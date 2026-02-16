Скидки
Интервью с российской теннисисткой Юлией Авдеевой: об удачном начале сезона, доходах, матчах на ТБШ, книгах и сибирском характере

«Год я не платила тренеру, экономила на всём». Разговор с российской теннисисткой Авдеевой
Арина Полуянова
Интервью с российской теннисисткой Юлией Авдеевой
Юлия рассказала, как в 18 лет зарабатывала на жизнь, почему предпочитает мужской теннис и с кем из «Большой тройки» себя ассоциирует.

В женском туре то тут, то там появляются новые российские имена! Все проходят свой путь, и за ними так любопытно наблюдать!

23-летняя Юлия Авдеева родилась в Сибири, выросла в Санкт-Петербурге, переехала в Германию и будто с чистого листа начала строить профессиональную карьеру.

После удачного начала сезона-2026 Авдеева в беседе с «Чемпионатом» рассказала, как почти до 20 лет меняла европейские академии и занималась без ОФП, полностью сама зарабатывала себе на жизнь и какое-то время не платила тренеру. А ещё поговорили о любимых книгах, теннисистах-ориентирах в про-туре и жизни после спортивной карьеры.

Юлия Авдеева после победы на турнире в Андрезьё-Бутеоне

Юлия Авдеева после победы на турнире в Андрезьё-Бутеоне

Фото: ENGIE OPEN Andrezieux-Boutheon

— Поздравляю с таким удачным началом года: финал, а затем и титул на турнире категории W75. Проводила какую-то особенную подготовку к этому сезону?
— Я поменяла свою команду, место тренировок. Хотела что-то изменить уже в середине прошлого сезона, но к точке невозврата, если можно так сказать, пришла только к концу года.

Сейчас базируюсь недалеко от Франкфурта, в Оффенбахе, в академии Tennis University. Я сюда сначала приехала на пробную неделю, мне очень понравились процесс, тренеры, обстановка, поэтому решила здесь остаться. Поняла, что это то место, где меня точно могут чему-то научить, где я смогу прибавлять в физических, технических – во всех аспектах.

— Выходит, занимаешься не с личным тренером?
— Нет, я работаю с Бастианом Суванпратипом, но он не мой личный тренер. К сожалению, финансово я немножко зависима от других трат. И этот тренер пристроен к девочкам – их там трое-пятеро – которые тренируются с ним тоже. Но он, естественно, не единственный, кто со мной работает. Есть ещё команда других тренеров, которые помогают, когда он куда-то уезжает: Александр Васке [основатель академии], наставник по ОФП [Альберт Галич]. Меня всё устраивает.

Бастиан Суванпратип

Бастиан Суванпратип

Фото: Alexander Waske Tennis University

— Хочется узнать о начале твоего пути. Как получилось так, что ты родилась в Сибири, а родным городом у тебя стоит Санкт-Петербург?
— Я из Томска, но, призна́юсь, не помню свой переезд в Санкт-Петербург, была маленькой. У меня очень много родственников в Сибири, и я считаю, что у меня сибирский характер. Горжусь тем, где родилась. Но, к сожалению, не могу туда часто приезжать, хоть и хочется. Родители просто захотели переехать, в Петербурге было побольше возможностей.

— А как ты сама себя идентифицируешь: как сибирячку или как петербурженку?
— Наверное, как петербурженку. Я там выросла, провела всё детство, юность, окончила школу, занималась теннисом. Но про своих родственников и то, где родилась, стараюсь не забывать.

— Как ты начала свой теннисный путь? Во сколько лет? И кто привёл в этот спорт?
— У меня очень спортивная семья, папа с мамой увлекаются разными видами спорта, не только теннисом. Мама у меня была легкоатлеткой, бегала на короткие дистанции и почему-то хотела, чтобы я играла в теннис. До сих пор не знаем почему, просто у неё было желание, чтобы дочь занималась теннисом. Отдали меня в детскую группу, первого тренера звали Михаил Леопольдович, не помню фамилию, к сожалению. Наверное, теннис мне поначалу был интересен, но в голове у меня этого не осталось. Я была активным ребенком и к девяти годам уже поняла, что мне в целом нравится этот вид спорта и я бы хотела заниматься дальше. Однако профессионалом себя начала чувствовать только, наверное, лет в 17-18. А до этого мы старались, родители делали всё, что могли, вкладывали все деньги, все ресурсы, возможности.

Профессионального процесса у меня не было, а путь получился самый такой обычный. До 14 лет – просто тренировки в группе. После 14 появились двухразовые тренировки, но тоже групповые – как таковой индивидуальной подготовки не было. Фитнесом и ОФП занималась в основном с мамой, часто ходила тренироваться на стенке, потому что постоянно бывать на корте было финансово затратно.

Мы [с родителями] делали всё, что могли. Наверное, для нас это был максимум. Однако тогда точно хотелось немного другого процесса, чтобы какие-то базовые вещи у меня были на хорошем уровне уже в раннем возрасте.

— А занималась ли каким-то другим видом спорта до того, как бросила все силы на теннис?
— Нет, ничем другим не занималась. Меня всё время хотели взять в лёгкую атлетику, потому что я была достаточно спортивным и координированным ребёнком, но теннис был на первом месте с 14-15 лет, ещё училась, поэтому заниматься чем-то параллельно было бы сложно. Хотя я всё время выступала на соревнованиях по лёгкой атлетике, за школу постоянно куда-то ездила. Мне кажется, я могла бы быть в любом виде спорта неплохим атлетом, потому что достаточно активная.

— Я так понимаю, что ты довольно рано перебралась в Германию. В каком возрасте это случилось? Что сподвигло?
— В мои 17 лет мы с родителями решили, что надо попробовать что-то новое. В Петербурге уже просто не видели вариантов, потому что особо не с кем было играть, я будто переросла тот уровень. Решали, куда поехать, какую академию сможем потянуть.

Мы приехали в Германию, но это был не профессиональный процесс, а самая обычная академия, где ты просто приходишь, с тобой ещё куча людей на корте и один-два тренера. У нас даже не было ОФП, что странно, потому что 18 лет – то самое время, когда нужно укреплять тело, становиться сильнее физически. А мы просто играли друг с другом, набивали удары, никто ничего не подсказывал.

Потом я переехала в Marler Tennis Akademie, где мы стали более профессионально подходить к тренировкам, хоть и не сразу: сначала были какие-то группы, а через два-три года процесс наконец-таки стал индивидуальным. У меня там был хороший тренер, он мне многое дал и стал тем человеком, благодаря которому у меня появился шанс двигаться дальше. С ним я начала узнавать много нового, пробовать. Он дал базу, которой у меня не было, хотя у детей в 15-16 лет она уже есть.

Но, опять же, тренировки проходили без физподготовки, не с кем особо было играть, приходилось многое делать самой: придумывать себе тренировки, заниматься фитнесом, анализировать свои матчи – это требует много дополнительных усилий, помимо того, чтобы просто выходить на корт и играть. А теннисисту лучше этого всё-таки избегать.

— Как тебе дался переход с юниорского уровня на профессиональный? Можешь ли сказать, что комфортно себя ощущаешь во взрослом туре?
— Однозначно да. На начальном этапе в про-туре не чувствовала себя комфортно, в моей игре было очень много дефицитов. В 18 лет теннисисты уже обладают хорошими физическими данными, техническими, а у меня ничего этого не было. За последние три-пять лет я это приобрела, продолжаю обретать в ускоренном режиме и на профессиональном уровне чувствую себя намного лучше.

Никогда не ощущала себя так, как сейчас. Это связано не только с тем, что выиграла турниры. Я начала себя чувствовать лучше ещё полгода назад. Настал тот момент, когда поняла, что могу, хочу и не боюсь пробовать дальше, потому что имею базу, которая мне должна помочь двигаться вперёд.

— А с кем обычно ездишь по турнирам? Одна? Или, может, родители сопровождают?
— Родители меня уже давно не сопровождают (смеётся).

— А вдруг, бывает всякое.
— Они меня сопровождают только морально. С 18 лет я абсолютно не завишу от родителей: ни финансово, ни в теннисном плане. Они со мной не путешествуют.

Весь прошлый год ездила со своим молодым человеком, а сейчас – на предыдущих двух турнирах – была одна. Но хотелось бы, конечно, с тренером. Хотя я настолько привыкла ездить одна, что это даже вызывает какой-то страх. Поэтому, как только почувствую, что всё – пора, постараюсь поездить какое-то количество турниров с тренером. Это в моих планах, однако стараюсь не спешить, не форсировать.

— А как получается финансово покрывать все эти поездки? Спонсор/контракты? Или как финансирование складывается?
— Никак не складывается, только на турнирах зарабатываешь. Мне было 18 лет, и у родителей не стало возможности мне помогать. Я это поняла и приняла. Помню тот разговор, когда они сказали: «Вот есть € 1500, больше отправить тебе не можем». Я сказала: «Окей, буду делать всё, что могу». В рейтинге я тогда была 500-й или 600-й.

Зарабатывать на турнирах ITF – «пятнашках» или «двадцатьпятках» [турнирах категории W15 и W25] – было очень сложно, поэтому я играла много «денежных» немецких турниров, UTR, чтобы как-то оплачивать тренировки и поездки на турниры.

В один момент мне тренер сильно помог. Он сказал: «Давай ты пока не будешь мне платить деньги». Тогда мне стало полегче, потому что я смогла выступать не на немецких турнирах, где ты играешь пять-шесть матчей, тратишь силы вместо того, чтобы готовиться или отдыхать. Это возможно, конечно, но тяжело. Тогда мы решили, что надо сосредоточиться на ITF.

Не платила тренеру я плюс-минус год, и мне стало спокойнее. Потому что элементарно возникали ситуации, когда надо сходить поесть, а ты не мог отдать столько, сколько хотел, и приходилось экономить вообще на всём. Вместо того чтобы за 10 минут доехать на такси, добираешься 50 минут на трамвае. Или пешком идёшь. Как-то выживаешь.

Так было с моих 19 лет до 21 года. Как только стала показывать результаты и попадать на «Большие шлемы», то начала получать экипировку, ракетки, форму – такие базовые вещи. До этого – нет.

— А была ли какая-то финансовая помощь от федерации?
— Я вообще, если можно так сказать, ни копейки не получила. Не знаю, что такое получать деньги от федерации. Но я за это ни на кого не обижена. Это мой путь, и я всё отпустила.

— Ты относительно давно живёшь в Европе. В связи с этим вопрос: получала ли ты предложения о смене гражданства?
— Предложений не было, и сложно сказать, как бы я отреагировала и какое решение приняла. Даже не знаю, как ответить, потому что сложно сказать. Тебе предложат € 1 млн – что ты ответишь? Не знаешь, как поступишь, в каком будешь состоянии. Девочки переходят, но не знаю и не представляю, что им предлагают.

Я чувствую себя русским человеком, люблю возвращаться домой, там мои родители. Сейчас, когда уже могу зарабатывать, точно долго подумаю, если мне что-то предложат. Это не будет таким быстрым решением.

— Возвращаясь к теннису. Два года назад ты дебютировала в топ-200, сыграла в основе на «Ролан Гаррос», но откатилась в третью сотню. Почему так произошло?
— Было сильное психологическое напряжение. Когда ездишь по обычным турнирам и, условно, зарабатываешь € 500, то считаешь это нормальным заработком – ты привык так жить. А тут ты играешь «Большой шлем», и тебе приходят призовые, которых никогда не видел. Конечно, ты понимаешь, что даже в квалификации «Шлема» получаешь больше, а потом ездишь по WTA и можешь делать то же самое, а заработок будет выше. Очень хотела продолжать играть, но психологически не справилась с давлением: «Как я это потеряю? Это такие возможности, мне хочется играть «Большие шлемы», я ради этого всё и делаю». Испугалась, запереживала: «Вдруг не попаду туда снова?» Эти мысли просто не позволили мне двигаться дальше.

Но я проделала большую работу над собой и поняла, что буду играть эти турниры в любом случае. Ещё в тот момент просто умела играть в теннис, обладала хорошими данными, однако профессиональной подготовки у меня не было. Это не позволило стабильно выступать на хорошем уровне. Плюс в прошлом году добавились небольшие травмы. А это всё вместе не даёт никакого позитивного выхлопа.

Юлия Авдеева жмёт руку Кори Гауфф на «Ролан Гаррос» 2024 года

Юлия Авдеева жмёт руку Кори Гауфф на «Ролан Гаррос» 2024 года

Фото: Robert Prange/Getty Images

В конце прошлого года я стала спокойнее относиться ко всему, в том числе к теннису. Сейчас у меня появилась профессиональная команда. Дай бог, чтобы это помогло мне избавиться от всех травм и поднять уровень ещё выше.

После смены академии мой тренировочный процесс на 100% стал более профессиональным. На корте чувствую себя увереннее. Это небо и земля в сравнении с тем, как я тренировалась до этого. Рада, что психологически к этому готова и что моё тело справляется. От недели к неделе чувствую, что становлюсь сильнее. И мне это нравится.

— Смотришь ли теннис в свободное время? Может, болеешь за кого-то?
— Болеть не болею, но смотрю. Стараюсь интересоваться матчами соперниц и тех теннисисток, у кого игра похожа на мою. Всё-таки это спорт, в котором насмотренность должна быть. Я не тот человек, который совсем не смотрит теннис, пытаюсь быть вовлечённой.

Мне нравится смотреть Рыбакину, Соболенко, Анисимову – всех высоких девчонок, которые по габаритам плюс-минус похожи на меня (рост Юлии – 185 см. – Прим. «, Чемпионата»). Стараюсь запоминать моменты в их игре, которые мне нравятся.

— Что можешь сейчас назвать сильными сторонами в своей игре? И с кем сравниваешь свой стиль – с Рыбакиной, Соболенко?
— Не могу сказать, что моя игра на 100% похожа на игру какой-либо теннисистки, но да, это скорее высокие девочки. Даже больше схожа с Анисимовой, чем с Рыбакиной и Соболенко. Хотелось бы больше играть как Рыбакина. В целом у меня хорошая подача, хороший удар справа. Это два преимущества, которые есть в моей игре сейчас, однако мы стараемся улучшать игру с лёта, удар слева.

— Дружишь с кем-нибудь в туре?
— Есть девочки, которые тоже играют, с ними у меня хороший контакт, мы общаемся, друг друга поддерживаем, можем поделиться какими-то эмоциями. Таких, наверное, две-три. Мы подруги. Стараемся, конечно, разделять теннис и жизнь, но у нас скорее тёплые отношения. Просто не хотела бы называть фамилии.

— Окей. А мужской теннис смотришь?
— Да, его я люблю, однако мужской теннис смотрю для удовольствия, а женский – для насмотренности, чтобы быть в курсе событий (смеётся). Матчи женщин мне приходится заставлять себя смотреть, а теннис мужской мне просто нравится, хоть он и имеет мало общего с теннисом женским.

Больше всего мне нравится Карлос Алькарас. У него какая-то феерическая игра, такие удары. Просто круто знать, какой он атлет, что он делает на корте. Чтобы получить теннисный экстаз, мне нравится смотреть его матчи с Синнером, например.

Ещё Джокович – аура человека, его умение преодолевать трудности, себя дисциплинировать, выходить из любых ситуаций. Даже когда играли Надаль и Федерер, я себя больше ассоциировала с Джоковичем. Мне казалось, что я играю не так красиво, как Роджер, и я не такой боец, как Рафа, но мне близки дисциплина, умение где-то схитрить, выйти из разных сложностей.

— Чем занимаешься в выходные? Хобби/чтение/фильмы?
— Я очень много читаю. Вожу книги с собой, приходится много забирать из России. Люблю проводить время с собой и с книгами. Стараюсь дополнительно заниматься – например, математикой. В школе у меня были с ней проблемы, сейчас часто открываю учебники и стараюсь развивать свой мозг, заниматься чем-то новым, что не относится к теннису. А вообще, в последнее время было не так много выходных, и всё свободное время у меня приходилось на дорогу, где я и читала.

— Можешь поделиться любимыми произведениями/авторами?
— Мне нравится Ремарк, практически любая его книга. У Достоевского тоже много прочитала, иногда даже что-то перечитываю. Сейчас люблю читать классику, неважно – русскую или зарубежную. Стараюсь знакомиться с разными авторами, чтобы понимать, кто мне больше всего нравится, потому что в школе мы читали по большей части русскую литературу. У Ремарка я уже много книг прочла, но есть и другие авторы, например, Кронин или Гёссе – у них пока знакома с одним-двумя произведениями, поэтому не могу назвать их любимыми авторами.

— Как сложились дела с учёбой? Уже окончила университет?
— Да, окончила спортивный университет Лесгафта в Петербурге, тренерское направление. До пятого курса училась сама, а потом университет пошёл мне навстречу, чтобы я смогла в один приезд всё сдать и мне не приходилось возвращаться несколько раз. Я сдала диплом, госы.

Однако в будущем, когда закончу с теннисом, конечно, хочу пойти учиться. Да, это случится позже, чем у многих, но никогда не поздно получить образование (улыбается).

Может, хотела бы работать спортивным психологом. Это пока то, что есть на горизонте, потому что много опыта в теннисе, много книг прочитано и тема интересна. Конечно, не загадываю так далеко. Но в любом случае после тенниса точно хотелось бы пойти учиться.

Юлия Авдеева

Юлия Авдеева

Фото: Из личного архива Юлии Авдеевой

— Предпочитаешь ставить перед собой цели и постепенно достигать их? Или действовать без плана, чтобы не оказывать на себя лишнего давления?
— Раньше я точно боялась на себя это давление оказывать, ставить перед собой цели, куда-то идти – говорила, что не дойду. Сейчас понимаю, что могу добраться до какой-то цели, а могу и не добраться. Отношусь к этому проще. Когда есть цель – есть путь, по которому ты идёшь, стараешься, что-то пробуешь. Я не тот человек, который говорит: «Как получится – так получится». Нет, у меня есть цель, я к ней иду, а получится или нет – зависит и от меня, и от обстоятельств. Я делаю всё, что могу, а там уже жизнь – она непредсказуема.

— А можешь поделиться чем-то, что запланировала на этот год?
— Конкретно на этот сезон – вернуться на турниры «Большого шлема», к концу года встать в топ-150 в мире. Однако мы с тренерами больше ставим цели на два сезона – хочу войти в сотню. Для меня это самая реальная цель, вполне достижимая, к ней иду. Когда конкретно она осуществится – никто не знает. Но я стараюсь.

