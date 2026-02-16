«Тренировки с ней — пытка». Мирра начнёт защиту титула в Дубае матчем с экс-россиянкой

В Дубае стартовал турнир WTA-1000. Уже в понедельник, 16 февраля, пошли матчи второго круга. На следующий день в борьбу с этой стадии вступит и россиянка Мирра Андреева — действующая чемпиона соревнований. Она сразится с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной. Рассказываем, чем этот поединок может быть интересен.

Мирра Андреева начинает выступление в Дубае со второго круга в статусе пятой сеяной и действующей чемпионки турнира. В прошлом сезоне на пути к финалу она одолела Игу Швёнтек и Елену Рыбакину, а в решающем матче победила датчанку Клару Таусон со счётом 7:6, 6:1.

Перед стартом турнира в 2026-м Мирра вспомнила о прошлогоднем триумфе и рассказала о своих ощущениях и поддержке болельщиков. «В прошлом году за матчем наблюдало много людей. Я чувствовала большую поддержку. Люди были очень справедливы к обеим спортсменкам, и это очень приятно ощущать, когда играешь в финале крупного турнира. Потому что обычно болельщики разделяются — поддерживают одного игрока больше, чем другого. Такое бывает на некоторых турнирах в разных странах. Здесь я почувствовала, что мы обе получили огромную поддержку. Да, воспоминания о прошлогоднем финале потрясающие. Я помню всё по сей день. И сделаю всё возможное, чтобы повторить это», — отметила россиянка на пресс-конференции.

Когда Андрееву спросили, чувствует ли она себя в центре внимания, вернувшись на турнир в качестве чемпионки, она сказала: «По сравнению с прошлым годом, очевидно, люди узнают меня больше. Я не против. Мне нравится их внимание и внимание прессы. Это тоже особенное чувство. Оно в некотором роде придаёт мне больше мотивации, чтобы попытаться хорошо выступить здесь и, возможно, защитить титул».

Этот сезон Мирра начала весьма активно — выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде. Однако за этим последовала череда обидных поражений — в четвёртом круге Australian Open от украинки Элины Свитолиной и в третьем круге WTA-1000 в Дохе от канадки Виктории Мбоко (её Андреева обыграла в финале Аделаиды). В связи с этим в теннисном сообществе появились мысли о том, что россиянка начала «проседать» — стала слишком эмоциональной на корте и перестала прогрессировать.

А ведь на «тысячнике» в Дубае Андреевой нужно выходить как минимум в полуфинал, чтобы не потерять седьмую строчку рейтинга WTA. Россиянка могла бы сразиться в третьем круге снова с Викторией Мбоко, но та после титула в Дохе снялась с Дубая. В четвертьфинале россиянке может достаться Аманда Анисимова, в полуфинале — Джессика Пегула или Екатерина Александрова, а в финале — Елена Рыбакина. Ну а на старте Мирра встретится с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной.

В 2025-м Дарья не завоевала ни одного титула: последние трофеи были выиграны ей в Истбурне и Нинбо два года назад. В прошлом сезоне спортсменка признавалась, что у неё есть некоторые психологические проблемы и из-за них она вынуждена досрочно прервать выступления. Но сейчас, по словам теннисистки, её ментальное состояние улучшилось. Ей помогло время, проведённое с семьёй и близкими людьми. Она также заявила, что наконец пришла к балансу между теннисом и жизнью вне корта.

Тем не менее в этом году Касаткина стартовала не так успешно, как Мирра — в Брисбене, Абу-Даби и на Открытом чемпионате Австралии выбыла в первом круге, в Аделаиде — во втором, а на WTA-1000 в Дохе в третьем круге уступила польской сопернице Иге Швёнтек. На данный момент Дарья занимает 61-ю строчку рейтинга. Возможно, на неуверенном начале сезона сказался длительный перерыв. Ведь свой последний матч в туре в сезоне-2025 теннисистка сыграла в сентябре.

Что касается турнира в Дубае, в первом круге теннисистка сражалась с немкой Лаурой Зигемунд, которую победила в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.

С Миррой Андреевой представительница Австралии играла дважды. Первый матч девушек был в финале Нинбо-2024. Дарья одолела Мирру со счётом 6:0, 4:6, 6:4, став победительницей турнира.

А во второй раз теннисистки встречались в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025, где Андреева уверенно выиграла в двух сетах — 6:3, 7:5. Тогда Касаткина высоко оценила выступление Мирры и отметила, что они хорошо относятся друг к другу.

«Мы хорошо ладим, можно даже сказать, дружим. Она молода и талантлива, многого добьётся. Мирра очень выросла. Все видят, что она очень хорошо двигается по корту, а это то, что делает тебя победителем. Она также очень хорошо играет на задней линии, это одна из её сильных сторон, но и психологически она стала сильнее», — так высказалась Дарья на пресс-конференции.

А сама Андреева рассказала, что часто тренируется с Касаткиной, однако совсем не любит этот процесс: «Мы много играем с друг другом на тренировках, и даже тренировки с ней — пытка для меня. Я рада, что смогла сохранить спокойствие, когда она во втором сете прибавила. Мой тренер говорит, что мне надо побольше тренироваться с людьми, которые мне не нравятся (смеётся)».

Встречу теннисисток на «Ролан Гаррос» высоко оценили в теннисном сообществе. «Помню матч Мирры с Дашей, когда они играли в финале Нинбо. Какая разница в уровне их игры! Насколько прибавила Мирра в мощи и скорости», — сказала олимпийская чемпионка Елена Веснина в интервью «Чемпионату».

А двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» отметил, что Андреева прибавила в ментальной составляющей: «Мирра молодец, выглядит очень солидно. На мой взгляд, Андреева на сегодняшний день психологически и технически выглядит очень хорошо и подтверждает это своими результатами».

«И Мирра, и Даша сегодня показали отличный теннис с большим количеством увлекательных и хитроумных розыгрышей. В целом Мирра смотрелась с большим запасом прочности, поэтому итоговый счёт, в принципе, отражает соотношение сил на корте», — так выразился член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Удастся ли Мирре выиграть первый матч на пути к защите титула в Дубае? Узнаем об этом, когда теннисистки выйдут на корт во вторник, 17 февраля.