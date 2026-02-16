Калинская 4-й раз подряд одолела скандальную чемпионку ТБШ! Дальше в Дубае её ждёт Гауфф

В воскресенье, 15 февраля, стартовал турнир WTA-1000 в Дубае, в этот день выступили три наши спортсменки — Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Диана Шнайдер. К сожалению, в следующий круг прошла только последняя из этих теннисисток, а остальные зачехлили ракетки. В понедельник свои поединки на этом соревновании проводили две россиянки — Анастасия Захарова и Анна Калинская. Но обо всём по порядку.

Примечательно, что на эмиратском «тысячнике» случилась настоящая эпидемия снятий: уже после старта квалификации на основной турнир отказались ехать аж семь спортсменок — Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Элизабетта Коччаретто, Каролина Мухова, Мария Саккари, Чжэн Циньвэнь и Виктория Мбоко. В итоге в сетку турнира добавилось семь лаки-лузеров, одной из которых стала Анастасия Захарова.

В отличие от предыдущего сезона, Анастасии удалось попасть в основную сетку Australian Open, однако спортсменка покинула мельбурнский «Шлем» после поражения в первом круге от Джессики Пегулы. Любопытно, что в этом году россиянка успела провести четыре матча в основных сетках и победила лишь в одном поединке, а три других завершились проигрышами.

За выход во второй круг Дубая Захарова боролась с Моюкой Утидзимой. Японка сейчас находится на 90-й строчке в рейтинге WTA, хотя ещё в 2025-м была 47-й ракеткой мира. До старта поединка Анастасии и Моюки преимущество по личным встречам было у Утидзимы — 3-0. Соперница нашей спортсменки оказывалась сильнее на ITF-60K в Астане-2023 (6:4, 7:5), в квалификации Дохи-2025 (6:3, 2:6, 6:3) и в квалификации Дубая-2025 (7:6 (7:3), 4:6, 6:4). Отметим, что все эти поединки прошли не на уровне тура, так что сражение на эмиратском «тысячнике» стало их первым матчем в основной сетке турнира WTA.

Анастасия Захарова Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

С первых минут матча Захарова начала играть активно и заставила ошибаться соперницу. В первом же гейме россиянка заработала тройной брейк-пойнт, его ей удалось реализовать со второй попытки — 1:0. Тут же японка попыталась вернуть потерянное, но свои два шанса упустила. А при счёте 3:1 Анастасия ещё больше увеличила преимущество, забрав вторую подачу Моюки — 4:1. Немного расслабившись, наша спортсменка неудачно сыграла в следующем гейме, так что Утидзима чуть сократила отставание — 4:2. Однако сет Захарова всё же закончила с преимуществом в две чужие подачи, сделав в концовке ещё один брейк — 6:2.

За первую партию Моюка допустила четыре двойные ошибки, а вот Анастасия не сделала ни одной. Процент попадания первой подачи у Захаровой был на высоком уровне, а вот у Утидзимы этот аспект игры совсем не работал — 81% против 38%.

В начале второго сета Захарова продолжила диктовать игру. Утидзима взяла свой гейм, а дальше практически перестала сопротивляться. Однако при счёте 5:1, когда казалось, что судьба сета и поединка была решена, японка начала действовать совсем по-другому. Сначала на своей подаче Моюка отыграла матчбол и чуть сократила отставание — 5:2, а затем и вовсе сумела сделать брейк, не дав Анастасии завершить матч — 5:3. Затем Утидзима забрала и свою подачу — 5:4. Таким образом, начиная со счёта 5:1, россиянка отдала к этому моменту три гейма подряд. Но Захарова собралась и, подавая на матч второй раз, осечки не допустила — 6:2, 6:4.

В итоге Утидзима за весь матч сделала целых шесть двойных ошибок, а Захарова допустила всего одну. К концу игры у Моюки процент попадания первой подачи дошёл до 47%, у Анастасии этот параметр составил 81%.

Преодолеть барьер первого круга Дубая также стремилась и Анна Калинская. В 2024 году россиянка на этом турнире дошла до финала, одолев по ходу соревнования Игу Швёнтек и Кори Гауфф, а вот в 2025-м проиграла в стартовом круге. Соперницей россиянки в начальном круге Дубая-2026 стала Елена Остапенко, которая известна своей эмоциональностью и умением выводить оппоненток из себя. Представительница Латвии борется до конца, поэтому с ней надо всё время играть на пределе концентрации.

История личных встреч перед стартом нового матча Остапенко и Калинской была полностью на стороне Анны — 3-0. Во всех противостояниях россиянка побеждала соперницу исключительно в двух сетах: такое произошло в Аделаиде-2023 (6:3, 6:4), Дубае-2024 (6:4, 7:5) и Майами-2024 (6:3, 6:1). А ещё отметим любопытный факт, что в сезоне-2026 Калинская ещё ни разу не проигрывала в первом круге: наша теннисистка на всех соревнованиях доходила как минимум до второго круга.

Анна Калинская Фото: Waleed Zein/Anadolu via Getty Images

В противостоянии с Остапенко у Калинской сразу же начались проблемы на своей подаче. На старте матча россиянке пришлось отыгрывать брейк-пойнт, а при счёте 2:2 Елена ещё больше поддавила на Анну, заставив её ошибаться, и сделала брейк — 3:2. На этом представительница Латвии не остановилась и в седьмом гейме взяла ещё одну подачу Калинской — 5:2. Ну а следом Остапенко под ноль подала на сет — 6:2.

За первый сет Анна допустила две двойные ошибки, а Елена — одну. По проценту попадания первой подачи Калинская тоже уступила сопернице — 56% против 67%. За этот отрезок матча соотношение виннеров и невынужденных ошибок у россиянки составило 7/10, а у представительницы Латвии — 13/8.

В начале второго сета между Калинской и Остапенко шла напряжённая борьба в каждом розыгрыше. Теннисистки всё время добирались до брейк-пойнтов, но реализовать свои шансы не могли, пока в четвёртом гейме Анна не дожала соперницу — 3:1. После этого россиянка уверенно подтвердила брейк и повела — 4:1. Игра Елены совсем развалилась: наша спортсменка снова взяла её подачу, а следом спокойно довела партию до победы, повесив Остапенко скрытую «баранку»— 6:1.

Процент попадания первой подачи в этом сете поднялся у Калинской — 71%, а вот у Остапенко совсем опустился — всего 36%. Елена играла активнее и сделала 11 ударов навылет, но и промахивалась представительница Латвии больше — у неё 13 невынужденных ошибок. В то время как статистика Анны по этим параметрам — 8/7.

Елена Остапенко Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Решающий сет Калинская начала с брейка, следом взяла свою подачу и повела – 2:0. С учётом конца второй партии россиянка к этому моменту выиграла уже восемь геймов подряд. При этом нельзя сказать, что Остапенко не сопротивлялась! Однако в ключевые моменты точнее всё же была Анна: представительница Латвии где-то не успевала к мячу, где-то была не так точна. Третий гейм получился затяжным и упорным – восемь раз было «ровно», четыре брейк-пойнта заработала россиянка, но взять ещё одну подачу Елены она не смогла – 2:1. После этого Калинская чуть расслабилась и позволила Остапенко восстановить равновесие – 2:2. Пришлось начинать всё сначала. Анна бросилась атаковать и вновь обрела шансы получить преимущество, однако теперь в ключевых моментах увереннее действовала соперница. Елена впервые в партии вырвалась вперёд и повела со счётом 3:2. А вот в девятом гейме на подаче соперницы россиянка не растерялась и с ходу реализовала двойной брейк-пойнт. Анна вновь вырвалась вперёд – 5:4. Но легко и просто подать на матч у нашей теннисистки не получилось, пришлось повозиться, однако всё же она поставила победную точку в поединке – 2:6, 6:1, 6:4.

Таким образом, Анна Калинская победила Елену Остапенко уже четвёртый раз подряд. Дальше наша теннисистка поборется с четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф за выход в третий круг «тысячника» в Дубае.

Турнир в Дубае проходит с 15 по 21 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».