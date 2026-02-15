Шнайдер пробилась во второй круг Дубая. А Самсонова потерпела уже третье поражение подряд

Женский теннисный тур перебрался с «тысячника» в Дохе на другой турнир WTA-1000 — Дубай. В воскресенье, 15 февраля, свои матчи на этом соревновании проводили три россиянки — Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Диана Шнайдер. Но обо всём по порядку.

Турнир в Дубае появился в 2001 году, и при этом он не всегда носил статус WTA-1000. Он чередовал ранг «пятисотника» и «тысячника» с соседней Дохой, и только с 2024 года оба соревнования одновременно удостоились наивысшей категории WTA. В 2008-м титул в Дубае завоевала Елена Дементьева, после чего наши теннисистки долгое время не могли подобраться к трофею. Причём представительницы России с завидной регулярностью выходили в финал этого турнира: Светлана Кузнецова (2004, 2008, 2011), Мария Шарапова (2006), Дарья Касаткина (2018), Вероника Кудерметова (2022).

Наконец в 2025 году соревнование вновь покорилось теннисистке из нашей страны — Мирре Андреевой. Юная россиянка по ходу турнира обыграла чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову, многократную победительницу ТБШ Игу Швёнтек и обладательницу трофея Уимблдона-2022 Елену Рыбакину. В финале Андреева уверенно справилась с 12-й сеяной Кларой Таусон и забрала титул.

Мирра Андреева с трофеем Дубая-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

В этом году в основную сетку дубайского «тысячника» попали семь россиянок (больше только у США – девять): Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Захарова. Последняя теннисистка заняла место на турнире, став лаки-лузером после снятия Каролины Муховой. При этом наших спортсменок могло быть ещё больше, но, к сожалению, на старте квалификации проиграли Екатерина Яшина и Вера Звонарёва.

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева и Екатерина Александрова, занимающая 10-е место в рейтинге, пропускают первый круг в Дубае на правах высоко сеянных теннисисток. Анна Калинская и Анастасия Захарова начнут поход по сетке «тысячника» в понедельник, а вот Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова стартовали в воскресенье, 15 февраля.

За выход во второй круг Дубая Павлюченкова сражалась с двукратной чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой. Чешская теннисистка сейчас находится всего лишь на 53-м месте в рейтинге WTA, хотя в 2022 году она добралась аж до второй строчки. До поединка на эмиратском «тысячнике» Анастасия и Барбора встречались всего один раз: в финале «Ролан Гаррос» — 2021, который тогда выиграла Крейчикова — 6:1, 2:6, 6:4.

Павлюченкова хорошо начала матч: сначала она уверенно взяла свой гейм, а затем вцепилась в подачу Крейчиковой и заработала двойной брейк-пойнт. Однако реализовать свои шансы россиянка не смогла — 1:1. А вот Барбора своего добилась с первой же попытки и повела со счётом 2:1. С этого момента до конца сета теннисистки удерживали подачи, в итоге чешская спортсменка довела партию до победы — 6:4.

Анастасия Павлюченкова Фото: Christopher Pike/Getty Images

Первая подача в этом отрезке матча практически отсутствовала у Анастасии — всего 33% попадания, а вот у Барборы с этим проблем практически не было — 73%. За весь сет россиянка сделала всего пять невынужденных ошибок, в то время как чешка допустила девять таких промахов. Зато по виннерам Крейчикова оторвалась от соперницы — целых 17 штук она наколотила, а вот Павлюченкова выполнила всего пять ударов навылет.

Начало второй партии было словно под копирку первой. Опять Анастасия обрела шанс на подаче Барборы, но не добилась успеха и тут же отдала свой гейм. Крейчикова снова повела с брейком — 2:1. В пятом гейме чешка могла увеличить преимущество, однако россиянка выстояла. А при счете 4:3 в пользу Барборы Анастасия заставила соперницу ошибаться и заработала брейк-пойнт. Двукратная чемпионка ТБШ не дрогнула и забрала этот гейм — 5:3. И тут же на подаче Павлюченковой чешка добралась до матчболов. Однако россиянка отыграла все четыре, не дав сопернице принять на победу. Пришлось Крейчиковой заканчивать поединок на своем гейме — 6:4, 6:4.

За весь матч Анастасия сделала четыре эйса, а Барбора — восемь. Процент попадания первой подачи у Павлюченковой не улучшился и составил всего 48%, у Крейчиковой же — 69%. Соотношение виннеров и невынужденных ошибок у россиянки — 13/16 против 30/21 у чешки.

Таким образом, Анастасия Павлюченкова потерпела уже шестое поражение подряд, начиная со второго круга US Open – 2025. Барбора Крейчикова дальше сразится со второй сеяной Амандой Анисимовой.

Своё стартовое противостояние в Дубае также провели Диана Шнайдер и Майя Джойнт. Австралийка занимает 30-е место в мировой классификации, при этом её личный рекорд — 29-я строчка. До старта поединка в Дубае преимущество по счёту личных встреч было у Джойнт — 1-0. Диана в двух сетах проиграла Майе во втором круге Пекина-2025 и наверняка жаждала взять реванш на эмиратском «тысячнике» (5:7, 1:6).

Диана Шнайдер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Под полным преимуществом Шнайдер прошло начало стартовой партии. В первом же гейме спортсменка сделала брейк, следом подтвердила его и повела — 2:0. А при счёте 3:1 Диана снова вцепилась в подачу соперницы и добилась успеха — 4:1. Казалось, что россиянке не составит большого труда довести партию до победы, но она вдруг расслабилась и тут же отдала свою подачу — 4:2. На этом проблемы у нашей теннисистки не закончились, следующий свой гейм она тоже не удержала — 4:4. Пришлось начинать всё сначала, однако Шнайдер не опустила руки и тут же сделала брейк — 5:4. Оставалось спокойно довести партию до победы, но поставить точку Диана смогла только с четвёртого сетбола — 6:4.

В первом отрезке поединка россиянка насорила ошибками: четыре двойные и 13 невынужденных. Статистика австралийки по этим показателям — 0/10. Зато Шнайдер обошла Джойнт по количеству виннеров — девять против шести. Кроме того, у нашей теннисистки процент попадания первой подачи был лучше в этом сете: 67% у Дианы и 57% – у Майи.

Начало второй партии снова осталось за Дианой Шнайдер. Но в этот раз россиянка не теряла концентрации до самого конца. При счёте 1:1 наша теннисистка добилась сначала одного брейка — 2:1, затем второго — 4:1, а следом Шнайдер удалось принять на матч — 6:4, 6:1, отдав сопернице только стартовый гейм. Далее россиянка поборется с победительницей сражения Ива Йович – Анастасия Захарова.

К концу поединка у Дианы улучшился процент попадания первой подачи, и за весь матч он составил 74%, а вот у Майи этот показатель совсем ухудшился — 49%. А ещё россиянка обошла австралийку по количеству эйсов и виннеров — 1/15 против 0/7. Однако Шнайдер допустила чуть больше ошибок, чем Джойнт: 20 у нашей теннисистки и 16 – у её соперницы.

Игровой день для россиянок завершился матчем Людмилы Самсоновой и Лейлы Фернандес. Финалистка US Open — 2021 из Канады на данный момент является 27-й ракеткой мира, а её наивысшее достижение — 13-я строчка в рейтинге. Перед началом матча на «тысячнике» история личных встреч между Самсоновой и Фернандес была на стороне россиянки — 2-1. Людмила оказывалась сильнее в Страсбурге-2024 (4:6, 6:4, 6:2) и на US Open — 2022 (6:3, 7:6 (7:3), а Лейла справилась с соперницей в Дохе-2024 (7:5, 7:6 (7:4). Отметим, что оба матча наша теннисистка выиграла у канадки на стадии второго круга, при этом Фернандес свою единственную победу одержала в первом круге. И их новое сражение в Дубае как раз пришлось на стартовый круг.

Людмила Самсонова Фото: Francois Nel/Getty Images

С первых геймов обе теннисистки действовали активно, соря при этом ошибками направо и налево. К счёту 2:2 в активе каждой уже было по два нереализованных брейк-пойнта. На следующей подаче соперница Самсонова снова была близка к тому, чтобы получить преимущество, однако все три своих шанса упустила. И только в 11-м гейме Людмила дожала соперницу, захватив лидерство — 6:5. После этого россиянка без проблем подала на сет — 7:5.

Процент попадания первой подачи у Самсоновой не очень хороший — всего 59%, однако у соперницы ещё хуже — 51%. За весь сет Людмила наколотила 11 виннеров, тогда как Лейла сделала всего шесть ударов навылет. При этом россиянка допустила больше невынужденных ошибок, чем соперница — 25 против 18.

Во второй партии Самсонова и Фернандес долго держали свои подачи, не подпуская друг друга к брейк-пойнту. Первый шанс добиться преимущества выдался в пятом гейме, но Людмила упустила его, а потом сразу отдала свою подачу — 2:4. Через два гейма канадка получила возможность подать на партию, однако россиянка отыграла сетбол и добилась обратного брейка, а затем сравняла счёт — 5:5. Но равновесие длилось недолго. Следующий гейм на своей подаче Самсонова провалила, и Фернандес получила тройной сетбол. Россиянка отразила два, а вот с третьим не справилась — 5:7.

Первая подача у Людмилы улучшилась и составила 72%, а у Лейлы — 56%. Россиянка сделала больше ударов навылет, чем американка, но допустила почти в три раза больше невынужденных ошибок — 14/23 против 10/8.

Лейла Фернандес Фото: Francois Nel/Getty Images

Не отошла Самсонова от неудачной концовки второго сета и решающую партию начала с провала. На старте она не реализовала двойной брейк-пойнт, затем отдала подачу, имея 40:15, следом теннисистка опять упустила двойной брейк-пойнт и снова отдала свой гейм — 0:4. С учётом концовки предыдущего сета Фернандес взяла к этому моменту шесть геймов подряд, повесив Людмиле скрытую «баранку». Но Лейла рано поверила в победу и, подавая на матч, допустила множество ошибок, которыми на этот раз Самсонова сумела воспользоваться – 5:2. Впрочем, второй раз канадка осечку не допустила и за почти три часа (2 часа 54 минуты) оформила победу над соперницей – 5:7, 7:5, 6:3. Таким образом, Людмила потерпела уже третье поражение подряд, начиная с проигранного четвертьфинала Абу-Даби. Во втором круге Дубая Фернандес ждёт представительница Индонезии Джаниче Чен.

Турнир в Дубае проходит с 15 по 21 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».