, с которым работала пять лет. В начале 2026 года она объявила о назначении нидерландца Свена Грёнефельда, который ранее сотрудничал с чемпионками турниров «Большого шлема» Аной Иванович (2008-2009), Марией Шараповой (2013-2018), Слоан Стивенс (2019) и Бьянкой Андрееску (2021-2022), консультировал Каролину Возняцки, Анастасию Павлюченкову, Лору Робсон, Энди Маррея и Фернандо Вердаско, а в последнее время трудился с соотечественником Ботиком ван де Зандсхулпом (2023-2024) и румынкой Сораной Кырстей (2024-2025).

60-летний Грёнефельд много лет считается одним из самых авторитетных специалистов в мужском и женском теннисе. В WTA-туре он преуспел больше, хотя ситуация могла быть иной, ведь ранее возглавлявший Федерацию тенниса Швейцарии Свен в своё время отказался тренировать 16-летнего Роджера Федерера.

Наиболее успешной подопечной Грёнефельда по праву может считаться Мария Шарапова. Он пришёл в её команду в ноябре 2013 года и пробыл там до марта 2018-го. За четыре с половиной года работы с Грёнефельдом Мария прошла через большие испытания и выиграла семь последних титулов в своей карьере (всего 36), включая триумф на «Ролан Гаррос» — 2014, а также «тысячники» в Мадриде, Пекине, Риме, «пятисотники» в Штутгарте и Брисбене.

Мария Шарапова и Свен Грёнефельд после победы на «Ролан Гаррос»

Мария Шарапова и Свен Грёнефельд после победы на «Ролан Гаррос»

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Свен не ушёл от Марии из-за допингового скандала в 2016 году. Кроме вышеупомянутых престижных трофеев, Шарапова под его руководством взяла единственный титул после отстранения на турнире WTA-250 в Тяньцзине в 2017 году. Дольше Грёнефельда с россиянкой работал только Майкл Джойс (2004-2011). Именно Свена, Майкла и Томаса Хогстеда Мария больше всего отмечала во время своей речи на церемонии включения в Зал славы тенниса в прошлом году.

Шарапова регулярно хвалила Грёнефельда за честность и умение работать в команде. Даже после завершения карьеры она периодически тренировалась со Свеном.

«Впервые я встретилась со Свеном в лобби отеля в Нью-Йорке во время Открытого чемпионата США. Из-за плеча мне пришлось с него сняться. Он пришёл минут на 10 раньше, что не делает мне чести – сама я вплыла в лобби, держа в руках рожок ванильного мороженого, посыпанного карамельной крошкой, который я купила на тележке за углом. Уверена, что он думал, что я выброшу остатки мороженого, когда мы начали говорить о возможности сотрудничества, но ничто не может заставить меня отказаться от ванильного мороженого с карамельной крошкой. Я продолжала есть его, нечленораздельно задавая вопросы и произнося ответы. В тот момент он отвечал за программу усовершенствования игроков в профессиональном туре.

Хорошая работа, хорошая жизнь и неплохие деньги, но он скучал по соревновательной стороне тенниса. И хотел вернуться в самую гущу. Я должна была быть уверена, что он мне поможет, привнесёт в мои тренировки что-то новое, а ему, прежде чем решиться связать свою карьеру с моей, надо было знать, что у меня правильная мотивация, что я готова идти на всё ради победы, что огонь всё ещё горит у меня в душе. Позже он сказал, что его беспокоило то, что я могла уже подумывать об уходе, о прощальном поклоне. А он не хотел отказываться от своей жизни ради того только, чтобы стать частью чужого прощального тура. Когда я обсуждала со Свеном эту книгу, я спросила его, что конкретно заставило его принять моё предложение. «Знаешь, Мария, – ответил он, рассмеявшись, – у меня действительно были сомнения. Я сказал самому себе: вот теннисистка, которой уже почти 30, а для многих женщин карьера в этом виде спорта заканчивается, когда им ещё нет и 30. А эта женщина уже всего добилась. Четыре победы на турнирах „Большого шлема“, первый номер в международной классификации… Так ради чего она этим занимается?»

И я задал тебе именно этот вопрос, а сам боялся, что ты заговоришь о желании оставить после себя память или выиграть ещё один турнир «Большого шлема», потому что именно это слышишь от большинства игроков. Но ты ответила по-другому? Помнишь? Я спросил: ради чего вы сейчас играете? А ты ответила: ради того, чтобы одолеть их всех. И вот тогда я сказал самому себе: я в деле!" Мы со Свеном мгновенно сошлись друг с другом. Он стал для меня больше, чем тренер. Он мой поверенный, советчик, друг. Как можно отличить настоящего друга от фальшивого? Друзья – это те, кто остается с тобой и в горе, и в радости. Остальные исчезают при первых признаках шторма, ну да и бог с ними. Свен был рядом всё время», — говорила Шарапова о Грёнефельде в своей автобиографии.

Нидерландец тоже оставил приятные воспоминания от работы с легендарной россиянкой.

«Мария — настоящий профессионал и одна из самых трудолюбивых теннисисток из всех, с которыми я когда-либо работал. Шарапова – сильная личность, обладающая несгибаемым боевым духом. Глубоко уважаю её как игрока и как человека», — отмечал Грёнефельд.

Прямо сейчас Грёнефельд пытается привести к успеху Каролину Мухову, которая обладает огромным талантом и даже в 29 лет в полной мере не раскрыла свой потенциал. Победа на «тысячнике» в Дохе стала хорошей отправной точкой, которая может способствовать дальнейшему прорыву.

Свен Грёневельд и Каролина Мухова

Свен Грёневельд и Каролина Мухова

Фото: Robert Prange/Getty Images

Конечно, Каролина вряд ли станет самой доминирующей теннисисткой тура, а фактор здоровья всё ещё не стоит исключать из уравнения. Но её локальные успехи под руководством Грёнефельда с титулами на тех же «тысячниках» более чем возможны.

Кроме того, Мухова всегда считается тёмной лошадкой, способной преподнести сенсацию на ТБШ. Не стоит удивляться, если и здесь она когда-то сможет взять хотя бы один титул. Похоже, чешка нашла более чем подходящего тренера для выполнения этой задачи, что доказал титул в Дохе после всего пары месяцев сотрудничества с Грёнефельдом.

