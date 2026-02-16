«Надо снимать рейтинговые очки!» Накажут ли Соболенко и Швёнтек за отказ играть в Дубае?

Главным турниром WTA-тура на этой неделе является «тысячник» в Дубае. В нём примут участие 16 теннисисток из топ-20, но две первые ракетки мира Арина Соболенко и Ига Швёнтек с него снялись.

Соболенко и Швёнтек сослались на травмы и желание разгрузить свой календарь, однако их объяснения не особо устраивают организаторов, которые хотят видеть главных звёзд на корте.

Директор «тысячника» в Дубае Салах Тахлак предлагает принять кардинальные меры – оштрафовать Соболенко и Швёнтек на рейтинговые очки.

«Уверен, что соревнования будут отличаться высоким качеством, но отказы Соболенко и Швентек стали неожиданностью. Причины оказались несколько странными. Ига сказала, что морально не готова к соревнованиям, а Арина заявила о незначительной травме. Думаю, к игрокам следует применять более суровое наказание. Не просто штрафы, а лишение рейтинговых очков. Я даже уточнил у турнирного врача, что это за травма. Он сказал, что это незначительное повреждение. Не то, которое может заставить сняться с турнира. А насчёт Иги я спросил: «Разве это не странное решение?» Думаю, штраф ничего не изменит. С игроков следует снимать очки. Денежный штраф не поможет. Много лет назад Серена Уильямс снялась с турнира и была оштрафована на $ 100 тыс. Но что такое эта сумма? Она могла сыграть где-нибудь в другом месте и заработать $ 1 млн.

Так что штраф — это не такая уж большая проблема. Скоро состоится встреча в Риме, и я хочу прояснить этот вопрос. У нас есть представитель от международной группы турниров, который будет говорить от нашего имени с WTA. Потому что это позор, когда мы тратим огромные суммы на модернизацию наших объектов, однако в конечном счёте главная составляющая турнира — это игроки, которые поступают вот так. Предлагаю за отказ от участия в последний момент снимать 500 или 1000 очков. Это окажет более сильное влияние, чем просто штраф», — сказал Тахлак.

Ига Швёнтек и Арина Соболенко Фото: Julian Finney/Getty Images

В прошлом месяце Соболенко подписала новый спонсорский контракт с дубайской авиакомпанией Emirates. Тахлак дал понять, что после этого отказ Арины от участия в местном «тысячнике» выглядит ещё более странно. Конечно, спортсменки найдут достаточно аргументов для возражения.

В течение сезона теннисистки WTA обязаны сыграть четыре турнира «Большого шлема», 10 «тысячников» и шесть «пятисотников», а также Итоговый, если они туда попадут. Многие «тысячники» были расширены до 12 дней, что ещё больше усложняет календарь для топ-игроков, которые обычно доходят на них до поздних стадий.

Пятая ракетка мира Кори Гауфф считает, что снятие рейтинговых очков не является решением проблемы и станет несправедливой мерой наказания.

«Возможно, сейчас у теннисисток нет выгорания, но в течение сезона оно вас обязательно коснётся. Мне кажется, на этом этапе сезона у меня всегда были трудности именно из-за переходных периодов и тому подобного. Считаю ли я, что с игроков следует снимать очки? Нет. У нас уже есть обязательные турниры. Мы получаем нули в рейтинге, если не играем. С нынешним календарём сложно сыграть все турниры, которые длятся по две недели. Мне кажется, требования к теннисисткам становятся всё выше и выше.

Я понимаю позицию организаторов турнира. Очевидно, что они хотят видеть лучших. В прошлом топовые игроки всегда приезжали в Доху и Дубай. Исторически сложилось так, что жеребьёвка всегда была сложной. Я понимаю, что в этом году им не повезло, но не считаю справедливым снимать с игроков очки. Думаю, если уж на то пошло, у нас должно быть право пропустить турнир WTA-1000 – как у мужчин в случае с «Мастерсом» в Монте-Карло. На мой взгляд, снятие очков — немного сурово», — заявила Гауфф.

Кори Гауфф Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Согласно правилам WTA, отказ от участия в обязательном турнире влечёт за собой ряд последствий, включая денежные штрафы, которые могут быть увеличены за повторное нарушение, и получение 0 очков в рейтинге. Теннисистки, ссылающиеся на травмы, должны обратиться к врачу турнира для подтверждения своего физического состояния, в то время как игроки могут сняться с соревнований по причине изменения расписания три раза за сезон, что влечёт за собой нулевой балл, но не штраф.

В конце прошлого года Соболенко и Швёнтек уже наказывались снятием очков. Тогда Арина и Ига не добрали минимум по участию в шести «пятисотниках», за что лишились 120 и 108 баллов соответственно. Ситуацию в рейтинге WTA это никак не изменило, однако снятие 500 или 1000 очков – куда более серьёзные санкции. В таком случае Соболенко и Швёнтек наверняка задумались бы о приезде в Дубай. Конечно, с высокой вероятностью они бы не выкладывались на полную и могли вылететь на ранней стадии, но формальное правило участия было бы соблюдено.

«В прошлом году то же самое произошло с директором канадского турнира, когда Янник Синнер и Карлос Алькарас отказались от участия. Существует несколько серьёзных проблем. Я понимаю директора турнира в Дубае, чья лицензия обошлась ему в огромную сумму денег и который хочет, чтобы соревновались лучшие игроки. Но я также понимаю теннисистов, которые хотят немного отдохнуть. Проведение двух турниров WTA-1000 через две недели после Australian Open не самая лучшая идея, честно говоря. В этом плане вина лежит на календаре и на том, насколько плохо он организован. Впереди ещё много работы над этим вопросом, но как мы всегда говорим: слишком много турниров, слишком мало недель отдыха – и игроки не могут участвовать во всех соревнованиях. Что-то нужно делать», — высказался о ситуации журналист Хосе Морон.

Лучшим решением является поиск компромисса. Снятие большого количества очков определённо не понравится теннисисткам, однако организаторы тоже должны учесть, что заставлять спортсменок играть через силу не самый оптимальный вариант. Глобально нужно решать вопрос с календарём WTA, который действительно выглядит очень загруженным, и для этого необходимо задействовать высшее руководство женского тенниса.