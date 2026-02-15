Корнеева выиграла крупнейший турнир в карьере! У неё 13 побед в последних 14 матчах

Наша приятная традиция – каждое воскресенье подводить итоги недели для российских спортсменов, только пробирающихся в теннисный топ. Мы рады писать о наших молодых чемпионах и финалистах, на этот раз – о 18-летней Алине Корнеевой и 17-летней Раде Золотарёвой.

Сначала – про Корнееву. Алина каждую неделю прибавляет в уровне игры и рейтинге: с начала сезона она уже поднялась на 53 позиции и взяла турнир категории W75 в Манаме, а на этой неделе ещё улучшила результаты!

Корнеева выиграла крупнейший турнир в карьере – WTA-125 в Оэйраше (Португалия). По ходу соревнований россиянка одолела четырёх соперниц из топ-200: Анну-Лену Фридзам (№184), Гретье Миннен (№127), Лейре Ромеро Гормас (№143) и Дарью Видманову в финале (№137).

В последних 14 матчах Корнеева потерпела лишь одно поражение. Хотя перед этой «зелёной волной» у Алины случилась серия из пяти неудачных встреч. Теперь же молодая россиянка продолжает набирать ход и в рейтинге со следующей недели обеспечивает себе взлёт на 131-ю строчку (+26 позиций).

А ведь в 2024 году Алина более полугода не выступала и восстанавливалась после операции на кисти. Недавно спортсменка поделилась тем, как психологически преодолела тот сложный этап карьеры.

«Весь мой тренерский штаб помогал мне справиться с этим. В 2024 году я не играла больше шести месяцев. Я замкнулась. Удалила приложения о теннисе и перестала следить за результатами других игроков. Не хотела смотреть матчи. Когда я испытывала трудности и видела, как другие играют, а сама могла тренироваться лишь по часу в день, это меня убивало. Было очень тяжело. Бывали периоды, когда я каждый день чувствовала сильный гнев», – приводит слова Корнеевой Punto de Break.

Алина Корнеева с Рафаэлем Надалем Фото: Личный архив Алины Корнеевой

Параллельно на турнире категории W35 в Анталье за успех сражались сёстры Золотарёвы: 24-летняя Анастасия и 17-летняя Рада. Старшая на прошлой неделе в Турции выиграла турнир серии W15, а на этой – встала в пару с младшей. Девушки вместе добрались до полуфинала, но в шаге от решающей стадии уступили Луисине Хьованнини/Антонии Вергара-Ривере – 6:7(6:8), 6:2, [5:10].

Один нюанс – сёстры на этом турнире играли друг с другом и в одиночке! Встретились девушки в первом круге, но Анастасия смогла провести на корте всего три гейма, после чего снялась. А вот Рада добралась аж до финала! Однако в решающем поединке 17-летняя теннисистка, увы, уступила всё той же Луисине Хьованнини (4:6, 6:4, 2:6). В рейтинге Рада пока останется на 543-й позиции.

Сёстры Золотарёвы родом из Сочи – города с большими теннисными традициями, где родился Евгений Кафельников, тренировались Мария Шарапова, Елена Веснина, Мирра и Эрика Андреевы, а также другие звёздные игроки. Кроме Анастасии и Рады, в многодетной семье Золотарёвых растёт Кира, самая младшая из сестёр, родившаяся в 2012 году. Она сейчас выступает по России и на турнирах Tennis Europe.

Рада Золотарёва Фото: Robert Prange/Getty Images

А мы продолжаем каждую неделю следить за нашими восходящими звёздами. Оставайтесь вместе с «Чемпионатом»!