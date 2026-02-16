Мирра может опуститься на три места, а Рыбакина – ворваться в топ-2. Рейтинговые расклады

На минувшей неделе в Дохе состоялся женский «тысячник». Как обычно, по итогам турнира WTA опубликовала обновлённую классификацию теннисисток. Давайте изучим её подробнее и прикинем, какие изменения в ней возможны в ближайшее время. В скобках указаны изменения в сравнении с предыдущим рейтингом (от 9 февраля).

Рейтинг WTA на 16 февраля

Изменения в рейтинге вполне понятны. Наибольшего прогресса добились Каролина Мухова и Виктория Мбоко, чемпионка и финалистка Дохи соответственно. Они выбили из десятки Екатерину Александрову и потеснили некоторых других теннисисток. Аманда Анисимова, напротив, выступила неудачно. Анисимова, чемпионка Дохи-2025, в этот раз снялась по ходу матча второго круга. И по этой причине потеряла сразу два места в рейтинге, пропустив вперёд соотечественниц Кори Гауфф и Джессику Пегулу. Мирра Андреева, проигравшая в третьем круге, осталась седьмой.

На этой неделе в Дубае проходит очередной «тысячник» с 56 участницами в основной сетке. Напомним, как распределяются очки за результаты на турнирах данной категории: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 390, четвертьфинал — 215, третий круг — 120, второй круг — 65, первый круг — 10. Первая ракетка мира Арина Соболенко пропускает турнир, но ей ничего не грозит — отрыв от Иги Швёнтек, занимающей второе место, больше 3000 очков. В следующей версии рейтинга, которая будет опубликована 23 февраля, у Соболенко сгорит всего 120 очков за прошлогодний выход в третий круг Дубая.

Швёнтек, со своей стороны, может лишиться второй строчки. Полька тоже пропускает «тысячник» в Дубае. Пока что у неё преимущество: отрыв от Елены Рыбакиной, занимающей третье место, составляет 280 очков. Кроме того, Ига за прошлогодний четвертьфинал в Дубае теряет 215 очков, а Рыбакина за полуфинал — 390. Это означает, что в лайв-рейтинге отрыв Швёнтек от казахстанской теннисистки увеличивается на 175 очков и составляет 455 очков. Таким образом, если Рыбакина выйдет в финал Дубая, то впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

Елена Рыбакина Фото: Mohamed Ali Abdalla/Getty Images

В борьбе за четвёртую строчку явное преимущество у Кори Гауфф, которую преследуют Джессика Пегула и Аманда Анисимова. Мало того, что Гауфф впереди с довольно внушительным отрывом, так ещё и теряет всего 10 очков за прошлогоднее выступление в Дубае.

Нас же в первую очередь интересует Мирра Андреева. Первая ракетка России сохранила за собой седьмую строчку в рейтинге WTA, но может потерять её, поскольку ей предстоит защищать 1000 очков за прошлогодний титул в Дубае. В актуальном рейтинге она опережает Жасмин Паолини на 629 очков, но в лайв-рейтинге на 23 февраля итальянка оказывается впереди, поскольку теряет не 1000 очков, как Андреева, а всего 120 — за выход в третий круг. И отрыв Мирры превращается в отставание в 251 очко. Это означает, что Андреевой надо выходить как минимум в полуфинал, чтобы у неё были шансы остаться седьмой. И то многое будет зависеть от результатов Паолини, которая получила не самую сложную сетку. Вот какие соперницы могут её ожидать: второй круг — Александра Эала, третий — Линда Носкова (10), четвертьфинал — Кори Гауфф (3), у которой в последнее время явные игровые проблемы. Ну а сетку Мирры мы разбирали в материале, посвящённом жеребьёвке.

И это ещё не всё. Обойти Андрееву по итогам Дубая могут Виктория Мбоко, Элина Свитолина и Екатерина Александрова. Разумеется, не одновременно. Даже в случае провала Мирры Мбоко и Свитолиной, чтобы обойти россиянку, необходимо дойти до финала, а Александрову устроит только титул. Но вероятность всё-таки отлична от нуля.

***

В мужском рейтинге Алекс де Минор благодаря титулу в Роттердаме обошёл Феликса Оже-Альяссима и Тейлора Фрица — это единственное изменение в топ-10.

Рейтинг ATP на 16 февраля

Карлос Алькарас (Испания) — 13 150 очков Янник Синнер (Италия) — 10 300 Новак Джокович (Сербия) — 5280 Александр Зверев (Германия) — 4605 Лоренцо Музетти (Италия) — 4405 (+2). Алекс де Минор (Австралия) — 4250 (-1). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4230 (-1). Тейлор Фриц (США) — 4220 Бен Шелтон (США) — 4050 Александр Бублик (Казахстан) — 3405 Даниил Медведев (Россия) — 3010 Джек Дрейпер (Великобритания) — 2790 Каспер Рууд (Норвегия) — 2625 (+1). Андрей Рублёв (Россия) — 2510 (-1). Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 2470 Якуб Меншик (Чехия) — 2425 (+1). Карен Хачанов (Россия) — 2360 (-1). Хольгер Руне (Дания) — 2340.

На предстоящей неделе слишком уж серьёзных перестановок не ожидается. Главные турниры — «пятисотники» в Дохе и Рио-де-Жанейро. В столице Катара выступят даже Карлос Алькарас с Янником Синнером, а турнир в Бразилии гораздо менее представителен по именам. Первый посев там у Франсиско Серундоло. Кроме того, в Делрэй-Бич пройдёт турнир категории ATP-250, где выступят, в частности, Тейлор Фриц и Каспер Рууд.

Очевидно, Алькарас, Синнер и не играющий в Дохе Новак Джокович останутся на своих местах и после этой недели. У Даниила Медведева, занимающего 11-ю строчку, есть призрачный шанс вернуться в топ-10. Для этого Медведеву, у которого сгорают 100 очков за четвертьфинал Дохи-2025, нужно не только брать титул, но и рассчитывать на провал Александра Бублика. А самая сложная ситуация у Андрея Рублёва, который защищает 500 очков за прошлогодний титул. В свежем рейтинге он 14-й, а вот в лайв-рейтинге на 23 февраля — лишь 19-й. Если Рублёв неудачно выступит в Дохе, то рискует откатиться в конец топ-20.